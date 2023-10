Google Pixel Watch 2 review: kopie van voorganger biedt niet veel meer

Hij lijkt als twee druppels water op z’n voorganger, maar draait standaard op de nieuwste software én heeft een betere processor. Of dat genoeg is om een hoger eindcijfer te scoren, lees je in deze Google Pixel Watch 2 review.

Google Pixel Watch 2 review:

De Pixel Watch werd vorig jaar geïntroduceerd, maar verscheen helaas niet in Nederland en België. De eerste smartwatch van Google vonden we een mooi apparaat, maar de processor was traag en de accuduur verre van geweldig. De zoekgigant vroeg 379 euro voor het slimme horloge en in onze review beoordeelden we het apparaat met een 7.

De gloednieuwe Google Pixel Watch 2 verschijnt wél in Nederland en België, al is er alleen een wifi-variant. Hij kost twee tientjes meer en ziet er exact hetzelfde uit als zijn voorganger. Aan de binnenkant zien we wel verbeteringen, maar of dat genoeg is om de hoge prijs te rechtvaardigen? Je leest het in deze review.

Het reviewmodel van de Pixel Watch 2 is ter beschikking gesteld door Google.

Design: kopie, maar van ander materiaal

We beginnen bij het design en kunnen je eigenlijk net zo goed doorsturen naar de Google Pixel Watch review, want het nieuwe slimme horloge is nagenoeg identiek aan zijn voorganger. Zo is ‘ie alleen te koop met een horlogekast van 41 millimeter, zien we weer een fysiek kroonwiel en een knopje aan de rechterzijde en zijn de bandjes te verwisselen dankzij een vernuftig systeem.

Waar de Google Pixel Watch nog een behuizing had van roestvast staal, is er bij de Watch 2 gekozen voor aluminium. Dat zorgt ervoor dat het nieuwste exemplaar vijf gram lichter is (31 gram vs 36 gram). Wel is aluminium een stukje zachter, waardoor het extra opletten is met het horloge om je pols.

We hebben het zwarte model getest, dat opnieuw een rond amoled-scherm met afgeronde randen heeft. We hadden gehoopt dat Google ook een grotere versie zou uitbrengen, want de Pixel Watch 2 is eigenlijk net iets te klein. Wel is het fijn dat de zoekgigant een tweede bandje meelevert in het doosje, die een stukje langer is.

Scherm: klein en rond

Net als bij de eerste Pixel Watch is er gekozen voor een rond display met relatief grote zwarte randen. Dat doet anno 2023 flink af aan het design en we hadden dan ook graag smallere bezels gezien. Het gaat om een amoled-schermpje met een hoge resolutie, waardoor alles scherp oogt.

Zo zie je niet alleen informatie van de ingestelde wijzerplaat, maar ook binnenkomende e-mails, notificaties en info over oproepen, of de verschillende ‘tegels’ met informatie. Dankzij veegbewegingen navigeer je door de menu’s, open je notificaties of de snelle instellingen.

Wear OS 4 met stempel van Fitbit

De Google Pixel Watch 2 draait op een kale versie van Wear OS. Het gaat om versie 4. Veel andere horloges met Wear OS hebben nog een eigen softwarelaagje. Zo heb je bijvoorbeeld de Galaxy Watch 6-serie van Samsung of de nieuwe Xiaomi Watch 2 Pro.

Om notificaties te openen, veeg je van onder naar boven en de snelle instellingen door een swipe van beneden naar boven. De informatie van de verschillende ‘tegels’ is te zien door van rechts naar links te vegen – of juist andersom. Door het fysieke kroonwieltje eenmalig in te drukken, open je de lijst met geïnstalleerde apps en het overzicht met de meest recente apps weer door het fysieke knopje in te drukken.

Grote verschillen ten opzichte van Wear OS 3 of 3.5 zijn niet echt aanwezig. Wel kun je aan de slag met speciale Wear OS-apps voor Gmail en Google Agenda. Je hebt daarnaast meer opties voor persoonlijke beveiliging. Zo kun je verschillende noodcontacten instellen en snel informatie delen bij noodgevallen. Ook kun je kiezen om direct een alarmnummer of hulpdienst in te schakelen na een ongeluk of als jij je niet veilig voelt.



Veelal werkt alles zoals je misschien al kent. Heb je eerder een Wear OS-horloge gedragen van een andere fabrikant, dan valt het op dat je hier en daar een optie of instelling mist. Fabrikanten als Samsung voegen niet alleen een eigen schil toe aan de software, maar vaak ook extra (en soms handige) opties.

