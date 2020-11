In deze Huawei Mate 40 Pro review lees je alles over dit nieuwe vlaggenschip. We gaan in op de grote pluspunten en bespreken de mindere punten. Lees je mee?

Huawei Mate 40 Pro review: vlaggenschip van 2020

De Huawei Mate 40 Pro is de nieuwe telg in de Mate-serie en komt met vernieuwde camera’s en een groot watervalscherm. In deze review gaan we in op drie pluspunten van het toestel, maar ook drie punten waar Huawei zeker nog (verder) aan mag sleutelen.

Drie pluspunten van de Mate 40 Pro

1. Hele goede prestaties

Koop je een Mate 40 Pro, dan heb je over de hardware niks te klagen. Het toestel is op veel punten uitgerust met goede componenten. Zo is de Kirin 9000-processor erg krachtig en gebakken op het 5 nanometer-procedé. Dat is daarmee, naast de Apple A14-chip, de eerste ter wereld. In de praktijk zorgt dat voor goede prestaties: haperingen zijn nergens te zien en elke app of game die je gebruikt, opent direct.

Dat zorgt ook voor betere accuprestaties. Je moet flink je best doen om de accu in anderhalve dag volledig leeg te trekken. Gebruik je het toestel wat minder, dan haal je makkelijk twee dagen.

Huawei heeft de hardwarematige volumeknoppen weer teruggebracht bij dit toestel. Die waren bij de Mate 30 Pro niet aanwezig vanwege het afgeronde scherm. Fijn wat ons betreft, want alleen onscreen het volume regelen werkte niet altijd even vlot.

Voor de rest is het toestel erg compleet. Zo kun je de 256GB interne opslag uitbreiden, hetzij met een eigen Huawei-geheugenkaartje. Gebruik je die niet, dan kun je een tweede simkaart gebruiken. Het toestel is stof- en waterdicht dankzij een IP68-certificatie, heeft een tweede speaker aan de bovenkant van het toestel en ook een infraroodpoort.

Het scherm is 6,76 inch groot, heeft een hoge resolutie en er is gekozen voor een amoled-paneel. Samen met de ‘waterval’-randen zorgt dat ervoor dat je een premium gevoel krijgt als je het toestel vasthoudt. Kijk je recht van voren dan zie je nagenoeg geen randen aan de zijkant. Onder andere de Mystic Silver-finish speelt daarin een grote rol. Dat ziet er niet alleen mooi uit, maar bevat ook een matte afwerking, wat zorgt voor wat stroefheid.

2. Camera’s voor elke situatie

Aan de voorzijde lijken er twee camera’s aanwezig, maar dat is gezichtsbedrog. Naast een selfiecamera is ook een sensor voor 3D-gezichtsherkenning aanwezig. De gezichtsherkenning werkt goed, ook in mindere lichtomstandigheden.Ook kun je met handbewegingen door bijvoorbeeld websites scrollen, het volume aanpassen of een film pauzeren. Dat werkt redelijk, maar vinden we niet meer dan een gimmick.

Selfies maak je trouwens in een extra wijde hoek, wat handig is als je met wat vrienden op de foto wil. Op de achterkant zitten nog eens drie camera’s van 50, 20 en 12 megapixel. Ook kun je tot vijf keer optische zoom of 50 keer digitale zoom gebruiken.

Het ontbreekt je dus aan niks om goede kiekjes te schieten en daarmee zit het met Mate 40 Pro meer dan goed. Foto’s gemaakt met de hoofcamera schiet je niet standaard op 50 megapixel. Pixels worden samengeperst tot een enkele pixel, wat zorgt voor betere resultaten. Kleuren zien er natuurgetrouw uit, er zijn veel details te zien en beelden zijn in goede lichtomstandigheden pareltjes om naar te kijken.

Ook is er een groothoekcamera aan boord, die af en toe wat overgesatureerde kleuren laat zien bij foto’s. Verder kun je tot vijf keer optische zoom, tien keer hybride zoom (een mix van optische een digitale) en 50 keer digitale zoom gebruiken. Vooral de eerste twee zoommethodes zorgen voor fijne plaatjes. In onderstaande galerij zie je foto’s gemaakt in een wijdere hoek, de normale stand, met vijf keer optische zoom en tot slot met tien keer hybride zoom.

Ook de nachtmodus is erg goed en zorgt in mindere lichtomstandigheden voor goede plaatjes. Daarbij kun je zowel de hoofdcamera als groothoeklens prima gebruiken, aangezien beide lenzen lichtsterk zijn. Bij zoomen zie je wel duidelijk dat de kwaliteit van de foto’s minder wordt.

3. Snelladen naar nog hoger niveau

Naast de fijne accuduur is ook het snelladen van de Mate 40 Pro naar een hoger niveau gebracht. Het toestel laadt op met maximaal 66 Watt en in de praktijk betekent dit dat een half uur aan de lader al goed is voor zo’n 80 procent. De 4400 mAh-accu volledig opladen doe je in zo’n drie kwartier. Dit is ongeveer even snel als bij de OnePlus 8T, die onlangs verscheen.

Ook draadloos opladen is aanwezig en dat gaat met maximaal 50 Watt, wat indrukwekkend is. Daarvoor heb je wel een speciale lader van Huawei nodig, die je los moet kopen. De adapter om de Mate 40 Pro met een kabeltje heel snel op te laden, zit gelukkig wel in de doos.

