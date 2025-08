Grundig E275 E-Bike review: solide e-mountainbike mist verfijning

Volgens Grundig kun je met de E275 E-Bike zowel de straat als ruiger terrein aan. Hoe bevalt dat in de praktijk? Dat lees je in deze review.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit is de Grundig E275 review

In onze grote Back to school-prijzenpakket van 2025 vind je dit jaar ook de Grundig E275 E-Bike, ter waarde van 1899 euro. Dat lijkt ons een mooi moment om de fiets zelf onder handen te nemen. Hoe rijdt zo’n elektrische mountainbike met vijf ondersteuningsstanden, een derailleurversnelling en verstelbare voorvork?

Voor wie is deze fiets bedoeld, wat krijg je er allemaal bij en is ‘ie zijn adviesprijs waard? Wij hebben hem een week in gebruik gehad en zijn ermee door de stad en bospaden gescheurd om die vragen te beantwoorden.

Het reviewmodel van de E275 E-bike is ter beschikking gesteld door Grundig.

Ontwerp en uitrusting

De E275 is ontworpen als mountainbike, maar Grundig doelt ook op gebruik in de stad. Qua uiterlijk neigt ‘ie vooral naar een terreinfiets met dikke banden, sportieve zithouding en een breed stuur. Het frame van de fiets oogt ook sportief met strakke lijnen. De matte lak ziet er netjes uit, al zijn de lasnaden rondom goed zichtbaar. Dat is geen dealbreaker, maar het oogt minder premium. Over het algemeen voelt de fiets degelijk aan.

In de dikke onderbuis zit de batterij verwerkt onder een beschermkap. Deze kap is met een sleutel te ontgrendelen en zit niet vast de accu, wat het verwisselen van de batterij mogelijk wat onhandig maakt. Ook heeft de beschermkap redelijk wat speling als ‘ie in het frame is geplaatst.

Op het achterwiel vind je een Shimano derailleurversnelling met zeven snelheden en bij de trappers is één tandwiel te vinden. Voorop plaatst Grundig een voorvork met tot 100 millimeter speling, wat vooral handig is voor ruwe ondergronden. Standaard staat deze vering erg los, maar gelukkig is de deze gemakkelijk strakker te zetten voor ritjes in de stad.

De Grundig wordt bijna compleet in elkaar gezet aangeleverd. Zelf hoef je alleen het stuur nog recht te zetten en de trappers te bevestigen. Standaard zit er een witte en rode reflector op de fiets. De lichten zijn niet geïntrigeerd in de fiets, dus moet je die er zelf op zetten. Dit zijn overigens erg goedkope en plastic lichten, dus verwacht geen hoge kwaliteit.

Op het stuur zit ook een simpele fietsbel gemonteerd en er wordt een standaard meegeleverd. Wat ontbreekt zijn een (ketting)slot en spatborden, dus houd daar rekening mee. Tot slot heeft de fiets remmen van Tektro. Die werken prima, maar kunnen af en toe wat schokkerig zijn.

Rijervaring en comfort

Fietsen op de E275 voelt meteen compleet anders aan dan de gemiddelde stads e-bike. De dikke banden zorgen voor een stabiele wegligging en absorberen hobbels onderweg goed, zoals wortels, klinkers en andere oneffenheden. De voorvork helpt hier ook goed bij, al staat die standaard erg los afgesteld. Voor stadsritten draai je die gemakkelijk aan.

Ben je van plan de Grundig E275 voor lange ritten te gebruiken? Houd dan rekening met de sportieve zithouding van de fiets. In tegenstelling tot een stadsfiets zit je erg naar voren. Ook kan het zadel op mountainbikes een stuk minder hoog dan bij stadsfietsen. Ik ben 1,85 meter lang, heb het zadel op de maximale hoogte en zit nog relatief laag. Het dunne zadel is sportief, maar biedt weinig demping en is daardoor niet bepaald comfortabel op lange ritten.

