Motorola Moto G52 review: degelijke, maar onopvallende budgettelefoon

De Motorola Moto G52 is een complete budgetsmartphone, maar tegelijk ook te onopvallend. Of de telefoon de moeite waard is, lees je in deze uitgebreide review.

Motorola staat erom bekend in rap tempo nieuwe Android-telefoons uit te brengen. Soms gaat het bedrijf zo snel dat je je bijna afvraagt of er wel genoeg tijd is geweest om zaken te verbeteren. Tussen de Moto G51 en G52 zit bijvoorbeeld maar ongeveer vier maanden. In deze review kijken we wat de nieuwe Moto G52 te bieden heeft en of ‘ie de concurrentie en zijn voorganger weet te ontstijgen.

Strak, maar beetje goedkoop design

De Motorola Moto G52 ziet er netjes uit, maar voelt door de plastic behuizing nogal goedkoop aan. De achterkant is daarnaast behoorlijk glad en gevoelig voor vingerafdrukken en vetvlekken. In het doosje zit een siliconen hoesje om de telefoon te beschermen, wat in dit geval extra goed van pas komt.

Opvallend is dat de Moto G52 erg licht is: het toestel weegt maar 169 gram. Ondanks de forse 5000 mAh-accu heeft Motorola het voor elkaar gekregen om de G52 een stuk minder zwaar te maken dan bijna iedere Android-telefoon die je tegenwoordig kan kopen.

Ook handig: de Moto G52 is IP52-gecertificeerd en daardoor ‘waterafstotend’. In de praktijk betekent dit dat de smartphone niet waterdicht is, maar wel tegen een lichte regenbui kan. Aan de rechterkant zit, in de aan/uit-knop, de vingerafdrukscanner. Het is zeker niet de snelste scanner, maar hij voldoet prima en zit op een fijne plek in de behuizing.

Amoled-scherm is erg mooi

Een duidelijk pluspunt van de Motorola Moto G52 is het scherm. Het display is 6,6 inch groot en dat vinden we een fijn formaat, want hierdoor kijken je favoriete films en series lekker weg. Door de hoge full-hd-resolutie (2400 bij 1080 pixels) zijn beelden scherp en nog veel belangrijker: het scherm heeft een amoled-paneel.

Kleuren spatten van het scherm af, zwart is ook echt zwart en alles oogt mooi helder. Daar komt bij dat de ververssnelheid op 90Hz ligt en beelden vloeiend ogen. Het is wel een kleine stap terug ten opzichte van de Moto G51 (met zijn 120Hz-display), maar hier kunnen we prima mee leven. Zeker omdat de G51 een veel minder goed lcd-scherm heeft.

De randen rondom het scherm zijn dun, maar niet helemaal symmetrisch. Zoals we vaak zien bij Android-telefoons is de zwarte balk aan de onderkant dikker, al valt het bij de Moto G52 wel mee. Het cameragat, dat bovenaan in het midden zit, is ook niet te groot. Al met al zie je duidelijk dat Motorola moeite heeft gestoken in het display van de Moto G52.

Niet de snelste hardware

Waar het scherm van de Motorola Moto G52 in positieve zin opvalt, is de hardware wat minder indrukwekkend. Onder de motorkap zit een Snapdragon 680-processor met 4GB aan werkgeheugen en 128GB opslagruimte. Hoewel dat laatste prima is, moet je geen wonderen verwachten van de prestaties.

De Moto G52 is weliswaar vlot in gebruik, maar absoluut geen krachtpatser. Zo zie je af en toe haperingen bij het multitasken en hebben apps eventjes nodig om op te starten. De OnePlus Nord 2, die bijna een jaar oud is (maar wel zo’n 120 euro meer kost) is bijvoorbeeld beduidend sneller. Het helpt ook niet dat er relatief weinig werkgeheugen (4GB) aanwezig is. De 128GB aan opslagruimte is dan wel weer netjes.

Gebruik je je telefoon vooral voor WhatsApp, browsen en af en toe een film of serie kijken op je favoriete streamingdienst, dan is de Moto G52 echter snel genoeg. Een voordeel van de Snapdragon 680-processor is dat ‘ie behoorlijk energiezuinig is, waarover later meer.

