Motorola Moto G 5G Plus review: betaalbare 5G-smartphone maakt indruk

De Motorola Moto G 5G Plus combineert snelle hardware, een 90Hz-scherm, grote accu en 5G-ondersteuning met een adviesprijs van 349 euro. Dit klinkt bijna te mooi om waar te zijn, en in deze review lees je of dit ook echt zo is.

Met de Moto G 5G Plus brengt Motorola zijn eerste 5G-smartphone in de Moto G-lijn uit. Deze serie toestellen combineren goede specificaties met een relatief lage prijs. Hoewel de Moto G 5G Plus met 349 euro duurder is dan bijvoorbeeld de Moto G8 Power en Moto G Pro, is de prijs-kwaliteitverhouding dik in orde.

Sterker nog: voor 349 euro heeft de nieuwe Moto-telefoon heel veel te bieden. In deze review bespreken we alle features en plus- en minpunten van het 5G-toestel. Een klein voorproefje: de Moto G 5G Plus is één van de beste smartphones die het bedrijf tot nu toe heeft uitgebracht.

Strak design, maar wel plastic

De Motorola Moto G 5G Plus heeft een behuizing van plastic en dat klinkt erger dan dat het is. De smartphone ziet er mooi uit, waarbij we vooral de blauwe kleur van het toestel kunnen waarderen. De Moto G 5G Plus voelt stevig aan, is met 207 gram relatief zwaar en kan door het plastic tegen een stootje.

Daarnaast is de telefoon volgens Motorola spatwaterbestendig, waardoor het geen probleem is als je wat water knoeit of het toestel tijdens een lichte regenbui gebruikt. Verder heeft de Moto G 5G Plus een koptelefoonaansluiting voor bedrade headsets en dat is een handige feature om te hebben.

Verder zit aan de onderkant van de behuizing een usb-c-poort, enkele speaker (die redelijk klinkt) en aan de linkerkant zien we een aparte Google Assistent-knop. Dat laatste is handig, maar de knop heeft een onhandige plek omdat ‘ie veel te hoog zit. Daardoor is het moeilijk om de knop in te drukken als je rechtshandig bent.

De schermranden van de Moto G 5G Plus zijn redelijk dun, maar het display is zeker niet voorkantvullend. De randen aan de zijkanten zijn dunner dan die aan de bovenkant, en onderaan is een dikke ‘kin’ aanwezig. Dit is niet storend, maar het scherm is dus niet zo voorkantvullend als bij de duurdere Motorola Edge.

90Hz-scherm met twee selfiecamera’s

Het scherm van de Moto G 5G Plus is met 6,7 inch behoorlijk groot en daardoor onmogelijk om met één hand te bedienen. Door de beeldverhouding van 21 bij 9 is het scherm bovendien langgerekt en geschikt voor films die in dit formaat zijn opgenomen. Bij het kijken van films in 21 bij 9 zie je geen zwarte randen en dat is fijn.

Het scherm van de Moto G 5G Plus ziet er goed uit. De resolutie van 2520 bij 1080 pixels zorgt voor scherpe beelden, de maximale helderheid is prima en kleuren zien er mooi uit. Het gaat hier wel om een lcd-display, dat er in de praktijk minder goed uitziet dan een oled-scherm. Dat is een klein minpuntje, maar zeker geen ramp.

Tof is dat het scherm een hogere ververssnelheid van 90Hz heeft. Doordat het scherm vaker wordt vernieuwd, zien beelden en animaties er veel soepeler uit. Dit merk je vooral bij het scrollen op websites en games die dit ondersteunen.

De Moto G 5G Plus staat standaard op de ‘Auto’-modus, waarbij de telefoon zelf bepaalt wanneer het scherm een hoge of normale ververssnelheid heeft. Bij het kijken van video’s is 90Hz bijvoorbeeld niet echt nodig, en door op die momenten terug te schakelen naar 60Hz bespaart de smartphone stroom.

Tot slot zitten in de linker bovenhoek van het scherm twee selfiecamera’s. Die zijn niet – zoals bij de OnePlus Nord – in een soort pilvormige inkeping geplaatst, maar het zijn twee losse gaatjes naast elkaar. De inkepingen zijn klein en vallen nauwelijks op; we hebben ons er tijdens de reviewperiode dan ook niet aan gestoord.

