LG Wing review: een gevleugelde belofte voor de toekomst

De LG Wing is een unieke smartphone. Door het scherm naar boven te draaien, krijg je toegang tot een tweede display en vele nieuwe mogelijkheden. Toch kijken we vooral uit naar de vólgende versie. In onze LG Wing review lees je waarom.

Lees verder na de advertentie.

Lees onze LG Wing review

Nu randloze schermen de norm zijn, lijkt de traditionele smartphone bijna uitontwikkeld. Fabrikanten zijn dan ook naarstig op zoek naar vernieuwing. Samsung combineert telefoon en tablet in de Galaxy Z Fold 2, net zoals Huawei dat doet in de Mate Xs. Motorola blies de ouderwetse klaptelefoon een nieuw leven in met de Razr.

LG kiest voor een heel eigen aanpak. De LG Wing is een uniek product dat niet teruggrijpt op bestaande designs, maar een nieuwe categorie smartphones creëert. Wat op het eerste gezicht een normale telefoon lijkt, wordt een futuristisch hoogstandje wanneer je het scherm naar boven draait. Een tweede, kleiner display kan het eerste scherm ondersteunen of een andere app weergeven. De mogelijkheden zijn in theorie bijna eindeloos.

Innovatieve producten kosten veel geld. Voor de Fold 2 of Mate Xs betaalde je bij de release respectievelijk 2000 en 2500 euro. LG zit daar flink onder. De LG Wing ligt voor 999 euro in de winkel. Na de eerste maand wordt dat 1099 euro. Geen misselijke bedragen, maar ook niet onredelijk voor een vernieuwend product als deze Wing.

Om het toestel voor die prijs te kunnen verkopen, heeft de fabrikant wel een aantal concessies moeten doen. In onze LG Wing review bespreken we de voor- en nadelen van deze bijzondere smartphone.

Unieke behuizing maakt indruk

Als je de LG Wing voor het eerst vastpakt, valt vooral op dat hij groot, zwaar en dik is. Het toestel weegt 260 gram en dat voel je. De behuizing bevat veel aluminium en is heel stevig gebouwd, maar het gewicht zit natuurlijk vooral in het unieke ‘Swivel’-mechanisme. Draai het scherm met je duim naar boven en je hebt opeens een soort vliegtuigje in handen.

Dat ‘swivelen’ gaat bijzonder soepel. Naar boven draaien is gemakkelijk te doen met één hand, voor de terugweg zullen veel mensen beide handen nodig hebben. LG claimt dat je de Wing 200.000 keer open en dicht kunt klappen voor het scharnier de geest geeft.

Er zit best iets van speling tussen de twee helften van de telefoon, maar je hebt nooit het idee dat de smartphone af zal breken. Een punt van zorg is wel dat het primaire scherm tijdens het draaien over het secundaire scherm heen schuurt. Een korreltje zand zorgt vermoedelijk direct voor krassen op dat tweede display.

In uitgeklapte vorm, wat LG ‘Swivel Mode’ noemt, is op de achterkant van het toestel een sjiek patroon met puntjes zichtbaar. Op de behuizing van de LG Wing is dan ook weinig aan te merken. De smartphone laat een goed verzorgde indruk achter, passend bij een toestel in deze prijsklasse.

Twee schermen met een stotterprobleem

Het primaire scherm van de LG Wing is een gebogen oled-paneel van 6,8 inch. Het is vermoedelijk hetzelfde scherm dat we ook in de LG Velvet aantroffen. De resolutie bedraagt 2460 bij 1080 pixels. Dat is niet overdreven hoog voor een display met deze afmetingen, maar de LG Wing ziet er scherp genoeg uit. De zwartwaardes en het contrast zijn uitstekend. De maximale helderheid is bovendien ruim voldoende om het scherm ook in direct zonlicht af te kunnen lezen.

Het secundaire display is met 3,9 inch een stuk kleiner, maar heeft verder grotendeels dezelfde eigenschappen. Er zijn gelukkig geen opvallende kleurverschillen zichtbaar tussen de twee schermen.

Dat klinkt allemaal heel positief, maar het gaat hier wel om 60Hz-schermen. Dat wil zeggen dat de content 60 keer per seconde wordt vernieuwd. Vrijwel alle toestellen die 1000 euro of meer kosten hebben tegenwoordig een scherm dat 90 of zelfs 120 keer per seconde ververst. Daardoor ziet scrollen door je sociale media er bijvoorbeeld veel soepeler uit.

