Gorillas review: wat is decadent gemak jou waard?

De markt voor flitsbezorgers is het afgelopen jaar geëxplodeerd. Boodschappen doen vanaf je smartphone, wie wil dat nou niet? In deze review kijken we naar de populairste van het stel: Gorillas.

Dit is onze review van Gorillas

Nog niet zo heel lang geleden moest je je huis uit als je boodschappen wilde doen. Inmiddels is het bij de grote supermarkten al jaren mogelijk om ze te laten bezorgen. Daar kleeft wel een nadeeltje aan, want vaak moet je minimaal een dag van tevoren bestellen. Als je na een lange werkdag merkt dat de voorraad pasta op is, heb je daar natuurlijk weinig aan.

Bedrijven als Gorillas zijn in dit gat gesprongen. Ze beloven je boodschappen razendsnel te leveren voor prijzen die, op dit moment, nauwelijks hoger liggen dan die van bijvoorbeeld Albert Heijn. Je betaalt alleen 1,80 euro voor het bezorgen. In deze review kijken we of Gorillas aan de verwachtingen voldoet.

Assortiment

Gorillas legt in de (prima functionerende) app opvallend veel nadruk op gezonde producten als groenten en fruit. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar als ik ‘s avonds om 22.00 uur honger krijg, snak ik zelden naar een komkommer. Dan wil je vette snacks.

Daarmee stuiten we direct op een interessante kwestie. Ik zie Gorillas blijkbaar als bezorger van junkfood. In dat opzicht is er weinig op het assortiment aan te merken. Nootjes, chocolade, chips, worstjes: er zit genoeg van ieders gading tussen om de lekkere trek effectief te stillen. Ook bier en wijn zijn in ruime mate voorradig.

Zelf pretendeert Gorillas echter een volledige supermarkt-ervaring te bieden. Daar gaat het een beetje mis. Het bedrijf opereert vanuit kleine magazijnen, zogenaamde ‘dark stores’, en kan dus nooit zoveel producten verkopen als een grote Jumbo. Ze hebben wel wc-papier en wasmiddel, maar slechts van een paar dure merken.

Dat is wellicht handig als je plots zonder zit, maar ik zou dit soort producten normaal nooit bij Gorillas bestellen. Die koop ik wel als ze in de aanbieding zijn bij de normale supermarkt, waar ik dan ook direct mijn andere boodschappen koop. Wat mij betreft zullen flitsbezorgers daardoor altijd een niche blijven: leuk als je dringend Pringles nodig hebt, maar vaker dan één of twee keer per maand zal ik er niet bestellen.

Levertijden

Gorillas is nog lang niet overal actief. Als je wel kunt bestellen, beweerde het bedrijf aanvankelijk dat ze je boodschappen binnen tien minuten bezorgen. Bij mij hebben ze dat nooit gehaald en ik ken eigenlijk niemand die zijn Ben & Jerry’s wél zo snel in huis had.

De gemiddelde levertijd is natuurlijk deels afhankelijk van de afstand tussen het magazijn en je woning, maar bedraagt bij mij meestal tussen de twintig en dertig minuten. Dat is natuurlijk nog steeds erg rap, maar gezien de belofte misschien toch enigszins teleurstellend. De bezorgers zijn overigens vriendelijk en het bedrag van een vergeten product werd razendsnel teruggestort.

Inmiddels heeft Gorillas de slogan aangepast naar ‘Jouw boodschappen, geleverd in enkele minuten.’ Dat lijkt een nóg snellere bezorging te beloven, maar er wordt geen concreet getal meer genoemd. Daarmee kiest Gorillas voor de veilige weg. Toch zou het wat ons betreft nog beter zijn als het bedrijf gewoon eerlijk is en zegt dat je boodschappen er doorgaans binnen een halfuur zijn.

Bezwaren

De onrealistische beloftes die bedrijven als Gorillas doen, raken aan een groter probleem: ethische bezwaren. Veel steden leggen flitsbezorgers en hun ‘dark stores’ inmiddels aan banden. Zo’n donker hol waar het een komen en gaan is van bezorgers is niet fijn voor bewoners. In al hun haast sjezen ze op hun elektrische fiets van en naar het volgende adres om maar sneller te zijn dan de concurrent. Dat zorgt voor overlast.

Bovendien uiten bezorgers in de media regelmatig kritiek op Gorillas. Er zou weinig aandacht zijn voor hun veiligheid, het management is een chaos en betaling laat vaak te lang op zich wachten. Als je bij het bedrijf bestelt, werk je gewild of ongewild aan die praktijken mee.

Financiële experts betwijfelen daarnaast of het zakenmodel van Gorillas levensvatbaar is. Momenteel zit het bedrijf in de opbouwfase en is verlies draaien geen probleem. Ooit zal men echter winst willen zien. De vrees is dat de bezorgkosten, als mensen eenmaal gewend zijn aan het gemak, flink omhoog zullen gaan. Recent verhoogde Gorillas het minimum bestelbedrag al van 10 naar 15 euro. Als je daaronder blijft, betaal je een extra vergoeding.

Conclusie Gorillas review

Gorillas is een prima oplossing als je ‘s avonds opeens lekkere trek hebt en ook wel als je net dat ene ingrediënt voor het diner bent vergeten. Het aanbod is echter te klein om van een echte supermarkt te kunnen spreken. Bovendien is de levering doorgaans snel, maar niet zó snel als wordt beloofd.