Software blijft aandachtspunt

Op softwaregebied roept de Moto G52 gemengde gevoelens op. Fijn is dat de smartphone op een bijna kale versie van Android 12 draait, zonder onnodige apps en functies die niets toevoegen. Dankzij het nieuwe Material You-design, dat werd geïntroduceerd met Android 12, ziet alles er strak en overzichtelijk uit – en de software is verder erg prettig in gebruik.



Een groot nadeel is het updatebeleid van Motorola. Het bedrijf voorziet de Moto G52 slechts twee jaar van beveiligingspatches en brengt één grote Android-update uit. Na de Android 13-update is het alweer klaar en waarschijnlijk moet je ook nog eens lang wachten op deze upgrade.

Vind je goede software-ondersteuning belangrijk en ben je van plan om je smartphone langere tijd te gebruiken, dan kun je de Moto G52 beter links laten liggen. Fabrikanten als Samsung, OnePlus en ook Xiaomi geven betaalbare telefoons doorgaans veel langer updates.

Camera’s zijn prima

Dan de camera’s van de Motorola Moto G52. Op de achterkant zitten er drie: een 50 megapixel-hoofdcamera, 8 megapixel-groothoeklens en 2 megapixel-macrocamera. Laatstgenoemde gebruik je uitsluitend voor close-ups, maar heeft een te lage resolutie om scherpe plaatjes te produceren. De macrolens kun je daarom maar beter negeren; hij voegt simpelweg helemaal niets toe.

De 50 megapixel-hoofdcamera is gelukkig stukken beter. De camera maakt prima foto’s, mits er genoeg omgevingslicht is. Foto’s die je overdag maakt hebben veel detail, kleuren zijn redelijk waarheidsgetrouw en het dynamisch bereik is in orde. Dat zie je op de voorbeeldfoto’s hieronder.

Bij mindere lichtomstandigheden heeft de Motorola G52 het een stuk moeilijker. Kiekjes ogen al gauw flets en het toestel heeft dan moeite om genoeg detail vast te leggen. In de camera-app zit een nachtmodus, maar deze maakt foto’s vooral helderder, maar niet scherper.

De 8 megapixel-groothoeklens maakt leuke foto’s en is een handige functie. Wel zie je duidelijk verschil in kwaliteit tussen de groothoeklens en hoofdcamera. Omdat de Moto G52 ‘maar’ 249 euro kost, kunnen we daar mee leven – en we zien het bovendien vaker bij Android-telefoons.

Grote accu zit snel vol

De Motorola Moto G52 heeft – ondanks dat de telefoon erg licht is – een grote accu van 5000 mAh. Combineer de forse batterij met de energiezuinige processor en je krijgt een erg goede accuduur. De Moto G52 houdt het bij normaal gesproken makkelijk een hele dag vol, ook als je urenlang met je telefoon in de weer bent.

Met de accuduur zit het dus wel goed, en dat geldt ook voor de oplaadsnelheid. In het doosje van de Moto G52 zit een 33 Watt-oplader en dat is in deze prijsklasse erg netjes. Het volledig vullen van de batterij duurt ongeveer anderhalf uur en na 30 minuten heb je genoeg stroom om een groot gedeelte van de dag door te komen.

Conclusie Motorola Moto G52 review

De Motorola Moto G52 is een betaalbare Android-smartphone met duidelijke voor- en nadelen. Zo heeft het toestel een goed scherm, grote batterij die snel oplaadt en een licht design. De camera’s hebben duidelijke beperkingen, maar voor 249 euro kun je ook geen wonderen verwachten.

Een flink minpunt is het updatebeleid van Motorola, waardoor de telefoon niet zo toekomstbestendig is. Dat komt ook door het ontbreken van 5G én een snelle processor. De telefoon is nu al niet zo rap en we vragen ons af hoe dat na één of twee jaar gebruik is. Concluderend is de Moto G52 niet een absolute aanrader, maar ook zeker geen miskoop.

Motorola Moto G52 kopen

Lijkt de Motorola Moto G52 je wel wat en wil je het toestel in huis halen? Via de prijsvergelijker hieronder bekijk je de beste deals voor een losse Moto G52. Ook kun je de Motorola Moto G52 met een abonnement aanschaffen, waarbij je de telefoon maandelijks afbetaalt.