De fiets heeft een 250 watt achterwielmotor met 45nm aan koppel, wat fijn meehelpt bij het fietsen in heuvelachtige gebieden. Met de controller op het stuur kies je verschillende ondersteuningsniveau’s. Omdat de Grundig een rotatiesensor heeft, gaat de motor meteen op volle kracht zodra je begint te trappen. In de hoogtemodus versnelt de fiets dan meteen naar de 25 kilometer per uur, ook als je zelf nauwelijks kracht zet.

Dat is fijn voor wie wil scheuren alsof ‘ie op een scooter zit, maar als je op een druk fietspad of samen met een vriend fietst, kan dit een vrij onrustig fietsgevoel geven. Je moet dan handmatig het ondersteuningsniveau aanpassen, afhankelijk van de snelheid in het verkeer.

Wanneer je overigens de maximale snelheid behaalt, is de trapcadans aan de hoge kant. Zelfs in de hoogste versnelling, maak je met de trappers relatief veel rotaties.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Batterij en actieradius

De batterij van de Grundig E275 heeft een grootte van 540 Wh en daarmee stelt de fabrikant dat je tot 110 kilometer kunt afleggen op een lading. Dit is natuurijk afhankelijk van het ondersteuningsniveau en hoe lager deze staat ingesteld, hoe meer kilometers je kunt afleggen.

Tijdens onze testperiode gebruikten we de fiets vrijwel altijd op het maximale ondersteuningsniveau en behaalden we een ruime 60 kilometer met één lading. Het laden van de batterij kan tot 9 uur in beslag nemen. Even snel bijladen tijdens een lange tocht zit er dus niet in.

Een groot voordeel van de E275 is echter hoe licht hij fietst zonder ondersteuning. Mocht de batterij dan toch leegraken, fiets je gemakkelijk naar huis zonder dat de motor je tegenwerkt.

Conclusie Grundig E275 review

De Grundig E275 is een e-mountainbike voor zowel woon-werkverkeer, als vrije tijd. De fiets is degelijk gebouwd, schakelt lekker, ligt stabiel op de weg en rijdt comfortabel vanwege de vering en flinke banden. Wie graag vlot van A naar B reist op een sportieve fiets, kan wel genieten van deze Grundig. De adviesprijs van 1899 euro is aan de hoge kant. Zeker omdat ‘ie met een rotatiesensor werkt en dus constant maximaal versnelt, wat je zelf moet voorkomen door tussen de ondersteuningsniveau’s te schakelen. Ook is de uitrusting wat beperkt, zonder ingebouwde lichten, slot en spatborden. Tijdens onze reviewperiode kost de E275 1199 euro, wat hem een stuk aantrekkelijker maakt. Voor die prijs verwachten we ook geen enorme luxe van de e-bike. De Grundig doet wat ‘ie moet doen, met een oog op sportief rijden door zowel de stad, als de bospaden.

Grundig E275 kopen

De Grundig E275 heeft een adviesprijs van 1899 euro, maar is tijdelijk verkrijgbaar voor 1199 euro. Hij is er enkel in een matzwarte uitvoering met blauw-witte accenten.

Reviews op Android Planet

Op Android Planet testen we het hele jaar door de nieuwste apparatuur zoals smartwatches, draadloze oordopjes en smartphones. Dit doen we met een team van redacteurs dat al jaren in de ‘smartphonewereld’ actief is en al heel wat telefoons en gadgets voorbij hebben zien komen – én dus hebben getest. We beschikken over de nodige ervaring.

De reviews stellen we – net als alle andere content op de website – met veel tijd, zorg en aandacht samen. Zo weet jij als lezer precies wat je van de geteste smartphone kan verwachten en wat de belangrijkste plus- en minpunten zijn.

In de reviews gaan we de diepte in, maar wel op een begrijpelijke manier. We willen immers dat iedereen het verhaal begrijpt en uiteindelijk weet hoe goed (of slecht) het geteste apparaat is. De apparatuur die we testen gebruiken we minimaal een week als daily driver. Hierdoor weten we precies hoe de nieuwste producten in de praktijk bevallen.

Lees meer reviews: