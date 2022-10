Motorola Edge 30 Fusion & Neo review: stijlvolle middenklassers met elk hun eigen doelgroep

De keuze in het middensegment is reuze, maar echt stijlvolle toestellen kom je er niet vaak tegen. In deze review kijken we naar twee uitzonderingen: de Motorola Edge 30 Fusion en Edge 30 Neo. Hebben ze meer te bieden dan een fraai uiterlijk?

Dit is onze Motorola Edge 30 Fusion & Neo review

Onlangs kon je op Android Planet al een review van de high-end Motorola Edge 30 Ultra lezen. Uiterlijk is erg belangrijk voor Edge-toestellen en gelukkig voegde Motorola recent ook twee minder dure opties aan de serie toe. In deze review kijken we naar de Motorola Edge 30 Fusion en Edge 30 Neo. Met adviesprijzen van respectievelijk 599 en 399 euro bevinden ze zich aan de boven- en onderkant van het middensegment.

Over de Ultra waren we te spreken. Geldt dat ook voor zijn bescheidener broertjes? Laten we ze eens onder ons vergrootglas leggen.

Fraai ontwerp is onderscheidend

Zoals gezegd zet Motorola met de Edge-serie in op het ontwerp. Zowel de Fusion als de Neo hebben een fraaie, matte achterkant waar je niet snel vingerafdrukken op ziet. Voor de Neo, het goedkopere toestel dus, ging het bedrijf zelfs een samenwerking aan met ‘kleurautoriteit’ Pantone.

Naast zwart kun je kiezen voor groen, wit en het paars van ons reviewmodel. Dat ziet er tof uit en de afwerking schittert mooi in het zonlicht. Het is wel jammer dat de reclame voor Pantone in het toestel gebakken is. Wat je hieronder op de foto ziet, is dus geen sticker.

De Neo is met een 6,28 inch-scherm lekker compact en ligt daardoor heerlijk in de hand. Er zijn, op de Google Pixel 6a na, niet veel betaalbare toestellen met een relatief klein formaat. Bovendien zijn de bezels onder en boven het scherm vrijwel symmetrisch. Dat zien we nog maar weinig en al helemaal niet op een smartphone van minder dan 400 euro. Motorola verdient hiervoor een compliment.

De Fusion is met een schermmaat van 6,55 inch forser, maar voelt toch niet te groot aan. Hij heeft bovendien – net als de Ultra – gebogen schermranden, wat veel mensen associëren met luxe. De bouwkwaliteit is ook erg goed. Datzelfde geldt voor de Neo, al heeft die wel een plastic frame. Daar merk je gelukkig weinig van als je hem niet doormidden probeert te vouwen.

Het camera-eiland op zowel de Fusion, Neo áls de Ultra heeft een soortgelijk ontwerp. Dat straalt uniformiteit uit en het eiland oogt met zijn twee verschillende kleurtinten bovendien erg strak. We kunnen dus wel zeggen dat Motorola in zijn missie is geslaagd. Dit zijn stijlvolle smartphones die zich onderscheiden van de concurrentie zonder grotesk te worden.

Fusion is een stuk sneller

De Fusion is niet alleen groter dan de Neo, hij is ook een stuk rapper. Het toestel draait op een Snapdragon 888 Plus-processor, wat een jaar geleden nog de snelste chip in Android-land was. Over de prestaties hebben we dan ook niets te klagen.

De Fusion glijdt door de software als een mes door boter en houdt het hoofd daarbij behoorlijk koel. Dit is een prima telefoon als je graag games speelt, maar geen 1000 euro neer wil leggen voor de echte vlaggenschepen van dit moment.

De Neo moet het doen met een Snapdragon 695-chip. Die heeft het met zware games een stuk lastiger en we zagen ook regelmatig haperingen in de interface. Vooral als je tussen apps wisselt, begint het toestel licht te stotteren. Dat wil niet zeggen dat de Neo echt traag is, want je hoeft maar zelden lang te wachten. Het oog wil echter ook wat en de Fusion voelt simpelweg sneller aan.

Op geen van beide telefoons vind je een koptelefoonaansluiting. Je bent dus aangewezen op een verloopstuk of draadloze oordopjes. Stereospeakers zijn wel aanwezig en klinken voor deze prijs prima. Je moet geen stevige bassen verwachten, maar het geluid is helder en goed verstaanbaar.

