Huawei Mate Xs preview: kijkje in de toekomst heeft ook grote nadelen

Op een virtueel evenement in Barcelona heeft Huawei de Mate Xs gepresenteerd. Het toestel lijkt veel op de Mate X van vorig jaar, maar introduceert enkele verbeteringen. Na de presentatie was het tijd voor een hands-on. Onze eerste indrukken check je in deze preview.

Virtueel Huawei-event trekt honderden journalisten

Een kleine twee weken voor de aftrap van het Mobile World Congress werd besloten dat het evenement niet meer doorgaat. Toch zijn er fabrikanten die een event in Barcelona houden, hetzij een stuk kleinschaliger. Zo konden we in Spanje bijvoorbeeld alsnog aan de slag met de nieuwe Honor 9X Pro en Honor View 30.

Ook Huawei hield een evenement, met wat aanpassingen. Zo was Huawei-topman Richard Yu niet fysiek aanwezig, maar via een (vermeende) livestream presenteerde hij toch een scala aan producten en diensten. Het ging grotendeels over Huawei Mobile Services, de eigen AppGallery en de integratie daarvan met allerlei producten van de fabrikant.

Al met al had Huawei het toch voor elkaar gekregen om een zaal vol met journalisten uit allerlei landen bij elkaar te sprokkelen. Naast een high-end tablet en diverse laptops was er een apparaat wat iedereen in de zaal toch even deed verbazen: de Huawei Mate Xs.

Huawei Mate Xs preview: aan de slag met het toestel

Toen de Mate X vorig jaar werd gepresenteerd, was het toestel alleen achter glas te bekijken. Zoiets hadden we dan ook voor ogen bij deze opvolger, maar niks bleek minder waar. Huawei had meerdere samples mee, allen voorzien van de nodige beveiliging. Toch bleek het kinderlijk eenvoudig om even een toestel los te koppelen om zo de eerste indrukken op te doen.

Daarbij moet ik zeggen dat ik de Mate X nooit heb gezien, laat staan vastgehouden. Als je niet weet dat deze Xs ook bestaat, zou je de verschillen ook niet gelijk zien. Qua uiterlijk is er namelijk weinig veranderd en ook veel specificaties komen overeen.

Zo heeft het scherm aan de buitenzijde een diagonaal van 6,6 inch, maar uitgeklapt werk je op een groot display van 8 inch. Dankzij de keuze voor een amoled-paneel en resolutie knallen de kleuren van het scherm.

Steviger scharnier

Op de één of andere manier viel me dit bij dit scherm nog positiever op dan normaal, misschien omdat het scherm uitgeklapt wat groter is dan ik gewend ben. Dat uitklappen werkt misschien niet zoals je denkt, want op de achterzijde van het toestel is een klein knopje aanwezig.

Die moet je indrukken, waardoor een klein pinnetje in de behuizing schiet. Normaal zit dat pinnetje vast in het uitklapbare gedeelte van het display, wat ervoor zorgt dat het scherm op zijn plaats blijft zitten.

Met dat scharnier en stevigheid zit het wel goed. Na het indrukken van het knopje komt het klapbare deel van het scherm dus los, maar dat moet je vervolgens nog verder uitvouwen. Daarvoor heb je naast twee handen ook wat kracht nodig. Huawei laat weten een steviger scharnier te gebruiken op deze Mate Xs.

Eenmaal uitgeklapt schiet het scharnier in een soort van vaste stand, waardoor het geheel erg robuust aanvoelt. Ook bij het aanraken van het scherm heb je niet door dat het eigenlijk een futuristische klaptelefoon is. Alles werkt zoals je verwacht en het inklappen vereist ook wat kracht. Het voelt zelfs wat onnatuurlijk aan, maar elke keer komt er weer een moment dat het scharnier uit zijn vaste stand schiet en je het scherm deels naar achteren kunt vouwen. Even wachten totdat het pinnetje vastklikt en je gebruikt het toestel weer als een normale smartphone.

Daarbij nog wel de opmerking dat het gehele scherm zich dus aan de buitenkant van het toestel bevindt. Hoe dat werkt qua krasgevoeligheid in een broekzak, een tas of op tafel zal de tijd moeten uitwijzen.

