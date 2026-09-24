Motorola Edge 70 Max review: 60% high-end, 40% budgettelefoon

Een goed oled-scherm, snelle chip en een grote accu: dat zijn de beloftes van de Motorola Edge 70 Max, die we in deze review uitgebreid aan de tand voelen. Is het toestel zijn 699 euro waard?

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Motorola Edge 70 Max review

Motorola maakt ieder jaar een heleboel verschillende smartphones in zijn Edge-serie, die vooral bestaat uit luxe middenklassers. Nieuw dit keer is de Motorola Edge 70 Max. Met zo’n naam verwacht je waarschijnlijk dat het gaat om het beste, meest uitgebreide model met de dikste specificaties.

Dat is maar ten dele waar. Hij heeft inderdaad het grootste scherm, de snelste chip en de grootste accu, maar qua camera’s is dit juist de minste van alle Edge 70-telefoons. Motorola lijkt de Max te zien als een werkpaard: krachtig en betrouwbaar, maar niet per se voorzien van allerlei tierelantijnen.

Er is maar één variant te koop van dit toestel. Die heeft 8GB werkgeheugen, 256GB opslag en een adviesprijs van 699 euro. In deze review van de Motorola Edge 70 Max lees je of dat een goede deal is.

Het reviewexemplaar van de Edge 70 Max is beschikbaar gesteld door Motorola.

In het kort

Wie weinig geeft om camera’s, doet met de Motorola Edge 70 Max een prima koop. Toch moet de prijs nog wel een beetje gaan dalen voordat we deze opgevoerde middenklasser volmondig kunnen aanbevelen. Ook het updatebeleid is een pijnpuntje.

Pluspunten Goed oled-scherm

Goed oled-scherm Prima prestaties

Prima prestaties Lange accuduur Minpunten Camera’s matig voor deze prijsklasse

Camera’s matig voor deze prijsklasse Updatebeleid kan beter

Niet bedoeld voor fotografen

We zeiden het al: ondanks de naam ‘Max’ waren de camera’s van deze smartphone duidelijk geen speerpunt voor Motorola. Ze zijn minder goed dan die van de (goedkopere) Edge 70 Pro, die een betere groothoeklens heeft én een telelens met 3x optische zoom. De Max beschikt alleen over een 50 megapixel-hoofdcamera, gelukkig wel met een vrij grote sensor, en een simpele 8 megapixel-groothoeklens.

De hoofdcamera presteert heel behoorlijk met mooie kleuren een goed, maar niet overdreven contrast. Met tegenlicht gaat hij niet altijd goed om, al geldt dat voor veel smartphones. Je kunt in de app ook kiezen voor 2x zoom. Omdat de Edge 70 Max geen telelens heeft, gaat het daarbij om digitale zoom. Dat levert door de prima sensor nog steeds aardige plaatjes op, al ogen ze wel iets minder scherp.

2x 2x

Groothoeklens

De groothoeklens heeft niet alleen een lage resolutie van 8 megapixel, maar ook een erg kleine sensor. Dat zie je vooral in de hoeken, die vaak erg wazig zijn. Soms, zoals in de meest rechtse foto hieronder, gaat de belichting ook flink de mist in. Het landhuis is veel te donker. De scherpte in het centrum van de kiekjes valt echter niet tegen. Motorola heeft waarschijnlijk het maximale uit de matige hardware geperst.

Toch krijg je voor 700 euro wel heel weinig camera(‘s). Er zijn in deze prijsklasse bijvoorbeeld amper andere smartphones te vinden zonder telelens. Het is duidelijk dat Motorola zich met de Max vooral richt op prestaties en uithoudingsvermogen.

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Geen nepleer, wel een goed scherm

Veel Edge-toestellen hebben nepleer op de achterkant, dat voor een fijne grip zorgt. Bij de Max koos Motorola voor ‘gewoon’ glas. Daardoor is het toestel een stuk gladder en ook minder onderscheidend ten opzichte van andere merken. Het ontwerp ziet er netjes, maar ook een beetje dertien in een dozijn uit. Gelukkig zit er wel een hoesje in de doos, waarmee je de telefoon kunt beschermen tegen ongelukjes.

