Waar kun je nou beter goede ervaringen opdoen met een ruggedized smartphone dan in de ruige omgeving van de Rocky Mountains? Zodoende vloog ik richting West-Canada met zo’n toestel in mijn rugzak. Voor al onze gezamenlijke avonturen check je deze test van de Gigaset GX290.

Impressie Gigaset GX290: op avontuur in de Rocky Mountains

De vakantie aan de andere kant van de oceaan was al geboekt, een mooi vooruitzicht met mijn eigen toestel op zak. Wat ik daarmee doe tijdens een vakantie? Genieten van films en muziek in het vliegtuig, foto’s en filmpjes maken en wat contact houden met vrienden en familie. Vlak ervoor bedacht ik me dat het tof zou zijn om ook een rugged toestel mee te nemen richting al die avonturen. Gigaset was bereid om de GX290 aan mij mee te geven, een toestel van een kleine 300 euro.

Die ruige smartphone heeft een IP68-certificering en is daardoor water- en stofdicht. De accu heeft een capaciteit van 6200 mAh en opladen doe je via de usb-c-poort of draadloos. Er is gekozen voor een lcd-scherm van 6,1 inch met een resolutie van 1560 bij 720 pixels, wat een beetje tegenvalt.

Op de achterkant zijn twee camera’s aanwezig en de GX290 heeft ook een 8 megapixel-frontcamera voor selfies. De processor is de Helio P23 van de Chinese fabrikant MediaTek, bijgestaan door 3GB RAM en 32GB opslag. Tot slot draait het toestel op Android 9.0 (Pie) en is een fysieke vingerafdrukscanner ook aanwezig op de achterkant.

Uiterlijk, gewicht en in de hand

Wat mij betreft is de GX290 een prima uitziende ruggedized smartphone, wat vooral komt door de oranje accenten op de achterkant. Dat maakt het uiterlijk van de 279 gram wegende smartphone wat speels. Het gewicht is wat aan de hoge kant, wat komt door de grote accu. In de praktijk heb ik dit echter niet als te zwaar ervaren. Het toestel voelt robuust aan en ligt door de afrondingen van de behuizing prima in de hand.

Op avontuur met Gigaset

Het toestel is meegegaan op wandelingen door de ruige natuur, heeft watervallen ontmoet en is onder andere op expeditie geweest tijdens een sneeuwschoenwandeling. Je merkt dat het toestel niet de snelste hardware aan boord heeft tijdens het gebruik, en dat is wel een beetje jammer.

In de praktijk is het openen van wat websites, een fotootje schieten of je route vinden via een navigatie-app geen probleem. Ook met temperaturen ver onder het nulpunt was er niks aan te merken op het gebruik van het toestel of het touchscreen.

Wel is het me een keer overkomen dat de accu ‘plotseling’ leeg was. Waar dat precies aan ligt durf ik niet te zeggen, maar ik gok dat de temperatuur van -15 graden Celsius die dag daar iets mee te maken heeft. Opladen kan via een kabel en duurt een kleine drie uur, ondanks de ondersteuning voor snelladen. Ook draadloos opladen is mogelijk. Al met al kwam ik, afgezien van die ene keer, de dag prima door met een volle acculading.

Foto’s zijn niet bijzonder

Daarbij moet ik wel zeggen dat ik het toestel niet heb gebruikt als primaire toestel om foto’s en video’s te schieten. Dat komt simpelweg omdat de kiekjes van de GX290 niet altijd even goed zijn. De kleuren van plaatjes zijn vaak te flets en ook qua detail loopt dit toestel achter op andere smartphones in deze prijsklasse.

Zodoende gebruikte ik alsnog vaak mijn eigen toestel om al het moois vast te leggen. De GX290 kent wel een optie om ‘ultraheldere foto’s’ te maken, die er qua eindresultaat iets beter uitzien. Dat zijn jpg-bestanden die qua grootte op kunnen lopen tot een kleine 20MB per stuk.

Display is prima voor het prijspunt

De GX290 heeft een scherm aan boord van 6,1 inch. De resolutie is met 1520 bij 720 op papier wat aan de lage kant, maar in de praktijk viel dit niet enorm op. Hier en daar werd tekst minder scherp weergegeven, maar dat was het dan ook wel. Qua helderheid was het display ook goed af te lezen in verschillende situaties qua licht of weersomstandigheden.

Een laagje Gorilla Glass is ook aanwezig, maar Gigaset heeft gekozen voor de derde generatie van dit type glas. Dat is toch wel wat minder krasbestendig dan de huidige zesde generatie. Het toestel werd niet alleen in een broek- of jaszak meegenomen, maar ook in een rugzak en is getest in de sneeuw of bijvoorbeeld rivierbeddingen met kiezels. Daardoor heeft het scherm van het toestel in de testperiode wel enkele krassen opgelopen.

Andere features van de Gigaset GX290

Je kunt de GX290 ook als externe powerbank gebruiken, om zo een ander toestel of bijvoorbeeld een bluetooth-hoofdtelefoon op te laden. Die functie zien we steeds vaker en is wat mij betreft enorm handig. Met een accu van 6200 mAh kun je best wat missen, zodat een ander apparaat juist weer een tijd meegaat. De usb-c-poort en koptelefoonaansluiting zijn verborgen achter een klepje aan de onderkant en ook is micro-sd-ondersteuning aanwezig.

Zo is het (nogal beperkte) interne geheugen van 32GB makkelijk en snel uit te breiden. De vingerafdrukscanner is een fysieke variant en die zit op de achterkant. Deze is snel, accuraat en werkte in de testperiode nagenoeg altijd vlekkeloos.

Software is een verademing

Gigaset levert het toestel met Android 9.0 (Pie), zonder dat daar allerlei aanpassingen aan zijn doorgevoerd. Een zware schil over Android heen is dus niet aanwezig en dat is net iets beter voor de prestaties. Ook kun je direct aan de slag en het toestel helemaal eigen maken. Al met al zou ik meer fabrikanten willen zien die deze keuze voor stock-Android maken, maar dan wel met de nieuwste Android-versie. Koop je een smartphone in 2020, dan wil je ook dat standaard Android 10 aanwezig is.

Conclusie impressie Gigaset GX290

Voor een prijs van 279 euro haal je met de GX290 een robuuste smartphone in huis die in veel omstandigheden zijn mannetje staat. Uiteraard lever je voor dat bedrag in op bepaalde vlakken zoals processorkracht, schermkwaliteit en fotokwaliteit. Het toestel voelt robuust aan, kan tegen een stootje, is stof- en waterdicht en ziet er ook nog eens redelijk fraai uit.

Daarbij is de kale versie van Android Pie prima, maar zou Android 10 niet misstaan. Ben jij op zoek naar een smartphone die je wil gebruiken in zware omstandigheden voor een niet al te hoog bedrag? Dan kun je deze Gigaset GX290 zeker meenemen in je overweging.

Gigaset GX290 beschikbaarheid en prijs

De Gigaset is uit voorraad leverbaar bij verschillende (web)shops. Onder andere Azerty verkoopt het toestel voor een kleine 270 euro.

