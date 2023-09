Motorola Edge 40 Neo review: stijlvolle midranger bevalt erg goed

Een stijlvolle smartphone die niet de hoofdprijs kost en over prima specificaties beschikt. De Motorola Edge 40 Neo klinkt als een goede deal, maar is ‘ie dat ook? Dit is de review.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit is de Motorola Edge 40 Neo review

Motorola maakt al een tijdje Edge-smartphones. Eerder dit jaar verschenen de Edge 40 Pro en Edge 40 en nu komt hier de Edge 40 Neo bij. De nieuwste telefoon heeft een adviesprijs van 399 euro en is daarmee goedkoper en een echte midranger.

Voor de opvolger van de Edge 30 Neo hoef je dus niet al te diep in de buidel te tasten, maar je krijgt er wel een behoorlijk complete smartphone voor terug. In deze review bespreken we hoe hij op de belangrijkste onderdelen presteert, en of je ‘m eventueel moet overwegen. Laten we dus snel beginnen!

Het reviewmodel van de Edge 40 Neo is ter beschikking gesteld door Motorola.

Waterdicht ontwerp oogt netjes

Motorola pronkt behoorlijk met het design van de Edge 40 Neo. Eerlijk is eerlijk: dat mag best, want de smartphone ziet er fraai uit. De Neo is behoorlijk dun (7,9 millimeter) en licht (170 gram) en beschikt ook over een IP68-certificatie. Hierdoor is de telefoon bestand tegen water en stof. Hij overleeft 30 minuten onderwater, mits je niet te diep gaat.

De Edge 40 Neo verschijnt in drie kleuren: blauw, lichtgroen en zwart. De eerste twee uitvoeringen hebben een achterkant van ‘vegan leather‘, oftewel nepleer. Dit kennen we van de duurdere Edge 40 en laat de smartphone anders aanvoelen. Wij hebben de zwarte Neo getest en die heeft ‘gewoon’ een plastic achterkant. Het voelt echter meer als duurder glas dan als plastic.

Het toestel voelt stevig en luxe aan, ook omdat de schermranden behoorlijk dun zijn. Aan de rechterkant zitten alle knopjes en onderaan de usb-c-poort en simkaarttray. Een koptelefoonaansluiting ontbreekt, maar de Edge 40 Neo heeft wel stereospeakers. Die klinken redelijk, mits je niet op vol volume naar je muziek gaat luisteren.

In het doosje van de smartphone zit ook een hoesje en dat is natuurlijk mooi meegenomen. De Edge 40 Neo is door het grote scherm – waarover later meer – geen telefoon die je makkelijk met één hand bedient. Met een enkele duim een berichtje typen gaat nog net, maar de bovenkant van het scherm bereiken is te lastig.

Vloeiend en gebogen scherm

De Motorola Edge 40 Neo beschikt over een 6,55 inch-oled-scherm met een resolutie van 2400 bij 1080 pixels. Dit is meer dan genoeg om beelden scherp weer te geven. Omdat het om een oled-display gaat, zien we flitsende kleuren en diepe zwartwaarden. Op de beeldkwaliteit hebben we dan ook weinig aan te merken.

De ververssnelheid is met 144Hz erg hoog. Toch staat het scherm standaard ingesteld op ‘Auto’, waarbij de smartphone zelf bepaalt wanneer een hoge ververssnelheid nodig is en wanneer niet. Dit werkt prima, al zie je soms wel het verschil in vloeiendheid als het display op 60Hz staat. Wij hebben ervoor gekozen om het scherm op 120Hz vast te zetten.

Verder kun je de kleurtemperatuur van het scherm aanpassen, als je bijvoorbeeld wil dat alles verzadigd oogt. De ‘Randverlichting’-functie van eerdere Edge-smartphones is ook weer aanwezig. Zet je deze optie aan, dan lichten de randen van het scherm op als je een notificatie krijgt. Geinig, maar het is wel een beetje een gimmick.

