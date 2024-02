Huawei FreeClip review: unieke oordopjes voor een te hoge prijs

De Huawei FreeClip-oordopjes vallen op z’n zachtst gezegd nogal op qua uiterlijk en draagwijze. Het gaat om dopjes met een ‘open-ear design’, waardoor je je altijd bewust bent van de omgeving. Hoe dat bevalt lees je in onze Huawei FreeClip review.

Huawei FreeClip review: aan de slag met deze ‘open ears’

Huawei is geen grote speler meer op de smartphonemarkt in Europa, maar heeft zich wel steeds meer toegelegd op allerlei andere type producten. Je kunt er terecht voor routers, laptops en tablets, maar bijvoorbeeld ook smartwatches of draadloze oordopjes.

Ook op Android Planet testen we regelmatig zulke producten en deze keer is het tijd voor de Huawei FreeClip-oordopjes. Ze bevatten een IP54-certificering en zijn daarmee stof en (spat)waterdicht en hebben een adviesprijs van 199,99 euro. Of ze dat waard zijn, lees je in onze review.



De Huawei FreeClip is ter beschikking gesteld door Huawei voor deze onafhankelijke review.

Anders dan anders

We hebben de zwarte versie getest van de FreeClip, maar de oordopjes zijn er ook in het paars. Er is veelal gebruikgemaakt van glimmend plastic – zoals je ziet op de foto’s – en dat past niet helemaal bij de relatief hoge adviesprijs wat ons betreft. De dopjes bestaan uit twee gedeeltes die met elkaar verbonden zijn door middel van een kort flexibel slangetje.

Het ronde bolletje hang je in je oorschelp, zodat het geluid je gehoorgang makkelijk bereikt. Het grote en iets zwaardere gedeelte klem je achter je oorschelp. Ikzelf ben brildragend en dan is het wat passen en meten hoe je de Huawei Freeclip het beste draagt. Ik kan me voorstellen dat het zonder bril net wat beter is, maar veel ongemak heb ik er niet door ervaren.

Mensen op straat hebben niet direct door dat je oordopjes draagt en ik kreeg regelmatig de vraag gesteld wat dat nou was in m’n oren. Het lijkt een beetje op een grote oorpiercing, een gehoorapparaatje of een “neusclipje voor zwemmers” aldus omstanders.

Op de dopjes is de merknaam van Huawei niet te vinden, maar wel op het doosje. Dat heeft een matte afwerking en ziet er daardoor chiquer uit dan de dopjes zelf. Het doosje is iets groter dan bij veel andere draadloze oordopjes, wat komt door de aparte vorm van de FreeClip. Toch past die makkelijk in de broekzak. Aan de onderzijde is de usb c-poort te vinden en aan de voorkant een klein ledje, die je onder meer gebruikt voor de accustatus.

App niet (meer) te downloaden uit de Play Store

Zoals gezegd testen we op Android Planet regelmatig oordopjes, ook van Huawei. Net zoals heel veel andere fabrikanten, kun je een losse app downloaden om van alles in te stellen. Voorheen kon je die nog gewoon uit de Play Store halen, maar dat is nu niet meer mogelijk en dat is wat vreemd.

Nu moest ik een QR-code scannen via een website van het bedrijf, waarbij ik het losse installatiebestand kon downloaden en handmatig moest installeren. Dit zal voor velen geen probleem zijn, maar ik kan me voorstellen dat dat niet iedereen dit direct begrijpt.

Met die applicatie kun je onder andere spelen met de equalizer en zo het geluid wat finetunen. Je kunt zelf geen specifieke aanpassingen doen en moet kiezen tussen vooraf ingestelde geluidsprofielen. Ook kun je de bedieningsgebaren instellen. Door twee keer op het oordopje te tikken pauzeer je muziek, speel je het volgende/vorige nummer af of activeer je de Huawei-assistent.

Door middel van korte piepjes weet je of een bepaalde commando goed is doorgegeven of niet. Dat tikken werkt redelijk, maar is beperkt, want onder andere het volume aanpassen is niet mogelijk via de dopjes zelf. Omdat de dopjes niet geheel vastzitten in je oren bewegen ze ook veel als je ze aanraakt.

Koppelen kan met meerdere apparaten tegelijk en dat werkt vlekkeloos zoals we gewend zijn van de fabrikant. Ook software-updates hengel je binnen via de app en ben je de dopjes kwijt? Dan kun je ze een piepsignaal laten afspelen om ze makkelijker terug te vinden.

Juist geen ruisonderdrukking

Zoek je specifiek naar oordopjes met actieve ruisonderdrukking, dan zijn de Huawei FreeClips geen optie voor je. Deze draadloze oordopjes hebben dat juist niet aan boord en dat is een specifieke keuze van het merk. Het gaat om ‘open ear’-dopjes, waarbij je dus altijd bewust ben van je omgeving.

Je kunt het geluid natuurlijk op het maximale volume zetten, maar dan ga je aan dit idee voorbij. Met deze dopjes wil Huawei er juist voor zorgen dat je stemmen hoort in de omgeving of geluiden in het verkeer, het openbaar vervoer of op de werkvloer.

Begin je zelf te praten, dan hoor je jouw stem ook veel beter dan bij dopjes met actieve ruisonderdrukking. Wel hadden we verwacht dat er een optie zou zijn om de muziek automatisch te pauzeren als je praat, maar die functie is helaas niet aanwezig.

Omdat de oortjes niet volledig je gehoorgang afsluiten is de bas een stuk minder aanwezig dan we zouden willen en we gewend zijn.

Accuduur voor de hele week

Volgens Huawei kun je met een enkele acculading tot acht uur lang muziek luisteren. Dat haalden wij in de praktijk ook makkelijk. Een hele werkdag met de FreeClips in de oren is geen probleem.

Er is ook een snellaadfunctie aanwezig, waardoor je na 10 minuten laden alweer tot drie uur muziek luistert en ook dat is fijn. Tot slot vind je nog een ingebouwde accu in de opbergcase, waarmee je de dopjes nog eens drieënhalf keer volledig oplaadt. Al met al kom je zo vrij makkelijk een werkweek door op een enkele lading.

Conclusie Huawei FreeClip review

De Huawei FreeClip is simpel gezegd uniek te noemen op het gebied van design. Of je dat leuk vindt is natuurlijk aan jou, maar wij kunnen het zeker waarderen. De accuduur is prima en het geluid is goed te noemen, maar je moet er wel rekening mee houden dat je de bas wat minder ervaart en er dus geen ruisonderdrukking aanwezig is. Dat is zeker niet erg en logisch vanwege het ‘open-ear design’, maar wel iets waar je bewust voor moet kiezen. Het is voor de rest erg onhandig dat je de app buiten de Play Store moet downloaden en ook de fysieke bediening laat soms wat te wensen over. Al met al zijn dit zeker geen oordopjes die we aan het grote publiek aanraden, maar voor een specifiek groep mensen is dit zeker de juiste keuze. Wel is de adviesprijs van 199,99 euro te hoog voor wat je krijgt, dus wachten op een prijsdaging is slim.

Huawei FreeClip prijs en aanbod

De Huawei FreeClip hebben een adviesprijs van 199,99 euro en de dopjes zijn verkrijgbaar in het zwart of paars. Via de webshop van Huawei zelf scoor je momenteel al 20 euro korting, waardoor je er nog 179,99 euro voor betaalt.

