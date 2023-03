Motorola Moto G53 review: één stap vooruit, twee stappen terug

De Motorola Moto G53 is een degelijke budgetsmartphone, maar doet gek genoeg meer concessies dan zijn voorganger. Hoe zit dat? Je leest het in deze Motorola Moto G53 review.

Dit is de Motorola Moto G53 review

In januari onthulde Motorola zijn nieuwe Moto G-lijn. Die bestaat (voor nu) uit vier toestellen, maar wordt waarschijnlijk nog uitgebreid met meer telefoons. Motorola staat er immers om bekend vaak nieuwe (budget)telefoons uit te brengen.

Met een adviesprijs van 249 euro is de Moto G53 niet zo duur als de Moto G73 (299 euro), maar wel goedkoper dan de Moto G23 (199 euro) en Moto G13 (179 euro). Wat vooral opvalt is dat de G53 behoorlijk is veranderd ten opzichte van zijn voorganger, de Moto G52. Maar, pakken die veranderingen goed uit? Je leest het in deze Motorola Moto G53 review.

Het reviewmodel van de Moto G53 is ter beschikking gesteld door Motorola.

Fraai design

Voor een telefoon van 249 euro vinden we de Motorola Moto G53 er fraai uitzien. De smartphone is van plastic, maar voelt toch luxe aan. Dat komt vooral door de strak vormgegeven achterkant en de rechte randen van de behuizing. De telefoon is bovendien niet erg dik (8,2 millimeter) en relatief licht (183 gram).

Op designgebied is de Moto G53 absoluut een vooruitgang ten opzichte van zijn voorganger, die we goedkoper vinden aanvoelen. Het camera-eiland achterop is niet te groot, waardoor het geheel simplistisch oogt. Aan de rechterkant vinden we de aan/uit-knop, die tevens fungeert als vingerafdrukscanner.

De vingerafdrukscanner is smal, maar werkt desondanks prima en is redelijk snel. Wel is het zo dat het knopje iets te hoog in de behuizing zit, waardoor het soms lastig is om ‘m met je duim te bereiken. Dat geldt al helemaal voor de volumeknoppen, die je – als je de Moto G53 met één hand vasthoudt – helemaal moeilijk te pakken krijgt.

Onderaan zit een usb-c-poort en een koptelefoonaansluiting om bedrade headsets aan te sluiten. De Moto G53 heeft verder een ‘waterafstotend’ ontwerp. Echt waterdicht is de telefoon niet, maar je hoeft je geen zorgen te maken als je water over het toestel morst of buiten in een lichte regenbui loopt.

120Hz-scherm is minder scherp

Bij het scherm heeft Motorola een aantal opvallende keuzes gemaakt. De Moto G53 heeft een 6,5 inch-display, wat een fractie kleiner is dan bij de Moto G52 (6,6 inch). Het is echter de beeldkwaliteit die flink verschilt.

Allereerst heeft de Moto G53 geen fraai amoled-scherm zoals zijn voorganger, maar een simpel lcd-display. Dat zorgt ervoor dat kleuren minder mooi en helder ogen, en zwart niet echt zwart is – maar meer donkergrijs oogt. Bovendien is de maximale helderheid van het scherm niet geweldig.

Ook jammer: de resolutie van het display is nogal laag. De Moto G53 toont beelden in 1600 bij 720 pixels en dat is beduidend minder scherp dan bij de Moto G52, die een full-hd-scherm heeft. Het display oogt zeker niet slecht, maar we vragen ons af waarom Motorola op dit gebied een stap terug zet.

De ververssnelheid is wel verbeterd: van 90 naar 120Hz. Op papier moeten beelden hierdoor nog iets vloeiender ogen, maar de vraag is of je dit merkt. Het verschil tussen 90 en 120Hz is sowieso al moeilijk te zien, en de snelheid van de hardware speelt hierbij ook een rol – waarover later meer.

Hardware en prestaties

Motorola kiest voor de Snapdragon 480 Plus-processor in de Moto G53. Deze chip is behoorlijk efficiënt en kan overweg met 5G-internet. Daardoor is de telefoon toekomstbestendiger dan zijn voorganger, die alleen 4G-verbindingen ondersteunt. Kijken we naar pure rekenkracht, dan is de G53 echter geen hoogvlieger.

De smartphone is snel genoeg voor de meeste gebruikers en draait apps en veel games zonder problemen, maar is zeker geen snelheidsmonster. Als je flink multitaskt of snel door meerdere apps gaat, zul je zien dat de Moto G53 soms moeite heeft om je bij te houden. Dat zien we vaker bij goedkopere Android-telefoons.

Daar komt bij dat het toestel ‘maar’ 4GB aan werkgeheugen heeft. Dat is anno 2023 niet bijzonder veel, al voldoet het nog net. Daarnaast heeft de telefoon een ruime 128GB opslagruimte, waarvan ongeveer 117GB beschikbaar is voor de gebruiker. De opslag kun je verder uitbreiden met een micro-sd-kaartje.