Als je dat eenmaal gewend bent, is het moeilijk om terug te gaan naar 60Hz. De LG Wing lijkt soms een beetje te stotteren. De wat langzamere hardware helpt natuurlijk ook niet, maar daarover straks meer.

Onder het primaire scherm zit een vingerafdrukscanner. Die is helaas niet best. Ik moest mijn vinger vaak twee of drie keer op het scherm leggen voor ik toegang kreeg tot de telefoon. En zelfs dan duurde het ontgrendelen behoorlijk lang.

Hardware kan LG’s ambities niet bijbenen

De LG Wing draait op een midrange Snapdragon 765G-processor. Het toestel heeft 8GB RAM en 128GB opslagruimte. Die combinatie doet het prima in een toestel als de OnePlus Nord. Als je de Wing als een normale smartphone gebruikt, is er dan ook weinig aan de hand. Apps openen vrij vlot en ook het spelen van de meeste games levert geen problemen op.

Op het eerste gezicht lijkt de LG Wing een normale smartphone

Als de 765G twee schermen tegelijk aan moet sturen, krijgt de chip het echter behoorlijk lastig. Zo soepel als het scherm fysiek naar boven draait, zo moeizaam volgt de content. Animaties stotteren geregeld en soms slaat het toestel zelfs een seconde vast. Is dat een ramp? Nee. Maar als je een smartphone koopt van 999 of straks zelfs 1099 euro zit je niet op haperingen te wachten.

LG’s keuze voor de Snapdragon 765G is duidelijk een compromis om dit toestel enigszins betaalbaar te houden. Daar schiet de fabrikant zichzelf wel mee in de voet. De eerste indruk van het unieke Wing-concept heeft te lijden onder de langzamere processor.

Software: veel nieuwe mogelijkheden

Hoog tijd om het te hebben over wat je met dat tweede scherm kunt. LG schetst globaal twee scenario’s: A + A en A + a.

A + A betekent dat je twee verschillende apps tegelijk op het toestel draait. Multitasking dus en dit spreekt redelijk voor zich. Je scrolt bijvoorbeeld op het eerste scherm door je favoriete website, terwijl je op het tweede scherm Google Maps opent. Houd er wel rekening mee dat de meeste apps niet zijn geoptimaliseerd voor het kleine scherm. Dat kan voor problemen zorgen, hoewel wij daar in onze testperiode nauwelijks tegenaan zijn gelopen. Wel zorgt multitasking er zoals gezegd voor dat de LG Wing trager aanvoelt.

A+ a betekent dat je maar één app gebruikt op je telefoon. Je ziet deze op het grote scherm, maar bedient hem via het kleine scherm. Je kunt dat tweede scherm bijvoorbeeld als toetsenbord gebruiken tijdens het browsen. Of het volume en de schermhelderheid veranderen terwijl je YouTube-video’s kijkt.

Omdat de LG Wing een fonkelnieuw concept is, zijn er nog niet zoveel apps die actief gebruikmaken van het tweede scherm. LG levert er wel een paar mee die de potentie aantonen. In de racegame Asphalt 9: Legends bijvoorbeeld zie je op het secundaire display het parcours en de plek waar je op dat moment rijdt. Dat is handig en werkt goed. LG heeft ook een speciale camera-app ontwikkeld voor het tweede scherm, maar die bespreken we straks apart.

De LG Wing draait verder op Android 10, met daaroverheen LG’s UX 9.0-schil. Die heeft wel wat weg van Samsung’s One UI. Het geheel zit er fris uit en werkt prima, al levert LG naar onze smaak te veel eigen apps mee. Op nóg een audiorecorder en notitie-app zit vermoedelijk niemand te wachten. Verder is het jammer dat er standaard geen app-drawer op het toestel staat. Je zult alle apps dus een plekje moeten geven op je thuisscherm.

Inmiddels is Android 11 al een poosje uit. LG zal de Wing zeker updaten naar deze nieuwe versie van het besturingssysteem, maar wanneer is de vraag. De fabrikant staat niet bekend om het goede updatebeleid. Of Android 12 ooit zijn weg vindt naar dit toestel is dan ook twijfelachtig. LG garandeert wel minimaal twee jaar lang maandelijkse beveiligingsupdates.

Camera’s met veel trucjes

Op de achterkant van de LG Wing vinden we drie lenzen. De primaire camera is optisch gestabiliseerd en heeft een resolutie van 64 megapixel. Standaard spuwt hij echter foto’s uit van 16 megapixel. Bij bewolkt weer zijn de kleuren vrij neutraal en zien de kiekjes er prima uit.