Behoorlijk snel

De Motorola Edge 40 Neo beschikt over een MediaTek Dimensity 7030-processor. Deze chip is nogal onbekend en we wisten vooraf dan ook niet wat we van de prestaties konden verwachten. Na ruim een week intensief gebruik hebben we hier uiteraard wél een goed beeld van.

De smartphone voelt snel aan, start apps vlot op en heeft ook geen problemen met multitasken. De OnePlus Nord 3 – een concurrent die ongeveer even duur is als de Edge 40 Neo – is misschien een tikkeltje sneller, maar het verschilt niet veel. Leg je de Moto naast de Google Pixel 7 of Pixel 7a, dan is het verschil groter. De Google-toestellen zijn echter ook duurder.

Verder is de Edge 40 Neo voorzien van 12GB aan werkgeheugen en 256GB aan opslagruimte. Dat is erg netjes, zeker voor een smartphone in deze prijsklasse. De meeste midrange-telefoons hebben 8GB werkgeheugen en maar de helft aan opslag. Het extra geheugen is handig als je veel erg veel apps hebt, of regelmatig films en series downloadt voor offline gebruik.

Dan de vingerafdrukscanner van de Motorola Edge 40 Neo. De scanner zit onder het scherm en werkt simpelweg prima. Hij is niet enorm snel, maar wel accuraat en tijdens onze testperiode heeft ‘ie nooit dienst geweigerd. Wel zit de vingerafdrukscanner erg laag in het scherm, wat eventjes wennen is.

De Motorola Edge 40 Neo draait op een bijna pure versie van Android 13. Maar de software is niet meer zo ‘schoon’ als een tijdje geleden. Op de smartphone staat bloatware geïnstalleerd, zoals Kaspersky Internet Security, Royal Match, Weer24 en enkele Motorola-apps. Daarnaast probeert Motorola je meer apps aan te smeren als je het toestel hebt ingesteld.

Dat is storend en jammer, want Motorola stond er juist om bekend de software met rust te laten. De apps zijn gelukkig wel te verwijderen. Bij de duurdere Edge 40, die eerder dit jaar is uitgebracht, zagen we ook al bloatware. Verder is de software fijn in gebruik, waarbij je in de Moto-app enkele handige functies vindt.

Het updatebeleid voor de Motorola Edge 40 Neo is acceptabel. De smartphone krijgt twee Android-versie-upgrades en drie jaar aan beveiligingspatches. Dat is op papier in deze prijsklasse wel oké, maar één update is Android 14 – dat zeer binnenkort door Google wordt uitgebracht. Houd hier dus rekening mee.

Daarnaast doen veel fabrikanten het wel beter dan Motorola. De OnePlus Nord 3 krijgt een versie-update meer en een jaar langer beveilgingspatches. Ook de Samsung Galaxy A54, die inmiddels flink in prijs is gedaald en goedkoper is dan de Moto, doet het op updategebied veel beter. Vind je het belangrijk dat je smartphone lang wordt ondersteund, dan is de Edge 40 Neo niet de beste optie.

Twee camera’s achterop

Net als bij de Edge 40 zien we op de achterkant van de Neo maar twee camera’s. De smartphone heeft een 50 megapixel-hoofdcamera en 13 megapixel-groothoeklens en laat een onnodige macro- en dieptelens (gelukkig) achterwege. Met de groothoeklens kun je overigens alsnog macrofoto’s maken.

Laten we beginnen met de groothoeklens. De camera maakt prima foto’s, met name overdag. De plaatjes doen weinig onder voor die van de hoofdcamera, al zijn er wel degelijk verschillen als je goed kijkt. Zo ogen groothoeklensfoto’s iets lichter en zie je minder detail. Dat is echter vaker het geval bij groothoeklenzen, vooral bij goedkopere telefoons.

Hoofdcamera Groothoeklens Macro

De hoofdcamera laat een goede indruk achter. Foto’s zien er mooi en gedetailleerd uit, waarbij de Edge 40 Neo niet de neiging heeft om kleuren extra aan te zetten. Dit zorgt er weer voor dat kiekjes realistisch ogen. Bij de duurdere Edge 40 ogen kleuren vaak wel te verzadigd, zoals je kan lezen in onze review.

