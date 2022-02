Huawei Watch GT 3 review: alle plus- en minpunten op een rij

In de Huawei Watch GT 3 review nemen we je mee langs al onze ervaringen met het nieuwe slimme horloge. We gaan in op de plus- en minpunten en bekijken voor wie de smartwatch een goede keuze is – of wie juist beter verder kan kijken.

Huawei Watch GT 3 review: om de pols ermee

De Huawei Watch GT 3 is recent geïntroduceerd in Nederland en wij hebben ‘m een tijdje getest. Van dit slimme horloge zijn twee versies te koop, waarbij de maat van de horlogekast verschilt: 42 of 46 millimeter. Van beide versies zijn ook nog eens drie varianten te koop met verschillende afwerkingen en bijhorende prijzen.

De meest betaalbare versie is de zwarte 42mm-variant met een adviesprijs van 229,99 euro. De duurste van het stel is de Stainless Steel-versie met een kast van 46mm, die 329,99 euro moet kosten. Wij zijn aan de slag geweest met een model wat daar net weer tussen valt. In deze review lees je dan ook al onze ervaringen met de ‘Huawei Watch GT 3 46mmm Brown Leather’, die 269,99 euro kost.

In deze review richten we ons op verschillende plus- en minpunten van het horloge. We beginnen met verschillende plussen en eindigen met de mindere dingen. Die hebben eigenlijk veelal te maken met de software en andere beperkingen.

1. Design en scherm

Het horloge wordt geleverd in een mooi afgewerkt doosje met gouden elementen en oogt daardoor al erg chique. Op de buitenzijde is het horloge afgebeeld, net wat groter dan dat ‘ie in het echt is. Ook zien we daar de opdruk: ‘explore it on AppGallery’. Dat is de eigen digitale app-winkel van Huawei, waarover later meer.

Onze versie heeft een kast van roestvrij staal en lederen bandje. Fijn is dat je die zelf kunt verwisselen met andere bandjes, zodat je het horloge nog meer eigen kunt maken. Het horloge oogt niet al te dik en past prima om m’n pols. Er is een fysieke kroon aanwezig, die je kunt draaien en in kunt drukken. De tweede knop aan de rechterzijde is alleen in te drukken. Beide gebruik je om door de menu’s te navigeren of daarin keuzes te maken.

Het ronde scherm van ons model is 1,43 inch groot, heeft een resolutie van 466 bij 466 en het gaat om een amoled-display. Door die combinatie is het scherm fijn om naar te kijken. Kleuren worden fijn weergegeven en informatie is goed te zien, waarbij de digitale wijzerplaat die je hebt gekozen natuurlijk ook een grote rol speelt. Er is een mogelijkheid om het scherm altijd aan te laten staan, maar dat kost natuurlijk wel de nodige accuduur.



2. Gericht op gezondheid

Zoek jij een smartwatch waarmee je allerlei activiteiten kunt bijhouden, maar bijvoorbeeld ook je slaap of het zuurstofniveau van het bloed? De GT Watch 3 biedt op dat gebied nagenoeg alles wat je wil. Zo kun je aan de slag met tientallen sporten waaronder zwemmen, hiken, snowboarden of bijvoorbeeld een fietstocht. Daarvan krijg je inzichten te zien of maak je een persoonlijk trainingsschema.

Het is niet dat ik niet beweeg, maar na verschillende operaties aan m’n knie zijn wandeltochten en korte fietstochten momenteel genoeg voor mij. Dieper ingaan op de inzichten die je krijgt tijdens hardlopen, roeien of mountainbiken zijn dan ook simpelweg niet aan mij besteed. Andere mogelijkheden op dit gebied zijn ook veel bij de Watch GT 3 te vinden.

Zo meet je je hartslag, kun je aan de slag met ademhalingsoefeningen of check je de luchtdruk. Andere sensoren zorgen ervoor dat je de lichaamstemperatuur of bijvoorbeeld je stressniveau kunt meten. Teveel sensoren zijn natuurlijk nooit aanwezig wat ons betreft, maar het is natuurlijk aan jou wat je zoekt in een specifieke smartwatch.

3. Accuduur

Huawei brengt al jaren wearables op de markt en dankzij allerlei optimalisaties en het eigen besturingssysteem zit het met de accuduur wel goed. Wanneer je het horloge weer moet opladen, ligt natuurlijk ook aan je gebruik en wat je er precies mee doet.

Het continue meten van de hartslag of het zuurstofniveau van je bloed kost nu eenmaal wat meer energie dan wanneer je dat niet doet. Huawei zelf zegt dat de GT Watch 46mm twee weken vooruit kan bij normaal gebruik, en een week als je ‘m intensiever gebruikt.

Elke dag opladen zoals met een Wear OS-horloge is zeker niet nodig. Voordat het horloge ingesteld en gebruikt werd, is deze volledig opgeladen en na 5,5 dag gebruik was er bij ons nog 50 procent accusap over.

