Huawei Mate Xs review: prachtige opvouwbare smartphone is te beperkt

Reviewscore 7

De Mate Xs is de tweede smartphone van Huawei met opvouwbaar scherm en dit toestel is wél te koop in Nederland. Waarom je dat echter beter niet kunt doen, lees je in deze Huawei Mate Xs review.

Check de Huawei Mate Xs review

De Huawei Mate Xs werd een maand geleden gepresenteerd in Barcelona. Toen konden we de eerste indrukken al opdoen van deze opvouwbare smartphone. Inmiddels is dit toestel zo’n twee weken mijn daily driver geweest. Alle ervaringen check je in deze Huawei Mate Xs review.

Een toestel zoals je nog nooit hebt gezien

Het design van de Mate Xs is op verschillende vlakken bijzonder. Hij lijkt als twee druppels water op de Mate X van vorig jaar, maar dat toestel kwam hier niet op de markt. In dichtgevouwen stand heb je aan de voor- en achterkant een scherm. Vouw je het toestel open, dan krijg je een nog groter scherm in handen, waarover later meer.

Wat heel anders is dan bij de Samsung Galaxy Fold is de manier van vouwen. Bij deze Mate Xs zit het scherm geheel aan de buitenzijde en dat heeft voor- en nadelen. Gebruik je het toestel in gesloten stand, dan heeft het display aan de voorkant een prima formaat. Het toestel weegt 300 gram en is gesloten 11 millimeter dik. Het geheel kent veel afrondingen en voelt in zijn geheel wat plastic-achtig aan.

Dat is logisch, want het buigbare scherm heeft geen laagje glas zoals we gewend zijn van veel andere smartphones. Huawei heeft ook deze Mate Xs voorzien van een verdikking waarin verschillende componenten zijn gestopt. Hierin vind je onder andere de usb c-poort, camera’s en flitser. Ook een speciaal knopje waarmee je het scherm kunt ontgrendelen, zit daarin. Klik je daarop, dan klikt het scherm open en kun je het handmatig helemaal openvouwen.

Tot slot zijn aan de rechterkant van het toestel nog de fysieke vingerafdrukscanner en volumeknoppen te vinden. Een aparte aan/uitknop is niet aanwezig, die zit verwerkt in de vingerafdrukscanner.

Ook is er nog het speciale scharnier, waar volgens Huawei meer dan 100 losse onderdelen in zijn verwerkt. Dat is erg stroef afgesteld, waardoor je de nodige kracht moet gebruiken om het toestel helemaal open of juist dicht te klappen.

Scherm te gebruiken in verschillende standen

Doordat het display zich aan de buitenkant van het toestel bevindt, kun je het eigenlijk op drie manieren gebruiken. In gesloten stand is het scherm aan de voorkant 6,6 inch groot. Met die diagonaal is het even groot als veel andere toestellen. Je kunt daar alles mee doen wat je wil, van een film kijken tot chatten en van webbrowsen tot het spelen van een game.

Druk je op het knopje op de achterkant en vouw je het toestel open, dan kun je gebruikmaken van een 8 inch-scherm. Huawei kiest voor een amoled-paneel met een resolutie van 2480 bij 2200 pixels. Kleuren spatten van het scherm, de kijkhoeken zijn goed en ook de helderheid en contrast zijn prima in orde.

Goed bestand tegen krassen

Ook heeft Huawei een extra screenprotector geplaatst op het scherm en je veegt en tikt dan ook op een plastic laagje. Dat voelt in z’n geheel wat anders aan dan een toestel met een laagje van glas. Qua beschadigingen viel het op dat in de testperiode eigenlijk geen krasjes ontstonden. Uiteraard werd er op gelet om het toestel niet in een broekzak te steken met muntgeld of sleutels, maar dat doe ik normaal ook nooit.

Daarmee is het opvouwbare scherm een stuk krasbestendiger dan andere toestellen met zo’n display. Tijdens onze Samsung Galaxy Z Flip reviewperiode was dat wel anders: daar verschenen er al kleine beschadigingen door met je nagel over het scherm te krassen. De vouw is soms licht voelbaar en te zien door de breking van het licht, maar last heb ik daar niet van gehad.

Dan is er tot slot het display op de achterkant met een diagonaal van 6,4 inch. Huawei heeft geen speciale modus of software die daarmee werkt, wat Xiaomi bijvoorbeeld wel heeft met de Mi Mix Alpha. Het enige leuke is dan ook om dit scherm als viewfinder te gebruiken tijdens het maken van een selfie. Al met al wel erg beperkt dus, en dat is jammer.

Goede prestaties en klaar voor 5G

De Chinese fabrikant heeft dit toestel voorzien van goede hardware en dat merk je. De eigen Kirin 990-chip zorgt ervoor dat alles direct opstart, multitasken geen probleem is en ook het spelen van een zware game moeiteloos gaat. Er is 8GB werkgeheugen aan boord en het interne geheugen bedraagt 512GB.

Dat is meer dan genoeg voor de meeste mensen en uitbreiden is ook nog mogelijk, wat je doet met een eigen nanogeheugenkaart van Huawei. Ook kun je ervoor kiezen om twee simkaarten in het toestel te stoppen. Huawei heeft een speciale koelingstechniek in het toestel verwerkt, met een ‘waaier van grafeen’. Of dát zo goed werkt is de vraag, maar tijdens een intensieve gamesessie is warmte me niet opgevallen.

Tot slot is ook 5G-ondersteuning aan boord en providers bieden inmiddels ook al allerlei 5G ready-abonnementen aan. Als dat netwerk in Nederland beschikbaar is, kun je er dus direct gebruik van maken.

Geen diensten en services van Google

De Mate Xs wordt uitgeleverd met Android 10 met daar overheen de eigen EMUI-schil. Zo maak je bijvoorbeeld gebruik van een systeembrede donkere modus. Deze laag over Android heen is inmiddels een stuk fijner om mee te werken dan jaren geleden. Wel voelt het geheel zo af en toe nog wat te kleurrijk en druk aan.

Wees je er wel van bewust dat er standaard geen Google-diensten en -services aanwezig zijn op dit toestel. Dat heeft te maken met het opgelegde handelsverbod van de Amerikaanse overheid aan Huawei. In plaats daarvan is het bedrijf bezig met de ontwikkeling van een eigen pakket van services en diensten. Ook zijn ze druk bezig met hun eigen app-winkel, in de vorm van de AppGallery.

AppGallery: Huawei’s eigen appwinkel

Die winkel lijkt op de bekende Google Play Store, maar dan wel van jaren terug. Het aanbod van goedwerkende apps is vooralsnog op een paar handen te tellen. Je vindt er veel klonen van apps en games die niet (volledig) werken. Als je iets naar onder scrolt, kom je in een brei van Chinese apps terecht.

Huawei zegt druk bezig te zijn met ontwikkelaars om populaire apps als WhatsApp, Facebook of mobiel bankieren-apps naar de AppGallery te brengen. Uiteraard kost dat tijd en waarschijnlijk ook zakken met geld, maar op het moment van schrijven kun je maar weinig fijne apps uit de winkel downloaden. Dat maakt het toestel out-of-the-box nogal beperkt.

Phone Clone en QuickApps

Om apps en app-data van je huidige toestel over te zetten naar de Huawei Mate Xs, raadt de fabrikant Phone Clone aan. Uiteraard hebben we daarmee geprobeerd om apps en data over te zetten, maar het wilde niet werken.

Er bestaan ook zogenaamde QuickApps, oftewel snelle apps. Dat zijn geen volledig geoptimaliseerde applicaties die je kunt downloaden en gebruiken op de Mate Xs. Je moet het zien als een soort snelkoppeling naar de (mobiele) website. Ook dat werkt vooralsnog beperkt en met een handvol apps, waaronder die van Pathé.

AppSuche of losse installatiebestanden

De fabrikant is ook bezig om downloadlinkjes in de AppGallery-winkel te plaatsen naar bronnen waar je losse installatiebestanden kunt downloaden. Zo installeer je dus niet direct de gezochte app via de winkel zelf, maar met een omweg. Zo’n link naar het installatiebestand vanuit de AppGallery werkt met onder andere Facebook of WhatsApp, maar niet met Instagram of YouTube.

Daarom is de Duitse tak van het bedrijf ook bezig met het testen van AppSuche. Met deze applicatie kun je simpelweg nog meer apps gebruiken, door het downloaden van losse installatiebestanden. Via de app wordt gezocht bij verschillende bronnen, waar je dus zo’n type bestand kunt downloaden en installeren.

Deze manier van installeren is altijd oppassen geblazen, omdat je mogelijk schadelijke programma’s of malware installeert. Hoewel de bronnen waar Huawei naar linkt bekend staan als betrouwbare plekken om apps vandaan te halen, is voorzichtigheid dus altijd geboden. Daarnaast wordt het een wirwar van apps die je hebt geïnstalleerd uit verschillende bronnen. Daardoor is het updaten ervan bijna niet te doen, en dat is een groot probleem.

Voor veel lezers van Android Planet is het installeren van apk-bestanden wel bekend terrein, maar voor de gemiddelde consument een stuk minder. Daarom introduceert Huawei vanaf 7 april ook de VIP-service. Daarbij wordt je als koper van een toestel met Huawei-diensten geholpen met het overzetten van apps en data en krijg je uitleg over de werking van het geheel. Zo probeert de fabrikant potentiële consumenten met wat minder kennis over zaken toch in te lichten over hoe alles werkt.

Zijn Google-diensten wel werkend te krijgen?

Maar het is toch gewoon een toestel met Android, waarop Google-diensten moeten werken? Dat klopt inderdaad en via wat omwegen is dat ook te doen. Dat heeft echter ook allerlei haken en ogen, en werkt ook weer niet op elk toestel met Huawei Mobile Services. Zo hebben we ook andere toestellen met HMS in ons bezit, waar het weer niet lukte om alles werkend te krijgen.

Ook dat is een grijs gebied, want officiële ondersteuning vanuit Google is er namelijk niet. Zodoende kunnen ze niet garanderen dat alles goed werkt. Op de Mate Xs lijkt dat wel het geval en zo konden we alsnog gebruikmaken van de Play Store of Google-apps zoals Maps, Android Auto en YouTube. Netflix kregen we echter niet niet aan de praat.

Er is een mogelijkheid om verschillende apps naast elkaar open te hebben staan, maar in de praktijk hebben we dat weinig gebruikt. Het kiezen van apps werkt omslachtig, niet alle applicaties bieden die ondersteuning en ‘ouderwets’ multitasken werkt vaak beter.

Veelzijdige camera’s, ook voor de selfies

Volgens Huawei zijn de camera’s van de Mate Xs vergelijkbaar met die van de Huawei P30. De primaire camera schiet plaatjes van maximaal 40 megapixel, maar doet dat standaard in het 10 megapixel-formaat. Zo worden details beter vastgelegd. Ook is er een 16 megapixel-groothoeklens aanwezig, waarmee je in een bredere hoek foto’s kunt maken.

Ook schiet je daarmee prima macrofoto’s van objecten dicht voor de lens. Met de 8 megapixel-camera kun je vervolgens flink inzoomen en ook is er een ToF-sensor aanwezig. Dit staat voor Time of Flight en zorgt voor betere portetfoto’s.

Een frontcamera is niet aanwezig, en dat is juist een leuke bijkomstigheid. Ook selfies maak je dus met de hoofdcamera of met al je vrienden om je heen en de groothoekcamera. Al met al een prima set camera’s, maar andere Huawei-toestellen zijn inmiddels al beter uitgerust.

Procenten vliegen erbij tijdens het opladen

De Mate Xs is uitgerust met twee losse accu’s van 2250 mAh elk, wat een totaal maakt van 4500 mAh. Ons gebruik was veelal een mix van het dicht- en opengevouwen toestel. Even een notificatie checken gaat prima met het voorste scherm van 6,6 inch. Wilden we een artikel checken, filmpje kijken of een game spelen dan klapten we het toestel veelal open. In de praktijk kwamen we altijd de dag door op een volle lading.

Tot slot is de eigen SuperCharge-techniek van Huawei, waarmee je het toestel kunt opladen met maximaal 55 Watt. Dat werkt uiteraard alleen in combinatie met de meegeleverde lader. Dat gaat zo snel dat je de procenten er letterlijk ziet bijkomen tijdens het opladen. Dertig minuten aan de lader zorgt ervoor dat de accu voor 85 procent is opgeladen, en dat is heel erg rap. Opties zoals draadloos opladen of andere apparaten draadloos voorzien van stroom zijn echter niet aanwezig op de Mate Xs.

Conclusie Huawei Mate Xs review

De Mate Xs is een prachtig apparaat, dat dus vooral opvalt door zijn design. Het geheel voelt wat plastic-achtig aan, maar dat is logisch door het opvouwbare display. Dat scherm ziet er prachtig uit, werkt goed in zowel gesloten als open stand en de grootte van het buitenste scherm is erg fijn als het toestel dichtgevouwen is.

Qua hardware heb je niks te klagen, de veelzijdige camera set-up is in veel situaties prima, de accuduur is goed en het opladen gaat razendsnel. Het toestel zal echter geen hoge verkoopcijfers halen en dat heeft twee duidelijke redenen. De Xs heeft een adviesprijs van 2499 euro; zelfs een stukje hoger dan de prijs van de Mate X van vorig jaar. Wat een nog grotere rol speelt, is de afwezigheid van Google-apps en -diensten. Daardoor is het toestel een stuk minder fijn in gebruik dan veel andere Android-smartphones.

Huawei is bezig met de ontwikkeling van een eigen pakket van diensten, app-winkel en ecosysteem. Op dit moment heeft het bedrijf echter nog een lange weg te gaan en is de software standaard te beperkt voor een fijne ervaring. Je kunt zelf aan de slag met het installeren van apps via allerlei bronnen, maar dat is simpelweg niet voor iedereen weggelegd. Daarom kun je de Huawei Mate Xs vooralsnog beter links laten liggen.

Huawei Mate Xs kopen

Interesse in de Huawei Mate Xs? Dit toestel is vanaf 14 april te koop bij verschillende vestigingen van MediaMarkt. Het gaat dan om de fillialen: Amsterdam Arena, Rotterdam The Corner, Utrecht Hoog Catharijne, Den Haag en Breda. De losse adviesprijs bedraagt 2499 euro en het toestel is dan ook te koop in combinatie met een abonnement.