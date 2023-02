Hands-on Oppo Find N2 Flip: aan de slag met opvouwbaar toestel

In deze hands-on check je onze eerste ervaringen met de Oppo Find N2 Flip. Deze vouwbare smartphone komt niet naar Nederland, maar we hebben hem op de beursvloer van het MWC toch even bekeken.

Hands-on Oppo Find N2 Flip: niet bij ons op de markt

De Oppo Find N2 Flip komt naar Europa, maar slaat Nederland over, zoals we eerder schreven. Op het MWC is ‘ie uiteraard opgesteld op de grootse stand van Oppo en dus was het tijd voor een hands-on. De opvouwbare telefoon verschijnt in het zwart en paars, kost om en nabij 1000 euro en is onder andere te koop in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Spanje.

Vouwbaar scherm, zoals we al vaker hebben gezien

Opvallend is natuurlijk de vormfactor, die we inmiddels kennen van meerdere foldables zoals de Galaxy Z Flip 4 en Motorola Razr. Het toestel is uit te vouwen, zodat je ‘m gebruikt als een normale smartphone. Dan ontvouwt zich een kleurrijk amoled-scherm van 6,8 inch wat er niet alleen goed uitziet, maar ook soepel aanvoelt. Dat komt door de hoge ververssnelheid van 120Hz, waardoor pixels vaak verversen.

De vouw is te zien en ook licht te voelen, iets wat we kennen van zulke schermen. Toch valt ‘ie niet al teveel op, waar de prima helderheid van het display ook aan meehelpt. Fijn is dat er een scharnier wordt gebruikt, waarbij de twee schermhelften nauw op elkaar aansluiten. Bij de Galaxy Z Flip-serie is dat nog niet het geval, waardoor stof sneller binnen kan dringen en krasjes veroorzaakt op het scherm.

Over het display is een laagje plastic gelegd, wat iets zachter is dan het geharde glas van veel ‘normale’ Android-toestellen. Het blijft dus altijd oppassen geblazen, maar bij de Find N2 Flip net iets minder.

Aan de buitenzijde is nog een tweede schermpje geplaatst, dat groter is (3,26 inch) dan bij concurrerende toestellen. Dat zorgt ook voor fijnere mogelijkheden. Zo gebruik je ‘m makkelijk als viewfinder bij het maken van foto’s, stel je snel een alarm in, check je het weer of binnenkomende notificaties.

Speciale software, snelle hardware

Het toestel draait op Android 13 met de eigen ColorOS-software, maar die is wel aangepast om beter te werken met het vouwbare scherm. Dat is onder andere te zien bij de camera. Vouw je het scherm op om het toestel neer te zetten, dan verschuiven de knoppen naar boven, terwijl de viewfinder op de bovenste helft te zien is.

Ook voor het buitenste scherm kun je leuke extra’s gebruiken, zoals ‘interactieve dieren’. Zo kun je ervoor kiezen om een konijn of bijvoorbeeld kat te laten zien, die af en toe wat leuke streken uithaalt. Oppo’s eigen Android-versie is flink aangepast en doet af en toe nog wat Aziatisch aan.

Dat is onder andere te zien aan het voorbeeld hierboven, maar ook aan de kleurrijke iconen, aanpassingen in de menu’s en vooraf geïnstalleerde software. Het is in de afgelopen jaren wel verbeterd, maar het is en blijft vooralsnog niet onze favoriet.



Tijdens de korte hands-on tijd hebben we geen zware 3D-games kunnen spelen, maar wel flink gewisseld tussen apps. Dat verliep allemaal snel, soepel en zonder haperingen. Het kloppende hart is de MediaTek 9000-chip, die verder ook goede prestaties moet leveren, maar dat is echt iets wat we in een eventuele review moeten ondervinden. Er is 8GB RAM aanwezig en 256GB niet-uitbreidbare toeslag.

Ook de camera’s is iets waar we slechts een korte blik op hebben kunnen werpen. De hoofdcamera heeft een resolutie van 50 megapixel, terwijl er ook een groothoeksensor aanwezig is van 8 megapixel. Beide camera’s kun je gebruiken om een selfie te maken en dat is een leuke bijkomstigheid.

Tot slot is er nog een 32 megapixel-camera in het binnenste scherm te vinden, uiteraard te gebruiken voor selfies of videogesprekken. De Oppo Find N2 Flip moet je trouwens niet kopen als je een toestel wil met de beste camera’s (of andere hardware). Je kan dan beter kijken naar de Oppo Find X5 Pro.

Accu, snelladen en verkrijgbaarheid in Nederland

De batterij van de Oppo Find N2 Flip bestaat uit twee delen en totaal bieden die een capaciteit van 4300 mAh, wat relatief groot te noemen is voor een toestel als deze. De accuduur hebben we op de beursvloer uiteraard niet kunnen testen. Hetzelfde geldt voor het snelle opladen, want dat kan met maximaal 44 Watt. Draadloos opladen is vanwege de geringe ruimte aan de binnenzijde niet mogelijk.

Zoals gezegd is de Oppo Find N2 Flip vooralsnog niet te koop, iets wat een woordvoerder van Oppo ons weer liet weten op het MWC. Men wil eerst kijken hoe de Find N2 Flip wordt ontvangen in andere markten, voordat er een keuze wordt gemaakt om ‘m eventueel hier uit te brengen. Misschien een logische keuze, maar we vinden het ook een beetje jammer.

Conclusie hands-on Oppo Find N2 Flip

De Oppo Find N2 Flip is een geduchte concurrent voor de merken die al een toestel met vouwbaar scherm hebben uitgebracht. Helaas is de smartphone hier echter niet te koop, waardoor het de strijd nog niet kan aangaan met de gevestigde orde. Onze eerste indrukken zijn positief, want het is een fijn en gestroomlijnd apparaat. Vooralsnog is het echter wachten totdat Oppo besluit om de opvallende telefoon hier uit te brengen; dan kunnen we ‘m pas echt testen en een uitgebreid oordeel vellen.

