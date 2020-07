LG Velvet review: vernieuwd design is niet genoeg

Reviewscore 7

De LG Velvet is een nieuwe smartphone van de fabrikant met een adviesprijs van 649 euro. LG kiest voor een nieuw design en zet in op verschillende unieke features. Of dat goed uitpakt, lees je in deze review.

Lees alles in deze LG Velvet review

Begin maart werd de LG Velvet officieel gepresenteerd, maar vooralsnog alleen voor de Zuid-Koreaanse markt. Begin juni schreef Android Planet exclusief dat de Velvet ook naar Nederland zou komen voor een prijs van 649 euro. Dankzij een pre-order actie krijg je tot en met 2 augustus nog verschillende accessoires met een waarde van 275,00 euro. Zo kun je onder andere aan de slag met een tweede scherm, die je kunt gebruiken in combinatie met de LG Velvet.

Naast een uitgebreide test met dit nieuwe toestel sprak Android Planet ook met Jeroen Peeters, Product Marketing Manager bij LG. Zodoende lees je in deze LG Velvet review niet alleen onze ervaringen, maar ook allerlei insights van Jeroen.

LG kiest voor vernieuwd design

De Velvet ziet er heel anders uit dan andere toestellen van LG. Zo heeft de smartphone een witte achterkant, die wat lijkt op parelmoer. De Velvet bevat een afgeronde voor- en achterkant. Daarnaast is de cameramodule op de achterkant flink aangepast en deze heeft nu de vorm van een druppel.

Een koptelefoonaansluiting, speaker en usb c-poort zitten aan de onderkant, terwijl het simkaartslot aan de bovenzijde geplaatst is. Aan de rechterzijkant is slechts één knop aanwezig, de aan/uit-knop. De knoppen aan de linkerkant gebruik je om het volume te regelen of om snel de Google Assistant op te roepen.

Volgens Peeters gaan we deze design language ook zien bij aankomende toestellen van de fabrikant. Het toestel biedt ook ondersteuning voor dual-screen, waarbij je een tweede scherm kunt toevoegen. Dat wordt echter een optioneel verkrijgbare accessoire, zodat de instapprijs lager blijft. In onze testperiode was het echter niet mogelijk om deze accessoire te testen. Wil je daar toch meer over lezen, check dan onze LG G8X ThinQ-review.

Het toestel weegt 180 gram, maar voelt een stuk lichter aan. Dat kan komen door de geringe dikte van 7,9 millimeter. Dit witte model heeft een zilverkleurige rand van metaal aan de boven-, onder- en zijkanten. Wat tot slot nog opvalt is dat LG kiest voor vrij brede zwarte randen om het scherm heen. Ook is er nog een notch aanwezig, waarin de frontcamera verstopt is.

Scherm is geen onderdeel van nieuwe design

Het scherm van de LG Velvet is 6,8 inch groot en heeft een oled-paneel. Dat zorgt voor felle kleuren en goed contrast. Ook de helderheid in direct zonlicht is prima, net zoals de minimale helderheid. Zo kun je ook in het donker nog prima alles zien op het scherm van het toestel.

Qua resolutie kiest LG voor een 2460 bij 1080 pixels en dat levert een prima scherpte op bij deze grootte. Op die punten is er dus niks aan te merken op het display en ook de Always On Display-functie is een fijne bijkomstigheid. Daardoor check je snel de tijd, gemiste notificaties of de datum.

De ververssnelheid van het scherm is echter 60Hz en dat hadden we graag een stapje hoger gezien, helemaal in deze prijsklasse. Hiermee ververst het scherm 60 keer per seconde, net als elke andere smartphone. Een scherm met hogere ververssnelheid laat het toestel een stuk vlotter aanvoelen.

Daarbij zijn de zwarte randen om het scherm fors te noemen en dat is iets wat niet echt goed past bij de rest van het aangepaste design. Het doet wat ouderwets aan en bij veel toestellen die flink goedkoper zijn, zijn de randen een stuk smaller. Ook de keuze voor een notch scoort minder punten en doet wat af aan het design.

De vingerafdrukscanner is verwerkt achter het scherm en lekker laag gepositioneerd, wat fijn is. Wel moet je je duim (of andere vinger) echt goed op de scanner drukken, want even een ‘tipje’ zoals bij de OnePlus 8 Pro is niet genoeg. Dat zorgt ervoor dat de optische scanner van de Velvet niet de snelste is op de markt, maar hij werkt voor de rest wel goed en betrouwbaar.

Keuze voor deze processor is slim

Onder de motorkap van de LG Velvet zit de Snapdragon 765-chip. Die processor vinden we in meerdere smartphones die de strijd aangaan met dit LG-toestel. Onder de Motorola Edge en aankomende Nokia 8.3 zijn uitgerust met deze chip.