Pixel Watch-app en Fitbit-integratie

Om het horloge in te stellen, gebruik je de Pixel Watch-app uit de Play Store. Daarmee haal je updates binnen, kun je tegels instellen en de wijzerplaat kiezen. Ook notificaties van apps schakel je in of uit of je past wijzigingen toe aan het volume.

Natuurlijk is er ook Fitbit-integratie aanwezig, iets wat zelfs op het doosje van de Pixel Watch 2 staat. Niet heel gek, want enkele jaren geleden heeft Google dit bedrijf overgenomen. Als je een Fitbit-account hebt, kun je meer gegevens inzien over work-outs, je lichaam of je slaapgedrag. Je kunt 90 dagen gratis allerlei inzichten bekijken, daarna heb je een lidmaatschap nodig van 8,99 euro per maand.

Hardware: snelle(re) chip is niet per se merkzaam

Waar de Pixel Watch van vorig jaar een stokoude Samsung-processor had, kiest Google voor de Watch 2 een snelle Snapdragon-chip. We hebben de eerste Google Watch niet meer in het bezit, dus naast elkaar houden is helaas niet mogelijk. Wel lijkt het erop dat de prestaties merkbaar zijn verbeterd.

Apps openen snel en het wisselen van wijzerplaten gaat rap. Het horloge beschikt over 2GB RAM en 32GB interne opslag. Ook een nfc-chip is aanwezig en draadloos betalen is daarom geen probleem, mits je bank dit ondersteunt.

We zien hetzelfde systeem om bandjes te wisselen. Dat werkt prima, snel en prettig en zo kun je zelf combineren. Wij hebben het zwarte model getest, maar je hebt ook keuze uit andere kleurvarianten van het horloge.

Ten opzichte van zijn voorganger zien we verschillende vernieuwde sensoren. Zo kun je nu ook continu je stressniveau meten en checken of je hartslag regelmatig of onregelmatig is. Deze technologie kennen we van verschillende Fitbit-smartwatches. Zaken als je slaapgedrag, gezette stappen of informatie over een work-out kun je op het horloge bekijken, of natuurlijk in de Fitbit-app.

Accuduur houdt nog steeds niet over

De vorige Pixel Watch hield het 24 uur vol op een acculading. Bij de Pixel Watch 2 is er een energiezuinigere processor aan boord, maar Google claimt nog steeds een batterijduur van een volledige dag. Maar, je kan dan wel de hele tijd de always-on-modus gebruiken, waarbij het scherm altijd is geactiveerd.

Wij gebruiken deze optie echter niet en haalden zo’n 30 tot 32 uur op een enkele lading. Daarbij stond de schermhelderheid op 60 tot 70 procent met wifi en bluetooth ingeschakeld. Notificaties voor chat-apps als WhatsApp en Slack hebben we uitgeschakeld, maar meldingen van e-mails vlogen ons wel om de oren. Al met al kunnen we stellen dat de batterijduur iets beter is dan de originele Pixel Watch, maar het is niet om over naar huis te schrijven.

Belangrijk om te weten is dat de Google Pixel Watch 2 met een nieuw oplaadkabeltje werkt. Dit kabeltje kun je maar op één manier vastklikken aan de smartwatch en dat is irritant.

Na een kwartiertje aan de lader zit het horloge voor ongeveer 30 procent vol, terwijl een volledige oplaadbeurt een kleine vijf kwartier duurt. Draadloos laden is door de nieuwe sensoren niet meer mogelijk.

Conclusie Google Pixel Watch 2 review

Het is fijn dat de Google Pixel Watch 2 nu ook in Nederland verkrijgbaar is, al betaal je er wel meer voor. Het design is niet veranderd, waardoor we nog steeds dikke schermranden zien. Ook hadden we gehoopt op een grotere versie van de smartwatch. De accuduur was dan waarschijnlijk ook beter geweest. Wear OS werkt vloeiend en dat komt deels door de nieuwe processor. Toch vinden we 399 euro een fors bedrag in vergelijking met de concurrentie. De Pixel Watch 2 koop je alleen als je het minimalistische design heel erg kan waarderen, maar anders heb je meer dan genoeg goedkopere alternatieven.

Prijs en release

De Google Pixel Watch 2 verschijnt in meerdere kleurtjes en kost 379 euro. Wil je de lte-versie, dan moet je uitwijken naar het buitenland of kiezen voor grijze import. Op zoek naar de beste deals? Check dan onderstaande prijsvergelijker.

