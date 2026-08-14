Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 review: fijne tablet met duidelijk nadeel

De Idea Tab Pro Gen 2 transformeert met een toetsenbord in een flexibele laptop. Daarmee mikt Lenovo vooral op studenten. Maar, krijgen die genoeg tablet voor hun ‘stufi’?

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Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 review

In maart hadden we ‘m al even in handen op een Lenovo-evenement in Spanje, vijf maanden later hebben we veel uitgebreider kennisgemaakt met de Idea Tab Pro Gen 2. Destijds trok het ontwerp met een losklikbaar toetsenbord ons erg aan. Zo maak je er in een handomdraai een soort lichte laptop van die je met de meegeleverde stylus ook nog eens comfortabel bedient.

Een keyboard bij de tablet kopen is zeker slim als je de opvolger van de Idea Tab Pro uit 2025 overweegt. Dit maakt langdurig tikken namelijk een stuk prettiger. Wie Lenovo daarmee wil aanspreken, moge duidelijk zijn. Op het eerder genoemde evenement noemde een vertegenwoordiger van het bedrijf studenten als belangrijkste doelgroep. Die hebben vast een plekje in hun rugzak of tas over voor deze dunne 13 inch-tablet.

De adviesprijs van het instapmodel (inclusief pen) is 479 euro. Een flink prijskaartje, zelfs als je geen arme student bent. We vertellen je in deze review wat de tablet allemaal beter doet dan zijn voorganger en ook op welk punt hij helaas echt tekortkomt.

Het reviewmodel van de Idea Tab Pro Gen 2 is beschikbaar gesteld door Lenovo.

Dit vinden we goed Voelt lekker luxe aan

Voelt lekker luxe aan Fraai en groot scherm

Fraai en groot scherm Snellere chip voor soepele prestaties

Snellere chip voor soepele prestaties Goede accuduur

Goede accuduur Stylus standaard in doos

Stylus standaard in doos Ondersteuning micro-sd Dit vinden we minder goed Updatebeleid is karig …

Updatebeleid is karig … … zeker gezien de fikse adviesprijs

… zeker gezien de fikse adviesprijs Bloatware en appsuggesties

Bloatware en appsuggesties Keyboard en hoes niet inbegrepen

Luxe design en groot scherm

Sinds 2011 brengt Lenovo tablets uit. In die 15 jaar zijn er allerlei modellen voorbij gekomen, van budgetmodellen (zoals de Lenovo Tab) tot high-enders (denk aan de Yoga Tab en Legion Tab). De Idea Tab Pro Gen 2 is een midranger die op sommige vlakken uitblinkt en meer naar een vlaggenschip neigt, maar op andere vlakken helaas geen middenklasser te noemen is. Daarover later meer.

Met 13 inch is het display een tikkeltje groter dan het scherm van zijn voorganger, de Idea Tab Pro (12,7 inch). Dit scherm is, zoals wel vaker bij midrangers, een lcd-scherm en geen amoled. Jammer, maar de kwaliteit is nog steeds erg prettig. Kleuren zijn helder en ook bij ver inzoomen blijven afbeeldingen scherp. Dit komt door de resolutie van 3,5K. Het scherm ververst met 144Hz en heeft een piekhelderheid van 800 nits.

Vergeleken bij de eerste generatie is de achterkant van de tablet nauwelijks veranderd. Wel is het camera-eiland nu in een pilvorm in plaats van een rechthoek. Daarnaast zal de weegschaal verraden dat de Gen 2 is afgevallen: met 598 gram is het nieuwste model 22 gram lichter geworden. De tablet is licht genoeg om langere tijd vast te kunnen houden.

Daarover gesproken, de algemene look en feel van deze tablet is luxe. Van de fraaie grijze kleur en het glanzende Lenovo-logo tot het materiaal en hoe dit aanvoelt. Lenovo heeft het over een metalen behuizing, maar specificeert dit verder niet. Grote kans dat dit aluminium is. De IP52-certificering zorgt ervoor dat de tablet redelijk beschermd is tegen stof en een paar druppels water.

16:10

Het scherm is zoals gezegd 13 inch, wat lekker groot is. De afmetingen zijn grofweg 19 centimeter bij 29 centimeter bij 0,6 centimeter (HxBxD). Ook hier komt de intentie van Lenovo wat ons betreft naar voren: deze tablet is gemaakt om productief op te zijn.

Dan hebben we het niet alleen over het tegelijkertijd openen van meerdere tabbladen en apps (gesplitst scherm), maar ook het gebruik van zwevende vensters. Daarmee kun je een app als een klein venster bovenop een andere app zetten.

Ook voor entertainment als het bingewatchen van je favoriete serie is zo’n groter scherm fijn, al heb je dan wel wat zwarte balken in beeld. Dat komt omdat er aan de ratio van de Gen 2 niets is veranderd.

