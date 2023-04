Huawei FreeBuds 5i review: goede ruisonderdrukking in een matig jasje

Oordopjes voor minder dan 100 euro met actieve ruisonderdrukking. Dat belooft Huawei met de FreeBuds 5i. Bespaart de fabrikant ergens op of zijn deze oordopjes een goede deal? Je leest het in deze review van Android Planet.

Dit is de Huawei FreeBuds 5i review

De Huawei FreeBuds 5i zien er op papier veelbelovend uit. Er is actieve ruisonderdrukking aanwezig en ze hebben een prijskaartje van onder de 100 euro. In deze review vertellen we je alles over de pasvorm, het geluid en onze ervaringen met de oordopjes. Lees verder om erachter te komen of de Huawei FreeBuds 5i het geld waard zijn.

Herkenbaar ontwerp en pasvorm

Het ontwerp van de Huawei FreeBuds 5i is erg traditioneel. Zo zijn er steeltjes aan de zijkanten en hebben de oordopjes een in-ear-ontwerp. Dat eerste is enigszins gedateerd, maar ze zitten erg goed in je oren. Je krijgt meerdere rubberen opzetstukjes om voor jouw oren de perfecte pasvorm te vinden. De oordopjes zijn IP54-stof- en spatwaterdicht. Je hoeft je dus geen zorgen te maken over regen en zweet.

De oordopjes zelf zijn van glimmend plastic, waardoor ze er wat goedkoop uitzien en aanvoelen. De meegeleverde oplaadcase is ook van plastic, maar is mat afgewerkt en komt met een gespikkeld patroon. Het doosje is ovaal en compact, waardoor het gemakkelijk mee te nemen is.

Met een knopje aan de zijkant verbind je de oortjes met je apparaten. Het verbinden kan tot twee apparaten tegelijk, waardoor je gemakkelijk overschakelt van bijvoorbeeld je laptop naar je smartphone. Helaas ontbreekt Google Fast Pair, wat de oordopjes extra snel met je Android-telefoon laat verbinden.

Actieve ruisonderdrukking sluit goed af

Zoals gezegd hebben de oordopjes een steeltje aan de zijkant. Die is bedoeld om ze te bedienen. Je zet onder meer de ruisonderdrukking aan of uit door ze ingedrukt te houden, of slaat een nummer over door dubbel te tikken. De besturing werkt intuïtief en vlot, dus daar zijn we erg tevreden mee. Doe je één oordopje uit, dan stopt de muziek automatisch dankzij de draagdetectie.

Ook sluiten de oordopjes door de in-ear-pasvorm goed af. In combinatie met de actieve ruisonderdrukking creëer je snel een stillere omgeving. Verwacht echter geen wonderen, want stemmen en plotselinge geluiden zijn nog redelijk goed te horen. Vooral stationaire tonen zoals een airconditioning of radiator worden goed weggefilterd.

Ook schakel je gemakkelijk over naar een transpirantiemodus. Je hoort je omgeving dan juist extra goed door de oordopjes heen. Handig wanneer je een gesprek wil voeren of tijdens het muziek luisteren in het verkeer. Deze modus werkt erg goed, want je eigen stem is helder en klinkt natuurlijk en anderen zijn goed te verstaan.

Geluid en de Huawei UI Life-app

Net als andere fabrikanten van draadloze oordopjes, biedt Huawei een speciale app voor de FreeBuds. Daarin stel je geluidsprofielen in, test je de pasvorm van de oordopjes en bepaal je hoe je ze bestuurt. Er is alleen een nadeel aan de Huawei UI Life-app, want hij is niet in de Google Play Store te vinden.

Dat betekent dat je via internet eerst de Huawei AppGallery moet downloaden. Daar is Android niet zo’n fan van. Heb je hem geïnstalleerd, dan kun je de UI Life-app installeren. Vanaf dat moment werkt de app gewoon als ieder ander, maar het installeren is dus niet zo makkelijks als je wenst.

In de app vind je ook de instellingen voor het geluid van de oordopjes. Wij vinden dat de FreeBuds 5i’s uit de doos prima klinken. De hoge tonen zijn mooi gebalanceerd met de lage klanken, wat voor de meeste gebruikers voldoende is. Stemmen in video’s of podcasts zijn helder en over het algemeen klinkt muziek erg goed.

Wil je echter net iets meer bass of hoogte in het geluid, dan is dat niet aan te passen. Wel stel je via de app het geluid in op ‘Lage-tonenversterking’ of ‘Hoge-tonenversterking’, maar dan worden de tegenovergestelde klanken volledig onderdrukt. Wij laten hem dus gewoon op ‘Standaard’ staan.

Ook bieden de oordopjes Hi-Res-audio, wat simpelweg betekent dat er meer data naar de oortjes verstuurd wordt. Wij luisterden naar nummers met en zonder Hi-Res-Audio en hoorden niet direct verschil. Spotify ondersteunt overigens helemaal geen hogere kwaliteit audio, wat voor veel mensen de streamingdienst naar keuze zal zijn. Dus tenzij je een echte audio-specialist bent, biedt Hi-Res-audio geen meerwaarde.

Accuduur

De Huawei FreeBuds 5i hebben een accuduur van 7,5 uur, mits je actieve ruisonderdrukking uit heb staan. Zet je deze aan, dan neemt je luistertijd af tot 6 uur. Helaas is dat dus net niet genoeg om een hele dag ongestoord te studeren of werken. Je zult dan tussendoor even moeten bijladen.

Dat laden doe je met de bijgeleverde oplaadcase. Doe je de oordopjes hierin, dan laden ze in 60 minuten weer tot 100 procent op. Als de case leeg is, laad je die op met het bijgeleverde usb-c-kabeltje. Dat laden gaat niet per se heel vlot, want met een kleine twee uur is de oplaadcase pas helemaal vol. Zeker iets om rekening mee te houden dus.

Conclusie Huawei FreeBuds 5i review

De Huawei FreeBuds 5i zijn in de basis prima draadloze oordopjes. Ze klinken standaard helder, de actieve ruisonderdrukking doet goed zijn werk en de bediening is intuïtief. Ook verbinden ze met twee apparaten tegelijk en is er oordetectie aanwezig. Wil je echter instellingen aanpassen naar je eigen voorkeur? Dan zul je eerst een aparte app-winkel moeten downloaden. Daarna is er helaas weinig keus in klankinstellingen en voelen de plastic oordopjes niet erg premium aan. Zoek je premium oordopjes met allerlei opties? Dan raden we de Huawei FreeBuds 5i af. Wil je vooral ongestoord werken met actieve ruisonderdrukking en goed klinkende muziek op de achtergrond? Dan zijn de FreeBuds 5i zeker de moeite waard.

Huawei FreeBuds 5i kopen

De Huawei FreeBuds 5i hebben een adviesprijs van 99,99 euro. Inmiddels zijn ze bij verschillende aanbieders al voor minder te vinden. Om zeker te zijn van de beste deal, check je natuurlijk de Android Planet-prijsvergelijker.