Het camera-eiland is vrij klein, maar steekt helaas wel voldoende uit om het toestel te laten wiebelen als je het op tafel legt. Met de bouwkwaliteit is verder niets mis. Het aluminium frame maakt dat hij tegen een stootje kan en dankzij de IP68/69-certificatie is de Max goed bestand tegen stof en water.

Met 6,82 inch behoort het oled-scherm van dit toestel tot de grootste op de markt. Het is ook kwalitatief een prima display, dat een hoge resolutie biedt van 3168 bij 1440 pixels en een maximale ververssnelheid van 144Hz. In de meeste scenario’s zul je echter niet boven de 120Hz uitkomen, wat er nog altijd zeer soepel uitziet. Het gaat om een luxe ltpo-paneel dat ook kan terugschakelen naar 1Hz om de batterij te sparen. Dat is in deze prijsklasse zeker niet vanzelfsprekend.

Het is een uitstekend scherm, dat op zonnige dagen een hoge helderheid haalt. Wanneer je die door het toestel zelf laat bepalen tenminste. Als je handmatig met de sliders gaat schuiven, is het display duidelijk een stuk minder fel. Dat vinden we een beetje jammer, want als je kiest voor automatische helderheid is de kans groot dat het scherm regelmatig te fel of juist niet fel genoeg is.

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Snelle motor loopt als een zonnetje

Deze Max is veruit het snelste toestel uit de Edge 70-serie. Hij draait op een Snapdragon 8 Gen 5-chip, wat tot voor kort één van de beste processoren op aarde was. Hij zit ook in de veel duurdere Signature, het absolute paradepaardje van Motorola. We hebben dan ook geen klachten over de prestaties van de Max. Tijdens het testen haperde de smartphone nooit.

Toch moet je niet denken dat hij net zo goed is als de Signature. Daar zit namelijk 16GB werkgeheugen in, terwijl deze Max het met de helft moet doen. 8GB dus. Dat kan tijdens het spelen van 3D-games of het uitvoeren van AI-toepassingen voor beperkingen zorgen. Wie minder zware apps draait, zal voorlopig minder grote verschillen merken. Met 256GB opslag heb je voldoende ruimte voor je bestanden.

De stereospeakers halen een respectabel volume, maar klinken wel een tikje dun en zouden iets meer bas kunnen gebruiken. Ontgrendelen doe je met de vingerafdrukscanner. Het gaat om een relatief simpele, optische variant die niettemin behoorlijk goed werkt. Alleen in de regen weigert hij de eerste keer soms dienst.

Veel fabrikanten bieden tegenwoordig minimaal vier grote nieuwe versies van Android aan en vijf jaar beveiligingsupdates. Google en Samsung ondersteunen veel toestellen nog langer: zeven jaar. Motorola zelf doet dat ook met de al genoemde Signature.

Helaas is het updatebeleid bij deze Edge 70 Max een stuk minder genereus. Hij draait op Android 16 (en dus niet op het ook al beschikbare Android 17) en krijgt slechts drie upgrades. Je eindigt daarmee op Android 19. Beveiligingspatches rollen vijf jaar uit. Het kan er nét mee door, maar Motorola loopt wel achter op de concurrentie.

Gelukkig blijft de fabrikant qua software dicht bij het rauwe Android. Je zult wel een paar voorgeïnstalleerde games aantreffen, maar geen apps van bijvoorbeeld LinkedIn of Temu, zoals bij veel Chinese merken. Dat is fijn, al doet het toestel tijdens de installatie wel een heleboel suggesties om extra apps te downloaden. Die kun je natuurlijk gewoon negeren.

Genoeg prik voor twee dagen gebruik, snel opladen

Luxe went snel. Nog maar een paar jaar geleden waren er amper smartphones waarmee je twee dagen zonder stopcontact kon. Tegenwoordig is een accu van 7100 mAh, die Motorola in deze Max stopte, niet eens meer zo héél bijzonder. Toch blijft het natuurlijk fijn als je een toestel vrijwel onmogelijk binnen een dag leeg kunt trekken. We haalden gemiddeld tien uur schermgebruik en dat is uitstekend.

Opladen kan met maximaal 90 watt, waardoor je binnen een uur van 0 naar 100 procent gaat. Leg je jouw telefoon liever op een draadloze lader? Dat kan ook! De snelheid bedraagt dan 25 watt. Er zitten magneetjes in het toestel, waardoor je zonder hoesje aan de slag kunt met magnetische laders. Die hebben als voordeel dat ze altijd op de juiste plek vastklikken. Zo gaat er zo min mogelijk energie verloren.

