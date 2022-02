Huawei Watch Fit Mini review: luxe ogende wearable met beperkte functies

In oktober presenteerde Huawei de Watch Fit Mini. Deze ‘smartwatch’ valt in dezelfde lijn als de Huawei Watch Fit en Watch Fit New, maar is een stuk compacter. In onze review lees je wat wij van deze hippe wearable vinden.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Compact en aanpasbaar

Bij het ontwerpen van de Watch Fit Mini is volgens Huawei vooral gekeken naar het stijlvolle design in combinatie met de functionaliteiten van een smartwatch. Het scherm is compact en meet 1,47 inch. Dat kleine aanraakgevoelige amoled-display maakt de Watch Fit Mini zeer geschikt voor de smallere pols. Daarnaast zorgt het licht gebogen aluminium ontwerp voor een comfortabele pasvorm.

De smartwatch is verkrijgbaar in drie verschillende uitvoeringen, waarvan twee met leren bandjes en een variant met een rubberen bandje. De bandjes zijn verwisselbaar en zo kun je hem aanpassen naar je persoonlijke stijl.

De smartwatch komt standaard met slechts vijf vooraf geïnstalleerde digitale wijzerplaten. Mocht je een ander klokje mooier vinden, dan kun je altijd een kijkje nemen in de Huawei Watch Face Store. Daarin zijn nog eens meer dan 300 wijzerplaten beschikbaar.

Krachtige batterijduur, beperkte mogelijkheden

De Watch Fit Mini heeft een aantal gezondheidsfuncties waarmee workouts gemonitord kunnen worden. Dit kan bijvoorbeeld aan de hand van de 96 verschillende trainingsmodi. Dankzij de Huawei Health-app kun je al deze activiteiten ook bijhouden. De applicatie is voor zowel Android als iOS beschikbaar en het gebruik van de app verloopt op beide besturingssystemen vlekkeloos.

Huawei Health Huawei Internet Service 7,4 (673.097 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Op de wearable draait software van Huawei, die zowel voor- als nadelen heeft. De interface is erg simpel en moet het vooral hebben van de icoontjes. Dankzij het aanraakgevoelige scherm scrol je door de menu’s en mogelijkheden. Er is ook een fysiek kroonwieltje aanwezig, maar die werkt niet zoals je denkt. Even door het menu navigeren lukt namelijk niet. Daardoor heeft de knop meer een uiterlijke functie dan dat ‘ie echt functioneel is.

Eén van de gezondheidsfuncties van deze smartwatch is het bijhouden van het slaappatroon. In de app wordt nauwkeurig bijgehouden hoe je nachtrust eruitziet en wordt er niet alleen gekeken naar de slaapkwaliteit, maar ook bijvoorbeeld naar de kwaliteit van de ademhaling. Daarnaast vind je een uitgebreid overzicht van de verschillende slaapfases en hoe deze verbeterd kunnen worden.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Overige gezondheidsfuncties van de Watch Fit Mini zijn onder andere het monitoren van het stressniveau en het bijhouden van de menstruatiecyclus. Toch ontbreken er bij het apparaatje een aantal functies waarover de Huawei Watch Fit en Watch Fit New wél beschikken. Voorbeelden hiervan zijn de ingebouwde gps-sensor, hardloop- en wandelsessies kan bijhouden, en geanimeerde trainingen.

Ondanks het compacte formaat gaat de batterij van de Watch Fit Mini wel ruim anderhalve week mee bij intensief gebruik. Ook fijn: het accuutje is in een tijdsbestek van een half uur weer volledig opgeladen.

Smartwatch of luxe fitnesstracker?

Huawei verkoopt de Watch Fit Mini als heuse ‘sport smartwatch’. Als we echter kijken naar de functies van het apparaatje, dan zien we de Watch Fit Mini eerder als een luxe activiteitentracker. Er missen gebruikelijke smartwatchfuncties zoals bellen, het installeren van apps en de mogelijkheid tot betalen met je smartwatch. Ook zijn de functies op de Watch Fit Mini beperkter dan bij de Watch Fit (New). Ben je echter op zoek naar een betaalbare en elegante tracker voor dagelijks gebruik en tijdens het sporten, en heb je niet alle functionaliteiten nodig van een reguliere smartwatch? Dan is deze Watch Fit Mini zeker het overwegen waard.

Ben je juist op zoek naar een slim horloge met een fijne accuduur en meer mogelijkheden? Check dan onze Huawei Watch GT3-review eens. De recent gepresenteerde smartwatch heeft onder andere een rond scherm, is te koop in meerdere varianten qua formaat en type materiaal en richt zich ook veel op gezondheid.

Huawei Watch Fit Mini of andere wearable kopen?

Interesse in de Watch Fit Mini? Bekijk dan onderstaande prijsvergelijker voor de beste deals. Nog even verder kijken naar het volledige assortiment van de fabrikant qua fitnesstrackers en smartwatches, neem dan een kijkje op de overzichtspagina. Natuurlijk zijn er ook nog andere merken en wearables te koop, bekijk daarvoor dit overzicht.

Huawei Watch Fit Mini prijzen vergelijken Bekijk product Nieuw v.a. € 99,- Vergelijk prijzen

Lees meer over Huawei op Android Planet: