Kindle 2022 review: ebooks lezen voor een spotprijs

We hebben de Amazon Kindle 2022 onder handen genomen. In deze review lees je hoe de ereader bevalt in de praktijk en presteert op het gebied van accuduur, gebruiksgemak en de aanschaf van boeken.

Kindle 2022 review: lezen doen we allemaal

De Kindle 2022 werd half september geïntroduceerd en is de nieuwste telg in het aanbod van ereaders van Amazon. Hij heeft meer opslag, een scherm met een hogere resolutie én een usb c-poort om op te laden. Lezen doen we allemaal, maar iedereen heeft natuurlijk z’n eigen voorkeuren.

Met een ereader neem je honderden boeken, magazines of papers mee. Maar hoe werkt dat nou precies, hoe is de bouwkwaliteit, wat kun je allemaal aanpassen in de instellingen en hoe is de accuduur? Die vragen beantwoorden we allemaal in deze Amazon Kindle 2022-review.

We pakken trouwens soms de Kobo Clara HD erbij, die veel van de specificaties deelt.

Design, hardware en bouwkwaliteit

De Kindle 2022 ziet er echt uit als een ereader. We zien een zwarte (of donkerblauwe) behuizing van plastic, scherm van 6 inch en op de voor- en achterkant logo’s van Kindle en Amazon. De randen om het scherm zijn zo’n 8 millimeter breed, maar de kin zo’n tweeënhalve centimeter.

Het gaat om mat afgewerkt plastic, maar vette vingerafdrukken zie je wel. Aan de onderkant is de enige fysieke knop te vinden om het apparaat aan en uit te zetten. Ook zien we daar de usb-c-aansluiting en een klein ledje dat wordt gebruikt als batterij- en oplaadindicator.

Stiekem lijkt de Kindle enorm op de Kobo Clara HD en accessoires voor de Kindle 2022 en Clara HD zijn zelfs uitwisselbaar qua vorm en grootte. De bouwkwaliteit is prima, maar als je echt veel kracht zet, dan is ‘ie vast te breken.

Zelfs het scherm is grotendeels identiek aan die van de genoemde Kobo: 6 inch met 1448 bij 1072 pixels. Dat is overigens wel een stap vooruit ten opzichte van zijn voorganger en daardoor oogt tekst, ook al gebruik je een klein lettertype, nog heerlijk scherp.

Installatie, app en Kindle-account

De Kindle wordt geleverd in een minimalistisch blauw doosje met daarin ook de usb-c-kabel. De eerste keer inschakelen duurt even, aangezien alles geladen moet worden. Vervolgens selecteer je de taal en kies je hoe je het apparaat instelt. Dat kan via de Kindle-app op je smartphone of het apparaat zelf. Kwestie van inloggen met je Amazon-account en de stappen doorlopen.

Vervolgens krijg je een korte virtuele rondleiding om het apparaat te leren kennen. Er wordt veel gestuurd naar het nemen van een Kindle Unlimited-abonnement, waarmee je voor een vast bedrag per maand onbeperkt boeken kunt lezen. Gek genoeg is dit abonnement helemaal niet in Nederland beschikbaar. Informatie over boeken (in de digitale bibliotheek) is volledig Engelstalig, evenals de prijzen in dollars. Betalen voor een los boek doe je via je gekoppelde account, zoals je gewend bent bij Amazon.



Veel mensen die een ereader kopen, willen ook onbeperkt boeken kunnen lezen voor een interessante prijs én dat is juist met deze Kindle 2022 niet ideaal. Kies je voor concurrent Kobo, dan kun je wel een soortgelijk abonnement afsluiten in Nederland.

We zijn er verder ingedoken en hebben de Kindle 2022 aan de computer gehangen. Heb je nog boeken verpakt als .epub-bestand, dan kun je die kopiëren naar de interne opslag. Ook kun je apps als Calibre gebruiken, waarmee je e-books beheert. Kwestie van synchroniseren en de boeken zijn gewoon op de Kindle te lezen.