Eén van de belangrijkste pluspunten van de Motorola Moto G53 is de software. De smartphone draait op een kale versie van Android 13, waarbij Motorola het besturingssysteem grotendeels met rust heeft gelaten. Dat betekent dat de software er ongeveer hetzelfde uitziet als op een Pixel-telefoon, en dat is iets waar we altijd voor tekenen.



De meeste extra functies vind je in de Moto-app. Zo kun je daar gebaren instellen om de Moto G53 mee te bedienen, zijn er allerlei opties om het uiterlijk te personaliseren en biedt Motorola verschillende beveiligingsfuncties. Dit alles wordt simpel en vrij overzichtelijk weergegeven.

Op updategebied doet Motorola het niet enorm goed, maar ook niet slecht. De Moto G53 ontvangt sowieso één grote Android-update (naar Android 14) en drie jaar aan beveiligingspatches. Laatstgenoemden verschijnen om de maand. Qua beveiliging kun je dus wel een tijdje met de G53 doen, maar houd er wel rekening mee dat je sneller nieuwe Android-functies misloopt.

Minder veelzijdige camera’s

Voor het maken van foto’s heeft de Motorola Moto G53 een 50 megapixel-hoofdcamera, die pixels combineert om zo mooiere 12,5 megapixel-kiekjes vast te leggen. Ook aanwezig is een 2 megapixel-macrocamera, maar die is dankzij de lage resolutie te beperkt.

In de praktijk is het soms beter om met de hoofdcamera in te zoomen op een object dan de losse macrocamera te gebruiken, omdat foto’s dan scherper zijn. We vinden het bovenal jammer dat de 8 megapixel-groothoeklens van de Moto G52 is gesneuveld, want die voegt juist wél iets toe.

De hoofdcamera maakt prima foto’s en komt – zoals we vaker zien bij telefoons in deze prijsklasse – vooral tot zijn recht bij genoeg daglicht. Plaatjes hebben dan ook veel detail, mooie kleuren en een prima dynamisch bereik. Ook als je ietsjes inzoomt met de hoofdcamera ogen kiekjes nog netjes.

Hoofdcamera Inzoomen met hoofdcamera Macrocamera



De fotokwaliteit gaat achteruit als bij mindere lichtomstandigheden, maar is ook niet slecht. De nachtmodus helpt om de helderheid te verbeteren en als je de tijd neemt, kun je best een bruikbare nachtfoto maken. Al met al is de Moto G53 op cameragebied niet onaardig, al vinden we het wel jammer dat ‘ie minder veelzijdig is dan zijn voorganger.

Uitstekende accuduur, maar opladen gaat traag

Als de Motorola Moto G53 ergens in uitblinkt, dan is het wel de accuduur. Dat komt door de grote 5000 mAh-batterij, die het gecombineerd met de zuinige processor erg lang volhoudt. Bij normaal gebruik kom je makkelijk de dag door en over het algemeen haal je de tweede dag ook wel.

Daar staat tegenover dat het erg lang duurt om de Moto G53 op te laden. In het doosje van de telefoon zit een simpele 10 Watt-adapter en daarmee duurt het ruim twee uur om de batterij helemaal vol te krijgen. Dat zijn snelheden die we anno 2023 niet meer gewend zijn. Je kan de telefoon daarom het beste ‘s nachts aan de lader leggen.

De trage oplaadsnelheid is helemaal opvallend als je bedenkt dat de Moto G52 wél overweg kan met snelladen. Motorola heeft de feature misschien weggelaten om kosten te besparen, maar de goedkopere Moto G23 kan bijvoorbeeld wel sneller opladen met 30 Watt. We snappen deze keuze daarom niet helemaal.

Conclusie Motorola Moto G53 review

De Motorola Moto G53 is een vreemde eend in de bijt. We vinden ‘m zeker geen slechte smartphone, maar hij is ook nauwelijks een verbetering ten opzichte van zijn voorganger. Zo is het scherm minder mooi en scherp, zijn de camera’s niet zo veelzijdig, ontbreekt snelladen volledig en is de telefoon niet per se sneller.

Wel heeft de Moto G53 een betere accuduur, 5G-ondersteuning en een mooier design. Daarnaast wordt het toestel langer ondersteund met software-updates. Dit alles vinden we echter niet opwegen tegen de nadelen. Voor 249 euro is de Motorola-telefoon moeilijk aan te raden, simpelweg omdat er completere toestellen verkrijgbaar zijn. Denk bijvoorbeeld aan de Poco X5 en Xiaomi Redmi Note 12 (5G).

Motorola Moto G53 kopen

Ben je van plan om de Motorola Moto G53 in huis te halen? In de prijsvergelijker hieronder zie je de beste deals voor een losse Moto G53. Ook kun je de Motorola Moto G53 met een abonnement in huis halen. De adviesprijs bedraagt 249 euro.