Als de zon schijnt, kiest de camera bijna altijd voor de hdr-modus. Die is behoorlijk agressief. Lichte delen worden donkerder gemaakt en donkere delen lichter. Vervolgens gaat er nog flink wat verzadiging overheen. Dat levert in sommige scenario’s – zeker bij zonsondergang – beelden op die meer weg hebben van een schilderij dan van een foto. Of je dat mooi vindt, is een kwestie van smaak.

Er is een nachtmodus aanwezig op de LG Wing, maar daar moet je geen wonderen van verwachten. Foto’s bevatten veel ruis en zeker in de donkerste delen is nauwelijks detail te onderscheiden. Dat doet de concurrentie, zoals de Google Pixel 5, een stuk beter.

Foto’s die je met de groothoeklens maakt, hebben vaak iets fellere kleuren, maar de scherpte is dik in orde. Zeker als je de plaatjes alleen deelt op sociale media is het een prima camera.

De LG Wing beschikt verder over een uitschuifbare frontcamera. Die zagen we eerder op toestellen als de OnePlus 7 Pro, maar het concept lijkt wat aan populariteit in te boeten. Dat de Wing er wel eentje heeft, is niet meer dan logisch. Het primaire scherm is erg dun en dus was er geen plek om een normale selfiecamera in te bouwen. De lens zit dus in de behuizing áchter het scherm en de kwaliteit is bovengemiddeld.

Wie goed heeft geteld, mist nog een camera. Er zitten namelijk twéé ultragroothoeklenzen op de achterkant van de LG Wing. De extra lens is alleen bedoeld om mee te filmen in Swivel Mode. Het gaat om een zogeheten gimbal-camera. Die is extra goed gestabiliseerd en levert dus zeer soepele video op. Bovendien kun je het beeld met de speciale app naar links, recht, boven en onder bewegen terwijl je de smartphone stil houdt.

Je kunt de LG Wing zo met één hand comfortabel verticaal vasthouden, maar toch horizontale video’s filmen. De resolutie is wel beperkt tot full hd, terwijl je met de primaire camera 4K-video schiet. Bovendien is de kwaliteit van de gimbal-camera in situaties met weinig licht bijzonder matig. De filmpjes zien er dan donker en korrelig uit.

Accuduur is in orde

De accucapaciteit van de LG Wing bedraagt 4000 mAh. Dat is vrij gemiddeld voor een smartphone in 2020, maar de Wing zelf is natuurlijk allesbehálve gemiddeld. Het toestel heeft twee schermen, waarvan er eentje maar liefst 6,8 inch groot is. Toch valt de batterijduur niet tegen. Zelfs als je Swivel Mode vaak gebruikt, zul je het einde van de dag vrijwel altijd halen. Verwacht echter niet dat je meerdere dagen zonder stopcontact kunt.

De LG Wing ondersteunt snelladen met 25 Watt. Een leeg toestel volledig opladen duurt ongeveer 75 minuten. De smartphone kan ook draadloos van stroom worden voorzien. Je bent dan wel wat langer bezig, want dat gaat met maximaal 12 Watt.

Conclusie LG Wing review

De LG Wing is een belofte voor de toekomst. Op de eerste versie van deze vernieuwende smartphone valt echter genoeg aan te merken. De bouwkwaliteit is uitstekend, maar het scherm en de hardware zijn ondermaats voor een telefoon met deze prijs. Dat is jammer. Het grote gevaar is namelijk dat het hele Wing-concept niet aanslaat omdat het eerste toestel tegenvalt. LG had er beter aan gedaan om de Wing vol te stoppen met de allerbeste componenten. Dan was de smartphone nog duurder geworden, maar hij zou wel een grootsere entree hebben gemaakt. Je kunt later altijd nog een goedkopere versie uitbrengen die betaalbaar is voor een breder publiek. Toch is het fijn dat LG zoveel lef en creativiteit toont. Het idee achter de Wing is zeer interessant en biedt veel mogelijkheden. Hopelijk lost het volgende toestel in deze categorie de minpunten op.

LG Wing kopen

De LG Wing haal je voor 999 euro in huis en na de eerste maand na de release betaal je 1099 euro. In de prijsvergelijker van Android Planet zetten we alle prijzen op een rijtje als je een losse LG Wing wil kopen. Ook is de LG Wing met een abonnement aan te schaffen.