Vloeiende schermen in twee maten

De Motorola Edge 30 Fusion en Edge 30 Neo hebben een fraai oled-scherm met mooie kleuren en een goed contrast. De resolutie bedraagt in beide gevallen 2400 bij 1080 pixels. De Neo is door zijn kleinere formaat theoretisch iets scherper, maar daar merk je weinig van.

Ook de maximale helderheid van beide panelen ontloopt elkaar op het blote oog nauwelijks. In de herfstzon waren de telefoons prima af te lezen, maar hoe dat op een stralende zomerdag is, hebben we niet kunnen testen.

De Fusion heeft dus gebogen schermranden, terwijl het display van de Neo helemaal vlak is. Wat je voorkeur heeft is natuurlijk erg persoonlijk. De Fusion heeft op papier een streepje voor wat de verversingssnelheid van het display betreft.

De pixels wisselen 144 keer per seconde, terwijl dat op de Neo 120 keer per seconde gebeurt. Tenzij je over buitenaards goede ogen beschikt, zie je dat verschil echt niet. De Fusion voelt wel vloeiender aan, maar dat komt zoals gezegd door de snellere processor. Op schermgebied doen deze middenklassers dus nauwelijks voor elkaar onder. Als we naar de de camera’s kijken, is dat heel anders.

Camera’s: grote verschillen

De Fusion en Neo hebben twee noemenswaardige lenzen op de achterkant: een hoofdcamera en groothoeklens. De Fusion heeft een grotere 50 megapixel-sensor achter die hoofdcamera zitten.

Hoewel de Neo met 64 megapixel een hogere resolutie heeft, zijn de individuele pixels een stuk kleiner. Beide toestellen gebruiken standaard pixel binning om plaatjes van respectievelijk 12,5 en 16 megapixel uit te spuwen.

Fusion Neo Fusion Neo

Vaak levert de Neo lichtere foto’s af dan de Fusion. Ze zijn echter ook iets vlakker van kleur. Vooral in de foto van de Soester Duinen rechts is dat goed zichtbaar. De Fusion zorgt voor een aantrekkelijker kiekje dan de Neo. Hetzelfde zien we bij de bijzondere boom hieronder. De foto’s van de Hofvijver in Den Haag lijken dan weer sterk op elkaar. De Fusion lijkt vooral beter om te gaan met tegenlicht.

Fusion Neo Fusion Neo

Dat wordt bevestigd door de foto’s hier linksonder. De Fusion weet flink wat detail uit de bosjes te persen, terwijl die bij de Neo flets en donker blijven. Met het zonnetje in de rug op een treinstation zijn de verschillen een stuk kleiner, al blijven de kleuren van de Fusion sprekender.

Fusion Neo Fusion Neo

Groothoeklens

Met de 13 megapixel-groothoeklenzen is iets geks aan de hand. Volgens de specificaties zouden ze gelijk moeten zijn, maar de resultaten vertellen een ander verhaal. Het verschil tussen beide lenzen is net zo groot als bij de hoofdcamera’s. Dat is dus waarschijnlijk een softwarekwestie. De foto’s van de Fusion zijn veel mooier dan die van de Neo.

Fusion Neo Fusion Neo

Het gaat niet alleen om een kleurverschil, ook het contrast en de detaillering zijn op de Fusion een stuk beter. De foto van de koepel hieronder laat dat heel duidelijk zien.

Fusion Neo Fusion Neo

Nachtmodus

Beide smartphones hebben een nachtmodus om betere foto’s te maken bij weinig licht. Alleen die van de Fusion doet zijn werk naar behoren. Vooral de foto rechts heeft bij de Neo bijzonder weinig detail en er is bovendien veel ruis zichtbaar.

Fusion Neo Fusion Neo

Als we naar de groothoeklens switchen wordt het verschil nóg groter. De foto’s die de Fusion aflevert zijn net acceptabel, die van de Neo blijken volstrekt onbruikbaar. Nogmaals: het zou hier om dezelfde camera’s moeten gaan. Of dat klopt niet, of Motorola kiest er bewust voor om de Neo met minder goede software slechter te laten presteren.