Conclusie Motorola Edge 70 Max review

Het is een beetje een malle jongen, die Motorola Edge 70 Max. Het merendeel van het toestel schreeuwt high-end. Het scherm en de bouwkwaliteit zijn erg goed, de chip is lekker snel en met die grote accu kom je niet snel zonder prik te zitten. Als de overige specificaties ook zo goed waren, zou de adviesprijs van 699 euro bijzonder schappelijk zijn.

Helaas: voor niets gaat de zon op. De hoofdcamera is redelijk, maar de groothoeklens is zwak en een telelens ontbreekt. Daar komt bij dat het updatebeleid zuinig is, net als de hoeveelheid werkgeheugen.

Wie ‘gewoon’ een snelle smartphone zoekt die lang meegaat, doet met de Edge 70 Max niettemin een prima koop. We zouden wel even wachten tot de prijs richting de 500 euro daalt. Waarschijnlijk gebeurt dat nog voor het einde van dit jaar.

Prijzen en deals

Wil je de Motorola Edge 70 Max na het lezen van deze review kopen? Er is één variant, die over 8GB werkgeheugen en 256GB opslag beschikt. De adviesprijs bedraagt 699 euro, maar er zijn al winkels die hem voor € 609,- naar je opsturen. Je kunt de Max natuurlijk ook aanschaffen in combinatie met een abonnement. Hieronder vind je de beste deals.

Alternatieven

Denk je: ik vind het best een geinig toestel, die Max, maar hij is het nét niet voor mij? Dat komt goed uit, want hieronder vind je drie goede alternatieven.

Poco X8 Pro Max

De Poco X8 Pro Max noemen we wel vaker als alternatief voor allerlei smartphones. Dat is ook niet zo gek, want je krijgt veel waar voor je geld. Hij is ongeveer net zo snel als de Motorola, heeft een vergelijkbaar scherm en een fors grotere accu van 8500 mAh. Verder krijg je vier grote Android-upgrades en zes jaar beveiligingspatches. Alleen de camera’s zijn nog iets eenvoudiger dan die van de Max. Dat vergeef je hem wellicht als je de prijs leest: € 410,48.

Samsung Galaxy S26 FE

De nieuwe Samsung Galaxy S26 FE heeft een adviesprijs van 799 euro, maar koop je nu al voor € 584,-. Het toestel heeft een iets tragere chip dan de Max, maar wel betere camera’s (waaronder een telelens met 3x zoom) en een véél langer updatebeleid. Hij wordt bijgewerkt tot Android 24 en ontvangt beveiligingspatches tot de herfst van 2033. Meer informatie vind je in onze Galaxy S26 FE review.

Samsung Galaxy S26 FE

Motorola Edge 70 Pro

Blijf je liever bij Motorola? Dan is de Edge 70 Pro ook een interessant toestel. Hij heeft een bijna net zo goed scherm, een bijna net zo grote accu en een prima chip, hoewel die wel langzamer is dan het exemplaar in de Max. Bovendien zijn de camera’s aanzienlijk beter. Omdat hij al een tijdje in de winkel ligt, is de prijs gedaald van 599 euro naar € 469,-. Check ook zeker onze review.

Review op Android Planet

Op Android Planet testen we het hele jaar door de nieuwste smartphones, van budgettoestellen tot telefoons die 1000 euro (of zelfs meer) kosten. Dit doen we met een team van redacteurs dat al jaren in de ‘smartphonewereld’ actief is en al heel wat telefoons voorbij heeft zien komen – én dus heeft getest. We beschikken over de nodige ervaring.

De reviews stellen we – net als alle andere content op de website – met veel tijd, zorg en aandacht samen. Zo weet jij als lezer precies wat je van de geteste smartphone kan verwachten en wat de belangrijkste plus- en minpunten zijn.

In de reviews gaan we de diepte in, maar wel op een begrijpelijke manier. We willen immers dat iedereen het verhaal begrijpt en uiteindelijk weet hoe goed (of slecht) het geteste apparaat is. De smartphones die we testen gebruiken we minimaal een week als daily driver. Hierdoor weten we precies hoe de nieuwste telefoons in de praktijk bevallen.

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