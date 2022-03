Huawei P50 Pro review: alle plus- en minpunten op een rij

Wij hebben een tijdje rondgelopen met het nieuwste toptoestel van Huawei. De smartphone heeft duidelijke voor- en nadelen en is zeker niet voor de grote massa. Benieuwd? Je leest er alles over in de Huawei P50 Pro review.

Dit is de Huawei P50 Pro review

De Huawei P50 Pro is al in juli 2021 gepresenteerd in thuismarkt China. Vanwege verschillende redenen was van een gelijktijdige Europese release geen sprake. De P50 Pro en P50 Pocket zijn inmiddels verkrijgbaar in Nederland en dus is het tijd voor een review.

We hebben het toestel een tijdje gebruikt en gekeken naar de voor- en nadelen. Die hebben we in deze review dan ook voor je onder elkaar gezet. Zo kun je zelf een goed beeld vormen of de P50 Pro interessant is, of dat je toch liever verder kijkt. De pluspunten hebben allemaal te maken met de fijne hardware. Kijken we naar de mindere punten, dan speelt software veelal de hoofdrol.

Voordeel #1: Scherm

Het scherm is, zoals vaak bij Huawei, een genot om naar te kijken. Het scherm is 6,6 inch groot en er is gekozen voor een amoled-paneel, met een resolutie van 2700 bij 1228 pixels. Dat kan geen 16 miljoen kleuren weergeven, zoals veel andere schermen, maar meer dan een miljard.

In alles is het scherm fijn om naar te kijken. Zo is de resolutie hoog genoeg voor pagina’s vol tekst, maar ook foto’s en video’s zien er prima uit. De maximale ververssnelheid is 120Hz, waardoor alles ook soepel aanvoelt. Je kunt de resolutie en vernieuwingsfrequentie vastzetten op bepaalde instellingen, maar ook kiezen voor de ‘slimme stand’. Daarbij kiest het toestel zelf in welke resolutie en met hoeveel Hz er iets wordt weergegeven.

Een enkele 13 megapixel-frontcamera vind je in het kleine gaatje aan de bovenkant van het scherm. Dat is een fijne verwelkoming ten opzichte van de Huawei P40 Pro. Die had namelijk een pilvormige inkeping in de linker bovenhoek, iets dat toch teveel opviel.



Het display straalt ook luxe uit door de afgeronde schermranden aan weerszijden. Tijdens onze testperiode hebben we nooit last gehad van onnodige aanrakingen. Extra functies, zoals het oproepen van een klein zijmenu zoals bij bijvoorbeeld Sony, zijn niet aanwezig.

Wij hebben het goudkleurige model getest. De kleur en afwerking doet de telefoon geen goed. Het oogt goedkoop en is een echte vingerafdrukkenmagneet, wat erg jammer is.

Voordeel #2: Opladen gaat supersnel

Laten we beginnen bij de accuduur van het toestel, want die zal gezien de 4360 mAh-batterij en vorige smartphones wel goed zijn, toch? In vergelijking met onze Huawei P40 Pro-ervaringen en de P30 Pro valt dat op sommige gebieden toch tegen.

Zo is de capaciteit iets hoger dan van de P40 Pro, maar haalden we een stuk minder schermtijd. Ook webbrowsing kostte meer energie op het nieuwe model en dat is opmerkelijk. Een verklaring daarvoor kan zijn dat de gebruikte processor een stukje minder energiezuinig is dan de Kirin-chip van Huawei zelf.

Opladen gaat wel met een fijne snelheid, alhoewel het niet de snelste techniek is op de markt. Met Huawei’s Supercharge laadt de accu bedraad op met maximaal 66 Watt. Fijn is dat Huawei, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Samsung of Google, nog steeds een oplaadblok meelevert.

Is je toestel helemaal leeg, dan is een kwartier aan de lader goed voor zo’n 40 procent accusap. Een half uur opladen resulteerde in 70 procent. Een volledige oplaadbeurt neemt zo’n 50 minuten in beslag.

Draadloos opladen kan via het Qi-protocol, maar dat gaat niet zo snel als met Huawei’s eigen oplaadtechnologie. Koop je de speciale lader, dan zit het de telefoon ook in een mum van tijd weer vol. Opladen gaat daarmee namelijk met maximaal 50 Watt.

Voordeel #3: Veelzijdige camera’s

Huawei staat bekend om zijn goede camera’s, maar bij de P50 Pro valt dit een beetje tegen. Wel zijn de mogelijkheden nagenoeg eindeloos, door de grote variaties aan lenzen en mogelijkheden. Zo is er samengewerkt met fabrikant Leica voor de verschillende camera’s.

De primaire lens heeft een resolutie van 50 megapixel en ook is er een zwartwit-camera aanwezig van 40 megapixel. Die zorgt ervoor dat foto’s meer contrast bevatten, al merk je hier niet heel veel van.

Ook een groothoeklens is aanwezig (13 megapixel) waarmee je net meer vastlegt van de omgeving. Onderstaande zes foto’s zijn gemaakt met deze lens, met daarboven de plaatjes met de primaire camera, zodat je makkelijk kunt vergelijken.

Tot slot is er nog de 64 megapixel-telelens, waarmee je tot 3,5 keer optische zoom kunt gebruiken. Zoom je in op een onderwerp en maak je daar een foto van, dan ziet alles er nog steeds prima uit. Wel is 3,5 keer zoom wat aan de lage kant in deze prijsklasse. Zo biedt de Pixel 6 Pro een 4x optische zoomlens en zoomt de S22 Ultra tot 10 keer in.

Hybride zoom (een combinatie van optische en digitale zoom) werkt tot 10 keer. Tot slot kun je een object tot 100 keer digitaal dichterbij halen Houd dan wel rekening met een plaatje waar je de pixels met het blote oog ziet en er veel ruis aanwezig is. In bovenstaande galerij zie je foto’s gemaakt met de groothoeklens, normale sensor, met 3,5 keer optische zoom (twee keer zelfde foto), 10 keer hybride zoom en 100 keer digitale zoom.

Wil je een foto maken van een bloemknop, insect of structuur van iets van dichtbij? Dan springt het toestel automatisch in de ‘macromodus’, iets wat prima plaatjes oplevert. Hieronder zie je een aantal voorbeelden.

Foto’s in de nacht

Natuurlijk hebben we ook foto’s gemaakt in de schemer, mindere lichtomstandigheden en toen het echt donker was. Dat is gedaan met alle functies uitgeschakeld en ook kunstmatige intelligentie was niet geactiveerd. Wil je een natuurgetrouwe foto schieten in het donker, dan heb je met de P50 Pro een fijne smartphone in je zak.

Kleuren zien er fijn uit, benaderen de realiteit en ook het niveau van ruis is prima. Daarbij bevat het toestel ook een nachtmodus. Daarbij wordt de sluitertijd automatisch aangepast, waardoor de sensor meer licht opvangt. Foto’s daarmee hebben kleuren die iets meer opgeblazen zijn. De zes foto’s hierboven zijn gemaakt in de normale modus. Ter vergelijking hieronder zes soortgelijke foto’s, maar dan met nachtmodus.

Nadeel #1: Geen 5G aan boord

Hoewel het echte 5G nog op zich laat wachten en we regelmatig schrijven dat je er nu nog weinig aan hebt, is er bij de Huawei P50 Pro iets geks aan de hand. Er is gekozen voor de Snapdragon 888-chip van Qualcomm. Daarbij heb je als fabrikant keuze uit een los modem voor 4G- of 5G-ondersteuning.

Je raadt het al, de P50 Pro heeft geen 5G-modem en kan in de toekomst dus niet overweg met de nieuwe netwerktechniek. Anno 2022 is dat een vreemde keuze, want steeds meer smartphones bieden wel 5G-ondersteuning. Daarbij speelt ook de prijs een rol. Voor een smartphone in deze prijsklasse is 5G eigenlijk gewoon een standaardfunctie die aanwezig moet zijn.

We hebben aan Huawei gevraagd waarom er gekozen is voor deze Snapdragon-chip en hoe het precies zit met de samenwerking met Qualcomm. Tot op heden ligt onze vraag nog bij de West-Europese tak van het bedrijf, en wachten we nog op een antwoord.

Nadeel #2: Software is veel te beperkt

We hebben er bij deze review voor gekozen om ons beperkt te richten op de software van het toestel. Anders wordt het al snel een hele review over de software, in plaats van de smartphone verder te belichten. Zodoende hebben we de tekortkomingen van de software kort en bondig beschreven, waarin we kort uitweiden over verschillende punten.

Geen volledige Android-ervaring

Huawei kiest er noodgedwongen voor om dit toestel uit te brengen met een kreupele versie van Android, met daaroverheen de eigen EMUI-schil. Door het handelsverbod is er geen volledige versie van Android voorgeïnstalleerd. Dit betekent dat je niet aan de slag kunt met de Play Store van Google en alle Google-apps

Applicaties downloaden vereist vaak extra kennis

De fabrikant probeert dat te ondervangen door eigen alternatieven te (laten) ontwikkelen. Zo download je apps uit AppGallery of navigeer je met Petal Maps. Het niveau van de apps of applicaties die momenteel gemeengoed zijn haalt het daarbij bij lange na niet met wat Google te bieden heeft.

Instagram, Facebook of WhatsApp vind je niet standaard in de digitale winkel. Daardoor moet je al snel aan de slag met het sideloaden van applicaties. Dat betekent dat je losse installatiebestanden moet downloaden, wat kan via verschillende websites of alternatieve app-winkels.

Zoek je iets in AppGallery, maar is het daar nog niet te vinden? Soms zie je dan wel een linkje staan, waar je het bestand alsnog kunt downloaden om zelf te installeren. Daarvoor moet je wel redelijke kennis van zaken hebben en de normale consument haakt dan al snel af.

Naast dat je dus aan de slag moet via verschillende omwegen, werkt ook niet alles perfect. Zo kregen we via via Netflix aan de slag, maar streamen in een hoge resolutie was er niet bij. Streamen via Amazon leverde een 720p-stream op, wat er dus wat beter uitzag, maar nog steeds niet overeenkomt met de fijne resolutie van het scherm.

Dat heeft weer onder andere te maken met het zogenaamde drm-niveau voor Google Widevine. Voor de P50 Pro ligt dat niveau op Widevine L1, wat het beste is en waardoor het toestel overweg kan met hogeresolutie-streams. Ontwikkelaars van apps zelf moeten toestellen wel officieel ondersteunen en dat lijkt bij de P50 Pro niet het geval.

Ons reviewmodel draaide op niet-officiële software gebaseerd op EMUI 12.0.1 met de beveilingspatch van januari 2022. We hebben uitgevraagd aan Huawei wat het updatebeleid is voor dit toestel (en andere oudere smartphones), maar kregen daar een ietwat vaag antwoord op. “We geven nooit commentaar over toekomstige producten of software-updates, voordat die officieel bekend worden gemaakt”, aldus Huawei West-Europa.

Hoe het dus precies zit met updates voor de EMUI-variant of beveiligingsupdates is onbekend. Ook de vraag met welke frequentie patches worden uitgerold is niet beantwoord. Wel zegt het bedrijf dat er momenteel geen plannen zijn om HarmonyOS op smartphones te gaan gebruiken buiten China. Dat is de zelf ontwikkelde software van Huawei en tegenhanger van Android met de EMUI-schil.

Nadeel #3: Te hoge prijs en beperkte beschikbaarheid

Huawei vraagt 1199,99 euro voor het model met 8GB werkgeheugen en 256GB interne opslag. Er is vooralsnog alleen een zwart model te koop en dat moet je doen via de eigen Huawei Store. Wel krijg je er momenteel een gratis FreeBuds Studio-koptelefoon bij, maar dat neemt niet weg dat de prijs exorbitant hoog is voor dit toestel.

De hardware kan nog zo goed of snel zijn en de foto’s die je maakt nog zo prachtig, maar de software is misschien nog wel belangrijker. We vragen ons daarom af waarom Huawei zoveel geld vraagt voor de P50 Pro. Daarbij heb je ook geen mogelijkheid om het toestel aan te schaffen in combinatie met een abonnement, waardoor je de kosten wat kunt spreiden.

Als we kijken naar de concurrentie is er bijvoorbeeld de recent gelanceerde Samsung Galaxy S22 Plus. Dat model met 256GB opslag heeft een adviesprijs van 1099 euro. Oppo vraagt 1299 euro voor de Find X5 Pro en Xiaomi en OnePlus moeten hun 2022-modellen nog aankondigen.

Prijzen van de high-end toestellen uit 2021 zijn inmiddels natuurlijk wel gezakt. Zo pik je de Xiaomi 11T op voor zo’n 600 euro, is de Oppo Find X3 Pro aan te schaffen voor zo’n 760 euro en betaal je momenteel ongeveer 800 euro voor de OnePlus 9 Pro.

Dan is er ook nog de eigen Huawei P40 Pro die in 2020 werd geïntroduceerd. Dat toestel kwam op de markt voor 999 euro, maar kost inmiddels zo’n 250 euro minder.

Conclusie Huawei P50 Pro review

De Huawei P50 Pro is geen toestel voor de grote massa. De smartphone heeft in de basis genoeg te bieden, maar ook veel beperkingen. De matige software-ervaring is daarbij nog steeds het meest opvallend. Terwijl het bedrijf inmiddels al tijden bezig is met hun eigen software-ervaring en appwinkel, komt dat maar niet van de grond. Het ontbreken van Google-apps en -diensten is een te groot probleem. Tevens speelt de verkrijgbaarheid een rol, want het toestel is alleen te koop via de eigen Huawei-store. Veel mensen willen en kunnen niet in een keer een bedrag van honderden euro’s neerleggen en kiezen dan ook voor een smartphone met abonnement. De kans dat je ooit een P50 Pro in het wild ziet is dan ook nihil en dat is jammer, want het merk was vroeger enorm populair.

Huawei P50 Pro prijs en kopen

Interesse in de P50 Pro? Zoals genoemd heeft het toestel een adviesprijs van 1199,99 euro. Je kunt ‘m vooralsnog alleen los kopen bij Huawei zelf in een variant qua kleur en geheugen.

Het gaat om het zwarte model met gouden accenten dat 8GB RAM en 256GB interne opslag aan boord heeft. Momenteel is het dus nog niet mogelijk om de P50 Pro te combineren met een abonnement om zo de kosten wat te spreiden.

