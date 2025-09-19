Huawei Watch GT 6 Pro review: bakbeest is niet voor iedereen

De Huawei Watch GT 6 Pro is een flink horloge en dat levert uitzonderlijke functies op. Maar moet je dat willen? Dit is de review.

Dit is de Huawei Watch GT 6 Pro review

Huawei zet vol in op smartwatches en met de nieuwe Huawei GT 6 Pro introduceert de fabrikant verschillende vernieuwingen. Denk aan een grotere batterij, verschillende gezondheid- en veiligheidsfuncties en een helderder scherm. Dat belooft wat met een prijskaartje van 379 euro.

Maar het Huawei-horloge komt ook zeker met nadelen. Aan sommige wen je snel, terwijl andere echt dealbreakers kunnen zijn. We laten je hier weten hoe hij ons na twee weken bevalt.

Het reviewmodel van de Watch GT 6 Pro is ter beschikking gesteld door Huawei.

Klassiek ontwerp met helder scherm

Op het eerste gezicht lijkt er weinig veranderd aan de Huawei Watch GT 6 Pro ten opzicht van zijn voorganger. Het horloge heeft wederom een achthoekig ontwerp, met een titanium kast, een kroonwiel aan de zijkant en een extra knop daarnaast. De veranderingen die Huawei heeft doorgevoerd zijn dan ook vooral subtiel.

Zo is de rand rondom het scherm verder naar buiten geplaatst, om ruimte te maken voor het grotere display. Met een grootte van 1,47 inch lees je gemakkelijk veel informatie af van het amoled-paneel. Natuurlijk is er een always-on-display beschikbaar en dankzij de verbeterde piekhelderheid van 3000 nits, is het horloge in vrijwel iedere situatie goed af te lezen.

Het horloge is stof- en waterdicht met een IP69-waardering. Met duiken kan ‘ie ook tot 50 meter onderwater. Het ontwerp oogt verder vooral erg klassiek. Zeker in combinatie met de ‘analoge’ wijzerplaten die je kunt instellen. Wij testten de zwarte variant met een bandje van fluorelastomeer, een soort rubber. Er is ook een zilveren variant met een titanium bandje en een bruin model met stof in het bandje.

Al met al ziet de smartwatch er fraai uit, als tegengeluid van de ultra minimalistische smartwatches die er zijn. Of dat je aanstaat, is natuurlijk persoonlijk. We vinden hem wel erg op zijn voorganger lijken, maar net als die ziet de GT 6 Pro er fraai uit.

Vlotte hardware en scala aan sensoren

Huawei laat niet veel los over de hardware van de wearable, zoals de chip, opslagruimte of het werkgeheugen. Wel is de hardware lekker vlot, in combinatie met Huawei’s eigen software (waarover zo meer). Navigeren door menu’s gaat snel, het starten van apps en sportmodi gaat vlot en haperingen komen vrijwel niet voor.

Qua sensoren bevat de GT 6 Pro over alles wat je van een smartwatch mag verwachten. Natuurlijk is er een hartslagsensor aanwezig en ook een bloedsaturatiemeter. Nieuw is dat het horloge nu hartslagvariabiliteit en pulsgolfaritmie kan analyseren. Deze worden vaker gemeten op de achtergrond, zodat jij sneller op de hoogte bent van de staat van je hartritme.

Qua locatiebepaling lijkt de Huawei ook enorm accuraat. Het zogeheten sunflower positioning system, dat de antenne’s digitaal bijstelt voor het beste bereik, levert in de praktijk trainingsresultaten op die beter passen bij wat je daadwerkelijk doet. Je ziet bij trainingen daardoor minder lijnen die afwijken van de route die je daadwerkelijk aflegde.

Software en gezondheidsfuncties

De GT 6 Pro draait op Huawei’s eigen HarmonyOS 6. Dit smartwatch-besturingssysteem lijkt in grote lijnen op wat je bij concurrerende merken ziet. Zo heb je wijzerplaat en verschillende tegels met widgets waar je doorheen kunt navigeren. Welke widgets hier staan, stel je zelfs in zodat je precies bij de tool komt die je het snelst wil zien.

Hoewel Huawei duidelijk afkijkt bij het ontwerp van andere smartwatches, ziet de software er kleurrijk uit. Menu’s en iconen passen zich bijvoorbeeld aan op de ronde vorm van het scherm. Veel informatie kun je ook gewoon vanaf je smartwatch bekijken, maar uitgebreide inzichten in je activiteiten en gezondheid check je in Huawei Gezondheid-app.

De Gezondheid-app is compleet en gebruiksvriendelijk, al is het installatieproces dat niet. Via een QR-code op de doos download je het apk-bestand van internet, waarna op je telefoon vrijwel alle alarmbellen afgaan. Deze moet je omzeilen, om de app te kunnen installeren. Lukt dat je wel? Dan is het verder smooth sailing.