In het donker komt de Edge 40 Neo ook prima mee. Het toestel heeft een automatische nachtmodus (‘Nachtzicht’ in de camera-app) om foto’s te verbeteren. Met name bij de hoofdcamera zie je nog voldoende detail. De groothoeklens heeft het lastiger als het donker is, maar doet het ook niet slecht.

Accuduur is gemiddeld

De accu van de Motorola Edge 40 Neo heeft een 5000 mAh-accu, net als veel andere Android-telefoons die de laatste tijd zijn uitgebracht. De batterijduur is misschien niet zo goed als dat je zou verwachten, maar ook absoluut niet slecht. Wij haalden altijd met gemak het einde van de dag.

Ben je een lichte gebruiker, dan is anderhalve dag zonder opladen ook mogelijk. Je zult behoorlijk je best moeten doen om de Edge 40 Neo voor het einde van de dag leeg te trekken.

Ook fijn: de Motorola-smartphone laadt lekker vlot op. In het doosje zit een 68 Watt-lader, waarmee je het toestel in een kwartier voor de helft vult. Daarmee kun je weer een hele poos vooruit. Een volledige oplaadbeurt neemt ongeveer een uur in beslag; best netjes dus.

Het is niet mogelijk om de Edge 40 Neo draadloos op te laden. Deze feature laat Motorola weg, waarschijnlijk om de kosten te drukken. Op de Edge 30 Neo van vorig jaar zat trouwens wel draadloos laden. Bij een telefoon van 399 euro kunnen we hier prima mee leven. Is de functie wel belangrijk voor je, dan kun je eventueel kiezen voor de ‘normale’ Edge 40.

Conclusie Motorola Edge 40 Neo review

De Motorola Edge 40 Neo heeft ons weten te verrassen met zijn goede prijs-kwaliteitverhouding. Eigenlijk is er maar weinig op de midrange-smartphone aan te merken, op het matige updatebeleid en de gemiddelde accuduur na. Ook vinden we het jammer dat Motorola tegenwoordig bloatware op zijn smartphones zet.

De Edge 40 Neo maakt dit goed door het strakke (en waterdichte) design, goede scherm, vlotte hardware, prima camera’s en het snelle opladen. Ook is het netjes dat je veel werkgeheugen en opslagruimte krijgt. Door de stevige concurrentie van de Samsung Galaxy A54 en OnePlus Nord 3 is de Moto misschien niet de beste, maar wel een prima optie in deze prijsklasse.

Motorola Edge 40 Neo kopen

Ben je na het lezen van deze Motorola Edge 40 Neo review enthousiast geworden en wil je het toestel in huis halen? In de prijsvergelijker hieronder zie je de beste prijzen van dit moment. Voor een losse Edge 40 Neo betaal je 399 euro, al kun je de smartphone natuurlijk ook met een abonnement aanschaffen.

Reviews op Android Planet

Op Android Planet testen we het hele jaar door de nieuwste smartphones, van budgettoestellen tot telefoons die 1000 euro (of zelfs meer) kosten. Dit doen we met een team van redacteurs dat al jaren in de ‘smartphonewereld’ actief is en al heel wat telefoons voorbij hebben zien komen – én dus hebben getest. We beschikken over de nodige ervaring.

De reviews stellen we – net als alle andere content op de website – met veel tijd, zorg en aandacht samen. Zo weet jij als lezer precies wat je van de geteste smartphone kan verwachten en wat de belangrijkste plus- en minpunten zijn.

In de reviews gaan we de diepte in, maar wel op een begrijpelijke manier. We willen immers dat iedereen het verhaal begrijpt en uiteindelijk weet hoe goed (of slecht) het geteste apparaat is. De smartphones die we testen gebruiken we minimaal een week als daily driver. Hierdoor weten we precies hoe de nieuwste telefoons in de praktijk bevallen.