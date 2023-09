Mojogear Mini Evo powerbank review: klein, licht en snel

Wie een powerbank met een capaciteit van 10000 mAh zoekt, heeft flink wat keuze. In deze review kijken we naar de Mojogear Mini Evo, wat volgens de fabrikant de kleinste powerbank in deze categorie is.

Mojogear Mini Evo review

Powerbanks heb je in allerlei soorten en maten. Recent kon je op Android Planet een review van de Ugreen 145W lezen. Dat is een gigantisch apparaat, waarmee je ook je laptop razendsnel kunt opladen. Met een gewicht van meer dan 500 gram is hij echter minder geschikt om je in broek- of jaszak te stoppen. Voor de Ugreen ben je bovendien ruim 100 euro kwijt.

Wil je juist een powerbank die je makkelijk meeneemt en hoeft hij alleen je smartphone van verse prik te voorzien? Dan is de Mojogear Mini Evo die we in deze review bespreken misschien iets voor jou. Hij weegt slechts 175 gram en is met 7,9 bij 5,6 bij 2,5 centimeter ook erg compact te noemen. Volgens Mojogear, een Nederlands bedrijf, is het zelfs de kleinste powerbank met een capaciteit van 10000 mAh. De adviesprijs bedraagt 26,95 euro.

Simpel uiterlijk

De Mojogear Mini Evo komt in een simpele doos waarin naast de powerbank alleen een usb-a naar usb-c-kabel zit. Die non nonsense-uitstraling zien we ook bij het apparaatje zelf. Aan de ene kant zit een usb-a-poort, aan de andere kant een usb-c-aansluiting. Vier lampjes geven aan hoeveel capaciteit de Mini Evo nog heeft. De bouwkwaliteit is goed, al zie je wel snel krassen en vlekken op de behuizing.

Volgens Mojogear kun je je smartphone twee tot vier keer opladen met deze powerbank. Zeker dat laatste is wat optimistisch en geldt alleen voor hele oude toestellen met een kleine accu. Een moderne smartphone heeft vaak een batterij van rond de 5000 mAh. Dan is zelfs twee keer volledig opladen lastig, want er gaat altijd energie verloren.

Onze Google Pixel 7 Pro konden we ongeveer 1,7 keer opladen voor de Mini Evo zelf weer aan de lader moest. Daarmee is dit vooral een handig ding voor als je een weekendje weggaat, of lange dagen maakt en niet zonder stroom wil zitten.

Snel laden

Er zijn goedkopere 10000 mAh powerbanks dan deze Mojogear, maar die zijn vaak groter én minder snel. Via de usb-a-poort kun je je smartphone opladen met 22,5 Watt. Bij de Pixel zagen we nauwelijks verschil met wanneer we hem gewoon via het stopcontact van accusap voorzien. De usb-c-poort levert 18 Watt en vrijwel alle snellaadprotocollen wordt ondersteund.

De usb-c-poort gebruik je ook om de Mojogear Mini Evo zelf op te laden. Dat duurt ongeveer drie uur, wat helemaal niet slecht is – al moet je dan wel een goede snellader gebruiken. Veel powerbanks hebben daar een uur of zes voor nodig. Exemplaren van een paar jaar geleden deden er soms nog veel langer over.

Passthrough charging

Eén van de fijnste functies van deze powerbank is dat hij passthrough charging ondersteunt. Dat wil zeggen dat je hem op kunt laden via het stopcontact, terwijl hij zelf je smartphone oplaadt. Zo heb je maar één adapter nodig om twee apparaten van stroom te voorzien. Dat is natuurlijk handig als je op reis bent. De snelheid gaat dan overigens wel omlaag, maar als je ‘s nachts oplaadt is dat niet zo erg.

Conclusie Mojogear Mini Evo review

De Mojogear Mini Evo is een fijne powerbank voor wie veel onderweg is. Hij is klein, licht en laadt je smartphone behoorlijk snel op. Houd er wel rekening mee dat je de meeste moderne telefoons hooguit twee keer vol krijgt met dit apparaatje. Omdat hij passthrough charging ondersteunt is dat geen groot probleem. ‘s Nachts kun je met de lader van je smartphone ook de Mini Evo weer bijtanken.

Mojogear Mini Evo kopen

Wil je de Mojogear Mini Evo na het lezen van deze review kopen? Op de website van Mojogear ben je 26,95 euro kwijt voor de powerbank. Je kunt hem ook kopen bij voorbeeld Amazon of Bol.com, maar dan ben je iets duurder uit. Je betaalt dan vaak rond de 30 euro.

