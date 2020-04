Reviewscore 7,5

De Huawei P30 en P30 Pro verschenen vorig jaar en zijn nog steeds breed verkrijgbaar. Is het anno 2020 nog de moeite waarde om een van de toestellen te kopen, of kun je beter voor een andere optie kiezen? Je leest het in deze review-update.

Review-update: de Huawei P30 en P30 Pro in 2020

We hebben iets nieuws op Android Planet: review-updates. De komende tijd gaan we verschillende populaire high-end-, midrange- en budgetsmartphones die vorig jaar zijn uitgebracht opnieuw testen. Hierdoor weet je of ze in 2020 nog steeds de moeite waard zijn om te kopen, want iets oudere Android-telefoons zijn vaak flink in prijs gedaald en daardoor best aantrekkelijk.

We trappen af met de Huawei P30 en P30 Pro, de twee vlaggenschepen die ongeveer een jaar geleden door de Chinese fabrikant zijn uitgebracht. Sindsdien is het nodige rondom Huawei gebeurd, en dat heeft ook zijn weerslag op de P30-telefoons. In deze nieuwe review vertellen we je er alles over.

Design en scherm

De Huawei P30 en P30 Pro zien er nog steeds strak uit, wat vooral komt door de opvallende kleurtjes op de achterkant. Beide smartphones zijn volledig van glas en daardoor gevoelig voor krasjes en vingervlekken, maar dit zien we bij nieuwere Android-telefoons ook. De telefoons liggen lekker in de hand en vooral de normale P30 valt hierbij in positieve zin op.

Dit toestel is redelijk compact en veel handzamer dan vrijwel alle andere high-end Android-telefoons van dit moment. De smartphone heeft een relatief ‘klein’ 6,1 inch-scherm en weegt 165 gram, waarmee ‘ie een stuk fijner is om te bedienen. De P30 Pro, met een 6,47 inch-display, heeft dit veel minder en is met 192 gram een stuk zwaarder.

De P30 en P30 Pro hebben een oled-scherm en die ziet er nog steeds prima uit en ook de helderheid is prima. De resolutie van 2340 bij 1080 pixels is niet enorm hoog en inmiddels hebben Android-vlaggenschepen een scherper scherm, maar het is alsnog ruim voldoende.

Veel high-end Android-smartphones hebben anno 2020 een scherm met een hogere ververssnelheid (90 of 120Hz), maar bij de P30-telefoons ontbreekt deze feature. Dit is niet per se storend en de smartphones voelen alsnog soepel aan, maar op dit gebied zijn de toestellen dus wel ingehaald.

Nog steeds prima hardware en accuduur

De Huawei P30 en P30 Pro worden aangedreven door de Kirin 980-chip en die zorgt nog steeds voor snelle prestaties. Apps starten snel op, multitasken is geen enkel probleem en de software draait vloeiend. Ook de vingerafdrukscanner, die onder het scherm zit, doet prima zijn werk. Wel is de scanner een beetje langzaam, zeker als je ‘m vergelijkt met vingerafdrukscanners onder het scherm van nieuwere toptoestellen.

In onze reviews van de P30 en P30 Pro schreven we al dat de accuduur van beide toestellen uitstekend was, en dat is een jaar later nog steeds zo. Bij normaal gebruik kun je twee dagen op een volle lading doen en dat is een groot pluspunt.

Hoewel de accu’s van Android-smartphones in korte tijd veel groter zijn geworden, kunnen de P30-telefoons op dit gebied nog prima mee. Bovendien gaat het opladen – vooral op de P30 Pro – lekker snel. Met de 40 Watt-oplader heb je na een halfuurtje aan het stroom genoeg om er een hele dag tegenaan te gaan, al duurt dit bij de reguliere P30 iets langer. Op dit gebied zijn de smartphones echter niet verouderd.

Camera’s blijven overtuigen

De P30 en P30 Pro wisten ons vorig jaar te overtuigen met de camera’s. Sterker nog: de camera’s van de P30 Pro hoorden bij de beste van 2019. Een jaar later is daar eigenlijk niet heel veel aan veranderd, al heeft de concurrentie natuurlijk niet stilgezeten. De Samsung Galaxy S20 Ultra heeft bijvoorbeeld – net als de P30 Pro – ook een periscopische zoomlens en veel fabrikanten hebben de prestaties van hun smartphonecamera’s verbeterd.

Desondanks gaan de camera’s van de P30 en P30 Pro nog uitstekend mee. Beide toestellen maken in vrijwel alle situaties een goede foto en doen niet onder voor huidige Android-vlaggenschepen. De periscopische zoomlens van de Pro-versie biedt 5x optische zoom en daarmee heeft de telefoon nog steeds een voorsprong op bijna alle Android-toestellen, omdat de kwaliteit van ingezoomde foto’s erg goed is.

Inmiddels is de Huawei P40 Pro uitgebracht, die beschikt over nog iets betere camera’s, maar het verschil met de P30 Pro is niet enorm groot. De normale P30 is iets beperkter dan zijn grotere broer, maar heeft nog steeds een set goede camera’s. Ben je dus van plan om veel foto’s te maken met je smartphone, dan zijn de P30 en P30 Pro – ook een jaar later – twee prima opties.

Lees ook: onze review van de nieuwe Huawei P40 Pro

Onzekerheid updates

Sinds de release van de P30 en P30 Pro is het nodige met Huawei gebeurd. De Chinese fabrikant mag door een handelsverbod van de Verenigde Staten niet meer met Google samenwerken, wat grote gevolgen heeft voor de smartphones van het bedrijf.

Nieuwe toestellen hebben geen Google-apps en -diensten, en dat is een groot gemis. De Play Store ontbreekt en ook applicaties als Gmail, Google Maps, YouTube, Chrome en Google Keep kun je niet gebruiken.

De P30 en P30 Pro, die voor het handelsverbod zijn uitgebracht, zijn wel door Google gecertificeerd en bieden dus gewoon een volledige Android-ervaring. Huawei heeft vorig jaar bovendien Android 10 beschikbaar gemaakt en die update maakt de P30-telefoons weer iets beter. EMUI 10, de nieuwste versie van Huawei’s software, is overzichtelijker, vlotter en fijner in gebruik. Huawei blijft daarnaast maandelijks beveiligingsupdates uitbrengen, wat netjes is.

De vraag is echter hoe het met toekomstige Android-updates zit. Het is onduidelijk of de P30 en P30 Pro ook een update naar Android 11 krijgen en hoe lang je sowieso nog op updates kunt rekenen. Android Planet heeft navraag gedaan bij Huawei of de P30-telefoons worden bijgewerkt naar Android 11, maar nog geen reactie ontvangen. Zodra hier verandering in komt, dan werken we deze review-update natuurlijk bij.

Conclusie Huawei P30 (Pro) review-update

De Huawei P30 en P30 Pro zijn nu een jaar oud en hebben de tand des tijds prima doorstaan. De smartphones zijn nog lekker snel, hebben goede schermen en een ronduit uitstekende accuduur. Ook de camera’s weten nog steeds te overtuigen: die horen nog steeds bij de beste van dit moment.

Door de onzekerheid rondom het updatebeleid van Huawei is het echter tricky om de P30 en P30 Pro blind aan te raken. De smartphones draaien weliswaar op Android 10, maar het is onduidelijk hoe het met toekomstige Android-upgrades zit. Vind je dit minder belangrijk en zoek je een telefoon met goede camera en lange adem, dan zijn de P30 en P30 Pro het overwegen waard. Zoek je een high-end toestel die dit ook biedt, maar ook met de garantie op Android-updates, dan is het minder slim om de P30 (Pro) in huis te halen.

Huawei P30 en P30 Pro prijzen

Ben je van plan de Huawei P30 of P30 Pro te kopen? De smartphone zijn het afgelopen jaar flink in prijs gedaald. Voor een losse Huawei P30 betaal je ongeveer 400 euro, de P30 Pro kost los 549 euro. In de prijsvergelijkers hieronder zetten we de beste deals voor je op een rijtje.