Met de Moto G8 Power bracht Motorola eerder dit jaar een uitstekende budgetsmartphone uit, en nu is het tijd voor het Lite-model. De telefoon ziet er op papier uit als een goede deal, maar in deze review lees je waarom je ‘m beter links kan laten liggen.

Onze Motorola Moto G8 Power Lite review

De Motorola Moto G8 Power Lite is – zoals de naam al doet vermoeden – een minder krachtige variant van de Moto G8 Power, die een aantal maanden geleden in Nederland verscheen. Het toestel is bovendien een stukje goedkoper en daarmee de meest betaalbare telefoon in de Moto G-lijn van dit jaar.

De Moto G8 Power Lite ziet er aan de buitenkant uit als een redelijk rechttoe-rechtaan budgetsmartphone. De behuizing is van plastic, het scherm heeft een duidelijke notch bovenin en de randen zijn niet al te dun. De achterkant van de smartphone valt wel op: deze heeft een blauw kleurverloop en dat ziet er tof uit. De telefoon is met 200 gram relatief zwaar, maar voelt stevig en fijn aan.

Het scherm van de Moto G8 Power Lite meet 6,5 inch en is daarmee iets groter dan dat van de reguliere Moto G8 Power (6,4 inch). De resolutie is met 1600 bij 720 pixels wel fors lager en dat is meteen één van de belangrijkste minpunten van de Lite.

Door de lage resolutie zien beelden en tekst er niet scherp uit en dat is op het grote display direct (en altijd) merkbaar. Daarnaast valt de helderheid van het scherm tegen, waardoor het best moeilijk is om de telefoon in fel zonlicht af te lezen.

Hardware is een beetje langzaam

Om de prijs te drukken, heeft Motorola een minder snelle processor in de Moto G8 Power Lite gestopt. Waar de reguliere G8 Power wordt aangedreven door de vlotte Snapdragon 665-chip, moet de Lite-versie het doen met een MediaTek Helio P35-processor. De smartphone is veel minder snel dan zijn duurdere broer en bij vlagen ronduit traag. Dit merk je vooral als je flink gaat multitasken. Doe je het rustiger aan, dan kan de G8 Power Lite je makkelijker bijbenen.

Wel is het netjes dat de G8 Power Lite is voorzien van 4GB aan werkgeheugen en 64GB aan opslagruimte. Dat laatste kun je bovendien uitbreiden met een micro-sd-kaartje (tot 256GB), zodat je altijd genoeg ruimte hebt voor je apps en media. Ook fijn is dat de smartphone een vingerafdrukscanner op de achterkant heeft. De scanner heeft een logische positie, werkt accuraat en is lekker vlot.

Oude software, weinig updates

Net als de normale Moto G8 Power (en eigenlijk iedere Moto-telefoon) draait de Lite op een vrijwel kale versie van Android. Helaas gaat het wel om Android 9.0 (Pie), een bijna twee jaar oude versie van het besturingssysteem. Dat is jammer en opvallend, want hoewel Android 10 al maandenlang beschikbaar is, kiest Motorola er alsnog voor om oude software op de telefoon te zetten. Dat deed het bedrijf ook al met de Moto G8 Plus.

Het lijkt er wel op dat de Motorola Moto G8 Power Lite een update krijgt naar Android 10, maar het is onduidelijk wanneer dit gebeurt. Daarnaast geeft Motorola de Moto G-telefoons doorgaans twee jaar lang beveiligingsupdates, waarbij de patches ieder kwartaal verschijnen. Op het moment van schrijven draait de G8 Power Lite op de beveiligingsupdate van maart 2020, dus het toestel loopt nogal achter.

Omdat Moto G-telefoons maar één Android-versie-upgrade krijgen, houdt het voor de G8 Power Lite na (het al maanden beschikbare) Android 10 al op. Dat is een groot minpunt van deze telefoon, zeker als je je bedenkt dat de normale Moto G8 Power in ieder geval nog op een Android 11-update kan rekenen.

