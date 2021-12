Motorola Moto G51 review: dertien in een dozijn-middenklasser

Ben je op zoek naar een grote smartphone met 5G voor een zachte prijs? Lees dan snel onze review van de Motorola Moto G51. We vertellen je alles over deze gigantische middenklasser, waar je 279 euro voor betaalt.

Dit is onze Motorola Moto G51 review

Er zijn niet veel fabrikanten die zoveel smartphones uitbrengen als Motorola. Recent kon je al onze review van de goedkope Motorola Moto G60s lezen. De Moto G51 lijkt over hetzelfde 6,8 inch-lcd-scherm te beschikken, maar is verder iets luxer. Zo heeft het toestel een snellere processor en kun je gebruikmaken van 5G. Ook de camera’s wijken enigszins af. Of dat voldoende is om de Motorola Moto G51 aan te kunnen raden, lees je in deze review.

Gróót en een robuust design

De Motorola Moto G51 is ontzettend groot. Niet alleen heeft het toestel een enorm 6,8 inch-scherm, aan de onderkant vinden we ook nog eens een flinke kin. Bedienen met één hand kun je dus wel vergeten. Met 208 gram is het geen lichte smartphone, maar gezien de stevige afmetingen voelt de Moto G51 toch minder zwaar aan dan je zou verwachten.

Onze reviewexemplaar heeft een fraaie blauwe kleur (de G51 is ook verkrijgbaar in het zilver), die in het juiste licht mooi schittert. De achterkant is van plastic, maar voelt zeer robuust aan. Het toestel heeft bovendien een IP52-certificatie. Dat betekent dat hij goed tegen stof kan en ook regen is geen probleem. Het is echter niet verstandig om de Moto G51 in je wc-pot te laten plonsen.

Door de matte afwerking zie je niet veel vingerafdrukken op de achterkant. Als die er wél op blijven plakken, moet je goed poetsen om ze weer weg te krijgen. De Moto G51 zit als je hem uitpakt al in een doorzichtig hoesje en dat zouden wij dan ook zeker gebruiken.

Vloeiend scherm stottert soms een beetje

Als gezegd beschikt de Motorola Moto G51 over een 6,8 inch-lcd-scherm. Het is in zijn soort een prima display, dat zelfs als je buiten bent redelijk goed afleesbaar blijft. Wel merk je duidelijk dat de kleuren wat valer zijn dan op een oled-scherm. Als je veel films of series kijkt, zie je ook dat wat zwart moet zijn eerder donkergrijs oogt. Verder vinden we het jammer dat de ruimte boven het cameragat op ons exemplaar zichtbaar donkerder is dan de rest van het scherm.

Het betreft een 120Hz-display, wat betekent dat pixels 120 keer per seconde worden ververst. Dat moet zorgen voor vloeiendere beelden. Vaak klopt dat ook wel, maar we zagen tijdens het testen toch geregeld haperingen. De processor lijkt simpelweg niet krachtig genoeg om bijvoorbeeld je Instagram-feed bij te houden als je flink aan het scrollen bent.

Je kunt er overigens ook voor kiezen om het toestel op 60Hz in te stellen. Daarmee spaar je de batterij een beetje. Zoals we straks zullen zien, hoef je je over de accuduur van de Moto G51 echter weinig zorgen te maken.

Hardware voldoet maar net

De Snapdragon 480 5G is een chip uit het lagere middensegment. Het grote voordeel is natuurlijk de ondersteuning voor 5G. Een snelheidsmonster is de Motorola Moto G51 helaas zeker niet. Serieus gamen kun je wel vergeten en ook bij dagelijkse taken zie je als gezegd regelmatig gehakkel.

Dat kan mede liggen aan de vrij karige 4GB werkgeheugen. Het is niet zo dat de smartphone echt traag is, maar die haperingen doen toch wat afbreuk aan de gebruikerservaring. Met 128GB opslagruimte kun je gelukkig wel behoorlijk wat foto’s, video’s en andere bestanden kwijt.

De vingerafdrukscanner zit in de aan-uitknop aan de zijkant. Hij werkt prima zolang het oppervlak schoon en jouw vinger droog is. Als aan één van die voorwaarden niet is voldaan, weigert de scanner soms dienst en moet je het nog een keer proberen.

De Motorola Moto G51 heeft verder een ouderwetse koptelefoonaansluiting aan boord, waardoor je je bedrade headset gewoon kunt gebruiken. Stereogeluid ontbreekt, maar de monospeaker klinkt goed en kan aardig hard.

