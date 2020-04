Reviewscore 7

De Huawei P40 Pro is het nieuwe vlaggenschip van de Chinese fabrikant en de opvolger van de indrukwekkende P30 Pro. Het toestel heeft puike hardware en camera’s, maar is door zijn software geen aanrader. In deze review lees je hoe dit zit.

Dit is de Huawei P40 Pro review

Met de P30 Pro wist Huawei vorig jaar hoge ogen te gooien. De smartphone had uitstekende camera’s, snelle hardware, een goede accuduur en fraai design. De nieuwe Huawei P40 Pro heeft dit allemaal ook, maar is lang niet zo aantrekkelijk als zijn voorganger. Dat komt door de software: op de Huawei-telefoon ontbreken Google-apps en -diensten, en daardoor heb je ook geen volledige Android-ervaring.

In deze Huawei P40 Pro lees je hoe de Chinese fabrikant dit ‘gat’ probeert op te vangen, en wat de smartphone eigenlijk allemaal in huis heeft.

Fraai design en scherm

De Huawei P40 Pro lijkt designtechnisch op zijn voorganger, maar natuurlijk zijn er wel wat verbeteringen doorgevoerd. Het toestel heeft opnieuw een volledig glazen behuizing, maar de schermranden zijn nu aan alle kanten afgerond. Bij de P30 Pro zijn alleen de zijkanten van het scherm gebogen.

Dit ziet er niet alleen luxe en mooi uit, het zorgt er ook voor dat de schermranden dunner zijn geworden, en vooral dunner lijken. Daarnaast gaat de software van Huawei slim met die gebogen randen om, want tijdens mijn testperiode heb ik niet per ongeluk iets op het scherm geactiveerd met mijn handpalmen.

Het scherm meet 6,58 inch en dat is iets groter dan bij de P30 Pro (6,47 inch). Door de smalle schermranden is het toestel echter niet groter geworden, maar alleen iets dikker. Het display heeft een resolutie van 2640 bij 1200 pixels en dat zorgt voor scherpe beelden. Verder ziet het scherm er uitstekend uit: door het oled-paneel spatten kleuren van het scherm af, is zwart ook echt zwart en kan de helderheid lekker hoog.

Een fijne verbetering is dat het Huawei P40 Pro-scherm 90Hz ondersteunt. Dit betekent dat het display 90 keer per seconde ververst, wat snellere en soepelere beelden oplevert. Dit merk je bijvoorbeeld als je door de software veegt, lange webpagina’s bekijkt en bij games die 90Hz-ondersteuning bieden. Veel fabrikanten zijn al overgestapt op een hogere ververssnelheid, en het is fijn dat Huawei dit nu ook doet.

In het scherm zit overigens een groot gat voor de selfiecamera en infraroodsensor. Die is een stuk forser dan bij de meeste smartphones en valt daarom op. Tijdens mijn testperiode moest ik er zeker even aan wennen en zag ik ‘m continu zitten, maar het stoorde verder niet.

Snelle hardware voor uitstekende prestaties

De Huawei P40 Pro wordt aangedreven door de Kirin 990-chip met 8GB aan werkgeheugen, 5G-ondersteuning en 256GB aan opslag. Dit is meer dan voldoende om goede prestaties te garanderen. De P40 Pro vliegt door de software heen, draait apps en games moeiteloos en voelt heel snel aan. Dat laatste komt ook door de hogere ververssnelheid van 90Hz.

Fijn aan de Huawei-telefoon zijn de ontgrendelingsopties die je hebt. De vingerafdrukscanner is optisch en zit onder het scherm, en is volgens Huawei 30 procent groter en sneller dan bij de P30 en P30 Pro. Dat hebben we natuurlijk getest en de vingerafdrukscanner lijkt inderdaad sneller te werken dan voorheen.

Ook tof is de gezichtsherkenning. In het cameragat zit een infraroodscanner die je gezicht scant bij het ontgrendelen. Dit werkt goed en snel, maar het is ook een stuk veiliger dan gezichtsherkenning via de frontcamera. Daarnaast zorgt de infraroodscanner ervoor dat de P40 Pro ook snel ontgrendelt als het helemaal donker is, omdat hij dan nog prima je gezicht kan ‘zien’.

Geen Google-apps en matig Huawei-alternatief

Tot nu toe zijn we dus erg positief over de Huawei P40 Pro, maar toch kleeft er een enorm nadeel aan de smartphone. Door het handelsverbod van de Verenigde Staten mag Huawei niet meer samenwerken met Google, wat grote gevolgen heeft voor de software op de P40 Pro. Op de smartphone ontbreken alle Google-apps en -diensten, zoals Gmail, Google Maps, YouTube, Google Keep en de Play Store.

In plaats daarvan zijn apps te downloaden in de AppGallery, een app-winkel van Huawei zelf. Dit werkt op zich prima, maar het probleem is dat de AppGallery lang niet zo volledig en gebruiksvriendelijk is als de Play Store. Veel apps zijn niet te vinden, er staan heel veel onduidelijke (en nutteloze) kopieën van applicaties in de AppGallery en de app-winkel is niet zo overzichtelijk.

Daardoor is het best een gedoe om al je apps op de P40 Pro krijgen, maar daar heeft Huawei iets op bedacht: Phone Clone. Met deze tool hevel je al je apps van je oude smartphone over naar de P40 Pro, en dat werkt goed en snel.

Hiermee krijg je toch je bank-app en applicatie voor het openbaar vervoer op de telefoon. Het probleem is echter dat geïnstalleerde apps dan niet worden geüpdatet, omdat ze niet in de AppGallery staan. Je moet dus voor al je apps zelf op zoek gaan naar de nieuwste versies, en dat is voor de meeste mensen echt veel te veel werk.

Tijdens mijn testperiode gebruikte ik APKPure, een soort alternatieve app-winkel, om populaire applicaties alsnog te installeren en updaten. Dat werkt beter dan de AppGallery, maar het neemt niet weg dat veel apps niet werken op de Huawei P40 Pro. Veel Android-apps gebruiken de Play Services van Google en omdat die ook ontbreken op de telefoon, kun je bijvoorbeeld fluiten naar Netflix, Videoland, Pathé Thuis en Ziggo Go.

Al met al is de software van de P40 Pro verre van ideaal en heeft Huawei op dit moment nog geen goede oplossing voor het gebrek aan Google-apps en -diensten. Het is vooral enorm veel gedoe waar je eigenlijk geen zin in hebt, zeker niet als je 999 euro voor een smartphone betaalt. En omdat de P40 Pro op een open source-versie van Android draait, is het ook maar de vraag hoe het zit met Android-updates.

Opnieuw uitstekende camera’s

De P30 Pro van vorig jaar wist te overtuigen door zijn camera’s en de P40 Pro doet dit opnieuw. De camera’s zijn zelfs nog iets beter, al zijn de verschillen met zijn voorganger niet enorm groot. In de praktijk betekent het dat de camera’s in elke situatie goede foto’s maken, ook als het erg donker is. Dan weet de P40 Pro beter te presteren dan veel Android-vlaggenschepen, waarbij de telefoon in de nachtmodus veel tijd neemt om licht op te vangen. De resultaten zijn dan indrukwekkend.

De primaire 50 megapixel-camera maakt ook overdag erg goed foto’s, met enorm veel detail en mooie kleuren. Ook de 40 megapixel-groothoeklens overtuigt en maakt strakke plaatjes met een grotere hoek, waarbij de kwaliteit niet ver van de primaire camera af zit. Ook zijn we te spreken over de portretfoto’s, waarbij de Time of Flight-sensor zorgt voor goede dieptebepaling.

Het draait echter vooral om de periscopische zoomlens van 12 megapixel. Deze camera kan tot 5x optisch zoomen, waarbij je beelden heel dichtbij haalt zonder in te leveren op kwaliteit. De hybride zoom, waarbij de camerahardware wordt geholpen door software, gaat tot 10x en ook dan zien foto’s er nog opvallend goed uit.

Digitaal zoomen gaat tot 50x en hoewel dat in sommige situaties een handige feature kan zijn, is de kwaliteit matig als je zo ver bent ingezoomd. De Samsung Galaxy S20 Ultra zoomt overigens verder in dan de P40 Pro (100x in plaats van 50x), maar het nut hiervan is zeer beperkt.

Huawei heeft tot slot een aantal toffe features toegevoegd aan de P40 Pro. Zo kun je slowmotion-video’s met 7680 frames per seconde vastleggen, waarbij je beelden dus extreem vertraagt. Ook nieuw is Audio Zoom, waarmee je op het geluid van iets in beeld ‘inzoomt’, en vervolgens het omgevingsgeluid wegfiltert. Dit kennen we ook van de Samsung Galaxy Note 10 en Note 10 Plus, die een soortgelijke functie hebben.

Goede accuduur met supersnel opladen

Net als zijn voorganger heeft de Huawei P40 Pro een 4200 mAh-accu, maar de telefoon heeft wel een groter scherm met 90Hz-ondersteuning dat meer stroom verbruikt. Dit merk je dan ook in de accuduur: die is goed, maar niet zo goed als de P30 Pro. Bij normaal gebruik haal je echter makkelijk het einde van de dag en ook anderhalve dag zonder opladen is doorgaans geen probleem.

Bij de P30 Pro lukte het me echter regelmatig om de smartphone twee dagen zonder opladen te gebruiken. De accuduur is dus ruim voldoende, maar minder indrukwekkend dan vorig jaar. Gelukkig laadt de P40 Pro dankzij de 40 Watt-adapter wel enorm snel op.

Een halfuur aan het stroom vult de accu voor bijna 80 procent en dat is heel rap. Ook snel draadloos opladen is aanwezig en je kan andere apparaten opladen door ze op de achterkant van de P40 Pro te leggen; twee erg handige features.

Conclusie Huawei P40 Pro review

Kijk je naar de hardware en features van de Huawei P40 Pro, dan ontbreekt het de smartphone eigenlijk aan niets. Hij heeft een fraai design, goed en vloeiend 90Hz-scherm, prima accuduur en ook uitstekende camera’s. Vooral de camera’s horen echt bij de absolute top.

Het ontbreken van alle Google-apps en -diensten is wel een heel groot probleem en Huawei heeft nog geen goede oplossing hiervoor. Het downloaden, installeren en bijwerken van apps is teveel gedoe en voor de normale gebruikers niet aan te raden. Dat is jammer, want mét Google-apps had de Huawei P40 Pro bij de beste smartphones van dit moment gehoord. Nu kun je ‘m beter links laten liggen.

