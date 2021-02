Motorola Moto G 5G review: degelijk toestel valt tussen wal en schip

De Motorola Moto G 5G is een goede, snelle en betaalbare Android-smartphone, maar toch raden we ‘m je niet aan. Hoe dat zit, lees je in deze review.

Lees verder na de advertentie.

Lees de Motorola Moto G 5G review

Ruim een half jaar geleden publiceerden we op Android Planet de review van de Motorola Moto G 5G Plus, een betaalbare 5G-smartphone met goede prestaties en lange accuduur. Sinds eind vorig jaar is ook de ‘normale’ Moto G 5G beschikbaar, die iets goedkoper maar ook veel minder spannend is.

De afgelopen weken hebben we het Moto-toestel uitgebreid getest. Of het toestel bevalt en zich genoeg weet te onderscheiden, vertellen we in deze review. Lees gauw verder!

Degelijk design is een beetje saai

De Moto G 5G ziet eruit als een echt Motorola-toestel, met een langwerpige behuizing van plastic en Moto-logo achterop met daarin de vingerafdrukscanner. De telefoon is netjes vormgegeven en voelt stevig aan, maar oogt wel een beetje saai. Waar de Moto G 5G Plus nog een toffe, blauwe achterkant heeft en de Moto G9 Power in groen verkrijgbaar is, oogt de Moto G 5G wat neutraler.

De smartphone is met 212 gram behoorlijk zwaar, al vinden we dit zelf niet zo’n probleem. Fijn is dat de Moto G 5G spatwaterbestendig is en dualsim-ondersteuning heeft. Ook aanwezig is een Google Assistent-knop om het slimme hulpje te activeren, maar deze zit iets te hoog in de behuizing. Daardoor is ‘ie moeilijk te bereiken.

Het scherm is 6,7 inch groot en heeft een resolutie van van 2400 bij 1080 pixels. Dit is gangbaar in deze prijsklasse en het display ziet er dan ook prima uit, al had de maximale helderheid wel wat hoger gemogen. In het scherm zit bovenin een gat voor de selfiecamera, wat op zich netjes oogt, maar je ziet wel wat backlight bleeding bij de randen. Daardoor lijkt het alsof er een soort ‘schaduw’ om het gaatje zit.

Het display van de Moto G 5G heeft verder een standaard ververssnelheid van 60Hz. Hoewel dit prima is en hogere ververssnelheden nog niet de norm zijn bij smartphones van rond de 200 euro, zijn ze wel verkrijgbaar. Het scherm van de Moto oogt dus minder vloeiend en dat is een klein nadeel.

Hardware: 5G voor iedereen

Op de interne hardware van de Moto G 5G is weinig aan te merken. De smartphone wordt aangedreven door een Snapdragon 750G-processor en die is lekker vlot in gebruik. Apps en games worden snel opgestart, je ziet zelden haperingen en ook als je flink gaat multitasken, staat de Moto-telefoon zijn mannetje.

Verder is er 4GB aan werkgeheugen aanwezig en hoewel dat anno 2021 niet heel veel is, merk je er tijdens dagelijks gebruik weinig van. Wel is het een beetje jammer dat er slechts 64GB aanwezig is. Toestellen als de Poco X3 NFC en Moto G9 Power, die allemaal ongeveer hetzelfde kosten als de Moto G 5G, hebben 128GB aan opslag.

Van de 64GB is iets minder dan 50GB beschikbaar voor de gebruiker, dus het kan handig zijn om een micro-sd-geheugenkaartje in het toestel te plaatsen als je meer ruimte nodig hebt voor je apps, foto’s en andere media.

Zoals de naam van de smartphone al verklapt, heeft de Moto-telefoon 5G-ondersteuning. Daardoor is ‘ie klaar voor de toekomst, maar op dit moment heb je nog weinig aan 5G. Het nieuwe mobiele netwerk is nog niet in heel Nederland beschikbaar en de snelheidsverbeteringen zijn op dit moment klein. Daar komt verandering in, maar wel pas volgend jaar.

Draait nog op Android 10

Over de software hebben we – zoals wel vaker bij Motorola-telefoons – gemengde gevoelens. Enerzijds draait de Moto G 5G op een bijna kale versie van Android, die heel fijn in gebruik is. Motorola voegt extra opties toe middels de Moto-app en die zijn ook handig. Anderzijds gaat het wel om Android 10, een al bijna anderhalf jaar oude versie van het mobiele besturingssysteem.

