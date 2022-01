Motorola Moto G31 review: elk nadeel heeft zijn voordeel

Door het oled-scherm, de 50 megapixel-camera, grote accu en prijs van ongeveer 200 euro klinkt de Motorola Moto G31 als een fijne deal. In de praktijk maakt de telefoon de verwachtingen gedeeltelijk waar, zoals je in deze review kan lezen.

Dit is de Motorola Moto G31 review

Motorola blijft aan de lopende band nieuwe smartphones uitbrengen. De Moto G31 – die samen met de Moto G51 en Moto G200 – werd gepresenteerd, is de opvolger van de Moto G30. Over deze betaalbare smartphone waren we in onze review erg te spreken.

Door een aantal opvallende features lijkt de G31 opnieuw een goede koop te zijn. Maar is dat ook echt zo? Je leest het in deze review van de Motorola Moto G31.

Design en scherm

Het design van de Motorola Moto G31 is niet bijzonder. De behuizing is van plastic en voelt een beetje goedkoop aan, maar dit betekent niet dat de telefoon niet stevig is. De achterkant heeft een ribbelmotief en daardoor ligt de G31 prima in de hand. De smartphone is ook niet onnodig groot.

Aan de bovenkant van de behuizing zit een koptelefoonaansluiting, terwijl beneden de usb-c-poort en enkele speaker aanwezig is. Rechts vind je alle knoppen: de aan/uit-knop die tevens als vingerafdrukscanner fungeert, de volumeknoppen en een Google Assistent-button. Laatstgenoemde hebben we nauwelijks gebruikt omdat ‘ie te hoog in de behuizing zit, en dus moeilijk bereikbaar is.

De killer feature van de Moto G31 is het scherm. De smartphone heeft namelijk een oled-display, in plaats van een lcd-scherm zoals we heel vaak in deze prijsklasse zien. Hierdoor zien beelden er beduidend beter uit, omdat kleuren mooier zijn, zwart ook echt zwart is en het contrast veel hoger ligt.

Het scherm is het belangrijkste pluspunt van de Moto G31, maar er kleeft ook een flink nadeel aan. De ververssnelheid ligt namelijk ‘maar’ op 60Hz en dus niet op 90 of 120Hz zoals we tegenwoordig bij vrijwel iedere Android-smartphone zien. Motorola heeft duidelijk de betere beeldkwaliteit verkozen boven een vloeiende ervaring. In dit prijssegment snappen we dat, maar het is wel even wennen om terug te gaan naar 60Hz.

Een ander, maar kleiner minpunt is dat het cameragat (waar de selfiecamera in zit) wordt omhelst door een zilveren randje. Dit zagen we eerder bij de Galaxy A51 van Samsung. Het is niet enorm storend, maar als je het eenmaal ziet, blijf je het ook zien. Het cameragat is overigens wel relatief klein.

Oudere processor voldoet maar net

Waar het scherm van de Motorola Moto G31 er dus uitstekend uitziet, is de interne hardware minder indrukwekkend. Het toestel wordt aangedreven door een MediaTek Helio G85-processor en die is gewoonweg niet zo krachtig. Apps en games draaien op zich prima, maar je ziet regelmatig haperingen en alles duurt net even iets langer dan je zou willen.

Met 4GB is er ook niet erg veel werkgeheugen aanwezig, al is het voor normale gebruikers voldoende. De 128GB aan opslagruimte is dan wel weer netjes, ook omdat je dit verder kan uitbreiden met een micro-sd-geheugenkaartje. Door de nfc-ondersteuning kun je de telefoon ook gebruiken voor contactloze betalingen en met de vingerafdrukscanner ontgrendel je ‘m. De scanner zit aan de zijkant en werkt prima.

Software: Android 12 komt later

Een nadeel is dat de Motorola Moto G31 op Android 11 draait, een ruim een jaar oude Android-versie die inmiddels is opgevolgd door Android 12. De nieuwste versie komt wel naar de Moto G31, maar daar moeten we nog wel even op wachten.