Snelle hardware, 5G en vingerafdrukscanner

De nieuwe Moto-smartphone wordt aangedreven door de Snapdragon 765-chip met 4/6GB aan werkgeheugen en 64/128GB, afhankelijk van welke versie je kiest. De processor zorgt voor uitstekende prestaties en in de praktijk is de Moto G 5G Plus een lekker vlot toestel. Tijdens onze testperiode hebben we alleen kleine haperingen gezien in het multitask-scherm toen er veel apps geopend waren. Die zijn echter niet storend.

De Moto G 5G Plus beschikt over 5G-ondersteuning en is één van de goedkoopste Android-telefoons die geschikt is voor het nieuwe mobiele netwerk. Dat is fijn en netjes, al heb je er in Nederland nog niet heel veel aan. 5G is hier nog niet breed beschikbaar en de snelheidsverbeteringen die er zijn, zijn nog klein. Daar komt later pas verandering in.

Ontgrendelen van de telefoon doe je met de vingerafdrukscanner, die aan de rechter zijkant (in de aan/uit-knop) zit verwerkt. Dit is een fijne plek, maar de scanner zit eigenlijk iets te hoog in de behuizing. Dit is in het begin even aftasten, maar na een paar dagen ben je eraan gewend.

De vingerafdrukscanner zelf werkt goed en accuraat en herkent je vinger erg snel. Een geinige feature is ‘aan/uit-aanraking’, waarmee je kunt dubbeltikken op de vingerafdrukscanner om app-snelkoppelingen te openen. Handig, maar het komt af en toe voor dat je per ongeluk twee keer op de scanner tikt en vervolgens het menuutje in beeld ziet verschijnen. Gelukkig kun je de optie ook gewoon uitschakelen in de Moto-app.

Android 10 en updatebeleid

Zoals je zou verwachten, draait de Motorola Moto G 5G Plus uit de doos op Android 10. De software is – zoals we van Moto-telefoons gewend zijn – simpel en ‘schoon’ en Motorola levert nauwelijks eigen apps mee. Hierdoor lijkt de software op stock-Android en dat is wat ons betreft de fijnste versie van Android. Het zorgt er in ieder geval voor dat de Moto 5 5G Plus vlot in gebruik is en door de software heen vliegt.

Net als bij de Motorola Edge is op de Moto G 5G Plus de nieuwe MyUX-skin aanwezig. Die is licht en geeft je vooral meer opties om de software te personaliseren. Zo kun je de kleurtjes, pictogrammen en lettertypen aanpassen en hoewel dat niet enorm veel opties zijn, is het leuk dat je het uiterlijk van de software iets kan aanpassen.

Het updatebeleid van Motorola is helaas niet geweldig. Het bedrijf laat aan Android Planet weten dat de Moto G 5G Plus één grote Android-update krijgt, in dit geval naar Android 11. Daarnaast ontvangt de telefoon twee jaar lang beveiligingsupdates, die ieder kwartaal verschijnen. Dit is niet per se slecht, maar wel karig als je het bijvoorbeeld vergelijkt met de OnePlus Nord.

Dit toestel is ongeveer even duur als de Moto G 5G Plus en heeft veel gemeen, maar krijgt twee grote Android-upgrades en een jaar langer beveiligingsupdates, die bovendien vaker verschijnen. Motorola loopt op het gebied van updates dus achter de feiten aan en dat is jammer.

Vier camera’s achterop zijn prima

In het vierkante ‘camera-eiland’ achterop de Moto G 5G Plus zitten vier camera’s. De primaire 48 megapixel-camera wordt bijgestaan door een 8 megapixel-groothoeklens, 5 megapixel-macrocamera en 2 megapixel-dieptesensor. De normale camera gebruikt een quad bayer-techniek om pixels samen te voegen en levert 12 megapixel-foto’s af.

