Huawei Watch GT 4 review: plussen en minnen op een rij

Huawei brengt al jaren wearables uit en wij zijn aan de slag geweest met de nieuwste smartwatch. In deze review van de Huawei Watch GT 4 verzamelen we de plus- en minpunten.

Huawei Watch GT 4 review: welke versie kies jij?

Er zijn nogal wat smaakjes waarin de Huawei Watch GT 4 te verkrijgen is. Zo heb je keuze uit veel kleuren en kun je kiezen tussen varianten met een kast van 46 of 41 millimeter. Voor deze review stuurde het bedrijf ons twee versies op. Zo hebben we gekeken naar de grootste variant met een zilveren kast en bruin lederen bandje en de 41 mm-versie met gouden kast en Milanees bandje.

De adviesprijzen van deze smartwatches zijn respectievelijk 269,99 euro en 299,99 euro, maar de goedkoopste GT 4 zit al in je winkelmandje vanaf 249,99 euro. Voor deze review hebben we voornamelijk de grotere versie om de pols gehad, die we dan ook uitvoerig beschrijven. Het kleine horloge hebben we er uiteraard regelmatig bij gepakt voor de vergelijking.

1. Trendy designs, mooie displays

Huawei kenmerkt zich door de fraaie doosjes waarin de horloges zijn gestopt. Op de voorkant prijkt een mooie foto van de smartwatch en er zijn verschillende gouden elementen aanwezig. Er wordt niet meer gerept over de AppGallery op het doosje, iets wat ons nog wel opviel bij de review van de Watch GT 3.

De versie die wij hebben getest heeft een zilverkleurige horlogekast van roestvrij staal en wordt geleverd met een lederen bandje. Die combinatie ziet er klassiek uit en voelt robuust aan. Aan de rechterkant vinden we een fysieke knop en het kroonwiel, die je beide gebruikt om door menu’s te scrollen of een keuze te maken.

Het bandje zit comfortabel, wat ook geldt voor de versie met Milanees bandje. De resolutie van beide amoled-schermpjes bedraagt 466 bij 466 pixels, waardoor alles er kleurrijk, scherp en goed uitziet. Je kiest zelf een digitale wijzerplaat die je mooi vindt om alle informatie weer te geven.

2. Bomvol sensoren (net als veel smartwatches)

Net als nagenoeg iedere smartwatch zijn de GT 4’s afgetopt met sensoren om alles omtrent je gezondheid bij te houden. Zo kun je aan de slag met het bijhouden van je work-outs, is er uiteraard een gps-sensor aanwezig om je route bij te houden en weet je alles over je slaapgedrag na een nachtje slapen.

Er is flink gewerkt aan de software voor het bijhouden van gegevens over je lichaam, waardoor je nog meer inzichten krijgt. Daarvoor gebruik je de Huawei Health-app, die je wel moet sideloaden op je smartphone. Je kunt doelen stellen en dankzij oplichtende ringen checken of je die al bijna volbracht hebt. Dat kennen we van Google, Samsung of bijvoorbeeld Apple.

Ben je bezig met je gewicht? Ook dan is de Watch GT 4 een fijne keuze, want je kunt onder andere bijhouden hoeveel calorieën je inneemt. Ook zijn er uitgebreide mogelijkheden om je menstruatiecyclus bij te houden, kun je je hartslag meten en herkent het horloge tientallen sporten.

3. Relatief lange adem

Een groot pluspunt van de Watch GT 4-serie is de accuduur. Volgens Huawei kun je maximaal 14 dagen doen op een volle batterij van het grote model, de kleinere versie gaat maximaal zeven dagen mee. Dat is natuurlijk in de optimale situatie en zonder veel gebruik.

In de praktijk ligt het er aan wat je er precies mee doet. Het 46 mm-model moest bij ons na anderhalve week weer aan de lader, terwijl we met de kleinere versie een midweek vooruit konden.

Daarbij gebruikten we de horloges om onze slaap en hartslag bij te houden. Ook stonden notificaties aan voor verschillende apps. De schermhelderheid stond daarbij op zo’n 60 tot 70 procent en zoals gezegd was de always on-displayfunctie uitgeschakeld. Het grote horloge opladen met de bijgeleverde magnetische oplaadkabel duurt overigens een kleine twee uur.

Hier moet je op letten bij de Huawei Watch GT 4

De horloges zitten prima om de pols, zien er goed uit en er zijn mooie materialen gebruikt voor de afwerking. Je kunt je handen wassen, douchen of er zelfs mee zwemmen, want de smartwatches zijn waterdicht. Ook positief: de prijzen zijn concurrerend en je kunt de ingebouwde speaker gebruiken om een gesprek te voeren.

Er is weer gekozen voor het zelfontwikkelde HarmonyOS, een besturingssysteem dat Huawei al jaren gebruikt. Dat kan nog steeds niet tippen aan bijvoorbeeld Wear OS van Google en dat blijft erg jammer.

Om je horloge te gebruiken heb je dus eerdergenoemde Huawei Health-app nodig, maar die kun je niet meer downloaden in de Play Store. Als je het horloge voor de eerste keer inschakelt krijg je een QR-code te zien, die je moet scannen met je telefoon.

Vervolgens word je doorgestuurd naar de onlineversie van de App Gallery-winkel van Huawei. Daar kun je vervolgens het losse apk-bestand downloaden. Als je daar niet zo veel verstand van hebt, is het dus al lastig om alles überhaupt werkend te krijgen.

Huawei moet flink inzetten op de software

We roepen het al jaren en ook bij de Huawei Watch GT 4 is het nog steeds hetzelfde. Het app-aanbod voor HarmonyOS is niet om over naar huis te schrijven en dat blijft iets waar Huawei echt flink op moet gaan inzetten.

Bekende sport-apps zijn niet te downloaden, maar dat geldt ook voor Gmail, Google Kalender of bijvoorbeeld Google Maps. Voor HarmonyOS moeten ontwikkelaars hun apps ‘omvormen’ om ermee te kunnen werken, maar dat gebeurt helaas te weinig.

Ook kun je niet aan de slag met apps als Spotify of WhatsApp en is er ook niet voor alles een fijn alternatief te vinden. Standaard biedt het horloge heel veel apps en mogelijkheden en daar valt prima mee te werken. Wil je aan de slag met allerlei bekende apps, dan kun je je heil beter zoeken bij andere fabrikanten.

Uiteraard is het mogelijk om notificaties te ontvangen van allerlei apps, maar het is niet altijd direct te zien bij welke app zo’n berichtje hoort. Ook slordig: hier en daar zagen we een combinatie van Nederlands en Engels door elkaar.

Conclusie Huawei Watch GT 4 review

Ten opzichte van de Huawei Watch GT 3 blijft onze conclusie nagenoeg ongewijzigd. Ook deze nieuwe smartwatch is fraai afgewerkt en verkrijgbaar in allerlei varianten. Voor ieder wat wils dus. Het scherm ziet er fraai uit en de batterijduur is prima in orde. Het grote minpunt is en blijft de veelzijdigheid van de software, want je kunt niet aan de slag met bekende apps. Is dat voor jou een must, dan kun je beter kijken naar een horloge dat draait op Wear OS van Google.

Prijs en beschikbaarheid Huawei Watch GT 4

De adviesprijs van de Huawei Watch GT 4 bedraagt 249,99 euro en het horloge is te verkrijgen bij verschillende (web)winkels. Op zoek naar de beste deal of variant? Check dan onderstaande prijsvergelijker.

