Huawei FreeBuds 7i review: beter, maar nog steeds geen topper

De FreeBuds 6i maakten op ons geen onuitwisbare indruk. In hoeverre is Huawei daar bij de volgende generatie wel in geslaagd? Dat lees je in deze FreeBuds 7i review.

Huawei FreeBuds 7i review: een introductie

Betaalbare draadloze oordopjes met een soepele aanraakbesturing. Een positivist zou de FreeBuds-serie zo kunnen omschrijven. De overduidelijke nadelen (audiokwaliteit en app-installatie lieten te wensen over) konden we bij eerdere tests echter niet negeren.

We hoopten daarom dat die nadelen bij de nieuwste oordopjes, de FreeBuds 7i (adviesprijs 99,99 euro), als sneeuw voor de zon zouden zijn verdwenen. Wij hebben ze de afgelopen twee weken uitgebreid voor je getest. Lees hier ons oordeel.

Het reviewmodel van de FreeBuds 7i (zwart) is ter beschikking gesteld door Huawei.

In het kort

Huawei heeft met de FreeBuds 7i acceptabele draadloze oordopjes voor iets minder dan 100 euro op de markt gebracht. Ze zijn beter dan de voorganger, maar maken geen grote stap op het gebied van audiokwaliteit. Ook is het installeren van de app nog altijd geen pretje, al is de app zelf wel een pluspunt. Verder zijn de oordopjes makkelijk te verbinden en te bedienen. Met de accu kun je gerust een dag vooruit.

Rond, redelijk comfortabel en nu ook in het roze

De vorm van het oplaaddoosje valt ons meteen op. Het is een stuk ronder dan z’n ovalere voorgangers, de FreeBuds 6i. Maar dat is niet het enige. Want naast zwart en wit, bekende kleuren van eerdere modellen, zijn de FreeBuds 7i ook in het roze te koop.

Het oplaaddoosje voelt redelijk degelijk aan. Openen en sluiten gaat gemakkelijk en de oortjes klikken er dankzij de magneetjes soepel in. Wel is het doosje nogal glad en licht, waardoor het snel uit je hand glipt. Onderop zit een usb-c-poort om de oordopjes op te laden en aan de zijkant een knop om ze te verbinden.

De pasvorm van de in-ear-oordopjes is in eerste instantie erg prettig, maar na een paar uur merk je het wel. Ondanks dat het setje oortjes niet bijzonder zwaar is, deden we ze toch even uit om over de oren te wrijven. Wellicht zitten we net tussen twee maten in.

Toch zullen de meeste gebruikers goed uit de voeten kunnen met een van de vier meegeleverde opzetstukjes (L, M, S en XS).

Verbinden soepel, de app installeren niet

We hebben de FreeBuds 7i getest in combinatie met een Lenovo IdeaPad Slim 3 en een Samsung S24 Ultra. Verbinden was een fluitje van een cent, iets wat we gewend zijn van eerdere FreeBuds. Maar dan begint het eigenlijk pas. Want om alles uit je oordopjes te halen, is de bijbehorende app een must.

Daarvoor scan je de QR-code op de verpakking. Zo kun je AppGallery downloaden (de app is zoals bekend niet beschikbaar in de Google Play Store) en installeren. Wanneer je AppGallery opent, moet je daar de app AI Life zoeken en installeren. Na openen volgen er enkele instructies om de oordopjes te koppelen.

Je zult merken dat je tijdens dit proces meerdere keren beveiligingsinstellingen op je toestel moet wijzigen. Dat is inmiddels vaste prik bij producten van Huawei, maar het blijft vervelend. Als dit een dealbreaker voor je is, dan zijn de nieuwe FreeBuds niet voor jou.

Volop opties in de app

Maar zit je eenmaal in de app, dan pas je daar bijvoorbeeld gemakkelijk de aanraakbesturing aan. Het volume verlagen of verhogen, muziek pauzeren of een telefoontje aannemen. Allemaal basisfuncties die je activeert door het steeltje aan te raken, erop te tikken, te swipen of vast te houden. Dit werkt allemaal zoals je mag verwachten.

Maar er is meer. Zoals active noise cancelling, geluidseffecten en info over de laadpercentages van de oortjes en het laaddoosje. En waar we ook over te spreken zijn: de optie om je zoekgeraakte oordopjes terug te vinden. Het spelen met de diverse instellingen is best geinig en uiteindelijk ook de moeite.

Maar daarover later meer in deze Huawei FreeBuds 7i review.

Nog steeds geen geweldige muziekervaring

We zullen maar met het mindere nieuws beginnen. Want de FreeBuds 7i zijn helaas nog steeds geen feest voor de oren. Je hebt bij veel nummers het gevoel dat er een deel van de kwaliteit verloren gaat. Zo is de bas niet altijd even scherp aanwezig. Ook klinken veel nummers wat vlak.

Nu is het wellicht niet helemaal eerlijk om kwaliteit van Sennheiser, Bose of Sony te verwachten, maar toch zijn we wat teleurgesteld. Op audiogebied hadden de FreeBuds 7i echt een grotere slag kunnen slaan dan nu het geval is. Maar gelukkig is er nog de app.