Qua prestaties hebben we hierover niks te klagen: multitasken is geen probleem en ook het spelen van een zware game is dat niet. Daarbij speelt de 8GB RAM uiteraard ook een rol. De Velvet positioneren als echt vlaggenschip doen we niet, daarvoor moet wat ons betreft de Snapdragon 865-chip aan boord zijn.

Die zit voor hetzelfde of zelfs minder geld onder andere in de Poco F2 Pro en OnePlus 8. Die chip kost echter een stuk meer om aan te schaffen en dat is ook iets wat volgens Peeters LG’s reden voor de processorkeuze in de Velvet. Al met al levert de Snapdragon 765-processor een prima verhouding tussen kracht en accuduur. Ook ben je alvast klaar voor 5G, alhoewel de echte uitrol daarvan in Nederland nog jaren op zich laat wachten.

Android 10 met veel LG-aanpassingen

Het toestel draait op Android 10 met daaroverheen de flink aangepaste LG UX 9.1-schil. Die valt op door de aangepaste icoontjes en het voorinstalleren van verschillende eigen apps van de fabrikant. Zo is de LG Health-app op de Velvet te vinden, net zoals een eigen muziek-app, audiorecorder en applicatie om notities mee te maken.

Ook de menu’s zien er wat speels uit, maar duidelijk is het wel. Wel zijn ook daar veel eigen LG-opties te vinden, wat ons betreft wel iets teveel van het goede. Zelf je toestel personaliseren kan makkelijk met andere iconen of thema’s. Standaard is er ook geen appdrawer aanwezig, waardoor je al je apps op je thuisschermen moet rangschikken of in mappen moet plaatsen.

Veeg je op het thuisscherm naar rechts, dan opent de Google-app waarin je nieuws leest of je de Google Assistent gebruikt. De Assistent oproepen kan ook door de fysieke knop aan de linkerkant even ingedrukt te houden. Ook is er ondersteuning voor Wacom-styli ingebouwd, waardoor je het scherm kunt bedienen met een pennetje.







Duidelijkheid over updates

Android Planet heeft Jeroen Peeters ook gevraagd naar het updatebeleid van LG-toestellen. Dat is uitgesplitst in twee categorieën: beveiliging en versie-upgrades. Bij een toestel zoals de LG Velvet met een premium prijs worden beveiligingsupdates elke maand uitgebracht. In de reviewperiode was de beveiligingspatch van juni echter nog niet te downloaden.

Over een upgrade naar Android 11 was Peeters duidelijk: die komt zeker naar de LG Velvet. Of dat ook geldt voor Android 12 is echter de vraag. Daarbij liet hij weten dat LG niet altijd “het allersnelste jongetje van de klas is”, maar wel duidelijkheid schept richting zijn klanten.

Bij een toestel in deze prijsklasse worden minimaal twee jaar beveiligingsupdates geleverd, maar veelal ook langer. Bij toestellen die een stuk betaalbaarder zijn, worden beveiligingsupdates gebundeld en per kwartaal uitgegeven, zo laat Peeters tot slot weten.

Camera’s bieden geen bijzonderheden

Het toestel heeft drie camera’s op de achterkant, waarbij je er met twee daadwerkelijk een foto kunt schieten. De primaire variant heeft een sensor van 48 megapixel. Standaard maak je echter 12 megapixel-foto’s, omdat vier pixels worden samengesmolten tot een enkele pixel. Dat levert in theorie plaatjes op met meer contrast, details en betere kleuren.

Ook is er een 8 megapixel-groothoeklens aanwezig, waarmee je plaatjes schiet met een grotere hoek. Dat is fijn voor bijvoorbeeld landschappen, architectuur of een foto waarbij je dicht bij een onderwerp staat, wat je helemaal wil vastleggen. De derde sensor slaat diepte-informatie op, wat weer gebruikt wordt voor portretfoto’s. Daarbij is het onderwerp scherp in beeld, terwijl de achtergrond juist wat vervaagd is.

Het maken van macrofoto’s is niet mogelijk en dat is jammer. Ook een aparte telecamera om mee te zoomen is niet aan boord. Zoomen kan wel digitaal, maar daarbij gaat kwaliteit verloren. Al met al is de LG Velvet vrij gewoontjes uitgerust qua camera’s. Voor een adviesprijs van 649 euro had dat best wat grootser mogen zijn.

