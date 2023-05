Motorola Edge 40 Pro review: vlaggenschip is van alle markten thuis

In deze Motorola Edge 40 Pro review lees je alles over het nieuwe high-end toestel voor 2023. Op papier vinkt Motorola met deze smartphone nagenoeg alle vakjes af, maar is dat ook zo in de praktijk?

Dit is de Motorola Edge 40 Pro review

Vorig jaar bracht Motorola de Edge 30 Pro uit in maart en later dat jaar volgde de Motorola Edge 30 Ultra. De Edge 30 Pro had een adviesprijs van 799 euro, de Ultra kostte 899 euro.

De gloednieuwe Motorola Edge 40 Pro kost 100 euro meer dan zijn voorganger en evenveel als de Ultra van vorig jaar: 899 euro. We hebben ‘m de afgelopen weken als daily driver gebruikt en in deze review nemen we je mee langs onze bevindingen.

Het reviewmodel van de Edge 40 Pro ter beschikking gesteld door Motorola.

Design is gepolijste parel

Wij hebben de zwarte Motorola Edge 40 Pro getest en die heeft een mooi en kleurrijk effect. Als er licht op de achterkant schijnt, zie je daardoor allerlei kleine sprankeltjes. Het design is ingetogen, met een klein vierkant camera-eiland op de achterzijde waarin drie camera’s zijn verwerkt. Het eiland heeft een glimmende afwerking; net even anders dan bij de reguliere Edge 40. Ook het Motorola-logo zien we op de achterzijde.

De rechterkant biedt plaats aan de aan/uit-knop en volumeknoppen. Die zijn van metaal en zitten een beetje los in de behuizing, maar klikken wel fijn. Aan de boven- en onderkant vinden we een speaker en de rechterkant is vrij van aansluitingen. Het simkaartslot en de usb-c-poort zijn ook aan de onderzijde geplaatst. Naast een fysieke sim biedt de 40 Pro plaats voor een zogenaamde esim.



De Edge 40 Pro ligt goed in de hand, maar is wel erg glad. Een hoesje is dan ook geen overbodige luxe, want het toestel glijdt zo van de bank. De schermranden zijn afgerond, wat chic oogt. De randen rondom het display zijn niet opvallend dik en de enkele frontcamera is verwerkt in een klein gaatje in het display. Deze smartphone is zeker niet de meest opvallende, maar ziet er luxeus uit én voelt zo aan.

Scherm is kleurrijk en vloeiend

Motorola heeft het toestel uitgerust met een prima display van 6,67 inch met een resolutie van 2400 bij 1080 pixels. Dat is niet overdreven hoog, maar ziet er nog steeds prima uit. Tevens zorgt dat ervoor dat de accu minder wordt belast en dat is natuurlijk altijd goed.

Het gaat om een kleurrijk amoled-scherm dat 1 miljard kleuren kan weergeven. De standaard live wallpaper toont allerlei organische vormen, die bewegen in allerlei kleuren en dat is een mooie binnenkomer. De ververssnelheid is handmatig in te stellen en bedraagt maximaal 165Hz. Dat is een stuk meer dan veel concurrerende toestellen bieden met een maximale ververssnelheid van 120Hz.

Je kunt spelen met een automatische instelling, maar het scherm ook instellen op een frequentie van 60Hz of 120Hz. De 165Hz-modus wordt trouwens niet altijd volledig gebruikt, maar alleen bij specifieke apps of games. Instellingen voor de kleurtemperatuur van het scherm, het always-on-display of flikkerpreventie vind je ook bij de Edge 40 Pro.

De kijkhoeken, contrast en helderheid zijn in orde. Over dat laatste pocht Motorola niet in het marketingmateriaal zoals we bijvoorbeeld wel zagen bij de Xiaomi 13-serie of Galaxy S23’s van Samsung. In de praktijk is het scherm van de Motorola, ook in direct zonlicht, prima af te lezen.