Net als de eerste generatie is die 16:10. Dat is een beetje langwerpig, maar het werkt wel. Vooral bij browsen profiteer je van veel beeld. Ook het lezen van e-books is prettig.

Sterk verbeterde chip die deze tablet verdient

De MediaTek Dimensity 8300-chip van de Idea Tab Pro is ingeruid voor een Snapdragon 8s Gen 4-processor. Dat is nog steeds geen écht snelheidsmonster, maar wel een chipset die voor de gemiddelde gebruiker ruimschoots voldoet. Vooral om te gamen, zware apps te draaien en te multitasken is het fijn dat Lenovo voor de Snapdragon-chipset heeft gekozen. Dat gaat de ‘draak’ simpelweg beter af dan de MediaTek.

We hebben zeer aangenaam op de tablet gewerkt en geen enkele hapering gemerkt. Apps openen snel en het wisselen tussen applicaties levert geen problemen op. Ons reviewmodel is uitgerust met 8GB werkgeheugen en 256GB interne opslag. Wie dit niet genoeg vindt, steekt tot 2 terabyte bij via een micro-sd-kaartje. Dat is een dik pluspunt. De meest luxe uitvoering heeft standaard 12GB RAM en 512GB opslagruimte.

Camera’s en geluid

Foto’s en video’s maak je met de bescheiden camera van 13 megapixel. Dat ga je waarschijnlijk niet al te vaak doen. Tablets staan er nu eenmaal niet om bekend echt noemenswaardige kiekjes te kunnen schieten. Wie videobelt met een vriend of online vergadert met collega’s, maakt gebruik van de frontcamera van 8 megapixel. Dat is niet overdreven scherp allemaal, maar voor de twee scenario’s hierboven goed genoeg.

De Idea Tab Pro Gen 2 heeft vier ingebouwde JBL-speakers met Dolby Atmos. Deze zorgen voor een helder geluid, ook als je bijvoorbeeld films of YouTube-video’s met flink wat volume kijkt of muziek luistert via Spotify.

De tablet draait op Android 16. Hij wordt nog bijgewerkt tot en met Android 18, wat we met afstand de absolute achilleshiel van deze tablet vinden. Een aantal jaar extra aan Android-versies is meer dan welkom en hoort eigenlijk gewoon bij een apparaat in deze prijsklasse. Van een budgettablet zou het nog enigszins te begrijpen zijn, maar dat is de Idea Tab Pro Gen 2 helemaal niet. Zonde.

Wel kun je tot vier jaar (tot mei 2030 volgens Lenovo’s huidige schema) aan beveiligingspatches verwachten, maar op nieuwe software hoef je na 2028 dus niet meer te rekenen. Het maakt de tablet niet meteen onverkoopbaar, maar je wil als consument bij aanschaf eigenlijk de garantie hebben op minimaal vier jaar de nieuwste software en functies.

Lenovo noemt zijn eigen Android-schil ZUI. Die softwarelaag is prettig en werkt intuïtief. Het geheel is redelijk minimalistisch. Je moet er alleen wel tegen kunnen dat er een aantal apps voorgeïnstalleerd zijn de tablet, waaronder games. Dat is de typische bloatware die we kennen van veel recente telefoons van Motorola, een merk binnen het moederbedrijf Lenovo.

Naast deze vaak overbodige apps krijg je bij apparaatupdates allerlei appsuggesties. Let goed op, sommige zijn dus al aangevinkt. Dat is nogal drammerig, liever ontvangen we helemaal geen suggesties. En als we ze al krijgen, willen we ze niet eerst allemaal moeten aantikken om ze vervolgens te deselecteren.

Een laatste nadeel om hier te benoemen, is dat er geen vingerafdrukscanner is om de tablet mee te ontgrendelen. Wel gezichtsherkenning, maar die werkte helaas niet altijd even soepel.

Grote accu gaat dagen mee

De accu in de tablet is 10200 mAh groot, wat erg prettig is. Je kunt bij normaal gebruik best een paar dagen halen. De batterij is overigens niet gegroeid vergeleken bij de eerste Idea Tab Pro, maar is wel een tikkeltje efficiënter volgens Levono. De fabrikant belooft nu ruim 105 uur aan beloofde accutijd en 1000 oplaadbeurten.

Daarmee zou je dus echt jarenlang plezier moeten kunnen beleven van de Idea Tab Pro Gen 2, ware het niet dat je – zoals hierboven duidelijk aangegeven – na twee jaar geen software-ondersteuning meer krijgt. Met een geschikte lader kun je de accu tot maximaal 45 watt laden. Houd rekening met anderhalf tot twee uur voor een volle tank.

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Extra productiviteit (en comfort) heeft z’n prijs

Een tablet is gemaakt om lekker mee op de bank te liggen en series en films te kijken. Dat kan natuurlijk ook met deze Lenovo, mede dankzij het fraaie scherm en prima geluid. Je maakt ‘m echter een stuk veelzijdiger met het toetsenbord erbij. Dan wordt typen pas echt comfortabel en efficiënt. Het bijvoorbeeld studenten die hier iets aan kunnen hebben.

