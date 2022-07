Huawei FreeBuds Pro 2 review: premium oordopjes voor fijne prijs

In deze Huawei Freebuds Pro 2 review bespreken we onze ervaringen met de beste draadloze oordopjes van het merk tot nu toe. Ze lijken misschien veel op de voorgangers, maar zijn voorzien van allerlei vernieuwingen.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Huawei FreeBuds Pro 2 officieel

Waar Huawei jaren geleden nog een opkomend en interessant merk was op het gebied van smartphones, is dat tegenwoordig heel anders. Het bedrijf richt zich steeds meer op andere productcategorieën, waaronder laptops, speakers, smartwatches, computermonitors en draadloze oordopjes.

Onlangs zijn de Huawei FreeBuds Pro 2 gepresenteerd, premium oordopjes met een adviesprijs van 199 euro. Wij hebben ze al een tijdje kunnen testen. Naast ermee luisteren naar muziek en podcasts hebben we ze ook geprobeerd tijdens (video)gesprekken. Tijd voor de review.

Het reviewmodel van de Huawei FreeBuds Pro 2 is ter beschikking gesteld door Huawei.

Design: veel gelijkenissen met voorganger

Leg je de doosjes van de nieuwe FreeBuds Pro 2 naast de FreeBuds Pro uit 2019, dan zie je bijna geen verschil, behalve dat die van de nieuwe dopjes een fractie kleiner is. Op de achterkant is ook het logo van Devialet te zien, het Franse audiomerk waarmee Huawei samenwerkt.

Wij hebben de witte variant getest, maar de dopjes zijn ook beschikbaar in het zilver en lichtblauw. We zien veel gelijkenissen met de voorganger en een paar subtiele verschillen. Zo is de vorm nagenoeg hetzelfde, maar het steeltje is nu geïntegreerd met het oordopje zelf. Ook zien we een zilver randje aan de buitenzijde, wat een leuk accent is. In de galerij hieronder zie je de FreeBuds Pro 2 aan de linkerzijde, de normale Pro’s rechts.



De plaatsing van de microfoons is ook aangepast, maar al met al lijken ze veel op elkaar. We vinden het witte glimmende plastic van het opbergdoosje en de dopjes zelf wel goedkoop aandoen en dat is zonde. Daarnaast lijken ze helaas erg veel op de AirPods van Apple.

Ook is het soms lastig om de oordopjes uit het doosje te krijgen, simpelweg omdat je vingers geen grip krijgen op de dopjes. De nieuwe oordopjes passen trouwens wel in het doosje van de normale FreeBuds Pro – andersom werkt dat niet – maar laden dan niet op.

Huawei AI Life-app biedt fijne extra’s

Het koppelen met je smartphone, tablet of laptop gaat snel en spreekt voor zich. Je drukt het knopje aan de zijkant van het opbergdoosje even in totdat het ledje wit knippert. Vervolgens koppel je de apparaten en je kunt beginnen met muziek luisteren.

Is dat niet genoeg voor je? Download dan de Huawei AI Life-app uit de Play Store. Daarin kun je de instellingen van de FreeBuds Pro 2 verder aanpassen. Zo zie je daar met welke apparaten de dopjes eerder verbonden zijn, kies je het niveau van actieve ruisonderdrukking en kun je aan de slag met de equalizer.

HUAWEI AI Life Huawei Internet Service 5,4 (37.400 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Daarbij kun je kiezen uit verschillende vooraf ingestelde geluidsprofielen of zelf aan de slag en bijvoorbeeld wat extra bass of hoge tonen toevoegen. Ook kun je een testje doen om te kijken of je de juiste maat oortipjes op de dopjes hebt zitten.

De bediening aanpassen naar hoe jij het wil, kan slechts gedeeltelijk. Check daarvoor het onderdeel ‘bediening’ in deze review. Tot slot gebruik je de app om de oordopjes te vinden als je ze even kwijt bent. Via de app piep je het rechter- of linkerdopje even op, die dan een kenmerkend geluidje maakt.

Draagcomfort en bediening zijn prima

De Huawei FreeBuds Pro 2 zijn in-ear-oordopjes, die volledig in je gehoorgang zitten. Er worden drie maten oortipjes meegeleverd, zodat er altijd wel eentje fijn in je oor past. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de Sennheiser Momentum True Wireless 3 draai je ze niet in je oor, maar je steekt ze erin.

Daardoor zitten ze iets minder stevig. Je hoeft echter niet bang te zijn dat ze uit je oren vallen tijdens een wandeling, fietstocht of work-out. Wel zitten ze minder fijn en goed afgesloten, wat zorgt dat de passieve geluidsonderdrukking niet zo goed is. Geluiden van buitenaf hoor je daardoor een fractie beter.