Fusion Neo Fusion Neo

Snel opladen, respectabele accuduur

Veel fabrikanten laten de oplader tegenwoordig weg uit de doos. Motorola doet vooralsnog niet mee aan die hype. Sterker, bij de Fusion én Neo krijg je een stevige 68 Watt-lader cadeau. Vooral kopers van de Neo mogen daarmee in hun handjes knijpen. Dat is bij een toestel van onder de 400 euro namelijk een uitstekende deal.

De Fusion heeft een accucapaciteit van 4400 mAh, terwijl de Neo het met 4020 mAh moet doen. Dat zijn anno 2022 geen erg indrukwekkende getallen, maar toch hebben we over de accuduur weinig te klagen. De Motorola Edge 30 Fusion haalde tijdens het testen voor deze review en schermtijd van zo’n zes uur, verdeeld over anderhalve dag. De Neo deed het een halfuurtje slechter.

Je kunt de Neo wel draadloos opladen, wat een zeldzaamheid is bij midrange smartphones. Het gaat met 5 Watt een heel stuk trager, maar het is natuurlijk fijn dat je deze mogelijkheid hebt.

Op de duurdere Fusion ontbreekt die gek genoeg. Motorola wilde deze telefoon zo dun mogelijk maken, waardoor er geen ruimte voor zou zijn. Dat vinden we een vreemde redenatie. De meeste kopers zouden waarschijnlijk best een ietsiepietsie dikkere smartphone willen als ze daardoor draadloos accusap kunnen tanken.

De Edge 30 Fusion en Edge 30 Neo draaien allebei uit de doos op Android 12. Dat is jammer, want Android 13 is inmiddels al een tijdje beschikbaar. Die versie komt uiteindelijk wel naar de smartphones, want je krijgt twee grote updates. Naast Android 13 mag je dus ook Android 14 verwachten. Wanneer precies is onduidelijk, want Motorola staat niet bekend om zijn snelle uitrol van nieuwe software.

Je krijgt verder drie jaar lang beveiligingspatches die je beschermen tegen hackers en ander gespuis. Het is al met al een redelijk updatebeleid, al doen bijvoorbeeld Samsung en Google het nog een stuk beter.

Motorola legt overigens zijn eigen MyUX-skin over Android heen. Die is een stuk minder agressief dan andere softwareschillen en voegt vooral opties toe om je telefoon te personaliseren. Gelukkig levert Motorola geen bloatware mee in de vorm van ongewenste apps.

Conclusie Motorola Edge 30 Fusion & Neo review

Ze vormen een stijlvol stel, die Motorola Edge 30 Fusion & Neo. Vooral de Fusion maakt indruk, want je krijgt voor 599 euro veel smartphone. Hij heeft een mooi ontwerp, goed scherm, snelle hardware en een rappe oplader. Zolang je geen meesterwerken verwacht, voldoen ook de camera’s prima. Je zou deze middenklasser best een ‘vlaggenschip light’ kunnen noemen.

De Neo levert voor 200 euro minder op het eerste gezicht veel in. De processor is trager en de camera’s zijn, waarschijnlijk vooral door de software, behoorlijk onder de maat. Toch is ook dit een interessant toestel. Er verschijnen de laatste tijd weer wat meer compacte smartphones, maar die vinden we vooral in het hogere segment. Wil je een betaalbare telefoon die je met één hand kunt bedienen en stoor je je niet aan wat gestotter in de software? Dan kunnen we ook de Neo aanbevelen.

Kopen

Wil je na het lezen van deze review een Motorola Edge 30 Fusion kopen? Het losse toestel heeft een adviesprijs van 599 euro. Daarvoor krijg je 8GB RAM en 128GB opslagruimte. Het toestel is inmiddels al een paar tientjes goedkoper te krijgen. Je kiest uit de kleuren zwart, wit en blauw. Je kunt natuurlijk ook een abonnement afsluiten met de Fusion.

Ga je liever voor een Edge 30 Neo? Voor de losse telefoon, eveneens met 8GB RAM en 128GB opslag, betaal je officieel 399 euro. Ook deze smartphone pik je inmiddels al voor een paar tientjes minder op. Je kiest uit de kleuren zwart, wit, paars en groen. Ook de Neo kun je in combinatie met een abonnement bestellen.