Hardware is toereikend voor elke taak

We wijden er niet te veel over uit, want de hardware van de Motorola Edge 40 Pro is om je vingers bij af te likken. Het gaat om een combinatie van de bloedsnelle Snapdragon 8 Gen 2-chip, bijgestaan door 12GB werkgeheugen en 256GB interne opslagruimte. Dit zorgt ervoor dat je alles kunt doen met het toestel wat je maar wil. Van multitasken tot zware 3D-games spelen, de smartphone draait z’n hand er niet voor om.

Er zijn stereospeakers aanwezig die ‘Dolby Atmos’-geluid bieden. Nu is er natuurlijk maar weinig ruimte in een smartphone, dus verwacht geen wonderen. Toch is het geluid goed, ook op hogere volumes en er is zelfs wat bass aanwezig. De 40 Pro bevat ook een IP68-certificering en is daardoor stof- en waterdicht. Even afspoelen onder de kraan is daarom geen probleem. Tot slot is er een laagje Gorilla Glass Victus aanwezig op het scherm, waardoor krasjes en beschadigingen minder snel ontstaan.

Motorola staat erom bekend dat een kale versie van Android te gebruiken en dat kunnen we waarderen. De smartphone draait op Android 13 met de MyUX-schil. Daar zijn minimale aanpassingen bij doorgevoerd en een aantal eigen apps voorgeïnstalleerd.

Zo is er Family Space, waarmee je een kindvriendelijke omgeving kunt creëren. Andere Moto-apps zijn er voor extra beveiliging, live wallpapers of de Ready For-app. Daarmee koppel je het toestel aan extern schermen en apparaten om zo productiever te werken. We zien ook een Dolby Atmos-app, Candy Crush is al geïnstalleerd en ook Phone Guard vinden we al op de telefoon.



Je kunt aan de slag met vormen en kleuren van icoontjes, maar ook het lettertype aanpassen. De afgeronde randen lichten op bij een binnenkomende notificatie; handig als het toestel op z’n kop op tafel ligt.

Fijn is dat Motorola een prima updatebeleid hanteert. Je krijgt in de toekomst drie grote Android-updates, dus tot en met Android 16 zit je goed. Daarbij krijgt het toestel ook vier jaar lang beveiligingspatches om kwaadwillenden buiten de deur te houden.

Wel maken we daarbij de opmerking dat aan de uitrol van Android-versies en de snelheid daarvan gesleuteld mag worden. Zo draait het huidige vlaggenschip – de Edge 30 Ultra – op het moment van schrijven nog steeds op Android 12, terwijl de Android 14-update binnenkort wordt onthuld door Google.

Camera’s zijn veelzijdig en fijn in gebruik

De primaire camera heeft een resolutie van 50 megapixel, biedt ondersteuning voor autofocus en ook optische beeldstabilisatie is aanwezig. Trillingen van je hand beïnvloeden de foto’s of video’s die je maakt daardoor niet.

Foto’s worden standaard gemaakt in een resolutie van 12,5 megapixel, waarbij pixel binning om de hoek komt kijken. Dat betekent dat (in dit geval) vier pixels worden samengevoegd tot een enkele. Plaatjes hebben zo meer details, betere kleuren en een hoger contrast. In de praktijk zien de plaatjes er veelal goed uit en kleuren zijn niet verzadigd vastgelegd, maar juist realistisch. Je kunt ook foto’s maken in een 50 megapixel-resolutie, maar dat kost veel opslagruimte en voegt weinig toe.

Opvallend is dat het vaak voorkomt dat de viewfinder de kleuren niet helemaal goed lijkt weer te geven ten opzichte van het eindresultaat. Zo zijn zonnige luchten op beeld vaak uitgebeten, terwijl dat op de kiekjes zelf gewoon fijn en blauw is.

