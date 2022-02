Motorola Moto G200 review: G-krachten voor weinig geld

Een groot, ultra-vloeiend scherm, rappe processor en een goede camera. Voor zijn lage prijs is de Motorola Moto G200 een echte no-brainer. Of toch niet? Lees het allemaal in onze Motorola Moto G200 review.

Motorola Moto G200 review

De Motorola Moto G200 is met een adviesprijs van 449 euro het duurste Moto G-model van dit moment. Het toestel heeft krachtige specificaties en doet op een aantal gebieden weinig onder voor een smartphone die twee keer zoveel geld kost. Natuurlijk heeft Motorola ook een aantal concessies gedaan. In deze Motorola Moto G200 review lees je of het toestel jouw zuurverdiende centen waard is.

Ontwerp: groot maar goedkoop

Het ontwerp van de Moto G200 is misschien direct het minst boeiende aspect van het toestel. Om de kosten te drukken heeft Motorola gekozen voor een plastic behuizing. Dat is wat ons betreft een prima keuze. Het toestel is namelijk lekker licht, waardoor de grootte van de G200 iets minder in de weg zit. Vanwege zijn grote 6,8 inch-scherm is de telefoon namelijk alles behalve klein.

Duurdere smartphones zijn gemaakt van objectief gezien mooiere, chiquere en duurzamere materialen zoals glas en aluminium. Voor de lage prijs van de Moto G200 kun je echter niet hetzelfde verwachten. Het ontwerp is meestal hét aspect van een betaalbare smartphone waarop fabrikanten bezuinigen. Wel jammer is het gebrek aan waterbestendigheid. Je kunt de Moto G200 dus niet per ongeluk in bad laten vallen.

Omdat de Moto G200 zo groot is, past hij maar nét in je broekzak (als je een man bent, tenminste). Je kunt hem dan ook niet makkelijk met één hand bedienen. Houd je van compacte telefoons? Dan kun je beter even verder zoeken. Gelukkig levert Motorola een transparant hoesje mee in de doos. Hiermee kun je jouw telefoon vanaf de eerste seconde beschermen tegen vallen en stoten.

Scherm is vloeiender dan vloeiend

De Moto G200 heeft een scherm met een ververssnelheid van maar liefst 144Hz. Hoe hoger het aantal Hz is, hoe vloeiender het beeld oogt. Dat komt omdat het scherm als het ware meer frames per seconde laat zien. De meeste prijzige smartphones van dit moment hebben een 120Hz-scherm. Denk hierbij aan de Samsung Galaxy S22 Ultra en OnePlus 10 Pro. Motorola doet hier dus rustig nog even een schepje bovenop.

Merk je dat het verschil tussen 144Hz en 120Hz dan echt? Het verschil is minimaal, maar het is er wel. Het scherm van de G200 oog nét iets vloeiender dan het scherm van bijvoorbeeld de iPhone 13 Pro Max. Het verschil tussen de oude 60Hz-standaard en een 120Hz-scherm is echter vele malen groter. Toch is het indrukwekkend dat Motorola zo’n hoge ververssnelheid in een toestel van (inmiddels) zo’n 400 euro heeft weten te stoppen.

Het scherm is op andere gebieden helaas minder indrukwekkend. Motorola heeft voor een lcd-scherm gekozen en dus niet voor oled. Dit zorgt voor minder mooie kleuren, een lager contrast en minder diepe zwartwaarden. De resolutie van het scherm is echter dik in orde. Met een grootte van 6,8 inch is het kijken van films, het spelen van games of internetten een hele ervaring.

Krachtige chip vliegt door alledaagse taken

Snelheid is erg belangrijk. Zonder krachtige chip bezorgt een smartphone je namelijk heel wat hoofdpijn. Gelukkig zit het met de Motorola Moto G200 wel goed. Het toestel draait namelijk op een Snapdragon 888 Plus-chip van Qualcomm. Dit is de krachtigste chip van 2021.

Je krijgt met de Moto G200 dus geen processor van de 2022-generatie, maar dat verwachten we voor dit geld ook zeker niet. Veel concurrenten van de G200 draaien op speciale midrange-chips. Deze presteren prima, maar zijn ontwikkeld voor betaalbare toestellen. Echte snelheidsmonsters zijn dat dus niet. De chip in de Moto G200 is daarentegen ontwikkeld voor het high-end-segment. Ja, de processor is iets ouder, maar evengoed sneller dan de meeste andere smartphones in dezelfde prijsklasse.

Camera’s: 108 megapixel zegt niet zoveel

Uit onderzoek blijkt dat consumenten de camera’s van een smartphone over het algemeen het belangrijkst vinden. De camera’s moeten gewoon goed zijn. Gelukkig heeft de Moto G200 een drietal camera’s op de achterkant. Het toestel beschikt over een 108 megapixel-hoofdcamera, 13 megapixel-groothoeklens en onzinnige 2 megapixel-dieptesensor.

Hoofdcamera

De hoofdcamera heeft een resolutie van 108 megapixel. Dat klinkt astronomisch hoog, maar in werkelijkheid maakt het toestel eigenlijk helemaal geen 108 megapixel-foto’s.

De primaire camera van de Moto G200 doet aan het zogenoemde ‘pixel binning’. Dit is een techniek die vier, zes of zelfs meer pixels samenvoegt. Hierdoor laten de pixels per samengevoegde pixel veel meer licht binnen. Dit zorgt – ondanks dat het de resolutie van foto’s verlaagt – voor meer details en heldere beelden. Hoewel de G200 technisch gezien dus een 108 megapixel-camera heeft, maakt hij foto’s met een resolutie van 12 megapixel.

Hoofdlens Close-up Portretmodus

Overdag maakt de camera prima foto’s. Het dynamisch bereik is goed, waardoor zowel de lichte en donkere delen van foto’s goed belicht zijn. Ook de scherpte en kleuren zijn dik in orde. Het toestel maakt echter geen foto’s die heel erg opvallen ten opzichte van de competitie.

Groothoeklens

De resolutie van de groothoeklens van de Moto G200 is een stuk lager met zijn 13 megapixel. Groothoekfoto’s zien er dan ook wat ‘zachter’ uit dan reguliere foto’s. Daarnaast zijn de kleuren koeler en is het dynamisch bereik een stukje lager. Al met al is de groothoeklens minder indrukwekkend dan de hoofdlens.

Met genoeg licht maakt de groothoeklens echter nog steeds prima foto’s – zeker als je ze enkel op social media wil delen. Groothoeklenzen zijn vooral geschikt voor foto’s van natuurgebieden of architectuur. Of als je jouw huiskamer groter wil laten lijken dan dat hij daadwerkelijk is.

Software: prima, maar iets verouderd

Qua software loop de Moto G200 momenteel iets achter. Het toestel draait op Android 11. Android 12 is inmiddels al een hele tijd beschikbaar. Wanneer de G200 de Android 12-update krijgt, is niet duidelijk.

Volgens Motorola kunnen gebruikers de update ergens na februari 2022 verwachten. Het is op het moment van schrijven alweer bijna maart – en de update is nergens te bekennen.

De schil van Motorola is niet heel zwaar. Dat betekent dat de software erg lijkt op standaard-Android. Wel zijn er een aantal verschillen. Zo zien de widgets van Motorola er iets anders uit en zijn er een aantal Moto-apps voorgeïnstalleerd. Alle functies die je van een compleet Android-toestel mag verwachten, vind je ook terug bij de Moto G200.

Een accu waar je (acc)u tegen zegt

De accu van de Moto G200 is met 5000 mAh lekker groot – net zo groot als de accu van de Galaxy S22 Ultra, Samsungs duurste en meest complete smartphone van dit moment. En dat merk je, want de Moto G200 houdt het prima een dag vol. Wel laadt de smartphone iets trager op dan we gewend zijn. Dat is natuurlijk jammer.

Daarnaast laat het toestel wat de accuduur betreft een aantal steekjes vallen. Zo was de G200 waarschijnlijk langer meegegaan met een energiezuinig oled-scherm. Ook helpt de constant hoge ververssnelheid van 144Hz niet mee. Duurdere smartphones hebben om die reden een variabele ververssnelheid.

Conclusie Motorola Moto G200 review

De Motorola Moto G200 is een complete smartphone voor relatief weinig geld. De telefoon heeft geen spannend ontwerp en ziet er enigszins goedkoop uit. Het vloeiende scherm, de goede camera’s en de snelle chip maken dit wat ons betreft helemaal goed.

Wel mist de smartphone een aantal features, zoals een waterbestendig ontwerp en een kwalitatief beter oled-scherm. Zoek jij een smartphone die snel is? En wil je graag een lekker groot scherm en een goede accu? Dan is de Motorola Moto G200 misschien wel de perfecte keuze voor jou.

Motorola G200 prijzen en kopen

De Moto G200 heeft een adviesprijs van 449 euro en is te koop als los toestel. Inmiddels kun je ‘m voor ongeveer 400 euro op de kop tikken. Natuurlijk kun je de G200 ook combineren met een abonnement. Voor de beste deals check je natuurlijk onderstaande prijsvergelijker.

Motorola Moto G200 5G prijzen vergelijken Abonnement v.a. € 19,50 p/m Met abo nnement Los nieuw v.a. € 394,99 Los toestel

