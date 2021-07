Motorola Defy review: aan de slag met de stevige smartphone

De Motorola Defy is een hele stevige smartphone die tegen de nodige stootjes kan. Maar is het verder ook een fijn toestel in gebruik? In deze Motorola Defy review voelen we de rugged telefoon aan de tand.

Motorola Defy review: aan de slag met de rugged telefoons

Rugged smartphones, oftewel extra stevige Android-toestellen, verschijnen slechts een aantal keer per jaar en daarom bespreken we ze niet vaak op Android Planet. Daar komt verandering in met de Motorola Defy, die binnenkort in Nederland te koop is en we uitgebreid hebben getest. Het toestel is in samenwerking met Bullitt gemaakt, een bedrijf dat zich specialiseert in rugged telefoons voor in bijvoorbeeld de bouw.

De Motorola Defy is een stevige telefoon die tegen stootjes kan, maar ook flinke vallen en een duik in het water overleeft. Omdat het een ander toestel is dan normaal, pakken we het in deze review ook iets anders aan. We bespreken eerst de stevigheid van de Defy en gaan daarna in op de interne hardware, software en de algemene gebruikerservaring. Lees je mee?

Zo stevig is de Motorola Defy

Als je de Motorola Defy voor het eerst ziet en vasthoudt, merk je eigenlijk direct dat het geen ´normale´ Android-smartphone is. Het toestel is groot, een beetje lomp en relatief zwaar (232 gram). Wel is het fijn dat de achter- en zijkant door de speciale afwerking meer grip bieden, zodat je het toestel niet snel laat vallen.

Bovendien vinden we de telefoon best strak vormgegeven en zeker niet lelijk. Bij veel rugged smartphones is dat wel anders. Door de dikke randen om het scherm oogt de Defy wel een beetje ouderwets en aan de linker onderhoek kun je de meegeleverde polsband bevestigen. Hiermee verklein je de kans verder dat de Motorola-telefoon uit je handen glipt.

Als je de Motorola Defy toch laat vallen, dan hoef je je ook niet zo snel zorgen te maken. Het rugged toestel overleeft valpartijen tot op 1,8 meter hoogte en heeft een laagje Gorilla Glass Victus om het display te beschermen. Tijdens onze testperiode hield de Defy zich goed staande: ondanks een aantal flinke vallen werkt de smartphone nog uitstekend.

De behuizing heeft een paar schrammetjes opgelopen en in het scherm zitten twee kleine krasjes, maar bij een ´normale´ Android-smartphone was de schade veel en veel groter geweest. De Motorola Defy is ook stof-, zand- en waterdicht dankzij de IP68-certificatie. De telefoon blijft goed werken mits je ´m niet langer dan 35 minuten op meer dan 1,5 meter diepte onder water laat liggen.

Waterdicht, maar scherm is te donker

Tijdens onze reviewperiode hebben we de telefoon in de stromende regen gebruikt en ´per ongeluk´ in een bak water laten vallen. In beide gevallen gaf de Defy geen kik. Ook fijn: je kan de Motorola Defy schoonmaken met water en zeep én desinfectiegel, wat in coronatijd extra handig is. Verder kun je het scherm nog redelijk bedienen als het nat is.

Het scherm van de Motorola Defy is 6,5 inch groot en heeft hd-resolutie van 1600 bij 720 pixels. Dat is niet scherp, maar wel voldoende. Het display ziet er aardig uit, maar kan gek genoeg niet heel helder. Daardoor is de telefoon moeilijk af te lezen bij veel zonlicht en dat is – zeker bij een telefoon die bedoeld is om actief en buiten te gebruiken – erg teleurstellend.

Aan de zijkant van de behuizing zit overigens een programmeerbare toets. Die is er voor de zogeheten Push-to-talk-modus, waardoor je de Motorola Defy als een soort walkie-talkie kunt gebruiken. Het is ook mogelijk om bepaalde functies of apps aan de knop te koppelen. Zo kun je met een dubbelklik bijvoorbeeld Gmail openen, of WhatsApp starten als je de knop eventjes ingedrukt houdt.

Specificaties vallen nogal tegen

De Motorola Defy is echter meer dan alleen een stevige en waterdichte smartphone, en moet natuurlijk ook fijn in gebruik zijn. De specificaties zijn echter verre van indrukwekkend en een beetje ouderwets. Onder de motorkap is de telefoon bijna een kopie van de Moto G9 Play, die begin vorig jaar werd uitgebracht. Dat was toen al niet de allerbeste budgetsmartphone, en de interne hardware is anno 2021 al helemaal niet geweldig.

De Motorola Defy wordt aangedreven door een Snapdragon 662-processor. Dit is een bescheiden chip die ook te vinden is in andere Moto-toestellen (zoals de Moto G9 Power) en bijvoorbeeld de Poco M3, een toestel van zo´n 150 euro. Niet bijzonder dus, en ook de hoeveelheid werkgeheugen (4GB) en opslagruimte (64GB) is niet om over naar huis te schrijven. Bij toestellen van boven de 300 euro zien we eigenlijk standaard 6GB RAM en 128GB opslag.

Het is duidelijk dat Motorola zich met de Defy niet richt op de snelste hardware, al zien we dit vaker bij rugged Android-telefoons. Fabrikanten stoppen veel tijd en moeite om de behuizing en stevigheid zo goed mogelijk te krijgen, en de overige specificaties blijven vervolgens achter. Ook fabrikanten als Cat, RugGear en Samsung kiezen voor deze aanpak. De Galaxy XCover 5 van Samsung, die sinds een paar maanden te koop is, heeft bijvoorbeeld ook een simpele processor (de Exynos 850) en geen opvallende features.

Hoewel de Motorola Defy dus niet enorm snel is, vinden we de smartphone ook niet traag. Apps starten redelijk vlot op, multitasken gaat prima en simpele games draaien aardig op het toestel. Ben je een iets intensievere gebruiker, dan loop je echter gauw tegen de beperkingen aan en zie je haperingen. Ook hadden we graag gezien dat er meer opslag aanwezig was, want 64GB is gewoon een beetje karig.

Accuduur, camera en vingerafdrukscanner

Gelukkig werkt de vingerafdrukscanner wel prima en is de accuduur goed. Bij normaal gebruik gaat de Defy met gemak een volle dag mee en de meeste gebruikers kunnen de telefoon twee dagen gebruiken voordat ´ie aan het stroom moet. De telefoon ondersteunt snelladen met 20 Watt, al duurt het bijvullen van de accu best lang. Na een halfuur zit een derde van de batterij vol, van 0 naar 100 procent laden duurt meer dan twee uur.

Op de achterkant van de Motorola Defy zit een drievoudige camera. Het gaat om een 48 megapixel-hoofdcamera, die pixels combineert om mooiere 12 megapixel-plaatjes te maken. Daarnaast zien we een 2 megapixel-macrocamera voor kiekjes van heel dichtbij en een 2 megapixel-dieptesensor die helpt bij het maken van portretfoto´s.

Hoofdcamera

Portretfoto

Macro

De Defy maakt aardige, maar geen geweldige plaatjes. Bij veel daglicht zien beelden er nog wel goed uit, maar in het donker gaat de kwaliteit flink achteruit. De 2 megapixel-macrocamera heeft een te lage resolutie en daardoor zijn foto´s van dichtbij nooit echt scherp. Dit geldt ook voor de 8 megapixel-selfiecamera, die moeite heeft om genoeg detail vast te leggen.

Android 10 kan echt niet meer

De Motorola Defy moet het ook niet hebben van de software. De smartphone draait nog op Android 10, een bijna twee jaar oude Android-versie. Geen Android 11 dus, terwijl deze versie ook al geruime tijd beschikbaar is en wél draait op andere recente Moto-toestellen, zoals de Moto G30 en Moto G100.

Motorola belooft dat de Defy een Android 11-update krijgt, maar wel pas in de herfst. Daarnaast is dit waarschijnlijk de enige Android-upgrade die de telefoon krijgt; een versie die al op de telefoon had moeten staan en alsnog lang op zich laat wachten. Of Android 12 naar de Motorola Defy komt is onduidelijk, maar dit lijkt niet aannemelijk.

De software en updates van de Motorola Defy zijn dus behoorlijk teleurstellend. Ook beveiligingspatches verschijnen niet heel vaak (eens per kwartaal) en lang (twee jaar). Ter vergelijking: de Galaxy Xcover 5 en Xcover Pro draaien wél op Android 11 en krijgen vier tot vijf jaar software-ondersteuning. Op dit gebied loopt de Defy behoorlijk achter en dat vinden we een groot minpunt.

Conclusie Motorola Defy review

Het ligt voor de hand dat de Motorola Defy niet voor iedereen is. De smartphone richt zich op actieve gebruikers die écht een stevige telefoon nodig hebben, of mensen met een zwaar beroep. Toch kunnen we de Defy niet volmondig aanraden, al is het ook zeker geen slechte rugged smartphone.

Het scherm van de Motorola Defy is bijvoorbeeld niet helder genoeg en de software (plus het updatebeleid) is ronduit matig. Toestellen als de Samsung Galaxy Xcover 5 en Xcover Pro hebben niet per se betere hardware dan de Defy, maar worden beter ondersteund. De toestellen draaien al op Android 11 en krijgen véél langer updates. Dat is wel zo fijn bij een stevig toestel dat langere tijd mee moet gaan.

Dat neemt niet weg dat de Motorola Defy verder prima in elkaar steekt. De interne hardware is niet geweldig, maar dat zien we eigenlijk altijd bij stevige Android-telefoons. De Defy is fijn in gebruik dankzij de bijna kale Android-versie en redelijk vlot. Daarnaast gaat de accu lang mee en kun je met de camera best een aardig kiekje maken. Door de ouderwetse software blijven we echter met gemengde gevoelens achter.

Motorola Defy kopen

Ben je op zoek naar een stevig Android-toestel en wil je de Motorola Defy kopen? De smartphone is binnenkort verkrijgbaar in Nederland voor 329 euro. De beste deals vind je in de Motorola Defy prijsvergelijker hieronder.