Drie camera’s achterop

Nog niet zo heel lang geleden zagen we driedubbele camera’s alleen bij high-end smartphones, maar inmiddels worden ook budgetsmartphones van meerdere camera’s voorzien. Op de achterkant van de Motorola Moto G8 Power Lite zitten er dan ook drie: een primaire camera van 16 megapixel, 2 megapixel-macrocamera en 2 megapixel-dieptesensor.

De camera’s maken redelijke foto’s, maar niet meer dan dat. Bij genoeg daglicht kun je best een prima plaatje schieten, met genoeg scherpte en mooie kleuren. Verwacht echter geen wonderen: als het donkerder wordt, dan gaat de kwaliteit rap achteruit. Er is geen nachtmodus aanwezig, waardoor foto’s die je ‘s avonds maakt al gauw flets ogen en veel ruis bevatten.

De macrocamera is een geinige toevoeging, omdat je hiermee foto’s van heel dichtbij maakt (bijvoorbeeld van een plant of insect). Dit werkt opzich goed, maar omdat het gaat om een 2 megapixel-lens ontbreekt veel detail en is de kwaliteit niet om over naar huis te schrijven.

Hetzelfde geldt voor portretfoto’s die je met de Moto G8 Power Lite maakt: bij genoeg daglicht zien ze er best oké uit maar de resultaten zijn vaak hit or miss. Al met al is de Moto-smartphone beperkt als het om de camera’s gaat, al is dit in deze prijsklasse begrijpelijk.

Accuduur is grootste troef

De meest onderscheidende feature van de Moto G8 Power Lite is de accuduur. Onder de motorkap zit een enorme 5000 mAh-accu en die houdt het lekker lang vol. Tijdens onze testperiode ging het toestel – ook bij redelijk intensief gebruik – twee dagen op één lading mee. Gebruik je de smartphone minder vaak, dan gaat ‘ie nog een tijdje langer mee.

Omdat de accu zo groot is en de Moto G8 Power Lite geen snellaadfunctie heeft, duurt het opladen behoorlijk lang. Opladen gaat bovendien via een verouderde micro-usb-aansluiting en hoewel we dat in deze prijsklasse geen enorme ramp vinden, is het wel jammer dat de telefoon ook op dit gebied achterloopt.

In het doosje van de Moto-telefoon zit een 10 Watt-adapter, waarmee het meer dan twee uur duurt om de accu te vullen. Eventjes snel bijladen zit er dus niet in, waardoor het slimmer is om de G8 Power Lite ‘s nachts aan de oplader te leggen, zodat je daarna weer een hele tijd vooruit kan.

Conclusie Motorola Moto G8 Power Lite review

De Motorola Moto G8 Power Lite is een betaalbare smartphone die eigenlijk maar op één punt weet uit te blinken: de accuduur. Helaas heeft het toestel verder niet zo heel veel te bieden. Het grote scherm is onscherp door de lage resolutie, de hardware is nogal langzaam en de software flink verouderd. De camera’s zijn verder beperkt, maar daar kunnen we mee leven.

Het probleem is ook dat het prijsverschil tussen de Moto G8 Power Lite en normale G8 Power slechts een paar tientjes bedraagt. Voor zo’n 50 euro meer krijg je een smartphone die op alle fronten beter presteert en simpelweg een betere prijs-kwaliteitverhouding heeft. Daarom is het erg lastig om deze Moto G8 Power Lite aan te raden.

Motorola Moto G8 Power Lite deals en prijzen

De Motorola Moto G8 Power Lite heeft een adviesprijs van 169 euro, maar is inmiddels iets in prijs gezakt. Check de prijsvergelijker hieronder voor de beste deals voor een losse Moto G8 Power Lite. Uiteraard is het ook mogelijk om de Moto G8 Power Lite met een abonnement in huis te halen.