Via de Kindle-app kun je niet alleen je ereader instellen, maar ook je bibliotheek beheren, boeken aanschaffen of daar alle informatie over een boek vinden. Syncen met je smartphone werkt makkelijk en snel, waardoor je via de ereader zelf eigenlijk niks meer hoeft te doen.

Wees je er trouwens wel van bewust dat ereaders over het algemeen traag aanvoelen, wat komt door de responsiviteit van de schermen en trage hardware. Ook bij de Kindle 2022 is dat het geval, maar echt storend is het niet. Er is 16GB opslagruimte aanwezig in plaats van 8GB, al heb je met laatstgenoemde al honderden digitale boeken op zak.

Lezen, instellingen en extra’s

Heb je eenmaal een boek gekozen, dan is het tijd om te lezen. Een tikje of veeg naar links of rechts laat je bladeren en instellingen open je door bovenaan het scherm te tikken. Naast het checken van de tijd of batterijniveau zie je daar ook een aantal instellingen.

Denk aan het lettertype, de grootte van de letters of de regelafstand. De lettergrootte verander je ook makkelijk door twee vingers naar elkaar toe of juist van elkaar af te vegen op het scherm.

De schermhelderheid kent 24 niveaus, want er is achtergrondverlichting aanwezig. Waar de Kobo Clara HD een optie heeft voor de kleurintensiteit, ontbreekt dit bij de Kindle 2022. Dat is een gemis, want een wat zachter beeld in de avonduren leest veel fijner. Wel is er een donkere modus aanwezig, waardoor je juist witte letters ziet op een donkere achtergrond.

Met een resolutie van 1448 bij 1072 pixels ziet alles er prima uit op het scherm van 6 inch. De hogere resolutie is mooi meegenomen, omdat tekst en afbeeldingen anders te korrelig ogen. Dat heeft Amazon dus goed voor elkaar. Je kunt woorden selecteren en ze opzoeken in het woordenboek en ook is er een webbrowser aanwezig. Leuk in theorie, maar in de praktijk dusdanig traag dat een website openen nauwelijks gaat.

De bijbehorende bookcase hebben we ook getest en zorgt voor fijne bescherming. Tevens haalt ‘ie de Kindle ook uit de slaapstand als je ‘m opent – en dat is erg fijn. Zoals gezegd kun je ook op zoek naar een hoes voor de Kobo Clara HD, want die passen ook.

Accuduur is zoals die van een ereader moet zijn

De accuduur van de Kindle 2022 is goed. Amazon zegt dat je er zo’n zes weken mee kan doen, maar specificeert het gebruik daarvan niet echt. Tijdens mijn testperiode heb ik drie boeken gelezen van gemiddeld 300 pagina’s en de accu staat nog op 42 procent. Hierbij hebben we de schermhelderheid wel laag gezet. Ook is het apparaat volledig ingesteld, zijn alle instellingen uitvoerig bekeken voor de review en staat wifi aan.

Over de accuduur hebben we dus weinig te klagen. Maar, of de batterijduur beter is dan die van de Clara HD is lastig te zeggen. Fijn is de usb-c-aansluiting om het apparaat op te laden en boeken over te zetten als je dat wil. Deze poort is modern en toekomstbestendig en niet zo ouderwets als de micro usb-poort die je vaak op ereaders ziet.

Conclusie Amazon Kindle 2022 review

Voor 109 euro is de nieuwste Kindle zeker een optie die je moet overwegen als je op zoek bent naar je eerste (goedkope) ereader. Het is een echte instapper, maar wel met een modern jasje en op verschillende vlakken zijn er goede keuzes gemaakt. Zo zien we veel opslag en een usb-c-aansluiting. Boeken aanschaffen werkt zoals je verwacht. Een betaalbaar abonnement om onbeperkt te lezen is er echter niet en dat is voor veel mensen vast een groot gemis. De kleurintensiteit instellen van het scherm is tot slot een klein minpunt, maar ook een logische. Dat is namelijk vooralsnog voorbehouden aan ereaders met een hogere prijs.

Amazon Kindle 2022 kopen

De Kindle 2022 is te koop in twee kleuren via Amazon.nl zelf voor 109,99 euro: