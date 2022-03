Review: HBO Max barst van de kwaliteitseries, maar nog niet in optimale vorm

HBO Max is eindelijk in Nederland beschikbaar. De streamingdienst barst van de goede series en films, maar heeft ook wat probleempjes. Dat lees je in deze HBO Max review.

HBO Max review: Het is geen tv, het is HBO (met limieten)

Vraag serieliefhebbers om de beste series allertijden, dan hoor je vaak over de producties van HBO. Denk aan The Wire, The Sopranos enzovoort. Deze series waren in Nederland een tijd lang exclusief via Ziggo te zien. Had je internet van een andere partij, dan was er geen legale manier om te kijken. Daar is nu eindelijk verandering in gekomen met de lancering van HBO Max in Nederland.

Op HBO Max zijn alle klassieke series van HBO geplaatst, die vroeger in de Verenigde Staten ‘via de kabel’ zijn uitgezonden. Daarnaast zijn er exclusieve HBO Max-producties en aangekochte content op de dienst te vinden.

Het is jammer dat nog niet alles direct op de dienst staat. HBO Max Nederland zegt in de komende weken steeds meer toe te voegen. Dat is logisch, omdat de dienst dan extra lang in de belangstelling staat. Toch is het ook een enorme teleurstelling als de series die je zo graag wil zien nog niet te vinden zijn, en het nog niet duidelijk is wanneer dat wel het geval is.

Kwaliteit staat voorop

HBO Max hoeft zich niet te bewijzen met nieuwe namen. Het zijn de klassiekers zoals The Wire, The Sopranos, Band of Brothers, The West Wing, Six Feet Under, maar ook nieuwere shows zoals Succession, Euphoria en Mare of Easttown die onwijs sterk gemaakt zijn. Pure kwaliteitstelevisie.

Bij de nieuwe producties voor HBO Max wisselt de kwaliteit iets meer, maar nog steeds is er een hoop om van te genieten. Neem het nieuwe Peacemaker, dat veel beter is dan het concept ooit had kunnen zijn. The Flight Attendant en Generation zijn ook genieten, en fans van Sex and the City zien waar hun favoriete dames zich tegenwoordig mee bezighouden in And Just Like That.

Leuk is dat je ook films en series van Warner Bros. op de dienst vindt. Dat zijn supernieuwe films zoals Dune en The Matrix Resurrections, maar ook de Harry Potter-reeks, The Lord of the Rings-films en series zoals Friends, Supernatural en The Big Bang Theory.

Bij elkaar een flinke hoeveelheid series en films die de moeite meer dan waard zijn en daar komt in de toekomst alleen maar meer bij. Waaronder series gebaseerd op The Batman, Dune, Green Lantern en natuurlijk de prequel van Game of Thrones genaamd House of the Dragon.

Techniek laat steekjes vallen

Maar je kunt niet alleen op de content leunen, want ook technisch moet een streamingdienst in orde zijn. De app van HBO Max ziet er goed uit, met onder andere verschillende hubs voor HBO-series, HBO Max-originals, DC-content en Cartoon Network. Je kunt profielen aanmaken, content downloaden om offline te kijken en uiteraard is er een Chromecast-functie aanwezig.

De vreemdste keuze is dat veel series versneld worden afgespeeld. Dat komt doordat de series vaak met 24fps zijn gefilmd en Europese televisie een standaard heeft van 25fps. Dus de boel is met 4 procent versneld om 25fps te bereiken, zelfs terwijl dat voor een streamingdienst niets uit maakt. Sneller betekent ook dat alle audio, zoals de stemmen en muziek, net iets hoger klinken dan het hoort. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Streamingdiensten zoals Netflix, Disney Plus en Prime Video doen dit niet.

Daarnaast mist er Nederlandse ondertiteling bij veel series. Is er wel ondertiteling, dan is de kwaliteit vaak matig. Zinnen verdwijnen te snel, zijn raar gesplitst of gewoon vreemd vertaald. Het lijkt alsof er hier flink op bezuinigd is.

De series van HBO verdienen het om op de beste manier bekeken te worden, maar die garantie heb je met HBO Max dus (nog) niet. HBO Max Nederland stelt aan beide problemen te gaan werken in de komende tijd.

Slimme prijsstrategie

Omdat er vergeleken met Netflix minder nieuwe content wordt toegevoegd, ligt de prijs voor een abonnement ook wat lager. De goedkoopste versie kost 5,99 euro per maand. Je kunt dan tot maximaal 720p streamen op één apparaat tegelijk. Voor 7,99 euro per maand krijg je 1080p (met soms 4K) en kun je op drie apparaten tegelijk streamen.

Met zoveel verschillende streamingdiensten kiezen veel mensen ervoor om van streamingdienst te wisselen. Je neemt de ene maand Videoland, de andere maand Disney Plus enzovoort. HBO Max doet iets slims om abonnees te behouden.

HBO Max geeft je vijftig procent korting op de abonnementsprijs voor de rest van je leven. Tenminste, als je niet tussentijds je abonnement annuleert. Als je stopt en later weer een abonnement neemt, betaal je gewoon de hoofdprijs. In principe kun je dus HBO Max kijken vanaf 2,99 euro per maand.

Conclusie HBO Max review

Kijk je puur naar de series en films van HBO Max, dan is er weinig te klagen. Er is zoveel moois te kijken en in de toekomst komt daar alleen maar meer bij. Waarschijnlijk niet met enorme hoeveelheden tegelijk, maar in dit geval is kwaliteit belangrijker dan kwantiteit.

Het is alleen jammer dat de dienst op technisch vlak wat steekjes laat vallen. Series versneld afspelen en matige of zelfs missende Nederlandse ondertiteling is niet wat deze kwaliteit verdient. Al zal de meeste gebruikers dat helemaal niets boeien.

HBO Max kijktips

Heb je nu HBO Max en weet je niet waar je moet begonnen? We zetten vijf ijzersterke recente series op een rij waarmee je kunt beginnen. Nieuwe kijktips vind je wekelijks op Android Planet.