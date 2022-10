Motorola Edge 30 Ultra review: de mooiste Moto doet weinig fout

Een 200 megapixel-camera, de snelste processor van dit moment en heel snel opladen: de Motorola Edge 30 Ultra heeft veel te bieden. In deze review lees je hoe het vlaggenschip in de praktijk bevalt.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit is de Motorola Edge 30 Ultra review

Motorola brengt nu al geruime tijd smartphones uit in de Edge-lijn, die bestaat uit duurdere toestellen met een lichte focus op het design en de camera’s. Vorige maand onthulde Motorola de Edge 30 Ultra, het absolute vlaggenschip van het bedrijf dit jaar – met een bijhorend prijskaartje van 899 euro.

De smartphone valt op door de (op papier) imponerende 200 megapixel-camera. Maar, hij heeft ook snelle hardware, een krachtige snellader en een fraai design. We hebben de Edge 30 Ultra nu een tijdje getest en in deze review lees je of de duurste Moto ook een aanrader is.

Design: één van de mooiste Moto’s

De Motorola Edge 30 Ultra heeft een opvallend ontwerp dat zich logischerwijs onderscheidt door de afgeronde randen – waarover later meer. De behuizing is van glas, maar gelukkig niet glimmend. De achterkant heeft een fraaie matte afwerking en dat is fijn, want hierdoor zie je nauwelijks vingerafdrukken of vetvlekken. Het toestel voelt duur en premium aan.

De achterkant – en de telefoon in het algemeen – is wel behoorlijk glad en we raden aan om het meegeleverde hoesje te gebruiken. De case zorgt er bovendien voor dat de afgeronde schermranden wat minder hoekig (of scherp) aanvoelen. We vinden het wel jammer dat stof- en waterdichtheid volledig ontbreekt. In het high-end segment mag je dit feature écht wel verwachten.

Het is wel tof dat Motorola de achterkant simpel heeft gehouden. Het camera-eiland is niet overdreven groot – wat we tegenwoordig regelmatig zien – en verder zijn er alleen twee Motorola-logo’s. De knopjes, die aan de rechterkant zitten, voelen goed aan en onderop vind je de simkaartslot en usb-c-poort.

Scherm met 144Hz

Over het scherm van de Motorola Edge 30 Ultra kunnen we kort zijn: dat zit wel goed. Het display is 6,67 inch groot, heeft een oled-paneel en lekker dunne schermranden. De full-hd-resolutie (2400 bij 1080 pixels) is op dit formaat goed genoeg en zorgt ervoor dat alles scherp oogt. Een QHD-resolutie oogt weliswaar nog scherper, maar verbruikt ook meer stroom.

Ook fijn is de hoge ververssnelheid van 144Hz, wat zorgt voor vloeiende animaties. Staar je echter niet blind op het extra hoge getal van 144 (in plaats van 90 of 120Hz), want in de praktijk voegt het weinig toe. Het verschil tussen 90 en 120Hz merken we nog well, maar bij 120 en 144Hz is er eigenlijk nauwelijks toegevoegde waarde.

Randverlichting

Zoals het woordje ‘Edge’ al een beetje verklapt, zijn de schermranden van de Moto-smartphone gebogen. Dat ziet er chique uit, maar is weinig functioneel. Om er toch iets mee te doen heeft Motorola de zogeheten ‘Randverlichting’-functie toegevoegd. Je vindt deze nieuwe optie in de Moto-app.

Hiermee kun je de randen van het scherm in een bepaalde kleur laten oplichten, als je gebeld wordt, een app-notificatie krijgt of een wekker gaat. Je hebt best wat opties en kan precies instellen waarvoor en wanneer Randverlichting wordt gebruikt. Heel uniek is de feature niet – we kennen soortgelijke functionaliteiten van oude Samsung-telefoons – maar wel geinig.

Erg krachtige hardware

Onder de motorkap van de Motorola Edge 30 Ultra zit een Snapdragon 8 Plus Gen 1-processor, de krachtigste chip die Qualcomm op dit moment maakt. Motorola prikt hier 12GB aan werkgeheugen en 256GB opslag bij, wat netjes is en meer dan genoeg moet zijn voor een vloeiende ervaring.

In de praktijk is de Edge 30 Ultra razendsnel. De smartphones draait apps en games als een zonnetje en hapert eigenlijk nooit. Ook hebben we niet gemerkt dat de telefoon heel warm wordt als je een tijdje zwaardere apps en/of games draait. Op hardwaregebied biedt de Edge 30 Ultra dus echt een high-end ervaring.

We zijn ook erg positief over de vingerafdrukscanner. Deze zit onder het scherm, ontgrendelt heel snel en weigert nooit dienst. Je hoeft je vinger maar heel even op het display te leggen en je kan direct de telefoon in. De scanner zit misschien een fractie te laag in het scherm, maar hier waren we snel aan gewend.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Op softwaregebied biedt de Edge 30 Ultra eigenlijk precies wat we inmiddels van Motorola gewend zijn. De smartphone draait op vrij schone versie Android 12 met weinig opsmuk of bloatware. Motorola legt zijn MyUX-skin over Android heen, maar die blijft gelukkig dicht bij de standaardversie van het besturingssysteem.

De meeste extra functies worden verzameld in de Moto-app. Zo kun je bij het tabblad ‘Personaliseren’ de software een andere look geven, allerlei gebaren instellen om snel specifieke acties uit te voeren en zijn er gametools. De functies zijn best handig, maar als je ze niet nuttig vindt, kun je ook gewoon negeren. Motorola dringt ze gelukkig niet aan je op.