Geen Android 11 dus, al wordt de Moto G 5G op een later moment wel van een update voorzien. Het probleem is dat het daarna klaar is, want Moto G-toestellen krijgen maar één grote Android-versie-update. Beveiligingsupdates ontvang je elk kwartaal en op het moment van schrijven draait de Moto G 5G nog op de patch van november 2020.

We vinden het erg jammer dat Motorola het zichzelf er makkelijk vanaf brengt door de telefoon met oude software te leveren, en ‘m alleen bij te werken naar een Android-versie die eigenlijk al standaard op de smartphone had moeten draaien. Dat kan en moet echt beter, ook in dit prijssegment.

Drie camera’s achterop

Op de achterkant van de Moto-smartphone zit een driedubbele camera. Het gaat om een primaire camera van 48 megapixel, die pixels combineert en zo betere 12 megapixel-foto’s aflevert. Daarnaast zien we een 8 megapixel-groothoeklens voor extra wijde shots en een 2 megapixel-macrocamera voor kiekjes van heel dichtbij.

Bij genoeg daglicht levert de hoofdcamera prima foto’s af, met veel detail en mooie kleuren. Ook het dynamisch bereik is prima, al is de Moto G 5G niet heel consistent. Daardoor komt het soms voor dat de blauwe lucht bijvoorbeeld overdreven licht is. De groothoeklens doet prima zijn werk en is erg handig, maar je moet er wel rekening mee houden dat de kwaliteit minder dan bij de primaire camera.

In het donker gaat de kwaliteit flink achteruit en zie je veel ruis. In de camera-app zit een nachtmodus en hoewel deze vlot werkt, zijn de resultaten middelmatig. Foto’s ogen weliswaar helderder, maar de camerasoftware heeft de neiging om detail dan nogal ‘weg te poetsen’. Dat zien we vaker op budgettelefoons, maar is wel een beetje jammer.

Hoofdcamera

Groothoeklens

Macro

De 2 megapixel-macrocamera is leuk om mee te spelen, maar van de foto’s moet je niet te veel verwachten. De resolutie is simpelweg te laag om goede en scherpe plaatjes vast te leggen. Wel is het handig dat de macrocamera autofocus heeft, waardoor het schieten van een close-up sneller en makkelijker gaat.

Uitstekende accuduur

De accuduur is één van de belangrijkste pluspunten van de Motorola Moto G 5G. De smartphone heeft een batterijcapaciteit van maar liefst 5000 en daardoor houdt ‘ie het lang vol. Tijdens onze testperiode ging het toestel makkelijk een hele dag mee en vaak moesten we ‘m pas na twee dagen opladen.

Wil je een nog betere accuduur, dan is de Moto G9 Power een goede keuze, maar de Moto G 5G weet qua uithoudingsvermogen zeker te overtuigen. Het opladen duurt wel relatief lang. De smartphone heeft een 20 Watt-snellader in het doosje en dat is netjes in deze prijsklasse, maar door de grote accu duurt het simpelweg een tijdje voordat de telefoon helemaal vol zit. Daar kunnen we echter prima mee leven.

Conclusie Motorola Moto G 5G review

De Motorola Moto G 5G is een degelijk toestel zonder spannende functies. Dat is bij betaalbare smartphones normaliter geen probleem, maar in dit geval juist wel. Dit komt vooral doordat andere toestellen van rond de 200 euro opvallende en onderscheidende features hebben. De Poco X3 NFC heeft bijvoorbeeld een vloeiend 120Hz en supersnel opladen, en weet simpelweg meer te bieden voor minder geld.

Ook de Moto G 5G Plus van Motorola, die bovendien iets goedkoper is dan de ‘normale’ Moto G 5G, is een betere deal. Deze telefoon beschikt over een mooier en vloeiender 90Hz-scherm en voelt sneller aan. Daardoor is het moeilijk om de Moto G 5G aan te raden. Het is zeker geen slechte Android-telefoon, maar hij weet op geen enkel vlak boven de concurrentie uit te steken.

Motorola Moto G 5G kopen?

De Motorola Moto G 5G haal je op dit moment voor 229 euro in huis. Check de prijsvergelijker hieronder voor de beste aanbiedingen als je een losse Moto G 5G wil aanschaffen. Het is natuurlijk ook mogelijk om de Motorola Moto G 5G met een abonnement in huis te halen.