Motorola Edge 30 Pro review: dit zijn de belangrijkste plus- en minpunten

De Motorola Edge 30 Pro is de snelste smartphone van het bedrijf tot nu toe. Met een adviesprijs van 799 euro moet je ook flink in de buidel tasten. In deze review kijken we of het toestel dat bedrag waard is.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit is de Motorola Edge 30 Pro review

Als je een high-end smartphone zoekt met de beste specificaties van dit moment, dan denk je waarschijnlijk niet meteen aan Motorola. Het bedrijf staat vooral bekend om zijn goedkopere smartphones, maar maakt ook al een tijdje duurdere toestellen. Zo kwam Moto vorig jaar met de Edge 20 en Edge 20 Pro – en voor laatstgenoemde is nu een opvolger uitgebracht.

De Motorola Edge 30 Pro is een écht vlaggenschip en concurrent voor bijvoorbeeld de Samsung Galaxy S22, OnePlus 9 Pro en Xiaomi 12. Hoe de smartphone bevalt bespreken we in deze review, aan de hand van de belangrijkste plus- en minpunten. Lees je mee?

Pluspunt 1: Heel fraai design

Het Motorola-vlaggenschip heeft een heel strak design, met een achterkant van glas en afgeronde randen. Hierdoor ligt de smartphone lekker in de hand, al is hij wel erg glad. Met het meegeleverde siliconen hoesje kun je voorkomen dat de achterkant te snel krast of barst, al vinden we de case wel nogal goedkoop aanvoelen.

De achterkant heeft overigens een matte afwerking en daardoor zie je vingerafdrukken en vetvlekken nauwelijks. Het camera-eiland is wel glimmend, maar gelukkig niet al te groot. We zijn vooral fan van het unieke ontwerp en de blauwe kleur van de Motorola Edge 30 Pro. De donkerblauwe achterkant ziet er erg tof uit en verkleurt zelfs een beetje naar paars, als je ‘m in het licht houdt.

Verder heeft de Motorola Edge 30 Pro een waterafstotende (maar geen waterdichte) behuizing en geen koptelefoonaansluiting. Wel aanwezig zijn stereospeakers en een usb-c-poort. Er is geen plek voor een micro-sd-geheugenkaartje, maar gelukkig krijg je standaard genoeg opslag – waarover later meer. Je kan wel een extra simkaart in de Edge kwijt.

Pluspunt 2 Supersnelle hardware

Kijken we naar de interne hardware, dan heeft de Motorola Edge 30 Pro het beste van het beste te bieden. Onder de motorkap zit de Snapdragon 8 Gen 1-processor, wat de snelste mobiele chip van dit moment is. Ook krijg je 12GB werkgeheugen en 256GB aan opslagruimte, dus op dit gebied heb je absoluut geen klagen.

De Edge 30 Pro is niet alleen op papier heel krachtig, maar in de praktijk ook. Door de snelle hardware en het 144Hz-scherm (dat er mooi uitziet) vlieg je door de software heen. Het opstarten van apps, spelen van games en multitasken gaat altijd zonder problemen. Als je een snelle smartphone zoekt, dan is de Motorola Edge 30 Pro zonder twijfel een aanrader.

Ook de vingerafdrukscanner werkt goed en zit in principe op een fijne plek: aan de rechter zijkant in de aan/uit-knop. Het knopje zit alleen iets te hoog in de behuizing en dat is onhandig, want je kan ‘m moeilijker met je duim bereiken. Hetzelfde geldt voor de volumeknoppen, die weer boven de scanner zitten en dus helemaal lastig in te drukken zijn.

Ook als je vrij grote handen hebt, voelt de plaatsing van de vingerafdrukscanner niet helemaal juist. We hadden liever gezien als Motorola het knopje iets lager had geplaatst of had gekozen voor een scanner onder het scherm. Op de vingerafdrukscanner zelf hebben we echter niks aan te merken, want die werkt supersnel.

Pluspunt 3: Goede accuduur en rap opladen

De Motorola Edge 30 Pro blinkt ook uit door zijn accuduur. De batterij is met een capaciteit van 4800 mAh niet eens bovengemiddeld groot, maar gaat wel makkelijk een volle dag mee. Ook als je de hele dag met de telefoon in de weer bent, hoef je niet zo snel naar de oplader te grijpen.

Misschien nog wel fijner is dat de Edge 30 Pro heel rap oplaadt. Het bijvullen van de accu gaat véél rapper dan bij voorgaande Moto-telefoons. In het doosje zit een 68 Watt-oplader en daarmee kun je de smartphone in ongeveer 40 minuten volledig opladen. Dat is vergelijkbaar met ‘oplaadtoppers’ als de OnePlus 9 (Pro) en Nord 2.