Kijken we naar het updatebeleid, dan doet Motorola het prima bij de Edge 30 Ultra. De smartphone krijgt drie grote versie-updates (naar Android 13, 14 en 15) en Moto belooft vier jaar aan beveiligingspatches. We vinden het ergens wel jammer dat Android 13, dat al beschikbaar was bij de release van de Edge 30 Ultra, bij die drie updates hoort.

Motorola’s updatebelofte is niet het beste van het beste – Google en Samsung doen dit bijvoorbeeld nog beter – en we vragen ons af hoe snel het bedrijf met grote Android-updates komt, maar het is al een stuk beter dan een paar jaar geleden. Je kan er in ieder geval van op aan dat de telefoon jaren meegaat.

Camera’s: 200 megapixel is alleen leuk op papier

Dan de camera’s van de Motorola Edge 30 Ultra. Het toestel heeft een 200 megapixel-hoofdcamera en daarmee had Motorola een primeur te pakken. Inmiddels is ook de Xiaomi 12T Pro met een 200MP-camera gelanceerd. Daarnaast zien we een 12 megapixel-telelens om optisch in te zoomen en een 50 megapixel-groothoeklens.

Laten we er niet omheen draaien: de extreem hoge resolutie van 200 megapixel zorgt er niet per se voor dat de Edge 30 Ultra veel betere foto’s maakt dan zijn concurrenten. De smartphone combineert overigens pixels bij het maken van foto’s, dus je schiet er niet standaard 200 megapixel-plaatjes mee.

Dat laatste kan overigens wel, maar voegt voor de doorsnee smartphonefotograaf te weinig toe. Bovendien zijn 200 megapixel-foto’s erg groot en dat zorgt er weer voor dat de opslag sneller vol loopt. Met de standaard fotostand maakt de Motorola Edge 30 Ultra mooie kiekjes, waarbij ‘ie vooral tot zijn recht komt bij veel licht.



Foto’s hebben veel detail en kleuren zien er goed uit. Dit geldt ook voor de 50 megapixel-groothoeklens, die je ook kan gebruiken voor macrofoto’s. In het donker maakt de Edge 30 Ultra ook nog prima foto’s, maar presteert ‘ie niet beter dan concurrerende toestellen.

De Samsung Galaxy S22 en Google Pixel 6 Pro doen dit bijvoorbeeld beter, wat vermoedelijk ligt aan de camerasoftware die ze gebruiken om donkere shots te verbeteren. De telelens van de Edge 30 Ultra is helaas geen hoogvlieger en maakt minder mooie kiekjes dan de andere camera’s. Daar komt bij dat de 2x optische zoom nogal beperkt is; je kan simpelweg niet zo ver zoomen zonder dat je alsnog kwaliteit inlevert. Ook dit doen andere high-end smartphones beter.

Accu zit in een flits vol

De Motorola Edge 30 Ultra heeft een 4610 mAh-accu en hoewel dat niet per se indrukwekkend is, is de accuduur dat wel. De telefoon gaat met gemak een volle dag mee, ondanks het grote 144Hz-scherm en de krachtige hardware. Ook als je een intensieve smartphonegebruiker bent, hoef je eigenlijk nooit overdag bij te laden.

Over het laden gesproken: in het doosje van de Edge 30 Ultra zit een heuse 125 Watt-lader. Die pompt het toestel in rap tempo vol: van 0 naar 100 procent duurt ongeveer een halfuurtje. Het snelle laden is een erg fijne feature en kennen we bijvoorbeeld de OnePlus 10T, die met 150 Watt nog een stukje vlotter is.

Verder is het mogelijk om de Motorola Edge 30 Ultra snel draadloos op te laden met 50 Watt, al heb je hiervoor wel een specifieke lader nodig. Je kan ook andere apparaten van stroom voorzien door ze op de achterkant van de Moto te leggen. Handig op papier, maar in de praktijk gebruiken we dit eigenlijk nooit.

Conclusie Motorola Edge 30 Ultra review

De Motorola Edge 30 Ultra is een erg goede high-end smartphone die nergens echt steken laat vallen. Hij is vlot in gebruik, heeft fijne software en krijgt behoorlijk lang updates. De camera’s maken over het algemeen prima foto’s, al voegt de 200 megapixel-lens op dit moment nog weinig toe en zijn toptoestellen van andere merken iets meer allround.

De Edge 30 Ultra heeft wel een streepje voor als het gaat om het design en we kunnen de snellaadfunctie erg waarderen. Dat maakt de Moto een prima koop als je in de markt bent voor een high-end Android-telefoon, zeker nu hij al ietsjes in prijs is gezakt.

Motorola Edge 30 Ultra kopen

Ben je van plan om de Motorola Edge 30 Ultra in huis te halen? De smartphone heeft een adviesprijs van 899 euro en kun je zowel los als in combinatie met een abonnement aanschaffen. Check de links en prijsvergelijker hieronder voor de beste deals.

Reviews op Android Planet

Op Android Planet testen we het hele jaar door de nieuwste smartphones, van budgettoestellen tot telefoons die 1000 euro (of zelfs meer) kosten. Dit doen we met een team van redacteurs dat al jaren in de ‘smartphonewereld’ actief is en al heel wat telefoons voorbij hebben zien komen – én dus hebben getest. We beschikken over de nodige ervaring.

De reviews stellen we – net als alle andere content op de website – met veel tijd, zorg en aandacht samen. Zo weet jij als lezer precies wat je van de geteste smartphone kan verwachten en wat de belangrijkste plus- en minpunten zijn.

In de reviews gaan we de diepte in, maar wel op een begrijpelijke manier. We willen immers dat iedereen het verhaal begrijpt en uiteindelijk weet hoe goed (of slecht) het geteste apparaat is. De smartphones die we testen gebruiken we minimaal een week als daily driver. Hierdoor weten we precies hoe de nieuwste telefoons in de praktijk bevallen.