Minpunten van de Mate 40 Pro

De Mate 40 Pro is een indrukwekkende smartphone, maar heeft ook zeker minpunten. Hieronder bespreken we ze met je.

1. Hardware kan hier en daar iets beter

Laten we beginnen met die hardware, want ondanks dat het toestel erg krachtig is, zijn er twee puntjes waar Huawei zeker nog aan kan sleutelen. Zo ververst het scherm ‘slechts’ 90 keer per seconde, terwijl concurrenten al displays bieden met een ververssnelheid van 120Hz of 144Hz.

Huawei zegt gekozen te hebben voor een 90Hz-scherm omdat dit gunstiger is voor de accuduur van de Mate 40 Pro. Dit is op zich een logische redenering, maar er zijn in deze prijsklasse ook de nodige toestellen met een nog vloeiender scherm van 120 of 144Hz.

Ook is er geen koptelefoonaansluiting aan boord. Dat is een algemene trend in smartphoneland en iets waar we ook al aan gewend zijn. Zo gebruiken veel mensen inmiddels een usb c-headset, adaptertje of draadloze oordoppen. Waarom we het toch noemen is omdat de Huawei Mate 40 klaarblijkelijk wel over zo’n aansluiting beschikt. Dat toestel is echter helaas hier niet te koop.

2. Software: gebrek aan Google-apps

Ook de Mate 40 Pro komt zonder Google-diensten, maar dat betekent niet direct dat er totaal niet mee te werken is. Apps installeren kan op meerdere manieren. In theorie haal je alles uit de Huawei AppGallery-winkel. Het aanbod daar is op het moment van schrijven echter nog steeds karig.

Veel apps zijn bijvoorbeeld niet in de AppGallery te vinden. Denk daarbij aan internetbankieren-apps, maar ook Disney Plus, Dropbox of bijvoorbeeld Evernote. Applicaties kun je wel op de ‘verlanglijst’ plaatsen, zodat Huawei er weet van heeft dat je die apps graag wil downloaden, maar daar heb je nu niks aan.

Heb je apps op je huidige telefoon staan die je ook op de Mate 40 Pro (of ander Huawei-toestel zonder Google-diensten) wil gebruiken? Dan kun je Phone Clone gebruiken. Zo zet je bijvoorbeeld redelijk eenvoudig een bankieren-app over en dat werkt prima.

Een andere optie om meer apps te downloaden, is ‘Petal Search’. Via die weg, die je bereikt via de zoekwidget op het thuisscherm, kun je redelijk vlot losse installatiebestanden downloaden. Het gaat daarbij om zogenaamde apk-bestanden, waarmee je apps die je niet in AppGallery kunt vinden alsnog downloadt en installeert. Als je deze weg volgt, stuurt Petal Search je door naar “betrouwbare bronnen”, aldus Huawei. Denk daarbij aan platformen zoals APKPure of APKMirror.

In de praktijk is dat fijn, want zo kun je wel aan de slag met bijvoorbeeld Netflix (die streams trouwens wel toont in een lagere resolutie, wat ook weer te maken heeft met het ontbreken van Google-integratie). Apps worden ook voorzien van updates wat fijn is, maar het is en blijft een gedoe. Zeker voor mensen die hier wat minder bedreven in zijn.

Wel is het een feit dat Huawei hier uiteraard druk mee bezig is. Zo vullen ze de AppGallery, brengen ze eigen alternatieve apps uit en doen ze er van alles aan om het app-aanbod te vergroten. Dat is en blijft vooralsnog een proces wat de nodige aandacht nodig heeft en zeker ook nog lang zal houden.

De Mate 40 Pro is voorzien van Android 10 en EMUI 11. Of we ooit Android 11 gaan zien is nog de vraag. Die vraag hebben we uiteraard gesteld aan de fabrikant, “maar daar kan nu nog niks over gezegd worden”, aldus een woordvoerder.

3. Te hoge adviesprijs

Huawei vraagt 1199 euro voor de Mate 40 Pro en dat is een flinke smak geld. Op de hardware is weinig aan te merken en dat geldt ook voor de prestaties. Desondanks is de telefoon weer 100 euro duurder dan zijn voorganger en heeft ‘ie last van hetzelfde grote probleem: het gebrek aan Google-apps en dus een volwaardige Android-ervaring. Tel daar een onduidelijk updatebeleid bij op en het is moeilijk om die adviesprijs te rechtvaardigen.

Conclusie Huawei Mate 40 Pro review

De Huawei Mate 40 Pro is op veel punten de beste smartphone ooit van de fabrikant. De goede accuduur, indrukwekkende hardware, uitgebreide features en het stel goede camera’s zijn grote plussen. Niet alles is echter koek en ei en dat heeft nog steeds te maken met ondersteuning voor apps, games en andere software, of juist het gebrek daarvan. Huawei zet echter alle zeilen bij om een goede ervaring te bieden, en die wordt langzaamaan ook beter en beter. Desondanks raden we niet aan om de Huawei Mate 40 Pro te kopen. Het gebrek aan Google-apps blijft een groot probleem en voor veel gebruikers is het handmatig installeren van applicaties teveel gedoe. Zoek je een high-end smartphone, dan kun je beter verder kijken.

