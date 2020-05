Reviewscore 7

Wat kun je anno 2020 van een budgetsmartphone van Huawei verwachten? In deze Huawei P Smart Pro review bespreken we de betaalbare telefoon met een ‘notch-loos’ scherm, grote accu en driedubbele camera.

Lees de Huawei P Smart Pro review

Het is een moeilijk jaar voor Huawei. Door het handelsverbod van de Verenigde Staten mag het bedrijf niet meer samenwerken met Google, wat betekent dat nieuwe smartphones zonder Google-apps en -diensten worden geleverd. De Huawei P40 en P40 Pro zijn bijvoorbeeld ‘Google-loze’ smartphones en dat pakt vooralsnog niet lekker uit, omdat Huawei’s alternatief (de AppGallery en Huawei Mobile Services) niet compleet is.

Het bedrijf heeft dit jaar ook toestellen mét Google-apps uitgebracht, waarbij het gaat om varianten van bestaande smartphones met hardware die voor het handelsverbod is gecertificeerd.

Dit geldt ook voor de Huawei P Smart Pro, die in maart officieel voor Nederland werd aangekondigd en vrijwel identiek is aan de iets oudere Honor 9X. Om te kijken wat we anno 2020 nog van een Huawei-budgetsmartphone kunnen verwachten, hebben we de P Smart Pro uitgebreid getest. In deze review lees je er alles over.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Randloos scherm en fraai design

De Huawei P Smart Pro valt vooral op door het grote, voorkantvullende scherm. Bijna de gehele voorkant bestaat uit scherm en omdat Huawei de selfiecamera in de behuizing zelf heeft verwerkt, wordt het scherm niet onderbroken. De randen zijn bovendien dun, al is onderaan wel een duidelijke ‘kin’ aanwezig.

Het 6,59 inch-display is één van de belangrijkste redenen om de P Smart Pro te overwegen en het ziet er ook goed uit. De resolutie is met 2340 bij 1080 pixels prima en zorgt ervoor dat beelden scherp worden weergegeven. Het scherm kan lekker helder en kleuren zien er goed uit.

Het display lijkt wel last te hebben van wat backlight bleeding, waarbij het licht van het scherm aan de onderkant wat donkerder lijkt en er een soort schaduw ontstaat. Dit is niet heel storend, maar wel een klein minpuntje en iets waar de P Smart (2019) ook last van heeft.

De selfiecamera schuift uit de behuizing als je bijvoorbeeld een selfie wil maken. Wat opvalt is dat het uitschuiven van de camera niet zo snel gaat als bij bijvoorbeeld de OnePlus 7T Pro. Verder ontbreekt gezichtsherkenning, vermoedelijk om te zorgen dat de uitschuifbare selfiecamera niet te snel kapot gaat.

Het design is vlot en fraai: de achterkant heeft toffe kleuren en de behuizing is van glas en metaal. Daardoor voelt de P Smart Pro een stuk duurder aan dan we van smartphones in deze prijsklasse gewend zijn. Wel is het een grote en zware (206 gram) telefoon en dat moet je wel fijn vinden.

Vlotte hardware en vingerafdrukscanner

Met de prestaties van de Huawei P Smart Pro is weinig mis. Onder de motorkap zit een Kirin 710F-chip en die zorgt ervoor dat de smartphone lekker vlot is. Apps worden snel opgestart, multitasken gaat prima en je kan ook prima op het toestel gamen. De processor wordt bijgestaan door 6GB aan RAM en 128GB aan opslagruimte, wat goed is in deze prijsklasse.

Verder is het belangrijk om te weten dat de vingerafdrukscanner van de P Smart Pro op de zijkant zit, en dus niet aan de achterkant. De scanner werkt echter uitstekend en is erg snel. Tijdens onze testperiode weigerde hij nooit dienst en ontgrendelde het toestel altijd direct. Bovendien is de rechterzijkant best een logische en fijne plek voor de vingerafdrukscanner.

Wel is het jammer dat de Huawei P Smart Pro geen nfc-ondersteuning heeft, waardoor je geen mobiele betalingen in de winkel kunt verrichten. Ook ondersteuning voor 5GHz-netwerken ontbreekt; daardoor kun je niet profiteren van snellere verbindingen. Deze features ontbreken bijvoorbeeld ook op de Motorola Moto G8 Power, maar dit toestel is wel wat goedkoper dan de P Smart Pro.

Direct een update naar Android 10

Wat software betreft is de Huawei P Smart Pro een vreemde eend in de bijt. Het toestel wordt – ondanks dat Android 10 bij de aankondiging van het toestel al een tijdje beschikbaar was – geleverd met het oudere Android 9.0 (Pie). Na het instellen van de telefoon krijg je wel een melding dat Android 10 beschikbaar is, waardoor je alsnog de nieuwste software draait.