Motorola rolt in februari zijn eerste Android 12-updates uit en we vermoeden dat de G31 niet bovenaan het lijstje staat om snel geüpdatet te worden. Het kan dus zomaar een halfjaar (of langer) duren voordat Android-versie 12 op de telefoon staat. Helemaal jammer is dat dit tevens de enige grote Android-upgrade is die de G31 krijgt.

Motorola’s software is overigens wel fijn in gebruik. De zogeheten ‘MyUX’-schil past de standaardversie van Android nauwelijks aan, is overzichtelijk en voegt een aantal handige features toe. Die vind je in de Moto-app, waar je rustig door de extra features kan bladeren.

Camera’s hebben budget-gebreken

Foto’s maakt de Moto G31 met de 50 megapixel-hoofdcamera en die doet zijn werk goed – mits het overdag is. Kiekjes hebben veel detail als je het de lens niet te moeilijk maakt en zorgt voor genoeg omgevingslicht. Hetzelfde geldt voor de 8 megapixel-groothoeklens, al legt deze camera een stuk minder detail vast.

Hoofdcamera

Groothoeklens

Macro

Hoewel we niet aanraden om veel foto’s in het donker met de G31 te maken, is er wel een nachtmodus die de fotokwaliteit een beetje opkrikt. De functie werkt echter alleen bij de hoofdcamera en presteert wisselvallig. Omdat de groothoeklens geen nachtmodus heeft, zijn de resultaten ‘s avonds niet om over naar huis te schrijven.

De 2 megapixel-macrocamera is op papier een geinige extra, maar in de praktijk heb je er bijna niets aan. De resolutie is te laag en de kleuren zijn flets, waardoor kiekjes nooit mooi ogen. De extra lens op de achterkant ziet er misschien leuk uit, maar we hopen dat Motorola ‘m de volgende keer weglaat en kiest voor twee, betere camera’s.

Prima accuduur, maar opladen duurt te lang

De batterij van de Motorola Moto G31 heeft een capaciteit van 5000 mAh en daardoor gaat ‘ie lang mee. Voor normale gebruikers is de accu goed genoeg om er twee volle dagen mee te doen. Intensievere gebruikers kunnen alsnog anderhalve dag met de Moto G31 doen en om de batterij in een dag leeg te krijgen, moet je enorm je best doen.

Helaas heeft Motorola bezuinigd op de oplader die bij de G31 zit. In het doosje vind je een 10 Watt-stekker en dat is anno 2021 teleurstellend, óók bij goedkopere telefoons. Het duurt dan ook meer dan 2,5 uur om de telefoon helemaal op te laden. Ook als je zelf een snellader regelt en deze in de Moto G31 prikt, gaat het opladen niet vlotter.

Als je je telefoon voor het slapengaan aan het stroom hangt is dit natuurlijk geen probleem, maar even snel bijladen is er helaas niet bij. En dat is erg jammer, want de meeste Motorola-telefoons hebben wel ondersteuning voor snelladen. Bij de nieuwe Moto G51, die gelijktijdig met de G31 werd gelanceerd, ontbreekt de functie trouwens ook.

Conclusie Motorola Moto G31 review

Onderaan de streep zijn we best positief over de Motorola Moto G31. Het valt op dat ieder pluspunt ook gepaard gaat met een kanttekening. Het oled-scherm is erg mooi en scherp, maar de ververssnelheid is laag. De 50MP-camera doet het overdag goed, maar de foto’s die je in het donker maakt zijn heel matig.

Hetzelfde geldt voor de software en accuduur. De Motorola-software is fijn in gebruik, maar het updatebeleid is slecht en hoewel de telefoon het lang volhoudt op een volle accu, duurt het ook uren om ‘m weer helemaal bij te vullen.

Desondanks zouden we de Moto G31 best aanraden, want voor 200 euro is dit een prima budgettelefoon. We kunnen ons echter ook voorstellen dat één (of meer) minpunt(en) een dealbreaker voor je zijn.

Motorola Moto G31 kopen

Ben je van plan om de Motorola Moto G31 in huis te halen? Het toestel heeft een adviesprijs van 219 euro, maar is inmiddels iets in prijs gezakt. Via de prijsvergelijker hieronder check je de beste deals voor een losse Moto G31, of ga voor de Moto G31 met een abonnement.