LG G8X ThinQ review: een dubbel scherm voor een kleine doelgroep

Reviewscore 7

Vorige maand kwam de LG G8X ThinQ uit, een smartphone met een tweede scherm (of dual-screen). AndroidPlanet heeft dit bijzondere toestel getest en kwam tot de conclusie dat dit vlaggenschip alleen voor een hele specifieke doelgroep de moeite waard is.



Het eerste wat opvalt aan de LG G8X ThinQ is het dubbele scherm. Het is in principe een standaard smartphone die je in de speciale meegeleverde schermhoes klikt via usb-c.

LG presenteerde de G8X ThinQ op IFA als tweede smartphone die een schermhoes ondersteunt. In februari lanceerde het bedrijf al de V50 ThinQ 5G, maar dit toestel is nooit in Nederland uitgebracht.

Door de smartphone in de schermhoes te plaatsen gaat er een tweede scherm aan en kun je twee apps tegelijk gebruiken. Ook kun je het toestel een kwartslag draaien en het onderste scherm gebruiken om te typen of te gamen.

Voor een adviesprijs van 949 krijg je de smartphone, de schermhoes en een los hoesje om de smartphone ook zonder schermhoes te gebruiken. De smartphone zelf lijkt qua specificaties veel op de G8s ThinQ die in de zomer van 2019 verscheen voor 599 euro.

Groot en zwaar

Wat opvalt aan de G8X ThinQ is het feit dat het in combinatie met de schermhoes een enorm toestel is. Met een gewicht van 326 gram is de smartphone behoorlijk zwaar. Daarbij is het toestel erg groot en dik: als je de hoes dichtklapt is het toestel 1,5 centimeter dik.

De schermhoes maakt het apparaat zo groot en zwaar dat het nauwelijks in je handen past en het lastig is om mee te nemen. Het voordeel van deze dikke hoes is wel dat de schermen hierdoor niet zo snel kapot zullen gaan na een valpartij.

Ontwerp is mooi maar onpraktisch

De voorkant heeft een mooie, glanzende spiegelvoorkant met een klein schermpje bovenin waarin je de tijd ziet of de naam van de persoon die je belt. Hier zie je helaas wel snel vingerafdrukken en vlekken op. Op het kleine schermpje zie je geen voorvertoningen van berichten. Je ziet alleen een icoontje van bijvoorbeeld WhatsApp als je een berichtje hebt.

Je moet de hoes dus wel openen voordat je appjes kunt lezen of zelf een bericht wil sturen. Dit bleek al snel erg onpraktisch, omdat je de telefoon dus niet met één hand kan bedienen als deze dichtzit. Als je maar één hand vrij hebt, kun je de telefoon niet openen.

Opnemen doe je door de hoes open te klappen, of de volumeknop in te drukken. Als je belt heb je bijna altijd de hoes dicht of helemaal naar achteren geklapt, waardoor het toestel erg dik is en dus onhandig om vast te houden.

Het 6,4 inch display heeft een oled-scherm en het tweede scherm in de hoes is exact hetzelfde als het ‘hoofdscherm’. Dit betekent ook dat er een notch in het tweede scherm zit, maar deze is absoluut nutteloos. Hier zit namelijk geen camera in, waardoor de uitsnede in het scherm dus puur cosmetisch is.

Vooral voor multitaskers

Het toestel is met zijn twee schermen gefocust op de multitask-fanaat. Het kan bijvoorbeeld handig zijn om tijdens het sturen van een mail in het ene scherm de agenda ernaast te houden in het andere scherm. Of als je bijvoorbeeld een bestand van de ene app in de andere app wil zetten is het prettig dat je de apps naast elkaar kunt houden en niet steeds hoeft te switchen tussen de twee. De twee apps naast elkaar werken goed en vloeiend. Het is helaas niet mogelijk om een film te kijken verspreid over de twee schermen.