Ook fijn is dat je de smartphone draadloos kan opladen én nog de optie hebt om bijvoorbeeld je draadloze oordopjes van stroom te voorzien, door ze op de achterkant van de Edge 30 Pro te leggen. Dit werkt op dezelfde manier als bij bijvoorbeeld de Samsung S22 (Plus) en S22 Ultra.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Minpunt 1: Camera’s nét niet veelzijdig genoeg

Motorola blaast hoog van de toren over de camera’s van de Edge 30 Pro. Op de achterkant zitten twee 50 megapixel-camera’s, voor normale foto’s en groothoekbeelden. De groothoeklens wordt ook gebruikt voor plaatjes van dichtbij en dat is enorm handig.

Waarom? De 50 megapixel-lens is simpelweg stukken beter dan de losse macrocamera’s die we tegenwoordig zien, en dus zijn plaatjes ook veel mooier. Groothoekfoto’s zijn ook prima, maar wel minder detailrijk dan de plaatjes die de hoofdcamera produceert. Dit zien we vaak bij groothoeklenzen, maar is wel iets om rekening mee te houden.

De Motorola Edge 30 Pro heeft helaas geen telecamera om optisch te kunnen inzoomen. Bij de Edge 20 Pro van vorig jaar is deze trouwens wél aanwezig. Het bedrijf kiest liever voor functies als draadloos opladen en laat daarom een zoomcamera weg, wat we toch een beetje jammer vinden. In het high-end segment zijn er immers genoeg toestellen die over beide features beschikken.

Daarnaast is het gek dat de Edge 30 Pro wel een 2 megapixel-dieptesensor achterop heeft. De lens helpt in theorie bij het maken van portretfoto’s, maar is in de praktijk vrijwel nutteloos. Ook zonder dieptesensor kunnen Android-telefoons prima de voor- en achtergrond van elkaar scheiden, dus Motorola had de lens net zo goed achterwege kunnen laten.

Hoofdcamera Groothoeklens Macro

Dan de hoofdcamera van de Edge 30 Pro. Die presteert uitstekend en maakt indrukwekkende foto’s. Vooral overdag kan de Motorola-telefoon goed mee met toptoestellen van bijvoorbeeld Samsung en OnePlus, en ook in het donker kun je nog degelijke plaatjes maken. De nieuwe Samsung S22 doet het dan wel beter, maar echt groot is het verschil ook weer niet.

We hebben het inmiddels vaak benoemd op Android Planet, maar het updatebeleid van Motorola is niet al te best. Bij de Edge 30 Pro valt het gelukkig nog redelijk mee: de smartphone krijgt twee grote Android-versie-updates en drie jaar beveiligingspatches. Tot en met Android 14 zit het toestel dus goed qua ondersteuning.

Motorola vertelde tijdens een persbriefing vol trots dat de Edge 30 Pro niet twee, maar drie jaar beveiligingspatches ontvangt. Dat is een stapje in de goede richting, maar anno 2022 zeker niet indrukwekkend. Veel fabrikanten beloofde hun smartphones al drie jaar of langer bij te werken, en bedrijven als Samsung, Xiaomi en Google vegen op updategebied sowieso de vloer aan met Motorola.

Dat vinden we jammer, want de software van Motorola is wel erg fijn in gebruik. Het bedrijf laat stock-Android 12 (de ‘kale’ versie van het besturingssysteem) grotendeels intact en voert maar kleine veranderingen door. Hierdoor is alles lekker overzichtelijk en erg vlot. De toevoegingen die Motorola wél doet, je vindt ze in de Moto-app, zijn bovendien ook daadwerkelijk handig. Hopelijk verbetert het bedrijf in de toekomst zijn updatebeleid, al hebben we stiekem een hard hoofd in.

Conclusie Motorola Edge 30 Pro review

We zijn positief over de Motorola Edge 30 Pro en vinden ‘m een goede verbetering ten opzichte van de Edge 20 Pro. Dat komt door de razendsnelle hardware, het mooie scherm en fijne software – maar vooral omdat de smartphone meer als een compleet vlaggenschip aanvoelt.

Zo maken de camera’s mooiere foto’s, gaat het opladen véél sneller en is het design strakker. Het updatebeleid van Motorola moet wel beter, zeker voor een telefoon van 799 euro als de Edge 30 Pro. Daarom is het misschien slimmer om nog eventjes te wachten totdat het toestel in prijs is gedaald, want dan heb je echt een goede deal te pakken.

Motorola Edge 30 Pro kopen

Ben je van plan om de Motorola Edge 30 Pro in huis te halen? Het toestel ligt in de winkels met een adviesprijs van 799 euro en kun je zowel los als in combinatie met een abonnement in huis halen. Check de links en prijsvergelijker hieronder voor de beste deals.