Google Pixel Tablet review: slim, maar toch te beperkt

We zijn de afgelopen weken aan de slag geweest met de nieuwe Google Pixel Tablet. Het apparaat heeft heel wat in zijn mars en wordt geleverd met een dockingstation. Maar of dat een ideale combinatie is?

Dit is de Google Pixel Tablet review

De Google Pixel Tablet is de eerste tablet in jaren van de zoekgigant en wij hebben ‘m uitgebreid getest. Het apparaat draait op de Tensor G2-chip, die we kennen van de Pixel 7-toestellen.

Je koopt ‘m hier altijd samen met een speciaal dockingstation, waarmee je de tablet op kunt laden en waarin een ingebouwde speaker is verborgen. Zo lijkt de Pixel Tablet stiekem een beetje op de kleinere Google Nest Hub, maar die heeft een vast scherm en kun je dus niet overal mee naartoe nemen.

De instapprijs bedraagt 679 euro waarbij de tablet 128GB interne opslag heeft. Voor 100 euro meer schaf je de 256GB-variant aan. Weten hoe de Pixel Tablet ons bevalt? Duik dan snel in onze uitgebreide review.

Design: niet opvallend, wel stevig

De Google Pixel Tablet verschijnt in één maat en meerdere kleuren. Wij hebben het grijsgroene model getest, maar die kleur zie je alleen aan de achterzijde. De rand aan de voorkant is zwart en symmetrisch. De tablet heeft afgeronde hoeken en ook het scherm bevat lichte afrondingen in de hoeken.

Er is een snelle fysieke vingerafdrukscanner aanwezig, verwerkt in de aan- / uitknop. Ook volumeknoppen, vier speakers en een usb-c-poort vind je op de Pixel Tablet. De achterzijde beschikt over een nanokeramische coating die erg sterk en robuust is.

Dat voelt stroef aan en ligt daardoor goed in de hand. Op de achterzijde zijn tot slot vier pogopins aanwezig, waarover later meer. Daarmee maakt de Pixel Tablet connectie met het meegeleverde dockingstation en ook de krachtige interne magneten werken daaraan mee.

Je kunt deze tablet alleen kopen in combinatie met het dockingstation en ook die heeft een mooie afwerking die we kennen van andere Google-speakers. Zo is er een gedeelte afgewerkt met een grijze stof, we zien het bekende Google-logo op de achterzijde en de onderkant bevat een stroeve afwerking, zodat ‘ie niet verschuift.

Scherm: fijn formaat, niet al te soepel

Het scherm is 10,95 inch groot en heeft een resolutie van 2560 bij 1600 pixels. Opvallend is dat Google op bepaalde punten aparte keuzes heeft gemaakt. Zo is er niet gekozen voor een kleurrijk amoled-paneel, maar een lcd-display. Kleuren zien er goed uit en de kijkhoeken zijn fijn, maar met een ander type scherm had dat nog beter geweest. Ook het contrast van bijvoorbeeld de Samsung Galaxy Tab S8 is veel hoger.

Daarbij is het ook zo dat het scherm slechts een ververssnelheid heeft van 60Hz. Veel concurrerende tablets hebben schermen die twee keer zo soepel aanvoelen of zelfs nog sneller. Waarom de zoekgigant hier precies voor gekozen heeft is de vraag, maar we vinden het een groot minpunt. Helemaal in deze prijsklasse is een 60Hz-scherm eigenlijk not done.

Tot slot is er een laagje glas aanwezig dat ervoor zorgt dat het geheel erg spiegelt. Bij smartphones is dit ook veelal zo, maar door het grotere formaat valt dit meer op. De schermhelderheid is wel voldoende, waardoor je het gelukkig niet altijd ziet.

Hardware: goede prestaties dankzij eigen processor

De processor in de Google Pixel Tablet kennen we van de Pixel-smartphones. De Tensor G2-chip is namelijk aan boord, samen met 8GB aan werkgeheugen. Deze combinatie zorgt ervoor dat de tablet met geen enkele app of zware 3D-game problemen heeft. Multitasken werkt heerlijk, al dan niet door apps letterlijk naast elkaar te gebruiken in combinatie met het grote scherm.

Je hebt keuze uit verschillende modellen qua opslaggeheugen en dat is niet uit te breiden met een geheugenkaartje. Het apparaatje weegt een kleine 500 gram, maar het gewicht is goed verdeeld. Gebruik je het apparaatje om bijvoorbeeld een hele speelfilm te kijken, dan is dat nog steeds geen probleem.

Speciaal dock wordt altijd meegeleverd

Koop je een Pixel Tablet, dan betaal je ook flink voor het speciale dockingstation. Daarin klik je de tablet magnetisch vast en via pogopins wordt de tablet ook direct opgeladen. Daarnaast bevat ‘ie ingebouwde speakers, waarvan de geluidskwaliteit heel wat beter is dan de vier speakers van de tablet zelf.