Ook heeft de Edge 40 Pro een nachtmodus, waardoor de sluitertijd aanzienlijk wordt verlengd. Daardoor valt er meer licht op de sensor, waardoor er betere foto’s worden gemaakt. Check daarvoor de plaatjes hieronder, die we met én zonder nachtmodus hebben gemaakt.

Je kunt ook aan de slag met de groothoeklens, die eveneens een resolutie van 50 megapixel heeft. Je gebruikt de camera om meer vast te leggen van de omgeving, architectuur of bijvoorbeeld een grote groep mensen.

Met de derde lens maak je foto’s waarbij je twee keer digitaal in kunt zoomen. Deze optie is fijn, maar we hadden graag meer zoom gezien. Met een Galaxy S23 of Google Pixel 7 Pro haal je de beelden namelijk respectievelijk 3,2 of 5 keer dichterbij met optische zoom. In onderstaande galerij staan aan de linkerkant foto’s gemaakt met de groothoeklens, in het midden met de hoofdcamera en aan de rechterzijde met twee keer zoom.

Dan is er nog de portretmodus, waarbij je kunt spelen met verschillende scherptediepte-effecten en afstanden. Zo kun je kiezen voor een breed (35mm), normaal (50mm) of close up-perspectief (85mm). De kiekjes hieronder zijn gemaakt in de normale modus.

Selfies maak je standaard in een resolutie van 15 megapixel, met de frontcamera van 60 megapixel. Ook daarbij worden namelijk pixels samengesmolten. Een leuke mogelijkheid is tot slot dat je close-ups kunt schieten met de groothoeklens. Zo leg je objecten van dichtbij toch haarscherp vast.

Opladen gaat bijzonder snel

De accucapaciteit van de Motorola Edge 40 Pro bedraagt 4600 mAh en in combinatie met de krachtige, maar energiezuinige processor kom je de dag makkelijk door. Daarbij stond de helderheid op ongeveer 50 procent en de ververssnelheid van het display op 165Hz. Schakel je die naar ‘automatisch’, dan kun je nog wat extra uren uit de batterij persen.

Motorola levert nog een oplader mee, en wat voor één. De stekker zorgt ervoor dat je het toestel op kunt laden met maximaal 125 Watt. Is het toestel helemaal leeg, dan is vijf minuten aan de lader genoeg om de telefoon voor een derde op te laden. Na tien minuten is dat zo’n 60 procent en met een kleine 25 minuten zit de Edge 40 Pro helemaal vol.

Tank je liever draadloos accusap, dan gaat dat met maximaal 15 Watt. Leg je je smartwatch of draadloze oordopjes op de achterkant, dan kun je ze ook van stroom voorzien.

Conclusie Motorola Edge 40 Pro review

Met de Edge 40 Pro brengt Motorola een toestel op de markt in een druk prijssegment. De smartphone kan echter prima de strijd aan met de gevestigde orde, want hij heeft veel in zijn mars. Zo zien we een fraai en vloeiend scherm, snelle hardware, een stel veelzijdige camera’s en een accu die niet snel leeg is en ook nog eens snel oplaadt. Daarbij is de software fijn in gebruik en ook de updatebelofte is beter dan ooit. Wel moeten we afwachten hoe snel we daadwerkelijk updates gaan zien, want dat blijft een pijnpuntje. Zoek je een toestel rond deze prijs, dan moet je de Edge 40 Pro echter zeker meenemen in je overwegingen.

Motorola Edge 40 Pro kopen

De Edge 40 Pro is te koop in een geheugenvariant (12GB/256GB) voor 899 euro en is verkrijgbaar in twee kleuren. Het blauwe model is exclusief verkrijgbaar via de webshop van Lenovo aldus de fabrikant, maar inmiddels ook steeds vaker te vinden bij andere webwinkels.

Koop je het toestel los, bekijk dan ook onze sim only-vergelijker. Uiteraard is het ook mogelijk om de Motorola Edge 40 Pro te combineren met een abonnement.