De bediening werkt net even wat anders dan bij veel andere concurrenten. Waar die veelal werken met aanrakingen door middel van tikjes, is dat bij deze dopjes heel anders. Zo knijp je in het stokje om de muziek te pauzeren of juist weer door te laten spelen. Houd je die even ingedrukt, dan verander je van geluidsmodus. Ook kun je omhoog of omlaag vegen over de stokjes, waarmee je het volume aanpast.

In de app kun je de bediening aanpassen, maar veel opties heb je niet. Knijp je twee keer in het stokje, dan spring je naar het volgende nummer of je kiest ervoor om die functie uit te schakelen. Wil je bijvoorbeeld het vorige nummer luisteren? Dan is de enige mogelijkheid om drie keer te knijpen, twee keer is dan niet mogelijk.

Geluidskwaliteit: zelf aan de slag met de equalizer

Om de geluidskwaliteit te verbeteren, is er samengewerkt met het Franse audiomerk Devialet. Soortgelijke samenwerkingen tussen merken kennen we ook van andere fabrikanten en Huawei zelf. Zo werkt Xiaomi samen met Harman Kardon en sloeg Huawei de handen ineen met Leica voor smartphonecamera’s.

Het geluid klinkt vol en ook op hoge volumes heb je geen last van vervorming of te hoge tonen. Wel moet je aan de slag met de equalizer, helemaal als je van extra bass houdt. Er zijn vier geluidsprofielen te kiezen in de AI Life-app, maar die konden ons niet bekoren. Het ligt natuurlijk ook aan de muziek die je luistert. Hier varieert dat van Nederlandse rap tot een setje Power Hour en van metal tot popmuziek.



Ten opzichte van de originele FreeBuds Pro is de actieve ruisonderdrukking met 15 procent verbeterd, zo stelt Huawei. In de praktijk hebben we daar niet echt verschil gemerkt. Fijn is de awareness-modus, waarbij je alsnog omgevingsgeluid hoort tijdens het muziek luisteren. Handig voor bijvoorbeeld op de fiets of als je in een winkel bij de kassa staat. Muziek wordt niet automatisch gepauzeerd als je begint met praten, iets dat we wel weer zagen bij de Sony LinkBuds.

We hebben in de afgelopen testperiode ook flink wat (video)gesprekken gevoerd met de oordopjes. Op één uitzondering na, waarbij er constant een harde ruistoon te horen was, is daar niks op aan te merken. Binnenkomende stemmen komen kraakhelder over, evenals je eigen stem. Loop je buiten dan ben je ook goed te verstaan, ondanks eventuele wind.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Batterijduur is prima, maar niet uitmuntend

De dopjes gaan volgens Huawei tot 6,5 uur mee op een enkele acculading. Dat is zonder actieve ruisonderdrukking ingeschakeld, iets dat we hier constant gebruiken. Ga dus uit van zo’n vier uur speelplezier voordat je de dopjes weer moet opladen.

In het doosje is ook een accu aanwezig, waarmee je de dopjes nog eens vier keer volledig kunt opladen. Dat zorgt er dus voor dat je maximaal 30 uur muziek en podcasts kunt luisteren. Dat is natuurlijk prima, maar niet uitmuntend en datzelfde geldt voor het opladen.

Een volledige laadbeurt van het opbergdoosje via een kabel duurt een uur. De dopjes zelf weer volledig voorzien van stroom kost zo’n 40 minuten. Draadloos opladen is ook mogelijk. Houd er dan wel rekening mee dat je het doosje op z’n kop moet leggen, met het zilverkleurige logo naar boven. Draadloos opladen duurt beduidend langer en ongeveer twee uur.

Conclusie Huawei FreeBuds Pro 2 review

Huawei richt zich met de FreeBuds Pro 2 op het marktsegment van premium draadloze oordopjes – en dat is zeker een fijne toevoeging. De dopjes bieden een prima verhouding tussen prijs en prestaties en werken feilloos met meerdere apparaten tegelijk. Wat je van het design vindt is natuurlijk erg persoonlijk, maar dat kan ons om verschillende redenen minder bekoren. Al met al zijn dit fijne oordopjes voor een interessante prijs en zeker een aanrader.

Prijs en release Huawei FreeBuds Pro 2

De Huawei FreeBuds 2 Pro hebben een adviesprijs van 199,99 euro en zijn te verkrijgen in het zilver, lichtblauw en wit. Vanaf 13 juli zijn ze beschikbaar via verschillende bekende (web)winkels. Tot en met 12 augustus maak je ook gebruik van de pre-order-actie.

Bij de aanschaf van een setje FreeBuds 2 Pro ontvang je namelijk een Huawei Band 7-activitytracker met een waarde van 59,99 euro. Via Huawei zelf scoor je tot en met 5 juli 2022 ook nog eens 20 euro korting op de aanschafprijs.

Huawei FreeBuds Pro 2 prijzen vergelijken Bekijk product We hebben momenteel geen Huawei FreeBuds Pro 2 prijzen. Bekijk alle Huawei producten. Alle Huawei producten

Meer reviews op Android Planet: