Huawei Watch D3 review: smartwatch neemt je bloeddruk serieus

De nieuwste smartwatch van Huawei doet iets tofs, want hij beschikt over een bloeddrukmeter! Hoe dit precies werkt en wat het slimme horloge nog meer biedt, lees je in deze review.

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Aan de slag met de Huawei Watch D3

Huawei brengt regelmatig smartwatches uit, maar de horloges in de Watch D-lijn vallen vaak extra op. Niet omdat ze er heel spannend uitzien, maar omdat ze zich onderscheiden door de gezondheidsfuncties. De Watch D2 van vorig jaar had bijvoorbeeld een bloeddrukmeter aan boord en was goedgekeurd als medisch hulpmiddel.

Dat geldt ook voor de Huawei Watch D3, die wij de afgelopen weken hebben getest en die vanaf nu te koop is. Het slimme horloge heeft veel te bieden, maar is met 449 euro niet goedkoop. Tijd om de ins en outs met je door te nemen in deze review!

Het reviewmodel van de Watch D3 is ter beschikking gesteld door Huawei.

Design en groter scherm

De Huawei Watch D3 heeft ongeveer hetzelfde ontwerp als zijn directe voorganger, de Watch D2. Dat wil zeggen: hij doet nog steeds denken aan een Apple Watch. Een probleem vinden we dat niet, want de Huawei ziet er gewoon strak uit en voelt stevig en luxe aan. De smartwatch zou een IP68-certificatie hebben, maar is niet direct geschikt om onder water te gebruiken. Daar koop je de D3 overigens ook niet voor.

De Huawei Watch D3 heeft een groter scherm dan zijn voorganger. Het display meet nu 1,92 inch in plaats van 1,82 inch en is bovendien helderder. De resolutie van 408 bij 480 pixels is op dit schermformaat ruim voldoende. Volgens Huawei haalt het schermpje een piekhelderheid van 3000 nits, wat fors meer is dan de 1500 nits die de Watch D2 haalde. Dat is altijd mooi meegenomen.

Ook is de Watch D3 dunner én lichter dan zijn voorganger, wat ook prettig is. Het bandje weegt minder, terwijl de horlogekast van 13,3 millimeter naar 11,3 millimeter is geslonken. Volgens Huawei wordt een groter deel van de voorkant door het scherm ingenomen, al is de rand rondom het display alsnog redelijk dik. Heel storend is het niet, want we zien dit bij smartwatches wel vaker.

Om nog even terug te komen op het bandje: dat bestaat uit meerdere ‘laagjes’ voor de bloeddrukfunctie. Dat ziet er misschien iets minder strak uit dan een normaal smartwatchbandje, maar belangrijker is dat ‘ie comfortabel om de pols zit. Je klikt het bandje vast met een haakje en dat werkt prima.

Bloeddrukmeter is de grote troef

De unieke feature van de Huawei Watch D3 is natuurlijk de ingebouwde bloeddrukmeter. In het bandje zit een soort ‘airbag’, al noemt Huawei het zelf een mechanisch luchtkussenmanchet. Het bandje blaast zichzelf op en gaat steeds strakker zitten als je een meting uitvoert.

De smartwatch is in Europa gecertificeerd als medisch hulpmiddel voor bloeddrukmeting. Dat wil niet per se zeggen dat de Watch D3 net zo accuraat is als een ‘echte’ bloeddrukmeter, maar de metingen moeten grotendeels overeenkomen.

Huawei maakt het heel simpel om een meting te starten. Je kan op het Bloeddruk-knopje tikken op de watchface, of je drukt simpelweg op het fysieke knopje aan de rechterkant van de smartwatch. Tik op ‘Meten’ en je kunt beginnen.

Tijdens het meten van je bloeddruk moet je rustig gaan zitten en je hand ter hoogte van je borst houden. De Watch D3 raadt aan niet te bewegen of te praten tijdens de meting en het is handig om met je andere hand je elleboog te ondersteunen. Zo weet je zeker dat je zo stil mogelijk zit.

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Hardware

Net als bij de Watch D2 deelt Huawei weinig over de interne hardware van de Watch D3. Het is niet duidelijk over welke processor de smartwatch beschikt en hoeveel werk- en opslaggeheugen er aanwezig is.

Heel erg is dat overigens niet. Omdat in de AppGallery – Huawei’s alternatief voor de Play Store – maar weinig interessante apps staan, zul je niet zo snel een tekort aan opslagruimte hebben. Het is wel mogelijk om muziek op het horloge te zetten, al moet je nummers daarvoor lokaal op je telefoon hebben opgeslagen. Streamen via Spotify is er dus niet bij.

Zoals je van een ‘gezondheid-smartwatch’ verwacht, zijn er allerlei sensoren aanwezig om je lichaam in kaart te brengen. Zo kun je natuurlijk bijhouden hoeveel stappen je dagelijks zet, welke work-outs je hebt gedaan en zien hoe je hebt geslapen.

Ook is het mogelijk om een aritmie-analyse uit te voeren, om signalen op te pikken die kunnen wijzen op een hartritmestoornis. Verder kun je jouw stressniveau te meten, zien hoe het met je bloedzuurstofniveau zit en eventuele arteriële stijfheid in kaart brengen. Bij dat laatste meet de Watch D3 hoe soepel of stijf je bloedvaten zijn. De Huawei Watch D3 is dus als ‘gezondheidssmartwatch’ behoorlijk compleet.

De Huawei Watch D3 draait – net als zijn voorganger – op Harmony OS. Dit besturingssysteem is door Huawei zelf ontwikkeld en werkt anders dan het bekende Wear OS. Dat merk je direct als je de Watch D3 voor het eerst gaat instellen en koppelen met je telefoon.

Je hebt namelijk de Huawei Gezondheid-app nodig, maar die staat niet in de Play Store. Via een qr-code op het schermpje kun je de app als los apk-bestand downloaden. Hoewel dat prima gaat, is het toch een beetje omslachtig. Voor Samsung-gebruikers is dit trouwens anders, want die kunnen de app downloaden in de Galaxy Store.

Als je de stappen hebt doorlopen en bent aangemeld met een Huawei-account (wat even kan duren) kom je terecht bij alle instellingen. Er zijn veel opties en hoewel dat prettig is, zorgt het er wel voor dat de app een beetje rommelig oogt. Dat komt ook door het feit dat er soms reclame te zien is.

Belangrijk om te weten is dat veel populaire apps, die wel voor Wear OS beschikbaar zijn, ontbreken op de Huawei Watch D3. Je kan apps uit de AppGallery downloaden, maar het aanbod is nogal beperkt. Met Petal Kaarten is er wel een alternatief voor Google Maps, maar die app werkt alleen op Huawei-apparaten. Onhandig.

Gelukkig werkt HarmonyOS op de Watch D3 gewoon prettig. De software is overzichtelijk, steekt logisch in elkaar en oogt lekker vlot. Door op het kroonwieltje te drukken, kom je terecht bij het overzicht van alle apps. Met het andere fysieke knopje kun je direct een bloeddrukmeting starten.

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Accu houdt het dagenlang vol

Huawei deelt opvallend genoeg niet hoe groot de accu van de Watch D3 is. De Watch D2 van vorig jaar had een 524 mAh-batterij, dus wellicht is die van de D3 ongeveer even groot. Veel maakt het overigens niet uit, want de accuduur is simpelweg uitstekend.

Volgens Huawei gaat de Watch D3 bij normaal gebruik tot zes dagen mee op een volle lading. Dat haalt de Watch D3 zeker en eigenlijk doet de fabrikant zichzelf hiermee te kort, want vaak kun je (veel) langer doen met een lading.

Dat ligt natuurlijk wel aan je gebruik. Meet je iedere dag meerdere keren je bloeddruk met de Watch D3 en krijg je ondertussen ook veel meldingen én sport je regelmatig, dan zal zes dagen wel de max zijn. Als je minder fanatiek met de bloeddrukmetingen bent, houdt de smartwatch het een stuk langer vol.

Opladen gaat lekker vlot. Met het meegeleverde kabeltje duurt het ongeveer een uur om de Huawei Watch D3 volledig op te laden. Heb je minder tijd, dan heb je al snel weer genoeg stroom om er een hele poos tegenaan te kunnen.

Conclusie Huawei Watch D3 review

De Huawei Watch D3 is een fijne smartwatch, maar wel eentje met een specifieke doelgroep. Het horloge onderscheidt zich écht door de ingebouwde bloeddrukmeter, die bovendien goed werkt. Daarmee is de smartwatch vooral interessant als je actief je bloeddruk in de gaten wil of moet houden.

Verder zit de Watch D3 comfortabel om de pols, ziet hij er strak uit en is de accuduur simpelweg uitstekend. Als smartwatch schiet de D3 door het karige aanbod aan apps wel wat tekort. Houd daar dus rekening mee voordat je 449 euro voor het horloge neerlegt.

Huawei Watch D3 kopen

De Huawei Watch D3 is een interessante smartwatch als je regelmatig je bloeddruk wil opmeten. Het slimme horloge heeft een adviesprijs van 449 euro en is vanaf nu (29 september) verkrijgbaar in Nederland. In de prijsvergelijker hieronder check je waar je de Watch D3 kunt aanschaffen. Met de kortingscode A20ADPD3 krijg je tijdelijk 20 euro korting.

Reviews op Android Planet

Op Android Planet testen we het hele jaar door smartwatches, van budgettoestellen tot modellen die wel 500 euro (of zelfs meer) kosten. Dit doen we met een team van redacteurs dat al jaren in de techwereld actief is en al heel wat slimme klokjes voorbij heeft zien komen – én dus hebben getest. We beschikken over de nodige ervaring.

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