Motorola Edge review: prima terugkeer in het hogere prijssegment

Met de Edge brengt Motorola voor het eerst sinds lange tijd een duurdere smartphone uit. Weet de fabrikant ook in dit prijssegment te overtuigen? Je leest het in deze Motorola Edge review.

Motorola kennen we voornamelijk van de goede en complete budgetsmartphones die het bedrijf uitbrengt, zoals de Moto G8 Power en Moto G8 Plus. Met de Edge introduceert het bedrijf nu echter een veel duurdere telefoon. Waar de meeste Motorola-toestellen 300 euro of minder kosten, heeft de Edge een adviesprijs van 599 euro. Dat is redelijk uniek, want Motorola heeft al een hele tijd geen duurdere smartphones meer uitgebracht.

Het goede nieuws: het is Motorola gelukt om ook in deze hogere prijsklasse een goed toestel neer te zetten. Het minder goede nieuws is dat de Motorola Edge ook duidelijke minpunten heeft, die er misschien voor zorgen dat deze smartphone niet voor jou is. Toch zijn we positief verrast door de Edge en in deze review vertellen we je er alles over.

Prachtig design met gebogen schermranden

De Motorola Edge valt vooral op door het design en dankt zijn naam aan de gebogen schermranden. Die randen buigen bijna 90 graden om de behuizing heen en daarom zijn ze veel meer gekromd dan dat je gewend bent. Het geeft de smartphone een unieke look en omdat de randen erg dun zijn, bestaat bijna de hele voorkant uit scherm. Alleen aan de onderkant zit een iets dikkere rand, zoals je op de foto hieronder ziet.

Het scherm zelf is 6,7 inch groot en heeft een resolutie van 2340 bij 1080 pixels, wat zorgt voor een pixeldichtheid van 385 ppi. Dit is niet bijzonder hoog, maar goed genoeg om mooie en scherpe beelden te produceren. Sterker nog: het scherm ziet er uitstekend uit en is ideaal voor als je veel films en series op je telefoon kijkt, of graag games speelt. Het display heeft bovendien een hogere ververssnelheid van 90Hz, wat voor vloeiende beelden zorgt.

Omdat het gaat om een oled-scherm, spatten kleuren van het display af en is zwart ook echt zwart. De maximale helderheid is goed genoeg, maar had iets hoger gemogen omdat het in fel zonlicht soms lastig is om het scherm af te lezen. Tot slot zit er in het display een klein gaatje voor de selfiecamera. Die is klein en daardoor heb je er nooit last van.

Door de gebogen randen ligt de Motorola Edge fijn in de hand en tijdens mijn testperiode heb ik geen last gehad van onbedoelde aanrakingen, die iets op het scherm activeren. Wel zie je – omdat de randen zo gebogen zijn – dat het display aan de zijkanten iets donkerder zijn als je de Edge recht voor je houdt. Dit is niet heel storend, maar wel iets om rekening mee te houden.

Schermproblemen

Helaas lijkt het scherm van de Motorola Edge wel wat problemen te hebben. Tijdens mijn testperiode verschenen bijvoorbeeld klein paarse vlekjes aan de zijkanten van het display, vooral wanneer ik de telefoon langere tijd gebruikte. De vlekjes verdwenen wanneer ik het toestel eventjes weglegde, maar kwamen vervolgens ook weer terug.

Na het resetten van het toestel heb ik de problemen niet meer gezien, maar het is onduidelijk waar ze precies vandaan komen. Online zijn meerdere verhalen over de schermproblemen te vinden, dus het lijkt erop dat het niet specifiek met ons reviewexemplaar te maken heeft.

Functies van de schermranden

Hoewel de gebogen schermranden er vooral zijn om de Motorola Edge er mooi en uniek uit te laten zien, voegen ze ook functioneel iets toe. In de Moto-app kun je bijvoorbeeld de Randverlichting-optie inschakelen, waarmee je ermee zorgt dat de randen oplichten bij een notificatie. Dit werkt vooral goed als je de smartphone met het scherm naar beneden op tafel legt.

Ook kun je een balkje op de rechter schermrand plaatsen, waarmee je vervolgens app-snelkoppelingen opent als je er overheen veegt. Dit werkt in principe goed en is handig als je altijd snel toegang wil tot een bepaalde set apps. Ook kun je twee keer op het balkje tikken om de schermranden ‘uit te schakelen’. Hierdoor wordt bijvoorbeeld tekst in apps – die net op de gebogen randen wordt weergegeven – verplaatst naar het platte gedeelte van het display. Dat leest net iets makkelijker.

Hardware en vingerafdrukscanner

De Motorola Edge beschikt over de nieuwe Snapdragon 765-chip, met 6GB aan werkgeheugen en 128GB aan opslagruimte. De processor is lekker krachtig en zorgt voor uitstekende prestaties: alles draait erg vloeiend en dankzij het 90Hz-scherm voelt de smartphone razendsnel aan. Tijdens mijn testperiode merkte ik eigenlijk geen verschil qua snelheid met smartphones die honderden euro’s duurder zijn.

Dankzij de nieuwe chip ondersteunt de Motorola Edge ook 5G. Helaas heb je hier op dit moment nog weinig aan in Nederland, aangezien 5G nog niet volledig beschikbaar is en de huidige snelheidsverbeteringen klein zijn. Het is natuurlijk wel fijn dat 5G-ondersteuning aanwezig is, omdat de Edge daarmee klaar is voor de toekomst.

Ook heeft de Motorola Edge – in tegenstelling tot veel concurrenten – ‘gewoon’ een koptelefoonaansluiting, waardoor je ook je bedrade headset of oordopjes kunt gebruiken. Verder is er ondersteuning voor nfc en bluetooth 5.1 en zijn er stereospeakers aanwezig, waardoor het geluid luid klinkt. De Edge is dus een behoorlijk complete smartphone en dat is een duidelijk pluspunt.

De vingerafdrukscanner van de Motorola Edge zit onder het scherm, en helaas werkt die niet zo snel als dat je zou willen. Het probleem is vooral dat de vingerafdrukscanner niet heel consistent is: soms gaat het ontgrendelen snel en zonder problemen, en soms werkt ‘ie gewoon niet mee. Dit is jammer, want daarom komt het af en toe voor dat je patroon of pincode invoeren simpelweg sneller is, en dat hoort niet.

Fijne software, matig updatebeleid

Over de software van de Motorola Edge hebben we gemengde gevoelens. Aan de ene kant is de software van het toestel zelf erg fijn in gebruik. Motorola kiest – zoals altijd bij zijn smartphones – voor een bijna kale versie van Android, zonder teveel aanpassingen en voorgeïnstalleerde apps.

Op de Edge staat de nieuwe MyUX-skin van Motorola. De software is alsnog ‘schoon’ en simpel, maar geeft je iets meer opties om zaken te personaliseren. Zo kun je de kleurtjes, pictogrammen en lettertypen aanpassen en bijvoorbeeld kiezen uit meerdere vingerafdrukanimaties. Je hebt niet enorm veel opties, maar het is geinig en handig dat ze er zijn.

Helaas heeft één van de grootste nadelen van de Motorola Edge ook te maken met de software. Het updatebeleid van de fabrikant is nogal matig, want in de praktijk betekent dat de Edge slechts één grote Android-update krijgt. Omdat de Edge op Android 10 draait, kun je dus alleen een upgrade naar Android 11 verwachten. Voor een smartphone van 599 euro kan dat eigenlijk echt niet.

Ook qua beveiligingsupdates doet Motorola het niet geweldig: de Edge krijgt er één per kwartaal en dat is minder dan vrijwel alle andere smartphones in deze prijsklasse. Het is gek dat Motorola bij de Edge precies hetzelfde updatebeleid hanteert als bij de veel goedkopere Moto G-telefoons. Dit kan (en moet) dus echt beter, want op dit gebied loopt Motorola flink achter op de concurrentie.

Goede camera’s, maar niet geweldig

Op de achterkant van de Motorola Edge zitten drie camera’s en een Time of Flight-sensor. Het gaat om een primaire camera van 64 megapixel, 16 megapixel-groothoeklens en telelens van 8 megapixel. De primaire camera voegt pixels samen om tot mooiere plaatjes te komen en maakt daarom foto’s in 16 megapixel. Het is mogelijk om handmatig in de volledige 64 megapixel te fotograferen, maar plaatjes zien er dan niet beter uit.

De camera’s van de Motorola Edge zijn goed, mits je overdag fotografeert. Bij veel daglicht legt de smartphone veel detail vast, zien kleuren er goed en waarheidsgetrouw uit en is het dynamisch bereik dik in orde. Dit geldt ook voor de groothoeklens, waarmee je makkelijk ‘uitzoomt’ om zo meer op de foto te zetten. Ideaal voor als je wijde omgevingen wil fotograferen, of een juist een kiekje van heel dichtbij wil maken.

Met de groothoeklens maak je namelijk ook macrofoto’s en die zien er goed uit. Omdat de 16 megapixel-groothoeklens wordt gebruikt, hebben foto’s simpelweg meer detail dan bij de 2 of 5 megapixel-macrocamera’s die je tegenwoordig bij veel andere Android-telefoons ziet. De telelens is handig om zaken in beeld dichterbij te halen, maar de foto’s die je hiermee maakt ogen niet zo goed als de kiekjes die de primaire camera maakt.

In het donker is het een heel ander verhaal, want dan presteert de Motorola Edge niet al te best. Foto’s hebben veel ruis, er ontbreekt zichtbaar detail en alles oogt flets en uitgewassen. De nachtmodus helpt een beetje, maar maakt foto’s niet veel beter. Al met al zijn de camera’s goed (behalve als het donker is), maar we hadden eigenlijk wel iets meer verwacht.

Uitstekende accuduur als groot pluspunt

Waar er dus best wat is aan te merken op de camera’s, weet de accuduur van de Motorola Edge te overtuigen. De 4500 mAh-accu is lekker groot en ondanks het grote 90Hz-scherm levert de smartphone niet in op zijn uithoudingsvermogen. Tijdens mijn testperiode ging het toestel zonder problemen anderhalve dag mee, waarbij ik het toestel intensief gebruikte. Ben je een wat minder intensieve gebruiker, dan is twee dagen zonder opladen geen probleem.

Motorola levert een bescheiden 18 Watt-snellader mee met de Edge en omdat de accu behoorlijk groot is, duurt het opladen ook lang. Het volledig opladen van de smartphone neemt meer dan twee uur in beslag en na een half uur heb je pas 40 procent van de accu gevuld.

Het opladen gaat minder snel dan bij concurrerende smartphones, maar daar staat tegenover dat je de Edge niet zo vaak hoeft op te laden vanwege de goede accuduur. Draadloos opladen ontbreekt overigens ook en hoewel dat een beetje jammer is, vinden we het logisch dat Motorola deze functie weglaat – waarschijnlijk om de prijs te drukken.

Conclusie Motorola Edge review

Waar we de budgettoestellen van Motorola vaak zonder problemen kunnen aanraden, ligt dit bij de Edge ietsjes anders. De Motorola Edge is een smartphone die grotendeels weet te overtuigen en ook veel waar voor zijn geld biedt. Hij heeft een prachtig design, goed scherm, lekker snelle hardware en lange accuduur. Ook de software van Motorola is erg fijn in gebruik, waarbij het leuk is dat je nu iets meer opties hebt dan voorheen.

Wel hadden we graag gezien dat de camera’s in alle situaties goede foto’s zouden maken. Daarnaast is het updatebeleid nogal matig, zeker voor een toestel dat 599 euro kost. Kun je daarmee leven, dan haal je met de Motorola Edge een goede, maar geen perfecte smartphone in huis.

