Motorola Edge 30 review: lichtgewicht midranger stemt ons vrolijk

Ben je op zoek naar een vlotte, lichte smartphone voor relatief weinig geld? Lees dan snel onze review van de Motorola Edge 30. Misschien is dit wel hét toestel voor jou.

Motorola Edge 30 review

Motorola bracht jarenlang vooral goedkope smartphones uit, maar de laatste tijd zien we het merk ook terug in de hogere prijssegmenten. Eerder schreven we al een review over de Motorola Edge 30 Pro, een vlaggenschip dat de concurrentie aangaat met telefoons als de Xiaomi 12, Samsung Galaxy S22 en OnePlus 10 Pro.

De ‘gewone’ Edge 30, die een adviesprijs heeft van 449 euro, staat een treetje lager op de ladder. Toch heeft hij zijn eigen unieke karakter. Het is volgens Motorola namelijk de dunste 5G-smartphone ter wereld met een dikte van slechts 6,79 millimeter. Daarnaast beschikt hij over dezelfde camera’s op de achterkant als zijn duurdere broertje. Dat klinkt natuurlijk veelbelovend. In deze review lees je of de Motorola Edge 30 de verwachtingen waarmaakt!

Dun en licht ontwerp

In deze tijd van dikke en zware smartphones is het vastpakken van de Motorola Edge 30, die de Edge 20 opvolgt, een verademing. Hij is met een lengte van 159,4 millimeter zeker niet klein, maar weegt slechts 155 gram. Gecombineerd met de dikte van nog geen 7 millimeter heb je toch een rank en bescheiden toestel in handen. Hij glijdt zó je broekzak in.

We hebben niet geprobeerd om de Edge 30 doormidden te breken, maar de constructie voelt stevig aan. De achterkant is gemaakt van mat plastic, maar ziet er niettemin best sjiek uit. Motorola levert een al even bescheiden, doorzichtig hoesje mee om het toestel te beschermen. Dat maakt hem gelukkig nauwelijks dikker.

Het design is verder vrij onopvallend. Je koopt de telefoon in grijs, zilver of groen dat bijna de gehele achterkant bedekt. Het glimmende camera-eiland vormt een welkome stijlbreuk die de Edge 30 toch enige smoel geeft. De voorkant heeft vrijwel symmetrische bezels aan de onder- en bovenzijde. De 32 megapixel-selfiecamera zit in een gaatje midden in het scherm.

Vloeiend scherm, fijne maat

Veel smartphones hebben tegenwoordig een verversingssnelheid van 120Hz. De Motorola Edge 30 doet daar nog een schepje bovenop, want de pixels verversen maximaal 144 keer per seconde. Voor je al te enthousiast wordt: het verschil met 120Hz is voor normale gebruikers niet te zien.

Je kunt er ook voor kiezen om het scherm in te stellen op 60Hz, maar dat raden we je af. Dan ziet het beeld er heel hakkelig uit. Gelukkig biedt Motorola een AI-functie aan die zelf de juiste snelheid bepaalt. Zo geniet je van vloeiende beelden als dat nodig is, maar bespaar je accusap wanneer je statische content bekijkt.

Het scherm van de Edge 30 is met 6,5 inch iets kleiner dan het 6,7 inch-display van de Edge 30 Pro én Edge 20 van vorig jaar. Daardoor is het toestel wat handzamer en het gaat ook bij dit toestel om een fraai amoled-scherm, met diepe zwartwaardes en prachtige kleuren. De maximale helderheid is niet zo hoog als die van veel duurdere smartphones, maar hoog genoeg om ook op zonnige dagen je appjes af te kunnen lezen.

Snel genoeg voor vrijwel iedereen

De Motorola Edge 30 Pro draait op een Snapdragon 8 Gen 1, één van de snelste smartphonechips van dit moment. De hardware van deze gewone Edge 30 is bescheidener. De motor wordt gevormd door een Snapdragon 778G Plus. Dat is een opgevoerde variant van de Snapdragon 778G die vorig jaar in de Motorola Edge 20 zat. De fabrikant stopt daar 8GB werkgeheugen en 128GB opslag bij.