Al met al heeft het systeem veel weg van de kleinere Google Nest Hub, die dan wel een vast scherm heeft. Een ander groot verschil is dat het dockingstation van de Pixel Tablet helaas niet zo slim is. Zo is er geen wifi-module aanwezig en kun je ‘m dus ook niet gebruiken om een podcast of je Spotify-afspeellijst af te spelen als je de tablet los vasthebt.

Is de tablet vastgeklikt, dan krijg je een aantal ‘hub-opties’ te zien. Zo kun je een foto-slideshow aanzetten, slimme apparaten bedienen of de Google Assistent oproepen. Bediening met handgebaren zoals bij de Nest Hub ontbreekt ook, omdat de nodige sensoren daarvoor ontbreken. Al met al laat dit een negatief gevoel achter, want een echt grote Google Nest Hub is het dus niet en dat was heel fijn geweest.

Google heeft er trouwens voor gekozen om de tablet én dockingstation in één pakket te verkopen, wat de prijs flink omhoog heeft gedreven. Wil je een tweede station hebben, dan kun je die los aanschaffen voor nog eens 149 euro.

Accuduur: meer dan prima

Het ligt natuurlijk aan het gebruik, maar hier werd de tablet na elke keer gebruik weer op het dockingstation geklikt. Daardoor werd ‘ie ook constant opgeladen en dat gebeurt dankzij pogopins op de achterkant van de tablet en de docking zelf. Google levert een speciale oplader mee voor het dockingstation en die is anders dan die van de Google Nest Mini of Nest Hub.

Er is gekozen om de tablet, als je ‘m oplaadt via het dock, niet tot 100 procent op te laden, maar tot 90 procent. Dat is beter voor de levensduur van de accu. Volledig opladen duurt ruim twee uur via het dockingstation en dat is nogal lang. Je kunt er ook voor kiezen om de Pixel Tablet van vers accusap te voorzien via de usb-c-poort. Een volledige oplaadbeurt duurt dan wel langer: een kleine drie uur.

Ga je aan de slag met de tablet met volle accu, dan kun je uren films kijken, browsen of gamen. Wil je de accu echt helemaal leegtrekken dan moet je denken aan zo’n 10 tot 12 uur gebruik achter elkaar. Neem je de tablet dus mee op een lange rit met de auto of trein, dan is het soms wel handig om een powerbank mee te nemen.

Software: schoon, fijn en lange ondersteuning

Zoals we gewend zijn van Google is de software ‘schoon’ en fijn in gebruik. Onnodige apps of features zijn niet aanwezig en alles voelt soepel aan. Je krijgt vijf jaar lang beveiligingsupdates en ook verschillende grote Android-updates in de aankomende jaren.

Heb je de tablet vastgeklikt in het dockingstation, dan kun je er ook content naartoe casten. Handig als je een video kijkt op je smartphone, maar op een groter scherm door wil kijken of om een muziekje te streamen via de speakers. Het is ook mogelijk om de speaker te gebruiken in een ‘speakergroep’.

Je kunt multitasken door meerdere apps naast elkaar te gebruiken en ook is er een speciale ‘desktopmodus’ aanwezig, maar verwacht daar niet teveel van. Zo heb je een kleine balk onderaan met daarin de snelkoppelingen naar verschillende apps, zodat je snel kunt wisselen.

Verschillende Google-apps zijn ook geoptimaliseerd voor het grote scherm, maar soms wordt er ook een vergrote versie van een app getoond die je kent van je smartphone. Daardoor is alles opgeblazen en werkt het nét niet helemaal lekker. Ontwikkelaars van apps zoals WhatsApp of Netflix bieden inmiddels wel een tabletmodus voor hun Android-apps, maar het gros van de applicaties nog niet.

Conclusie Google Pixel Tablet review

We hinken op twee gedachtes wat de Google Pixel Tablet betreft. Het apparaat zelf is fraai afgewerkt en heeft prima interne hardware. Wel hadden we graag een soepeler en mooier amoled-scherm gezien, helemaal voor de vraagprijs. Die prijs is met 679 euro erg fors, maar dat komt ook omdat in de doos standaard een dockingstation aanwezig is. Wij hadden liever gezien dat je de tablet los kon kopen voor 149 euro minder, waardoor je er zo’n 500 euro voor zou betalen. Zo’n dockingstation kun je dan altijd los kopen als je de meerwaarde ervan inziet. Die is namelijk voor iedereen anders, maar alleen een oplaadfunctie en een stel goede speakers vinden wij te karig. Verwacht je met deze tablet een ‘grote Google Nest Hub’ aan te schaffen, krab je dan nog eens achter de oren, want dat is dus helaas niet het geval.

Google Pixel Tablet kopen

Interesse in de Google Pixel Tablet? Het apparaatje is te verkrijgen in twee kleuren en kost minimaal 679 euro. Daarbij krijg je zoals gezegd dus ook een dockingstation mee, die ook los verkrijgbaar is voor 149 euro. Het model met 256GB kost nog eens 100 euro meer. Op zoek naar de versie die het best bij jou past? Check onderstaande prijsvergelijker!