Klein detail: het toetsenbord moet je er nog los bijkopen. We hebben het dan over een slordige 80 euro op het moment van schrijven. En als we toch geld aan het uitgeven zijn, doe ook maar gelijk een hoes om de tablet op tafel te kunnen zetten. Totaalprijs: 100 euro. We begrijpen dat je als fabrikant niet met accessoires gaat strooien, maar wie deze Lenovo als lichte laptopvariant ziet, moet wel iets dieper in de buidel tasten.

Lenovo levert de stylus er wel standaard bij. Die heeft een waarde van zo’n 60 euro. Je koppelt ‘m gemakkelijk met je tablet via bluetooth. De stylus ligt lekker in de hand en reageert goed. Je laadt de pen snel op met usb-c, dus niet draadloos. De batterijduur is 35 uur, wat netjes is. Je kunt de pen niet ergens wegstoppen, maar hij is magnetisch en kleeft aan de tablet.

Hoewel je het scherm prima kunt bedienen met de pen, gebruiken we persoonlijk liever de vingers. Voor het maken van tekeningen of schrijven van eigen teksten (niets zo persoonlijk als een handgeschreven bericht) kan de pen zeker nuttig zijn. Ook kun je geschreven tekst met de pen laten omzetten naar getypete woorden. De software herkende onze hanenpoten nog verrassend goed.

Conclusie Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 review

We hinken een beetje op twee gedachten na onze tijd met de Idea Tab Pro Gen 2. Net als zijn voorganger is het een allround model waar veel gebruikers goed mee uit de voeten kunnen. Die zullen vooral gecharmeerd zijn door de luxe looks, soepele prestaties (met dank aan de nieuwe chipset) en uitstekende accuduur. Studenten kunnen de tablet in combinatie met een toetsenbord zeker overwegen als handzame laptop. Dan hebben ze gelijk een fraai scherm om na het studeren een paar series te kijken. Daar zit het probleem dan ook niet. Met een flink aanbod aan Android-tablets op de markt moet de prijs-kwaliteitverhouding namelijk kloppen. Zeker om een doelgroep te overtuigen met een relatief beperkt budget. Die verhouding is nu wat scheef en dat komt met name door het magere updatebeleid. Wat ook niet meehelpt, is dat je in de prijsklasse van 450-500 euro tegenwoordig een behoorlijke laptop aanschaft. We denken dan ook dat de Idea Tab Pro Gen 2 een leuk ‘speeltje’ is voor de rijkere student of een koper die geen toetsenbord nodig heeft. Die gaan er zeker veel plezier aan beleven!

Kopen

Wil je de Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 kopen na het lezen van deze review? Zoals in de intro al gezegd: de goedkoopste versie (met 8GB werkgeheugen en 128GB opslag) heeft een adviesprijs van 479 euro. Daar zit de stylus dus bij inbegrepen. Voor € 519,01 haal je momenteel de versie met 256GB opslag in huis. Alle varianten zijn verkrijgbaar in drie kleuropties: Luna Grey, Cloud Grey en Jelly Mint.

Op het moment van schrijven biedt Lenovo de tablet nog steeds voor 479 euro aan op hun eigen website. Hieronder vind je alle actuele laagste prijzen bij andere webshops, let goed op de configuratie. Let ook op waar je precies voor betaalt, want soms zit de stylus, de hoes of het toetsenbord (of een combinatie) in de totaalprijs verwerkt.

Alternatieven

Is de Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 toch niet helemaal wat je zoekt? Dan hebben we twee alternatieven voor je, beide van Samsung.

Samsung Galaxy Tab S10 FE (Plus)

Toch liever een Samsung? Voor € 429,- koop je de Galaxy Tab S10 FE. Dat scheelt toch weer in de portemonnee, wat een reden kan zijn om deze te overwegen. De S10 FE heeft een kleiner 10,9 inch-scherm met een ververssnelheid van 90Hz. Daar lever je dus wel op in. Verder is de Exynos 1580-chip niet zo snel als de Snapdragon in de Lenovo. Wel levert Samsung net als Lenovo een stylus mee. Grootste troef is dat je tot 2032 nog mag rekenen op alle updates.

Een Plus-uitvoering van de Tab S10 FE is nog wat luxer (en duurder). Voor € 429,- koop je deze variant. De Plus heeft een vergelijkbaar scherm (13,1 inch) als de Lenovo. Er zijn meer redenen om de Plus-variant te verkiezen boven de reguliere S10 FE. Zo is de accu met 10.090 een stuk groter en is de resolutie van het scherm beter. Wel is de S10 FE Plus ruim 150 gram zwaarder dan z’n kleine broer. Dit is dus niet de handzame keuze als je één van de Samsungs overweegt.

Galaxy Tab S10 FE

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