Die combinatie is voor vrijwel iedereen snel genoeg. Heel af en toe ervaar je een kleine stottering, maar over het algemeen vliegt de smartphone door de software en ook in de camera-app zagen we nauwelijks vertragingen. Zelfs het spelen van de meeste games is voor de Edge 30 geen probleem. Wel is het zo dat de Snapdragon 8 Gen 1 wat meer reserve heeft. De Pro-variant zal over een jaar of vier waarschijnlijk rapper aanvoelen dan dit toestel.

De vingerafdrukscanner zit onder het scherm en werkt accuraat, maar niet heel snel. Soms moet je je vinger een volle seconde op het glas gedrukt houden voor de telefoon ontgrendelt. De stereospeakers zijn uitgerust met Dolby Atmos, maar veel meer dan een marketingterm is dat niet. Hoewel ze behoorlijk hard kunnen, klinken de luidsprekers zeker op hogere volumes nogal schel.

Prima camera’s voor de prijs

De Motorola Edge 30 heeft als gezegd dezelfde camera’s als de Edge 30 Pro. Dat zien we niet vaak. Het gaat om een 50 megapixel-hoofdcamera én 50 megapixel-groothoeklens. Beide camera’s gebruiken met de standaardinstellingen pixel binning, zodat je plaatjes van 12,5 megapixel overhoudt.

De groothoeklens gebruik je overigens ook om macrofoto’s te maken van bijvoorbeeld bloemen of planten. De derde ‘lens’ is een vrij nutteloze dieptesensor. In theorie zorgt die voor mooie portretfoto’s, maar in de praktijk lukt dat ook prima zonder.

Een telelens om mee in te zoomen ontbreekt. Op een toptoestel als de Edge 30 Pro is dat een gemis, maar midrange smartphones als deze gewone Edge 30 hebben zelden een dergelijke camera aan boord. Daar klagen we dus niet over.

Hoofdcamera

De hoofdcamera heeft een zeker voor deze prijsklasse behoorlijk grote sensor. Dat zie je terug op de foto’s, want die zien er overdag prima uit. De kleuren ogen levendig zonder te verzadigd te zijn. Ook het contrast is in orde en we vinden het fijn dat de kiekjes niet ál te scherp zijn. Sommige smartphones voegen zoveel kunstmatige verscherping toe dat foto’s een onrealistische gloed krijgen.

Groothoeklens

Foto’s die je met de groothoeklens maakt zijn net iets doffer dan die van de hoofdcamera. Dat is eigenlijk onze enige echte klacht, want ondanks de kleinere sensor levert deze lens behoorlijk goede resultaten. Hij is veel beter dan het exemplaar op bijvoorbeeld de OnePlus Nord 2T. De scherpte loopt in de hoeken iets terug, maar dramatisch is het zeker niet. Wel haperde de autofocus soms een beetje. Dan moesten we twee keer op het onderwerp tikken voor de camera scherp stelde.

Nachtmodus

De hoofdcamera van de Motorola Edge 30 beschikt over een nachtmodus. Daarmee kun je na zonsondergang toch duidelijke foto’s maken. Soms schakelt de smartphone deze modus wel iets te vroeg in. Als er een duidelijke lichtbron in beeld is, zoals op de foto van Rotterdam Centraal hieronder, zijn kiekjes die je zonder nachtmodus maakt eigenlijk mooier.

Normaal Nachtmodus

Wanneer er écht weinig licht is, werkt hij gelukkig prima. Op de foto van de rechtbank hieronder is nauwelijks iets te zien. Met de Nachtmodus geactiveerd tovert de Motorola toch een heel acceptabel en vrij realistisch plaatje op je scherm.