Primaire camera

Groothoeklens

2x digitale zoom

De camera maakt over het algemeen goede foto’s. Overdag zien kiekjes er lekker scherp en kleurrijk uit, al kan de Moto G 5G Plus soms moeite hebben met veel tegenlicht, bijvoorbeeld als de zon fel schijnt. Dit zie je soms ook bij portretfoto’s, al past de Moto-telefoon het bokeh-effect wel op een goede manier toe. Daardoor zien portretfoto’s er doorgaans fraai uit.

De 8 megapixel-groothoeklens is prima, maar wijkt qua kwaliteit wat af van de primaire camera. Foto’s hebben minder detail en ogen – vooral als het iets donkerder wordt – een beetje uitgewassen. Desondanks presteert de lens bij genoeg daglicht goed en de optie om bredere kiekjes te maken is simpelweg erg handig.

Portretmodus

Macro (1)

Macro (2)

De 5 megapixel-macrocamera is een leuke gimmick, maar maar in een beperkt aantal situaties echt handig. Door de hogere resolutie (veel macrocamera’s hebben slechts 2 megapixel) zien kiekjes er redelijk uit en de autofocus werkt ook aardig. Tot slot is een nachtmodus aanwezig voor foto’s in het donker. Daardoor presteert de primaire camera van de Moto G 5G Plus beter als er weinig licht is, maar op dit gebied is de smartphone zeker geen hoogvlieger.

5000 mAh-accu presteert goed

De Motorola Moto G 5G Plus heeft een forse 5000 mAh-accu en dat is gezien het grote 90Hz-scherm en de 5G-ondersteuning niet zo gek. Over de accuduur kunnen we kort zijn: die is goed, maar niet fantastisch.

Op een volle lading haal je – ook bij redelijk intensief gebruik – zonder problemen het einde van de dag. Toch hadden we stiekem iets meer van de accuduur verwacht, vooral omdat de batterij zo groot is. Het toestel lijkt niet heel energiezuinig te zijn en het is onduidelijk hoe dit komt.

Motorola levert de Moto G 5G Plus met een nieuwe 20 Watt-oplader en dat is netjes. Door de grote accu gaat opladen niet heel snel, maar dat vinden we geen probleem. Na een halfuur opladen zit de smartphone voor zo’n 35 procent en na een uur aan de oplader is dit ongeveer 65 procent. Het volledig opladen van de Moto G 5G Plus duurt ruim twee uur.

Conclusie Motorola Moto G 5G Plus review

Met de Moto G 5G Plus levert Motorola een uitstekende smartphone af, die veel in huis heeft en beschikt over een schappelijk prijskaartje. Het 90Hz-scherm en fraaie design, de hardware, prima accuduur en capabele camera’s zijn dik in orde en door de 5G-ondersteuning is de telefoon klaar voor de toekomst.

Hoewel de software fijn in gebruik is, valt het updatebeleid van Motorola tegen en we vinden het jammer dat de vingerafdrukscanner en andere knoppen onhandig geplaatst zijn.

Daarnaast ondervindt de Moto G 5G Plus hevige concurrentie van de OnePlus Nord, die – ondanks dat ‘ie 50 euro duurder is – iets meer te bieden heeft. Zo heeft de OnePlus-telefoon een amoled-scherm, veel snellere oplader, meer werk- en opslaggeheugen en het updatebeleid van OnePlus is beter.

Dat neemt niet weg dat de Moto G 5G Plus een prima deal en erg fijn in gebruik is. Motorola laat zien dat je anno 2020 heel veel van een toestel van 349 euro kan verwachten en daarvoor verdient het bedrijf complimenten.

Motorola Moto G 5G Plus kopen

Ben je na het lezen van deze Motorola Moto G 5G Plus enthousiast geworden en wil je de smartphone kopen? Een losse Moto G 5G Plus kost 349 euro en is nu in Nederland te koop. Check onze sim only-prijsvergelijker om een bijpassend sim only-abonnement te vinden.

Uiteraard is het ook mogelijk om de Moto G 5G Plus met een abonnement aan te schaffen. Motorola verkoopt ook een versie met meer werkgeheugen (6GB ipv 4GB) en opslag (128GB ipv 64GB) voor 399 euro.