Nog steviger prijskaartje

Naast het vernieuwde scharnier is ook het prijskaartje weer een stukje steviger geworden. De Mate X had een Europese adviesprijs van 2299 euro, bij de Mate Xs is dit 2499 euro. Daarvoor krijg je de versie met 8GB RAM en 512GB opslag. Ook gebruikt Huawei de Kirin 990-chip in dit toestel, een high-end variant die naast genoeg rekenkracht ook goede accuprestaties levert.

In de korte tijd met het toestel was er niks te merken van haperingen. Apps openden snel en multitasken was geen enkel probleem. Het is dankzij het grote scherm mogelijk om meerdere apps naast elkaar te openen en gebruiken. Handig voor een YouTube-filmpje en een WhatsApp-gesprek, of e-mail en Google Maps. Dat werkt nagenoeg hetzelfde als bij de Samsung Galaxy Fold. Wat beter is bij de Mate Xs dan bij de Fold is de vouw in het display; die voel en zie je bij Huawei’s opvouwbare toestel nauwelijks.

Ook 5G-ondersteuning is aan boord, waardoor de Mate Xs klaar voor de toekomst is en ook is de samenwerking met Leica weer aangehaald. Het toestel heeft drie camera’s en een Time of Flight-sensor. Die wordt gebruikt voor onder andere portretfoto’s. De camera’s hebben we niet goed kunnen testen tijdens de hands-on, dus daar doen we geen uitspraken over.

Huawei kennende zit dat wel goed en ook qua specs hebben we niks te klagen. De hoofdcamera schiet plaatjes van maximaal 40 megapixel, er is een 16 megapixel-groothoeklens aanwezig en ook zoomen behoort tot de mogelijkheden. Optische en elektronische stabilisatie zijn aanwezig en ook macrofoto’s maken moet geen probleem zijn.

Mate Xs moet het doen zonder Google

Ook bij deze Mate Xs moeten we weer een grote kanttekening plaatsen over de bruikbaarheid van het toestel. Net als bij de inmiddels in Nederland verkrijgbare Huawei Mate 30 Pro is ondersteuning voor Google-diensten niet aanwezig. Dat betekent geen Google Maps, YouTube of Play Store en dus geen volledige Android-ervaring.

Hoe dit in de praktijk bevalt durf ik niet goed te zeggen, maar mijn eerste ervaringen zijn niet al te positief. Google en Android zijn en blijven nou eenmaal erg met elkaar verbonden. Natuurlijk zijn er voor veel Google-diensten en -services alternatieven te vinden, maar Huawei zelf heeft dat niveau nog lang niet bereikt.

Het bedrijf pocht wel met welke apps er al in hun eigen app-winkel te vinden zijn. Tevens zijn slechts een handvol Nederlandse apps aanwezig, waarbij die niet eens allemaal evenveel functionaliteit bieden als de variant in de Play Store. Zo werkt onder andere locatiebepaling in de versie die in de AppGallery staat niet. Daardoor kan de app niet checken waar je op dat moment bent om zo een goed reisadvies te geven.

Conclusie Huawei Mate Xs preview

De Mate Xs is de tweede vouwbare smartphone van Huawei en op veel vlakken een veelbelovend toestel. Het scherm is prachtig en het verstevigde scharnier zorgt ervoor dat het apparaat robuust aanvoelt. Het display bevindt zich wel aan de buitenkant en hoe dat eruitziet (en werkt) na een langere periode is nog maar de vraag.

Qua camera’s hebben we weinig kunnen testen, maar Huawei kennende zit dat wel goed en ook qua overige hardware hebben we geen op- of aanmerkingen. Het prijskaartje ten opzichte van de Mate X is een stuk omhoog gegaan, en dat is wel opvallend.

Om de strijd aan te gaan op de smartphonemarkt is het niet alleen een kwestie van goede hardware en veel functionaliteit bieden. Ook software speelt een grote rol en dat is bij Huawei op dit moment een groot vraagteken. Ze lijken wel klaar voor de strijd, maar er is nog een lange weg te gaan om de overwinning te claimen.