Ben je een wielrenner? Dan is de wielrenmodus verder uitgebreid. Zoals altijd legt het horloge je snelheid en lichaamsactiviteit vast, maar nieuw is het virtueel vermogen. Hiermee berekent AI, op basis van je fietstocht, hoeveel kracht jij genereert. Tof, want normaal is dit alleen mogelijk met externe sensoren in de trappers van je fiets.

Verder reageert het horloge sneller als jij gaat fietsen, waarna hij automatisch de training start en ondertussen pauzeert. Ook tof is Phone Linking. Hierbij krijg je rechtstreeks inzicht in de data die je smartwatch vastlegt op het scherm van je smartphone, bijvoorbeeld als deze op je fietsstuur is gemonteerd.

Met de komst van de Huawei Watch GT 6-serie, kondigde Huawei ook aan dat het eindelijk nfc-betalingen gaat ondersteunen op haar wearables. Logischerwijs kan de fabrikant geen gebruikmaken van de Google Wallet. In plaats daarvan moet je de app “Quicko” downloaden.

Deze Poolse Wallet-app is vanaf nu in Nederland beschikbaar, maar komt met verschillende haken en ogen. Zo moet je een account aanmaken, waarbij je jouw paspoort of identiteitsbewijs moet delen en moet je jouw wallet opwaarderen via de Quicko-app op je telefoon.

Die app is op zijn beurt niet bepaald goed. Tijdens het instellen staat je nationaliteit meerdere keren standaard ingesteld op Polen en het is mijn niet gelukt mijn identiteit te verifiëren. Zet je geld in de wallet, dan betaal je geen transactiekosten. Wil je echter dat Quick jouw geld per transactie van je reguliere bankrekening haalt? Dan betaal je een klein percentage per betaling extra.

Quicko Digital Quicko Sp. z o.o. Gratis via Google Play via Google Play

Dat de mogelijkheid tot contactloze betalingen er eindelijk is, vinden we een pluspunt. We verwachten alleen niet dat veel gebruikers deze wallet-app zullen gebruiken. Het is immers niet bepaald gebruiksvriendelijk.

Uitstekende accuduur gaat weken mee

De batterijduur van de Huawei Watch GT 6 Pro is veruit het meest indrukwekkend. Huawei was al een van de koplopers qua batterij, mede dankzij de energiezuinige eigen software die ze ontwikkelen. Daarnaast heeft de fabrikant ook de vorm van de batterij geoptimaliseerd, waardoor die zoveel mogelijk ruimte in de kast benut.

Gebruik je het horloge minimaal, dan moet je volgens Huawei 21 dagen aan batterijduur kunnen halen. Dat is ons nog niet gelukt, want bij normaal gebruik is het zo’n 12 dagen. Hoe meer je de GPS bijvoorbeeld gebruikt, hoe sneller de batterij leeg gaat. Toch is zo’n batterijduur uitzonderlijk voor smartwatches met zoveel features aan boord.

Conclusie Huawei Watch GT 6 Pro review

Voor de 379 euro die je neerlegt voor de Huawei Watch GT 6 Pro, mag je een hoop verwachten. Met een titanium behuizing, een helder, groter scherm en ontzettend veel sport- en gezondheidsfuncties krijg je zeker waar voor je geld. De batterijduur is uitzonderlijk goed en het gebruik van het horloge voelt snel aan. Weet wel dat je een horloge in huis haalt waar je iets meer moeite voor moet doen. De Huawei Gezondheid-app is niet zomaar in de Play Store te vinden, contactloos betalen gaat via een omweg en slechts een aantal populaire apps worden ondersteund. Maar, zodra je daaraan gewend bent, is het horloge echt een “power house” en daarom kunnen we de Huawei Watch GT 6 Pro zeker aanraden.

Huawei Watch GT 6 Pro kopen

Zie jij dit Huawei horloge wel zitten? Dan heb je keuze uit verschillende uitvoeringen: de groene die wij testten, een blauwe en een zwarte. In onze prijsvergelijker vind je de laagste aanbieder van het moment, dus check het hieronder.

Goedkoper alternatief: Huawei Watch GT 6

Vind je de Pro aan de prijzige kant? Dan kun je ook gaan voor de reguliere Watch GT 6. Deze is er in twee varianten: een 41- en een 46-millimeter-model. Beide hebben ze net zo’n helder scherm als de GT 6 Pro, maar je levert wel in op luxe materialen, de ECG-functie en verschillende sport-functies. De batterij op het kleinere model gaat ook korter mee: maximaal 14 dagen, in plaats van 21 dagen op de grotere GT 6 en GT 6 Pro.

Lijkt de Watch GT 6 je wel wat? Bekijk ook die bij Huawei met de knop hierboven.

