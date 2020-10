Een groot scherm, lange accuduur, vijf camera’s en supersnel opladen: de betaalbare Motorola Moto G9 Plus heeft op papier veel te bieden. Hoe presteert het toestel in de praktijk? Dat lees je in deze uitgebreide review.

Lees verder na de advertentie.

Dit is de Motorola Moto G9 Plus review

Motorola is alweer toe aan de negende generatie van de Moto G-lijn. Het bedrijf bracht dit jaar al de goedkope Moto G9 Play uit en verkoopt sinds kort ook de Moto G9 Plus. Dit toestel is niet alleen de grootste Moto G-smartphone tot nu toe, maar hij is ook voorzien van een aantal toffe features. Met een adviesprijs van 269 euro is de telefoon ook niet duur.

De afgelopen weken hebben we de Motorola Moto G9 Plus uitgebreid getest en in deze review lees je onze bevindingen. We bespreken de belangrijkste voor- en nadelen en kijken of de G9 Plus – net als zijn voorgangers – weer een aanrader is. Lees gauw verder!

Groot en zwaar toestel

Laten we beginnen bij het design van de Moto G9 Plus, want dit wijkt best af ten opzichte van de Moto G8 Plus van vorig jaar. De smartphone is vooral een stuk groter en heeft een scherm van maar liefst 6,8 inch. De randen zijn niet heel dun (vooral die aan de onderkant is fors) en daardoor is de G9 Plus echt een grote telefoon. Hij is zelfs groter en zwaarder dan de Note 20 Ultra van Samsung en dat is iets om rekening mee te houden.

De telefoon is niet met één hand te bedienen en moet je altijd met twee handen vasthouden om te voorkomen dat ‘ie uit je handen valt. De behuizing voelt echter stevig en luxe aan en de achterkant heeft een fraai kleurtje.

Door de glanzende achterzijde zie je vingerafdrukken, vetvlekken en krasjes wel behoorlijk snel, dus het is slim om een hoesje te gebruiken. Gelukkig levert Motorola die standaard mee. Aan de rechterkant van de behuizing zitten de volumeknoppen en aan/uit-knop (inclusief vingerafdrukscanner), links de Google Assistent-knop en aan de bovenkant de koptelefoonaansluiting.

6,8 inch-scherm is ideaal voor video

Een groot verschil tussen de Motorola Moto G9 Plus en Moto G8 Plus van vorig jaar is dus het scherm. Het display is met 6,8 inch een stuk dan bij zijn voorganger (6,3 inch) en bovendien groter dan dat van veel andere telefoons die op dit moment verkrijgbaar zijn. De resolutie bedraagt 2400 bij 1080 pixels en dat zorgt voor scherpe beelden.

Het scherm van de Moto G9 Plus is daarnaast lekker helder, wat handig is als je de telefoon bij fel zonlicht wil aflezen. De randen zijn niet heel dun, maar wel iets smaller dan bij de G8 Plus. De notch is bovendien verdwenen en heeft plaatsgemaakt voor een cameragat, waar de 16 megapixel-selfiecamera in zit. Dit ziet er strak uit en in de praktijk heb je weinig last van de inkeping.

Door het grote scherm is de Moto G9 Plus ideaal voor als je veel video’s op je smartphone kijkt. Apps als YouTube, Netflix en Videoland zijn fijn om op de telefoon te gebruiken en het forse display is ook handig als je graag een spelletje speelt.

Goede prestaties en vingerafdrukscanner

Op de interne hardware van de Moto G9 Plus is weinig aan te merken. Het toestel heeft een Snapdragon 730G-chip, met 4GB RAM en 128GB en die zorgt ervoor dat alles vloeiend draait. Hoewel de hoeveelheid werkgeheugen anno 2020 wat krap is, presteert de smartphone wel goed, al zul je soms kleine haperingen zien bij het multitasken. Dit is echter normaal in deze prijsklasse en verder niet storend.

Belangrijk om te weten is dat de vingerafdrukscanner van de Moto G9 Plus niet aan de voor of achterkant zit, maar in de rechterzijkant bij de aan/uit-knop. Dit is een fijne plek waar je zo aan gewend bent en het ontgrendelen gaat altijd lekker snel. Tijdens onze testperiode weigerde hij nooit dienst en werkte hij vaak in één keer.

Handig is dat de Moto G9 Plus ook een fysieke Google Assistent-knop heeft, waarmee je snel het slimme hulpje kunt oproepen. Dit is een handige functie die we bijvoorbeeld ook bij veel Nokia-telefoons zien. Verder is de G9 Plus behoorlijk compleet; er is een koptelefoonaansluiting, micro-sd-ondersteuning en nfc voor mobiele betalingen.

Oude software, matig updatebeleid

Jammer is dat de Moto G9 Plus gelanceerd wordt met Android 10, en niet het nieuwe Android 11 dat onlangs is verschenen. De smartphone wordt later wel bijgewerkt naar Android 11, maar Motorola is niet snel met updaten en je hoeft waarschijnlijk geen andere grote updates te verwachten.

Dat betekent dat je dus een update krijgt naar een al uitgebrachte Android-versie en het daarna ophoudt voor de Moto G9 Plus. Beveiligingsupdates worden ieder kwartaal door Motorola uitgebracht en het bedrijf zegt dat de smartphone twee jaar lang wordt ondersteund. De ondersteuning loopt daarmee tot september 2022.

Het updatebeleid van Motorola is niet al te best, maar de software zelf is fijn in gebruik. Alles oogt overzichtelijk en door de nieuwe MyUX-skin heb je enkele opties om de software aan te passen, zoals kleurtjes en pictogrammen. Voor de rest houdt Motorola het simpel en er is geen bloatware aanwezig.

Vier camera’s achterop presteren aardig

Motorola heeft de Moto G9 Plus voorzien van vier camera’s achterop. De nieuwe 64 megapixel-camera combineert pixels om betere 16 megapixel-foto’s te maken en slaagt daar aardig in. Foto’s zien er goed uit, hebben veel detail en laten kleuren waarheidsgetrouw zien. Als het donker wordt gaat de kwaliteit wel achteruit, maar kiekjes zijn dan niet per se slecht. Met de nachtmodus kun je beelden bovendien iets helderder maken.

Ook aanwezig is een 8 megapixel-groothoeklens, waarmee je extra wijde foto’s kunt maken. Bij de Moto G8 Plus was ook een groothoeklens aanwezig, maar die kon je alleen gebruiken voor video’s. De lens op de G9 Plus maakt ook foto’s en dat is handig, al zullen de groothoekfoto’s je niet omver blazen.

Je ziet veel verschil tussen de foto’s die de primaire camera en groothoeklens maken. De 8 megapixel-sensor van de G9 Plus legt minder detail vast, kleuren ogen flets en het beeld is wat blauwig. Bij veel daglicht kun je echter toffe kiekjes met de groothoeklens maken.

Primaire camera

Groothoeklens

Macro

De 2 megapixel-macrocamera doet zijn werk, maar door de beperkte resolutie zien de foto’s er niet geweldig uit en ontbreekt vooral scherpte. De dieptesensor helpt tot slot bij het maken van portretfoto’s, die er dan wel weer prima uitzien.

Uitstekende accuduur, heel snel opladen

De Moto G9 Plus heeft een forse 5000 mAh-accu en die gaat lekker lang mee. Het lukte ons niet om ‘m in één dag leeg te krijgen en bij normaal gebruik gaat ‘ie twee dagen mee. Dat is erg netjes en in de praktijk hoef je je eigenlijk nooit zorgen te maken over het uithoudingsvermogen van de G9 Plus. Dat is duidelijk één van de grootste pluspunten van dit toestel.

Het opladen gaat ook lekker snel. Motorola levert de Moto G9 Plus met een 30 Watt-oplader en dat zien we nauwelijks in dit prijssegment. Na een half uur heb je er al 50 procent bij en slechts een kwartiertje aan de oplader geeft je 30 procent, waarmee je al een tijd vooruit kan. De smartphone volledig opladen duurt ongeveer anderhalf uur en dat is lekker vlot.

Conclusie Motorola Moto G9 Plus review

De Motorola Moto G9 Plus is een betaalbare smartphone die eigenlijk niet zoveel fout doet en zeker een verbetering is ten opzichte van de Moto G8 Plus. Het toestel heeft een goed en groot scherm, snelle hardware, lange accuduur en snel opladen en ziet er ook nog eens netjes uit.

Wel zijn sommige camera’s wat beperkt en draait de G9 Plus op oude software, terwijl je ook niet hoeft te rekenen op snelle updates. Toch raden we de Moto G9 Plus zeker aan als je op zoek bent naar een betaalbare en betrouwbare smartphone.

Motorola Moto G9 Plus kopen

Ben je na het lezen van deze review enthousiast geworden en wil je de Motorola Moto G9 Plus kopen? In de vergelijker van Android Planet zetten we de beste deals voor je op een rijtje. Het toestel heeft een adviesprijs van 269 euro, maar is al ietsjes in prijs gezakt.

Vergelijk de beste aanbiedingen voor een losse Motorola Moto G9 Plus of haal de Moto G9 Plus met een abonnement in huis.