Motorola Moto G30 review: goede budgettelefoon met bekende gebreken

De Motorola Moto G30 is door zijn lage adviesprijs, het vloeiende 90Hz-scherm en prima hardware op papier een goede deal. Hoe de smartphone in de praktijk bevalt, lees je in deze uitgebreide review.

Met de Moto G-smartphones laat Motorola al jaren zien dat een goede Android-telefoon niet veel hoeft te kosten. Het bedrijf brengt regelmatig nieuwe toestellen uit en komt nu met een opvolger van de Moto G9-telefoons. Niet de G10 (die werd wel aangekondigd maar verschijnt niet in Nederland), maar de G30. Het toestel lijkt het meest op de Moto G9 Play en is op meerdere punten verbeterd.

Laten we maar met de deur in huis vallen: de Motorola Moto G30 is opnieuw een vlotte en uitgebreide budgettelefoon met een goede prijs-kwaliteitverhouding. Dat maakt ‘m een prima koop, al zijn er wel wat nadelen. In deze review vertellen we je er alles over.

Plastic design is nogal saai

De Moto G30 ziet eruit als een typische Motorola-telefoon en oogt een beetje saai. De behuizing is groot, volledig van plastic maar wel spatwaterdicht. Daardoor hoef je je geen zorgen te maken als je de smartphone gebruikt als het buiten wat licht regent. Het toestel is met 200 gram aan de zware kant, al vinden we dit niet erg.

Omdat de behuizing helemaal van plastic is, voelt de Moto G30 wel echt aan als een goedkope smartphone. Hij is stevig, maar we merkten dat de behuizing soms een beetje kraakt als je ‘m op bepaalde manieren vasthoudt of oppakt. Je hebt dus gauw in de gaten dat dit echt een betaalbare Android-telefoon is.

Het scherm is 6,5 inch groot en heeft nogal dikke randen. Bovenin zit een inkeping voor de selfiecamera en dus geen cameragat, wat moderner (en vooral subtieler) oogt. Door het grote scherm is het moeilijk om de G30 met één hand te bedienen, al is het forse display wel ideaal als je veel video’s kijkt op je telefoon.

90Hz-scherm als grote eyecatcher

Eén van de belangrijkste verbeteringen van de Motorola Moto G30 ten opzichte van de Moto G9-telefoons is de 90Hz-ondersteuning. Dit zien we in het budgetsegment niet vaak en betekent dat het scherm 90 keer per seconde wordt vernieuwd. Daardoor ogen animaties vloeiender en moet de smartphone sneller aanvoelen.

Dat merk je in de praktijk ook, maar niet altijd. Dat komt vooral doordat de hardware net niet snel genoeg is om altijd die 90Hz-ervaring te bieden, en daardoor heeft de Moto G30 soms moeite om je bij te houden. Je ziet af en toe haperingen, maar verder is de Moto G30 een snelle smartphone, die wel degelijk van het 90Hz-display profiteert.

We moeten wel wat kanttekeningen plaatsen bij het scherm. Allereerst is de resolutie van 1600 bij 720 pixels nogal laag en daardoor oogt alles niet zo scherp. Het is zeker geen dealbreaker, maar je moet er rekening mee houden dat er scherpere schermen in deze prijsklasse zijn. Daarnaast is de maximale helderheid niet geweldig; bij veel zonlicht is het lastig om het scherm van de Moto G30 af te lezen.

Prima hardware en veel opslag

De Moto G30 heeft een Snapdragon 662-processor en die kennen we van andere Motorola-telefoons, zoals de Moto G9 Power en Moto G9 Play. De chip is krachtig, energiezuinig en levert goede prestaties. De smartphone draait de meeste apps en games vloeiend en voelt tijdens het dagelijks gebruik lekker vlot aan, ook als je gaat multitasken.

Ook aanwezig is 4G werkgeheugen en 128GB opslagruimte. Vooral dat laatste is netjes, ook omdat je de telefoon nog verder uit kan breiden met een micro-sd-geheugenkaartje. Daardoor heb je altijd genoeg ruimte voor je apps, games, foto’s en opgeslagen Netflix-series. Op de achterkant zit een vingerafdrukscanner en die werkt uitstekend. Tijdens onze testperiode heeft ‘ie nooit dienst geweigerd.

Verder heeft de Moto G30 een koptelefoonaansluiting en bluetooth 5.0 om je (bedrade) koptelefoon aan te sluiten. Met de Google Assistent-knop kun je het slimme hulpje oproepen en hoewel dat misschien handig klinkt, zit de knop te hoog in de behuizing. Daardoor kun je ‘m moeilijk met je vingers bereiken en is het veel makkelijker om de Assistent om andere manieren te activeren.

