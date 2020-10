De Teufel Airy True Wireless is een setje draadloze oordopjes. Bedienen gaat via de aanraakgevoelige zijkanten, de adviesprijs is 149,99 euro en ze zijn in drie kleuren verkrijgbaar. Onze eerste impressie lees je hier.

Impressie Teufel Airy True Wireless

Terwijl er een winactie loopt op Android Planet waarbij je een setje Teufel Airy True Wireless-oordopjes kunt winnen, hebben wij ze ook al even kunnen testen. In dit artikel bespreken we onze eerste bevindingen.



De oortjes worden geleverd in een nette verpakking en als je die opendoet zie je direct het doosje met de oordopjes zelf. Dat doosje is niet zo afgerond als veel concurrenten, maar daardoor kun je ‘m wel rechtop neerzetten. Het scharnier voelt wat goedkoop, iets wat we niet hadden verwacht in deze prijsklasse.

Wat ook direct opvalt is dat er een micro usb-poort aanwezig is om de interne accu op te laden. We hadden graag een usb-c-poort gezien; die is toch een stuk toekomstbestendiger. Het opladen gaat trouwens wel vlot. Persoonlijk ben ik fan van het in ear-principe en daarmee zit je met deze Airy’s wel goed.

Er worden drie maten eartips bijgeleverd, waardoor de dopjes altijd goed in je oor passen. De dopjes zijn licht en blijven door het in ear-principe ook goed zitten. Dat geldt ook bij een intensieve sportsessie. Daarbij zijn ze spatwaterdicht; fijn voor al dat gezweet tijdens het sporten of bijvoorbeeld bij een lichte regenbui.

Koppelen met verschillende apparaten

Het koppelen ging niet van een leien dakje en kostte best wat tijd. In de beknopte handleiding staat wel beschreven wat je moet doen, maar dat werkte niet direct. Toen mijn telefoon was gekoppeld, was het tijd voor de laptop. Daar werk ik dagelijks mee en ook wordt een app als Google Meet dagelijks gebruikt voor videogesprekken. Ook daar speelden wat problemen, want koppelen aan mijn werklaptop lukte niet.

Waaraan dat precies ligt is nog steeds de vraag. Met de handleiding en een online-zoektocht kwam ik er niet uit. Bij mijn andere laptop was koppelen weer zo gepiept. Teufel wees nog op bluetooth-drivers voor die laptop, maar die zijn ook geheel up-to-date.

Wisselen tussen verschillende apparaten kan ook een stuk gebruiksvriendelijker. Zo moet je nu bij beide oordopjes het aanraakgevoelige vlak 2,5 seconden inhouden. Dat wordt namelijk de pairingmodus opgestart. Vervolgens pak je dus je laptop of telefoon, duik je de bluetoothinstellingen in en maak je verbinding met de oordopjes. Even snel wisselen is er dus niet bij.

Geluidskwaliteit, bediening en accuduur in de praktijk

Door de prijs van 150 euro en de merknaam van het audiobedrijf waren de verwachtingen qua geluidskwaliteit hooggespannen. De eerste luistersessie viel dat wat tegen, maar dat werd al snel een stuk beter. Het lijkt erop dat de dopjes zich eerst moeten ‘inspelen’. Natuurlijk ligt dat ook aan het type muziek wat je luistert. Hier varieert dat van hiphop en rap, tot een setje Defqon en van Nederlandstalig tot heavy metal.

Eenmaal ingespeeld klinkt het zeker goed, maar toch hadden we er meer van verwacht. De microfoons werken goed en bellen of videogesprekken houden met dit setje is geen probleem. Bedienen doe je makkelijk via de aanraakgevoelige zijkanten van de dopjes.

Zo tik je een keertje om muziek af te spelen of pauzeren en skip je door nummers door meerdere keren te tikken. Ook kun je zo een gesprek opnemen of weigeren, of de Google Assistent oproepen en gebruiken. Dat alles werkt prima, maar het had fijn geweest als je de mogelijkheden van tikken via een app zelf kon instellen.

Met een volle lading van de oordopjes zelf kun je zo’n 6 uur luisteren. De ingebouwde accu in het doosje laadt de dopjes nog zo’n drie keer op. Daardoor kom je makkelijk enkele werkdagen vooruit en dat is uiteraard prettig. Aan de voorkant van het doosje is ook nog een indicator aanwezig, waardoor je snel kunt zien wat de batterijstatus is.

Al met al zijn de True Airy Wireless van Teufel een mooie eerste toevoeging van de fabrikant aan het assortiment van draadloze oordopjes. De geluidskwaliteit is goed, de accuduur is uitstekend en ze hebben een fijne pasvorm. Koppelen leverde hier en daar wat problemen op en de keuze voor een micro-usb-poort om op te laden is ouderwets.

Heb jij specifieke vragen, laat het dan weten in de reacties onder dit artikel! Doe uiteraard ook nog even mee met onze Teufel-winactie, waarbij je kans maakt op zo’n setje oordopjes!