De P Smart Pro beschikt overigens ‘gewoon’ over Google-diensten, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de nieuwe P40 en P40 Pro. Daardoor heb je toegang tot de Play Store en kun je alle Google-apps gebruiken, zoals Gmail, YouTube, Google Maps, Google Keep en Google Drive.

De grote vraag is echter hoe het zit met toekomstige Android-updates voor de P Smart Pro. Door het handelsverbod van de Verenigde Staten is het onduidelijk of en wanneer Huawei bijvoorbeeld Android 11 beschikbaar kan maken, en of die update straks ook naar de P Smart Pro komt.

Het kan dus zijn dat Android 10 de eerste én laatste grote Android-upgrade voor de smartphone is, en je alleen nog kleinere beveiligingspatches blijft ontvangen. Daarom is het een beetje tricky om de P Smart Pro in huis te halen als je lange software-ondersteuning belangrijk vindt. Wil je een toestel die met de nieuwste software wordt geleverd en deze de komende jaren blijft ontvangen, dan is de P Smart Pro waarschijnlijk niet voor jou.

Aardige camera’s, maar niet geweldig

Op de achterkant van de Huawei P Smart Pro zitten drie camera’s: een primaire camera van 48 megapixel, 8 megapixel-groothoeklens en 2 megapixel-dieptesensor. De primaire camera bundelt pixels en levert uiteindelijk 12 megapixel-foto’s af. Die zien er goed uit, mits het niet heel donker is.

(Klik op de foto’s om ze te vergroten)

De camera weet veel detail vast te leggen en levert mooie plaatjes af, maar heeft het erg moeilijk als het donker is. De nachtmodus, waarbij de P Smart Pro een paar seconden neemt om licht op te vangen en zo scherpere foto’s te maken, helpt een klein beetje maar werkt niet echt lekker. Daardoor ogen foto’s in het donker snel bewogen, onscherp en flets.

De 8 megapixel-groothoeklens is een handige toevoeging en legt wijdere foto’s vast. Dit komt in veel situaties van pas en daarom is het een beetje jammer dat de kwaliteit van de foto’s niet heel indrukwekkend is. Plaatjes zien er strak uit, maar de scherpte ontbreekt zichtbaar, wat je erg duidelijk ziet als je gaat inzoomen. De portretmodus werkt wel goed, waarbij de dieptesensor zorgt voor een mooi bokeh-effect, maar je moet geen wonderen verwachten.

Goede accuduur, maar geen snelladen

Eén van de sterke punten van de Huawei P Smart Pro is de accuduur. De smartphone heeft een 4000 mAh-accu en die zorgt ervoor dat ‘ie makkelijk een volle dag meegaat. Aan het einde van de dag hadden we vaak zo’n 30 procent acculading over, zelfs bij intensief gebruik. Gebruik je je toestel minder vaak, dan gaat de P Smart Pro twee dagen op een volle lading mee.

Door het ontbreken van een snellader duurt het opladen van die grote accu wel relatief lang. Met de meegeleverde 10 Watt-adapter zit de accu na een halfuur laden voor 25 tot 30 procent vol. Een uur aan het stroom vult de accu voor meer dan de helft en de P Smart Pro van 0 tot 100 procent laden neemt ruim twee uur in beslag.

Dit is geen probleem als je je telefoon vaak ‘s nachts oplaadt, maar snelladen is wel een feature die je tegenwoordig op een smartphone van onder de 300 euro mag verwachten. Het is daarom gek dat Huawei heeft besloten deze optie achterwege te laten.

Conclusie Huawei P Smart Pro review

De Huawei P Smart Pro is een prima smartphone, maar heeft iets teveel nadelen om echt uit te blinken. Zo is het jammer dat nfc en 5GHz-wifi ontbreken en ook snelladen niet aanwezig is. Daarnaast zijn de camera’s beperkt bij weinig licht, maar dat zien we in deze prijsklasse wel vaker. Wel is de P Smart Pro een lekker snelle smartphone met een prima (en voorkantvullend) scherm, erg goede accuduur, mooi design en uitstekende vingerafdrukscanner.

Het grote probleem is echter de onduidelijkheid rondom de software: de P Smart Pro draait inmiddels op Android 10, maar het is de vraag hoe lang de telefoon updates blijft ontvangen, en of je in de toekomst ook op een Android 11-upgrade kunt rekenen.

De P Smart Pro is daarom lastig aan te raden, ook omdat er in deze prijsklasse toestellen die toekomstigbestendiger én completer zijn, zoals de Moto G8 Power en Moto G8 Plus van Motorola en Galaxy A51 van Samsung.

Huawei P Smart Pro kopen?

Ben je van plan om de Huawei P Smart Pro te kopen? Check dan onze prijsvergelijker hieronder, waarin we de beste deals voor een losse P Smart Pro verzamelen. Ook kun je kiezen voor een Huawei P Smart Pro met abonnement. Het toestel kost op dit moment zo’n 280 euro.