Kiekjes gemaakt met de LG Velvet

Foto’s worden dus standaard gemaakt in een 12 megapixel-formaat en zien er met veel daglicht veelal goed uit qua kleur en dynamisch bereik. Hdr wordt standaard aan- of uitgezet, waardoor sommige foto’s wel wat scherpe randjes krijgen.

Een aparte zoomlens is dus niet aanwezig, maar uiteraard is digitale zoom wel mogelijk. Ook in de interface staat dat pontificaal in beeld, waardoor je objecten toch iets dichterbij kunt halen. De kwaliteit ervan is prima, maar er ontstaat uiteraard wat meer ruis in de plaatjes. In onderstaande galerij zijn drie foto’s te zien, gemaakt met de groothoeklens, normale lens en met twee keer digitale zoom.

Opvallend is dat de kleuren van de camera’s niet altijd even consistent zijn. In bovenstaande afbeeldingen is duidelijk een heel andere kleur lucht te zien bij de foto’s met de groothoeklens en primaire camera. Overall lijken de kleuren van de camera met groothoeklens wat opgeblazen en wat minder op de realiteit.

Er is een nachtmodus aanwezig, die LG ‘nachtweergave’ noemt. Die modus makkelijk activeren is er niet bij. Je moet in de interface eerst scrollen naar ‘meer’, om in het menu wat je dan te zien krijgt pas te kiezen voor deze stand.

Bij foto’s gemaakt in het donker is er veel meer ruis te zien. Met ‘nachtweergave’ leg je wat extra details en kleuren vast op de foto, maar meer ook niet. Het toestel meet zich niet met de grootmachten op dit gebied. Onderstaande foto’s zijn gemaakt in een zwaar verduisterde kamer, met de automatische stand en met de nachtmodus.

Unieke camera-features LG Velvet

Volgens Peeters wordt er veel content gemaakt in deze tijden van lockdown. Onder andere daarom zijn er ook veel software-aanpassingen aan de cameramogelijkheden doorgevoerd. Zo kun je filmen met audiozoom, waarbij het geluid harder wordt opgenomen als je zoomt richting een bepaalde geluidsbron. Met behulp van kunstmatige intelligentie herkent het toestel ook allerlei objecten, waarbij de foto zelf wat wordt opgepoetst qua bijvoorbeeld kleur of contrast.

Ook het maken van ASMR-filmpjes is een unieke feature. Bij deze filmpjes worden zintuigen van kijkers geprikkeld en deze zijn erg populair onder een bepaald publiek. Peeters laat weten dat dit uiteraard gaat om een niche markt, maar het is wel een unieke feature van de Velvet.

Accuduur is betrouwbaar en goed

De accucapaciteit van deze LG-telg is 4300 mAh en dat is prima om een intensieve dag mee door te komen. Een schermtijd van zo’n 6,5 uur behaalde ik regelmatig, waarbij de helderheid op ongeveer de helft stond.

Daarbij speelt naast de grootte van de accu ook de overige hardware een rol. Zo is de Snapdragon 765-chip energiezuinig, maar ook het scherm. Door de niet al te hoge resolutie en 60Hz-frequentie vreet ook die niet al teveel stroom. Tevens is een amoled-paneel bij veel gebruik van zwarte achtergronden en afbeeldingen energiezuiniger dan een lcd-paneel.

Opladen van de Velvet is met bijgeleverde oplader anno 2020 traag te noemen, helemaal in deze prijsklasse. Binnen een half uur was er iets meer dan 30 procent bijgeladen. Het volledig opladen neemt zo’n twee uur in beslag. Draadloos opladen is dan wel weer van de partij, maar gaat wel een stukje langzamer.

Conclusie LG Velvet review

De LG Velvet is een aparte eend in de bijt. Het toestel positioneert zich niet tussen de vlaggenschepen, maar de prijs van 649 euro is fors te noemen als we simpelweg naar de aanwezige hardware kijken. Het design is vernieuwend en anders dan anders bij de fabrikant, maar het scherm ziet en voelt op sommige punten juist weer ouderwets aan.

Met de camera’s schiet je een prima kiekje, maar het toestel excelleert daarin niet. Ook qua mogelijkheden van die camera’s hadden we graag meer willen zien. De accuduur is betrouwbaar en goed, maar het opladen gaat anno 2020 wel echt te traag.

Daarbij is de softwareschil druk te noemen, wat niet iedereen even fijn vindt. Het updatebeleid van LG is daarbij ook niet de beste en zeker iets om rekening mee te houden. Al met al is de LG Velvet tijdelijk een goede keuze. Het toestel is namelijk te krijgen in combinatie met een leuke pre-order deal. Is dat niet meer het geval, dan zijn er wat ons betreft toestellen op de markt die meer te bieden hebben voor hetzelfde of zelfs minder geld.