Prima foto’s bij daglicht

Op de achterkant van de Motorola Moto G51 vinden we drie camera’s. De primaire camera heeft een resolutie van 50 megapixel, maar voegt standaard vier pixels samen. Je houdt dan dus plaatjes van ruim 12 megapixel over. De tweede camera is een 8 megapixel-groothoeklens. Standaard worden deze foto’s gek genoeg geüpscaled naar eveneens 12 megapixel. Dat kun je veranderen in de instellingen.

Primair

Groothoeklens

Hierboven zie je het verschil tussen de normale camera en groothoeklens. Beelden van die tweede camera zijn duidelijk iets donkerder en bevatten minder detail. Het kleurverschil is gelukkig wel klein.

Primaire camera

Met de primaire camera van de Motorola schiet je overdag meer dan prima foto’s. Ze ogen scherp, de kleuren zijn naturel en het contrast precies zoals het hoort. Voor deze prijsklasse hebben we niets te klagen.

Groothoeklens

De 8 megapixel-groothoeklens is als gezegd minder goed. Vooral in de foto rechtsonder zie je dat de hoeken erg soft zijn. Toch schiet je er vanwege de wijde hoek en prima kleuren leuke foto’s mee. Dat verandert overigens zodra de avond valt.

Nachtmodus

De Motorola Moto G51 heeft een nachtmodus, die je alleen met de primaire camera kunt gebruiken. Heel veel schiet je er helaas niet mee op. Het toestel maakt je foto’s hiermee weliswaar een stuk lichter, maar voegt ook een enorme bak ruis toe. Bovendien krijgen de kiekjes een nogal onnatuurlijke gloed.

Normaal

Nachtmodus

Normaal

Nachtmodus

De groothoeklens moet het dus zonder nachtmodus stellen. Voor de lol hieronder toch een foto die we ‘s avonds hebben geschoten met deze camera. Zoals je ziet, kun je dat beter niet doen, want de kwaliteit is belabberd.

Ultragroothoeklens bij nacht

De derde camera van de Motorola Moto G51 is een 2 megapixel-macrocamera. Die vinden we vaker op dit type smartphones. Je kunt er fijn mee spelen, maar de resolutie is te laag voor echt goede kiekjes.

Uiteraard heeft het toestel ook een portretmodus, waarmee je de achtergrond van je foto’s mooi kunt vervagen.

Macro

Portret

De Moto G51 is erg geschikt voor liefhebbers van kale software, want Motorola blijft dicht bij de pure Android-ervaring. Helaas is dat voorlopig nog wel Android 11. Het toestel krijgt in de toekomst een update naar Android 12, maar wanneer dat gebeurt is nog niet bekend.

Na Android 12 hoef je geen nieuwe versies meer te verwachten, want Motorola geeft toestellen uit de G-lijn slechts één grote update. Veel andere fabrikanten zijn op dit gebied guller. Daarnaast mag je twee jaar lang eens in de twee of drie maanden een beveiligingspatch verwachten, die hackers buiten de deur houdt. Ook dat is vrij karig.

Grote accu laadt traag op

Het lijkt wel of elke smartphone rond de 300 euro momenteel een accu van 5000 mAh heeft. De Motorola Moto G51 is geen uitzondering. Dat levert in combinatie met de vrij zuinige chipset een prima accuduur op. Wij kwamen uit op bijna 7 uur schermtijd verdeeld over twee volle dagen. Zelfs als je je smartphone intensief gebruikt, zul je vrijwel nooit voor het slapengaan zonder stroom zitten.

Dat is maar goed ook, want de meegeleverde oplader is bepaald geen hoogvlieger. Hij heeft een vermogen van slechts 10 Watt, waardoor het dik 2,5 uur duurt voordat je lege toestel weer vol zit. Draadloos laden is überhaupt niet mogelijk.

Conclusie Motorola Moto G51 review

De Motorola Moto G51 is een dertien in een dozijn-smartphone. Ja, de camera’s zijn prima voor de prijs en met de accuduur is ook weinig mis. Daar staan een net te trage processor en karig updatebeleid tegenover. Als je de plus- en minpunten tegen elkaar wegstreept, krijg je een toestel dat we even moeilijk aan als af kunnen raden.

Smartphones in deze prijsklasse hebben momenteel allemaal één grote concurrent. De Poco F3 schiet minder goede foto’s dan de Moto G51, maar is in elk ander opzicht een betere smartphone. Als je budget rond de 300 euro ligt, blijft de Poco voorlopig onverslaanbaar.

Ben je na het lezen van deze Motorola Moto G51 review enthousiast geworden en wil je de smartphone kopen? De adviesprijs is 279 euro. De beste prijzen verzamelen we in de prijsvergelijker hieronder.