Het is lastig dat je twee aparte beginschermen hebt en dat de app-lade alleen in het linkerscherm staat. Als je dus rechts een app wilt openen die je niet standaard op je rechter-beginscherm hebt staan, moet je toch eerst links terug naar het homescherm om de app te openen. Daardoor komt het erop neer dat je veelgebruikte apps zowel op je linker als op je rechter-beginscherm hebt staan.

Vooral als je je smartphone vaak gebruikt voor je werk kan het handig zijn om twee schermen te hebben. Maar in gebruik valt de toegevoegde waarde toch tegen. Je focust namelijk niet zo vaak op twee apps tegelijk. Het is daarom dus alleen heel handig voor mensen die veel multitasken op hun telefoon.

Typen in de breedte werkt niet optimaal

Ook als je het scherm een kwartslag draait valt de handigheid van het toetsenbord over een heel scherm tegen. Het duurt ten eerste best lang voordat het toetsenbord is geopend na het kantelen van het toestel. Als een app het gebruik van twee schermen ondersteunt verschuift het toetsenbord in principe automatisch naar het tweede scherm, maar het duurt wel een paar seconden voordat dat gebeurt.



Als je kleine handen hebt is het complete toestel in het Dual Screen-hoesje alsnog te groot om het typen op deze manier aangenaam te maken. Het is ook onhandig dat het typen op deze manier niet altijd ondersteund wordt: bijvoorbeeld in WhatsApp kun je wel op deze manier typen, maar als je het emoji-toetsenbord opent komt deze toch op het bovenste scherm terecht.

Dual Screen is een uitkomst voor gamers

Als je vaak games speelt op je smartphone is het extra scherm wel een uitkomst. Standaard zit er een controller-app op het linkerscherm waarmee je het rechterscherm in een controller verandert.

Je kantelt het toestel waardoor de game op het bovenste scherm te zien is. Deze indeling doet hierdoor denken aan een Nintendo DS. Het enige nadeel is dat er geen feedback op de knoppen zit waardoor je het gevoel van een echte controller niet optimaal is.

Prima hardware, grote opslagruimte

Qua hardware is de telefoon helemaal prima. Met een Snapdragon 855-chip en een 6GB RAM werkt alles snel en naar behoren. Ook krijg je 128GB aan opslagruimte en is dit met een microSD zelfs uit te breiden naar 2TB. Daardoor is het een degelijke telefoon die makkelijk heel wat grote (game)apps en bestanden aankan.

Onder de motorkap vind je ook een 4000 mAh-accu. Dat is met twee schermen hard nodig om een volle dag mee te gaan. Je krijgt een handige adapter mee zodat je het toestel ook kan opladen terwijl het in de schermhoes zit.

Camera is goed, maar niet indrukwekkend

De smartphone heeft twee lenzen aan de achterkant: een 12-megapixel standaardcamera en een 13-megapixel groothoeklens. De frontcamera is een 32MP standaardcamera. Om de prijs onder de grens van duizend euro te houden heeft LG bewust ingeleverd op dit gebied.

Dat gezegd hebbende valt de kwaliteit me alles mee. Het is niet de beste camera van het moment, maar het toestel maakt prima foto’s. Ik heb een paar foto’s gemaakt die op het eerste gezicht scherp zijn. Als je inzoomt valt de scherpte helaas wel tegen.

Conclusie LG G8X ThinQ review

Als je weet dat je veel multitaskt of graag gamet op je telefoon dan is deze bijzondere smartphone een aanrader. Ook de hardware is goed en door het grote werkgeheugen de grote opslagruimte kan het toestel veel aan. Maar samen met de grote omvang, gewicht en dikte van het toestel is het geen praktische smartphone voor de doorsnee consument. Voor normaal gebruik is de behoefte aan twee apps tegelijk kleiner dan gedacht. Doordat je de schermhoes moet openklappen om berichten te lezen is het toestel niet met één hand te gebruiken. Het is te hopen dat toestellen met een dual screen in de toekomst kleiner en lichter worden, waardoor ook de doelgroep groter wordt. Als je niet veel gamet of werkt op je telefoon is het toestel zijn hoge aanschafprijs van 949 euro hierdoor simpelweg niet waard.