Normaal Nachtmodus

De groothoeklens kun je helaas niet gebruiken in combinatie met de nachtmodus. Vermoedelijk is de sensor daar te klein voor. Zoals je ziet levert deze camera in het donker nauwelijks bruikbare resultaten op.

Hoofdcamera met nachtmodus Ultragroothoek zonder

Speciale functies

Vrijwel elke smartphone heeft tegenwoordig een portretmodus, maar het is altijd even afwachten hoe goed die precies werkt. Bij de Edge 30 is het antwoord: heel behoorlijk. Er zijn wel wat foutjes te zien op de foto van de stijlvol geklede heren hieronder, maar het effect is toch behoorlijk overtuigend. Datzelfde geldt voor de bloembak.

Portret Portret Macro

Als gezegd dubbelt de groothoeklens als macrocamera. Je kunt er dus ook close-ups mee schieten. De kwaliteit is door de hoge resolutie beter dan die van de aparte 2 of 5 megapixel-camera’s die we vaak op midrange smartphones aantreffen. Wel merkten we wederom dat deze lens soms moeite heeft met scherpstellen.

De Motorola Edge 30 draait op een bijna kale versie van Android 12. De fabrikant legt daar wel de eigen MyUX-schil overheen, maar daar merk je weinig van. Hoewel hij enkele functies toevoegt, past Motorola het uiterlijk van Android nauwelijks aan en dat is fijn.

Minder prettig is dat het updatebeleid van Motorola achterloopt bij concurrenten als Samsung, OnePlus en Xiaomi. Je krijgt twee grote versie-updates, naar Android 13 en 14, en drie jaar om de maand een beveiligingspatch. Dat is niet heel slecht, maar het kan stukken beter.

Kleine accu gaat best lang mee

Dat heerlijk lichte en dunne ontwerp brengt wel een addertje met zich mee: de batterij van de Motorola Edge 30 heeft een capaciteit van slechts 4020 mAh. Dat is weinig vergeleken met de 5000 mAh-accu’s die we tegenwoordig in veel andere smartphones aantreffen.

Gelukkig blijkt de Snapdragon 778G Plus geen al te hongerige chip. We haalden gemiddeld tussen de vijf en zes uur schermtijd met de Motorola Edge 30. Voor verreweg de meeste mensen zal dat voldoende zijn om de dag door te komen. Een accumonster is dit niet, maar de batterijduur is beter dan die van bijvoorbeeld de veel duurdere Samsung Galaxy S22.

Motorola levert de Edge 30 met een 33 Watt-lader. Daarmee zit de accu na een halfuur weer voor zo’n 70 procent vol. Helemaal opladen duurt een klein uurtje. Het kan tegenwoordig rapper, maar een groot minpunt is de laadsnelheid ook zeker niet.

Conclusie Motorola Edge 30 review

De Motorola Edge 30 bewijst dat je best enthousiast kunt worden van een op zich vrij onopvallende smartphone. Hij blinkt nergens in uit, maar biedt wel een uitgebalanceerd totaalpakket dat voor deze prijs geen grote steken laat vallen. Het scherm is fraai en de accuduur ondanks het lekker dunne ontwerp gewoon degelijk. Bovendien maak je zeker met de hoofdcamera prima foto’s.

Ten opzichte van duurdere telefoons lever je vooral in op randzaken. De vingerafdrukscanner is niet de snelste, de stereospeakers klinken schel en veel andere smartphones laden tegenwoordig rapper op. Als je daar mee kunt leven, raden we de Motorola Edge 30 van harte aan.

Motorola Edge 30 kopen

Wil je na het lezen van deze review een losse Motorola Edge 30 kopen? Er is slechts één variant beschikbaar met 8GB werkgeheugen en 128GB opslag. Daar betaal je 449 euro voor. Je kiest uit de kleuren grijs, zilver en groen. Uiteraard kun je de Edge 30 ook in combinatie met een abonnement aanschaffen.