Zoals we van Motorola gewend zijn, draait de Moto G30 op een bijna kale versie van Android. Het gaat om Android 11, waar Motorola’s MyUX-software overheen is gelegd. In de praktijk komt het erop neer dat de software lijkt op stock-Android, maar iets uitgebreider is dankzij de opties die je in de Moto-app vindt.

Een handige functie is bijvoorbeeld ‘interactief display’, waarmee de Moto G30 meldingen toont als het scherm uit staat. De icoontjes van de meldingen kun je aantikken om meer informatie te lezen. Ook heb je opties om het uiterlijk van Android iets aan te passen.

Het is een terugkerend punt bij Motorola-telefoons, maar het updatebeleid blijft een probleem. Hoewel het fijn is dat de Moto G30 op de nieuwste Android-versie draait, krijgt hij maar één grote upgrade (naar Android 12). Daarna houdt het op en dat is jammer, want daardoor loop je in de toekomst nieuwe features mis.

Beveiligingsupdates verschijnen twee jaar lang, maar slechts eens per kwartaal.

Budgetsmartphones van andere fabrikanten, zoals Nokia en Samsung, krijgen langer én vaker updates. Als je een goede software-ondersteuning belangrijk vindt, dan kun je de Moto G30 beter links laten liggen. Toestellen als de Nokia 5.4 en Samsung Galaxy A41 zijn dan bijvoorbeeld betere keuzes.

Camera’s zijn niet bijzonder

De vier camera’s op de achterkant van de Moto G30 zien er misschien indrukwekkend uit, maar echt geweldige foto’s maken ze niet. Dit is echter gebruikelijk bij budgetsmartphones en de 64 megapixel-hoofdcamera is dan ook zeker niet slecht. De G30 maakt mooie foto’s met genoeg detail, als je maar genoeg daglicht hebt.

In het donker zijn foto’s al snel onscherp en bewogen. De nachtmodus helpt een beetje, maar heeft de neiging om foto’s vooral helderder te maken, en daarbij het detail weg te poetsen. Kiekjes zien er dan weliswaar duidelijker, maar niet per se beter uit. Bij het maken van video’s heeft de Motorola Moto G30 moeite om goed scherp te stellen en de focus ook vast te houden, zeker als het donkerder is.

Hoofdcamera

Hoofdcamera

Groothoeklens

Macro

Zonder nachtmodus

Met nachtmodus

Wel vinden we de 8 megapixel-groothoeklens een handige feature. Je legt er meer mee vast op beeld en dat is een fijne feature, al zie je wel verschil in kwaliteit met de foto’s die de primaire camera maakt. Tot slot is een 2 megapixel-macrocamera en -dieptesensor aanwezig, maar die voegen nauwelijks iets toe.

Accuduur: een lange adem

Wel erg goed is de accuduur van de Motorola Moto G30. De smartphone heeft een batterij van 5000 mAh en die gaat lekker lang mee, ook als je de hele dag met je telefoon in de weer bent. Dat is knap, want het 90Hz-display vreet meer stroom dan een ‘normaal’ 60Hz-scherm.

Ben je een intensieve gebruiker, dan kun je makkelijk anderhalve dag zonder opladen doen. Twee dagen zonder naar de oplader te hoeven grijpen zal voor normale gebruikers geen enkel probleem zijn. Zoek je echter een échte accutopper, dan is de Moto G9 Power het overwegen waard. Dit toestel kan zelfs drie dagen zonder opladen.

Ook fijn is dat je een snellader bij de Moto G30 krijgt. Het opladen gaat met maximaal 20 Watt en dat is voor een toestel van 179 euro netjes. Door de forse accucapaciteit duurt het opladen wel eventjes, maar hier kunnen we prima mee leven.

Conclusie Motorola Moto G30 review

Motorola zet met de Moto G30 een prima budgetsmartphone neer, die voor de 179 euro die hij kost veel te bieden heeft. Het 90Hz-scherm is een fijne verbetering en het maakt de telefoon echt fijner in gebruik. Ook de accuduur is goed en het toestel heeft prima prestaties, een snelle vingerafdrukscanner en veel opslag.

De minpunten die er zijn, kennen we van veel andere Motorola-telefoons. Het updatebeleid is matig, de camera’s zijn middelmatig en het design is nogal saai. Als je met die minpunten kan leven, is de Moto G30 echter een goede deal. In deze prijsklasse hoort ‘ie zekere tot de beste opties.

Motorola Moto G30 kopen

Ben je van plan om de Motorola Moto G30 te kopen? De smartphone heeft een adviesprijs van 179 euro en ligt begin april in de Nederlandse winkels.

In de prijsvergelijker hieronder zetten we de beste deals voor een losse Moto G30 op een rijtje, zodat je nooit teveel betaalt.