Ontdek in de app wat werkt voor jou

Daar pas je laagdrempelig van alles aan om je ervaring wat te boosten. Ons beviel het experimenten met de voorgeïnstalleerde eq-profielen goed. Kies simpelweg het profiel dat voor jou het best klinkt. De bas verbeter je bijvoorbeeld met het profiel ´Lagetonenversterking´.

Ook de geluidsonderdrukking (ANC 4) geeft een positieve impuls aan je luisterervaring. Niet alles wordt perfect onderdrukt, maar het werkt behoorlijk. Ten slotte ervaren we de optie ‘Prioriteit geven aan geluidskwaliteit’ als licht kwaliteitsverhogend. Dit werkt bij ons overigens het soepelst op de smartphone. Ook neemt deze optie een hap uit de batterijduur.

Ruimtelijke audio

Dan is er nog de ruimtelijke audio (officieel: ‘Unlimited spatial audio with Head Tracking’) waar Huawei hoog mee van de toren blaast. Het idee is dat er een 3D-geluidsomgeving gecreëerd waardoor je muziek om je heen ervaart, en dus niet alleen in je oren.

Door de ingebouwde hoofdbewegingssensor in de oordopjes zou deze 3D-ervaring goed moeten blijven werken bij het bewegen van je hoofd. Dit vinden we echter niet het geval: de muziek wordt lang niet altijd vlekkeloos afgespeeld.

Een tweede optie die je hebt is om het geluid altijd van dezelfde vaste punten te laten komen. Dat werkt gelukkig een stuk beter. Toch prefereren we de derde optie, namelijk om de ruimtelijke audio gewoon uit te zeten.

Podcasts, audioboeken en YouTube-video’s luisteren is erg prettig. En ook bellen in lawaaierige omstandigheden is prima te doen. Althans, de ander is voldoende te verstaan. Verwacht van de microfoon in de FreeBuds 7i geen wonderen. Zoek je dus vooral voor deze doeleinden geschikte oordopjes en is muziek luisteren minder belangrijk voor je, dan zijn de FreeBuds 7i zeker een keuze om te overwegen.

Aardige accuduur voor alledaags gebruik

Huawei beweert dat je tot wel 35 uur lang muziek kunt afspelen (bij tussentijds laden in het doosje). En als je het setje onafgebroken in je oren hebt, tot 8 uur. Dat is wat ons betreft wat te rooskleurig. Want met de ANC en verbeterde audiokwaliteit ingeschakeld – en geloof ons, dat wil je echt – haalden we ongeveer 5-6 uur.

Wij konden bij een vol oplaaddoosje (te bereiken in zo’n 1,5 uur) de oortjes gemakkelijk een hele werkdag gebruiken. En wanneer ze bijna op waren, was 10 minuten terugdoen in het doosje genoeg voor weer enkele uren luisteren. Zeer redelijke testresultaten, maar niks spectaculairs.

Bedenk wel dat er vergelijkbaar geprijsde oordopjes zijn die nog wat beter scoren op het gebied van de accuduur. Zo kun je met de Sony WF-C170N tot wel 8,5 uur achter elkaar muziek luisteren, en dat met noise cancelling ingeschakeld. En met de OnePlus Buds 4 ben je van 11 uur batterijduur verzekerd, weliswaar zonder NC, maar toch.

Conclusie Huawei FreeBuds 7i review

Huawei heeft de FreeBuds 7i in de markt gezet als ”a top pick for young users and one of the best earbuds under 100 euro”. Een statement waar wij wel iets van vinden. Over de betaalbaarheid niets dan lof en de verbeteringen ten opzichte van de FreeBuds 6i mogen er ook echt zijn, maar voor de aanschafprijs van 99,99 euro zijn er zeker alternatieven om te overwegen. Zo haal je voor ongeveer hetzelfde geld de Sony WF-C170N of de OnePlus Buds 4 in huis, beide superieur in audiokwaliteit en accuduur. Bijkomend voordeel van Sony en OnePlus is dat je hun apps wel gewoon in de Play Store kunt downloaden. Maar vind je het installeren van Huawei’s eigen app-platform AppGallery geen punt? In dat geval heb je met de FreeBuds 7i oordopjes die makkelijk te verbinden en te bedienen zijn, een app vol opties waarmee de audio wél een voldoende haalt en de zekerheid dat je prettig kunt luisteren naar audioboeken en podcasts. Verder kun je er ook nog eens prima mee bellen. Wil je liever wat meer betalen voor extra kwaliteit? Bekijk dan eens ons uitgebreide overzicht van de beste draadloze oordopjes van 2025, boordevol aanraders.

Huawei FreeBuds 7i kopen

De adviesprijs van de FreeBuds 7i is 99,99 euro. Ze zijn te koop bij meerdere verkopers in de kleuren wit, zwart en roze. Interesse? In de officiële HUAWEI-webshop loopt een tijdelijke actie met 10 euro korting (tot en met 5 november 2025).

