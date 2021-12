Ikea Symfonisk lamp review: licht en muziek uit hetzelfde apparaat

De Ikea Symfonisk-speakerlamp is de tweede generatie Ikea-lamp met ingebouwde Sonos-luidspreker. Verkrijgbaar vanaf een schappelijke 149 euro, maar is het twee-in-een-apparaat zijn geld waard? Lees hier de Ikea Symfonisk lamp-review.

Dit is de Ikea Symfonisk lamp review

Ikea en Sonos sloegen in 2019 voor het eerst de handen ineen met de release van twee Symfonisk-speakers, waaronder een 179 euro kostende tafellamp met speaker. In onze review waren we lovend over het concept, maar schreven we dat de lamp meer overkwam als een vergevorderd prototype dan een massaproduct.

Nu, twee jaar later, zijn Ikea en Sonos bij de tweede generatie tafellamp aanbeland. Die is op veel punten veranderd en ook goedkoper. Het model met textiel lampenkap kost 149 euro en de variant met glazen kap haal je voor 159 euro in huis.

Vernieuwd ontwerp, nog steeds fors

De nieuwe Symfonisk speakerlamp – te koop in het zwart en wit/lichtgrijs – bestaat uit een ronde voet waar de Sonos-luidspreker in verwerkt is. In de bovenkant van de voet zit een E27-fitting waar je een (zelf te regelen) bolletje in draait. De kap plaats je eroverheen. Ikea verkoopt op moment van schrijven twee soorten kappen: van glas en textiel. Beide kappen zijn in een donkere en lichte uitvoering te koop. Wij vinden de glazen kap luxer en moderner overkomen dan die van textiel, maar dit is een kwestie van smaak.





De lamp inclusief kap is fors, waardoor hij duidelijk opvalt op een bijzettafel of dressoir. Een lange stroomkabel verbindt de Symfonisk met het stopcontact. Fijn is de verborgen ethernetpoort op de lamp, zodat je hem ook bedraad met je thuisnetwerk kan verbinden.

Eenvoudige installatie

Na het neerzetten en inschakelen van de speakerlamp, pak je je smartphone erbij en open je de Sonos S2-app. Maak indien nodig een account aan en wacht een momentje tot de app de Symfonisk herkent. Doorloop de installatiestappen om de speakerlamp te verbinden met je wifi-netwerk en binnen tien minuten kun je de ingebouwde speaker gebruiken.

Als je al één of meerdere Symfonisk- of Sonos-apparaten thuis hebt, kun je de Symfonisk koppelen voor multiroomaudio. Het is ook mogelijk om twee speakerlampen als stereopaar te gebruiken.

Geen microfoons, wel slim

De Symfonisk heeft subtiele en prettige knoppen voor het volume, het pauzeren/afspelen van muziek en het aan- en uitschakelen van het apparaat. Microfoons ontbreken, dus de Symfonisk is niet geschikt voor spraakbesturing en ondersteunt daarom geen Google Assistent. Wel kun je de lamp bedienen door je Google Nest Hub of andere slimme apparaat te vragen om bijvoorbeeld muziek op de Symfonisk af te spelen.

En stop je een slim bolletje van een merk als Philips Hue in de lamp, dan kun je ook die via op afstand bedienen. Mits je de lamp niet via de aan- en uitknop uitschakelt, want dan krijgt het bolletje geen stroom.

Prima geluid gezien de prijs

De speaker van de Symfonisk doet qua afmetingen denken aan een reguliere Sonos One, die met 229 euro een stuk duurder is. Wij luisteren normaliter via meerdere Sonos One (SL)-speakers en vinden deze merkbaar beter klinken dan de Symfonisk. Een One klinkt gedetailleerder en zuiverder, wat gezien het prijsverschil logisch is.

De Symfonisk biedt voor zijn prijs (129 euro exclusief lampenkap) echter prima geluid, met lekker veel bas en muziek die duidelijk genoeg overkomt. In de Sonos-app kun je via de equalizer wat basale geluidsinstellingen veranderen. De applicatie gebruik je ook om muziek, een radiozender of podcast te streamen naar de Symfonisk. Streamen kan ook vanuit de Spotify-app en vanaf een Apple-apparaat via AirPlay 2.





De Symfonisk klinkt overigens beduidend beter dan een slimme luidspreker als de Google Nest Hub of Nest Audio. Die zijn wel goedkoper. Ikea’s Symfonisk-speakerdoek is met 179 euro weer iets duurder dan de speakerlamp en klinkt naar onze mening wat doffer en heeft minder bas.

Conclusie Ikea Symfonisk lamp review

De tweede generatie Ikea Symfonisk-lamp is een grote stap vooruit ten opzichte van het origineel. Maar belangrijker: het is een prima klinkende en volwaardige Sonos-luidspreker waar je ook nog eens een lampje in kan draaien. De prijs is met 149 euro bovendien helemaal niet gek. Wel moet het ontwerp van de speakerlamp je aanspreken en is de geluidskwaliteit minder dan een reguliere (Sonos-)speaker. Desalniettemin zijn we gecharmeerd van de innovatieve samenwerking tussen Ikea en Sonos en denken we dat het 2-in-1-principe van het betaalbare product een publiek heeft. Bijvoorbeeld wie kleiner woont of het interieur graag minimalistisch houdt.