Minpunten van de Huawei Watch GT 3

Er is nog veel meer te schrijven over de Watch GT 3 op positief gebied. Zo zijn het gewicht en de grootte prima voor mijn pols en is ‘ie waterdicht. Zo hoef je je geen zorgen te maken onder de douche of als je je handen even wast. Het geluid wat eruit komt is helder: fijn voor een telefoongesprek of als je een muziekje af wil spelen. Tot slot is er interne opslagruimte aanwezig, waar je wat mp3’tjes naartoe kunt synchroniseren.

Mindere punten zijn er zeker ook. Denk je dat Google Pay de oplossing is om draadloos te betalen, dan kom je van een koude kermis thuis. Betalen met de Huawei Watch GT 3 is er namelijk niet bij. Wat voornamelijk opvalt is dat veel minpunten gerelateerd zijn aan de software. Hieronder nemen we ze met je door.

1. Software – HarmonyOS en app-aanbod

HarmonyOS is wat er draait op de GT 3-smartwatch, het zelfontwikkelde systeem wat we ook vinden op nieuwe smartphones of bijvoorbeeld tablets. Het grootste minpunt daarvan is dat app-ontwikkelaars specifiek moeten kiezen om hun apps hiervoor klaar te stomen. Dat resulteert erin dat je slechts een handjevol applicaties op het horloge kunt installeren.

Die beperkte keuze biedt ook nog eens apps in het Arabisch of veelal onbekende apps die je waarschijnlijk niet gebruikt. Daarbij is het inmiddels ook bekend dat veel bekende Google-apps niet werken met Huawei-apparatuur. Navigeren met Google Maps is er niet bij, maar in plaats daarvan installeer je het veel minder goede Petal Maps.



Maar ook Gmail, Google Calendar of bijvoorbeeld een app als Strava of logischerwijs Google Fit zijn niet beschikbaar voor HarmonyOS. Ben je een fanatieke sporter en gebruik je daarvoor specifieke apps? Ga er dan maar vanuit dat je die niet meer kunt gebruiken met de Huawei Watch GT 3.

2. Software – Interface en notificaties

Hoewel ik de smartwatch instelde op het Nederlands bleek de interface geheel in het Engels te worden weergegeven. Opvallend, maar mijn telefoon staat ook veelal in het Engels. Toen ik die in het Nederlands zette, veranderde de taal op de GT Watch 3 ook.

Toch zou ik dat graag afzonderlijk willen regelen, maar dit kan niet. Toch kreeg ik sommige notificaties weer half in het Engels, zoals hierboven te zien is in het voorbeeld van de Instagram-melding.

Door de fysieke kroon in te drukken open je het menu met alle applicaties, maar die komt ons wel heel erg bekend voor. In alles lijkt dat namelijk op WatchOS van Apple en dat is zonde. Welk icoontje voor welke app is, is niet altijd even duidelijk. Uiteindelijk hebben we ze allemaal een voor een aangeklikt om dat te checken. Een weergave onder elkaar met daarnaast de naam – zoals in Wear OS – ontbreekt.

Via de bijbehorende Huawei Health-app kun je van alles instellen, waaronder van welke apps je notificaties wil ontvangen. HarmonyOS toont daarbij het logo van de app en de notificatie zelf. Door het logo weet je om wat voor app het gaat, maar daar is dan ook alles mee gezegd. Je kunt er namelijk niks mee en reageren, al dan niet met standaardantwoorden, is niet mogelijk.

3. Software – Fijne assistent mist

Tot slot is een smartwatch voor mij bij uitstek een apparaat waarbij een slimme assistent een erg fijn hulpje is. De Google Assistent is uiteraard niet aanwezig, maar in plaats daarvan kun je gebruikmaken van Huawei’s eigen digitale hulpje: Celia.

Het grootste nadeel? Die werkt alleen in combinatie met een smartphone van de fabrikant en steeds minder mensen hebben die op zak. Mocht je nog wel een Huawei-smartphone hebben, wees je er dan ook van bewust dat Celia niet in het Nederlands werkt en je er Engels tegen moet praten.

Conclusie Huawei Watch GT 3 review

Net als elke smartwatch is de Huawei Watch GT 3 zeker niet voor iedereen geschikt. Ben je op zoek naar een betaalbaar slim horloge met een chique uiterlijk, fraai scherm en fijne accuduur? Dan doe je met de GT 3 een goede aankoop. Ook als je een fanatieke sporter bent of bezig wil met je gezondheid, dan is ‘ie zeker het overwegen waard. Is een slim horloge voor jou een verlengstuk van je smartphone en wil je daarvoor allerlei apps gebruiken? Dan kun je toch beter kijken naar een horloge met Wear OS aan boord, zoals de Samsung Galaxy Watch 4, Watch 4 Classic of Fossil Gen 6-serie.

Release en prijs Huawei Watch GT 3

Op zoek naar de beste prijs van deze smartwatch? Check dan onze Huawei Watch GT 3-prijsvergelijker. Daarin vind je prijzen voor alle modellen van deze wearable. Schaf je tussen nu en 28 februari een Watch GT 3 aan, dan ontvang je een setje draadloze oordopjes gratis. Daarbij gaat het om de Huawei Freebuds 4i ter waarde van 79 euro.